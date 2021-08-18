Морпехи США будут охранять аэропорт в Кабуле
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В международный аэропорт Кабула для усиления группировки американских сил прибыли подразделения морской пехоты США.
Об этом сообщил Пентагон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster туда переброшены военнослужащие из состава 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США, размещенного на базе Эль-Удейд в Катаре. По имеющимся данным, численность прибывших военнослужащих достигает тысячи человек.
Накануне в аэропорт Кабула прилетел глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, в ходе встреч в Дохе (Катар) в воскресенье с лидерами движения "Талибан" он предупредил их о том, чтобы они не мешали проведению операцию по эвакуации. "Я ясно сказал им, что любая атака будет встречена превосходящей силой в целях защиты наших войск", - сказал он.
В обороне международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая в настоящее время задействовано не менее 5 тыс. американских военных, в том числе из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, 10-й горной дивизии, сил специальных операций и морпехов.
Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США принимают участие в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с талибами граждан Афганистана.
Согласно сообщению Пентагона, американские военно-транспортные самолеты могут ежедневно вывозить от 5 до 9 тыс. человек. В настоящее время американские военно-транспортные самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Кабула каждый час.
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а на очереди еще Ирак
так что 90% названных тобой вернутся на свою работу
будут теперь работать под присмотром политруков и НКВД из Талибана
4 год ·
Трошки "імперії здорової людини вам у стрічку": британський посол в Афганістані сер Лорі Брістоу відмовився евакуюватись згідно плану і залишився в Кабулі з своєю командою, щоб забезпечити виїзд іншим брит. громадянам - а також видачу віз тим афганцям, котрі співпрацювали з UK і тепер можуть опинитись під загрозою.
Є все-таки ще, виходить, дорослі в домі. Що особливо приємно, як пишуть його колеґи, "в час ганьби Заходу" (с).
(Воно завжди так у поворотні моменти історії буває, тим вона й цікава - хтось під кулі, хтось під ліжко... проблема нашої доби в тому, що ті, хто "під ліжком", намагаються активно проголосити себе НОРМОЮ, тоді як всю попередню історію культури вони бодай СОРОМИЛИСЬ. Але норма насправді не змінилась, пані й панове. Поки ми люди, сер Лорі Брістоу і йому подібні якраз і є, і будуть, нині і прісно - носіями норми, навіть якщо лишаться в статистично загроженій меншості.)
Мораль: не вір уклоністам, не вір дезертирам, не вір боягузам. Не вір цинікам і шлюхам. Будь як Лорі.