Морпіхи США будуть охороняти аеропорт у Кабулі

До міжнародного аеропорту Кабула для посилення угруповання американських сил прибули підрозділи морської піхоти США.

Про це повідомив Пентагон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На військово-транспортних літаках C-17 Globemaster туди перекинуті військовослужбовці зі складу 24-го експедиційного батальйону морської піхоти США, розміщеного на базі Ель-Удейд у Катарі. За наявними даними, чисельність прибулих військовослужбовців сягає тисячі осіб.

Напередодні в аеропорт Кабула прилетів глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі. За його словами, в ході зустрічей у Досі (Катар) в неділю з лідерами руху "Талібан" він попередив їх про те, щоб вони не заважали проведенню операцію з евакуації. "Я чітко сказав їм, що будь-яка атака буде зустрінута переважаючою силою з метою захисту наших військ", - сказав він.

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В обороні міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая на даний момент задіяно не менш як 5 тис. американських військових, у тому числі зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, 10-ї гірської дивізії, сил спеціальних операцій і морпіхів.

Близько 80 літаків військово-транспортної авіації США беруть участь в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з талібами.

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Згідно з повідомленням Пентагону, американські військово-транспортні літаки можуть щодня вивозити від 5 до 9 тис. осіб. Зараз американські військово-транспортні літаки вилітають і прилітають в аеропорт Кабула щогодини.