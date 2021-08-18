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Афганистан (599) США (23203) эвакуация (1754)

Морпехи США будут охранять аэропорт в Кабуле

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Морпехи США будут охранять аэропорт в Кабуле

В международный аэропорт Кабула для усиления группировки американских сил прибыли подразделения морской пехоты США.

Об этом сообщил Пентагон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster туда переброшены военнослужащие из состава 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США, размещенного на базе Эль-Удейд в Катаре. По имеющимся данным, численность прибывших военнослужащих достигает тысячи человек.

Накануне в аэропорт Кабула прилетел глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, в ходе встреч в Дохе (Катар) в воскресенье с лидерами движения "Талибан" он предупредил их о том, чтобы они не мешали проведению операцию по эвакуации. "Я ясно сказал им, что любая атака будет встречена превосходящей силой в целях защиты наших войск", - сказал он.

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В обороне международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая в настоящее время задействовано не менее 5 тыс. американских военных, в том числе из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, 10-й горной дивизии, сил специальных операций и морпехов.

Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США принимают участие в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с талибами граждан Афганистана.

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Согласно сообщению Пентагона, американские военно-транспортные самолеты могут ежедневно вывозить от 5 до 9 тыс. человек. В настоящее время американские военно-транспортные самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Кабула каждый час.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
все понты талибана держатся на честном слове американцев

шаг влево, шаг вправо - удар с воздуха,
прыжок на месте - наступление с Пандшера Морпехи США будут охранять аэропорт в Кабуле - Цензор.НЕТ 6121

шайтаны это прекрасно понимают
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18.08.2021 20:53
+9
Да как же так? Ведь Кулеба сказал, что Кабул никакие самолеты не принимает, поэтому наш самолет не может туда вылететь для эвакуации украинцев. А тут - 10 тыщ морпехов как-то просочились. Или на маршрутках добирались?
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18.08.2021 20:56
+7
Не так давно мокшанское TV гавкало что США оккупировала Афганистан и это все неправильно... теперь камни с неба прямо Х#йлу на голву и как имперский царь будет рассширятся в Афганистане вот зачем ему СП2.
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18.08.2021 20:55
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Я же тєбє гаваріл, чьто ти в сваєй нікчьомной жизні, больше ста баксов в глаза нє відєл, і не панімаєш, тупарилоє, чьто такіє дєньгі всєгда імєют хазяіна.
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18.08.2021 22:11 Ответить
Убегают, чмо ты тупое, сейчас у твоего ***** самое веселье начинается
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18.08.2021 22:12 Ответить
твоей истерикой удовлетворен
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18.08.2021 22:32 Ответить
Прідурь, так сколько тєбє годіков? Ти хоть в старшіє класи пєрєшьол, недоросль?
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18.08.2021 22:06 Ответить
Пока петух жареный не клюнул. У расейцев набрались? Ну не ужели нельзя было определить количество для эвакуации, чтобы вычислить средства и время, и вывести без аврала, напоминающий бегство.
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18.08.2021 21:36 Ответить
это и есть бегство

а на очереди еще Ирак
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18.08.2021 21:41 Ответить
американцы набрали 350 тысяч афганской армии и полиции. Плюсуем еще всяких чиновников плюс их родственники. Кто и куда их будет вывозить и содержать ? Хватит для мыровой общественности и фото одного грузового самолета где 500 мужиков и 140 женщин и детей.
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18.08.2021 21:52 Ответить
талибы уже закрыли границы
так что 90% названных тобой вернутся на свою работу
будут теперь работать под присмотром политруков и НКВД из Талибана
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18.08.2021 22:00 Ответить
КАК МОЖНО ЗАКРЫТЬ ГОРНЫЕ ТРОПЫ И ПРОЧЕЕ ТЫ ТОЧНО ДЕЛЕТАНТ Морпіхи США будуть охороняти аеропорт у Кабулі - Цензор.НЕТ 3286
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18.08.2021 23:50 Ответить
Ух ты..посадочным способом...и никто не рискнул сбить из ПЗРК...писть пись пись
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18.08.2021 21:55 Ответить
"пук" із ПЗРК і керівництво Талібана випарується від беспілотніка Морпіхи США будуть охороняти аеропорт у Кабулі - Цензор.НЕТ 4256
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18.08.2021 22:23 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

4 год ·

Трошки "імперії здорової людини вам у стрічку": британський посол в Афганістані сер Лорі Брістоу відмовився евакуюватись згідно плану і залишився в Кабулі з своєю командою, щоб забезпечити виїзд іншим брит. громадянам - а також видачу віз тим афганцям, котрі співпрацювали з UK і тепер можуть опинитись під загрозою.

Є все-таки ще, виходить, дорослі в домі. Що особливо приємно, як пишуть його колеґи, "в час ганьби Заходу" (с).
(Воно завжди так у поворотні моменти історії буває, тим вона й цікава - хтось під кулі, хтось під ліжко... проблема нашої доби в тому, що ті, хто "під ліжком", намагаються активно проголосити себе НОРМОЮ, тоді як всю попередню історію культури вони бодай СОРОМИЛИСЬ. Але норма насправді не змінилась, пані й панове. Поки ми люди, сер Лорі Брістоу і йому подібні якраз і є, і будуть, нині і прісно - носіями норми, навіть якщо лишаться в статистично загроженій меншості.)
Мораль: не вір уклоністам, не вір дезертирам, не вір боягузам. Не вір цинікам і шлюхам. Будь як Лорі.
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18.08.2021 22:38 Ответить
Всех афганцев евакуируют что ле? Европа, встречай гостей
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18.08.2021 22:46 Ответить
Овца и волк по-разному понимают слово «свобода», в этом суть разногласий, господствующих в человеческом обществе.
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18.08.2021 23:40 Ответить
...тю, какие-такие морские? В Кабуле совсем нет моря! Редакция исправте опечатку. Там горы, значит горные пехотинцы. (блин, всегда нужно проверять писарчуков, неграмашных)
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19.08.2021 07:07 Ответить
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