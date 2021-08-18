Морпіхи США будуть охороняти аеропорт у Кабулі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До міжнародного аеропорту Кабула для посилення угруповання американських сил прибули підрозділи морської піхоти США.
Про це повідомив Пентагон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На військово-транспортних літаках C-17 Globemaster туди перекинуті військовослужбовці зі складу 24-го експедиційного батальйону морської піхоти США, розміщеного на базі Ель-Удейд у Катарі. За наявними даними, чисельність прибулих військовослужбовців сягає тисячі осіб.
Напередодні в аеропорт Кабула прилетів глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі. За його словами, в ході зустрічей у Досі (Катар) в неділю з лідерами руху "Талібан" він попередив їх про те, щоб вони не заважали проведенню операцію з евакуації. "Я чітко сказав їм, що будь-яка атака буде зустрінута переважаючою силою з метою захисту наших військ", - сказав він.
В обороні міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая на даний момент задіяно не менш як 5 тис. американських військових, у тому числі зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, 10-ї гірської дивізії, сил спеціальних операцій і морпіхів.
Близько 80 літаків військово-транспортної авіації США беруть участь в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з талібами.
Згідно з повідомленням Пентагону, американські військово-транспортні літаки можуть щодня вивозити від 5 до 9 тис. осіб. Зараз американські військово-транспортні літаки вилітають і прилітають в аеропорт Кабула щогодини.
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а на очереди еще Ирак
так что 90% названных тобой вернутся на свою работу
будут теперь работать под присмотром политруков и НКВД из Талибана
4 год ·
Трошки "імперії здорової людини вам у стрічку": британський посол в Афганістані сер Лорі Брістоу відмовився евакуюватись згідно плану і залишився в Кабулі з своєю командою, щоб забезпечити виїзд іншим брит. громадянам - а також видачу віз тим афганцям, котрі співпрацювали з UK і тепер можуть опинитись під загрозою.
Є все-таки ще, виходить, дорослі в домі. Що особливо приємно, як пишуть його колеґи, "в час ганьби Заходу" (с).
(Воно завжди так у поворотні моменти історії буває, тим вона й цікава - хтось під кулі, хтось під ліжко... проблема нашої доби в тому, що ті, хто "під ліжком", намагаються активно проголосити себе НОРМОЮ, тоді як всю попередню історію культури вони бодай СОРОМИЛИСЬ. Але норма насправді не змінилась, пані й панове. Поки ми люди, сер Лорі Брістоу і йому подібні якраз і є, і будуть, нині і прісно - носіями норми, навіть якщо лишаться в статистично загроженій меншості.)
Мораль: не вір уклоністам, не вір дезертирам, не вір боягузам. Не вір цинікам і шлюхам. Будь як Лорі.