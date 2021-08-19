Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами Украины спортсменов - участников летних Олимпийских игр в Токио и их тренеров. В частности, легкоатлета Ярославу Магучих наградили орденом княгини Ольги III степени.

Соответсвующий указ обнародован на сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля провел встречу с украинскими спортсменами – победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Зеленский наградил государственными наградами украинских спортсменов, которые выиграли медали на Олимпиаде-2020 в Токио, а также их тренеров.

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Среди награждённых спортсменов была и Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу" в прыжках в высоту. Магучих вручили орден княгини Ольги III степени.

Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

БЕЛЕНЮКА Жана Венсановича — чемпіона з боротьби греко-римської

ГОРУНУ Станіслава Миколайовича — бронзового призера з карате

ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — срібного призера з боксу

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ОМЕЛЬЧУКА Олега Петровича — бронзового призера зі стрільби кульової

РОМАНЧУКА Михайла Михайловича — срібного та бронзового призера з плавання

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

НАСІБОВА Парвіза Пашу огли — срібного призера з боротьби греко-римської

РЕЙЗЛІНА Ігоря Дмитровича — бронзового призера з фехтування

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

СТАРІКОВУ Олену Вікторівну — срібну призерку з велосипедного спорту (спринт)

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

БІЛОДІД Дар’ю Геннадіївну — бронзову призерку з дзюдо

ТЕРЛЮГУ Анжеліку Володимирівну — срібну призерку з карате

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АЛЕКСІЇВУ Владиславу Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного

АЛЕКСІЇВУ Марину Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного

КОЛЯДЕНКО Ірину Володимирівну — бронзову призерку з боротьби вільної

ЛУЗАН Людмилу Володимирівну — срібну та бронзову призерку з веслування на каное

МАГУЧІХ Ярославу Олексіївну — бронзову призерку з легкої атлетики

РЕЗНІК Катерину Олександрівну — бронзову призерку з плавання артистичного

САВЧУК Анастасію Геннадіївну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)

СВІТОЛІНУ Еліну Михайлівну — бронзову призерку з тенісу

СИДОРЕНКО Ксенію Володимирівну — бронзову призерку з плавання артистичного

ФЄДІНУ Марту Вадимівну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)

ЧЕРКАСОВУ Аллу Костянтинівну — бронзову призерку з боротьби вільної

ЧЕТВЕРІКОВУ Анастасію Андріївну — срібну призерку з веслування на каное

ШИНКАРЕНКО Аліну Віталіївну — бронзову призерку з плавання артистичного

ЯХНО Єлизавету Сергіївну — бронзову призерку з плавання артистичного

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

КОСТЕВИЧ Олені Дмитрівні — бронзовій призерці зі стрільби кульової

За значний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

МАЦАПУРУ Миколу Івановича — тренера Лузан Людмили Володимирівни

ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — тренера Хижняка Олександра Олександровича

ЧЕРЕДІНОВА Ігоря Борисовича — тренера Костевич Олени Дмитрівни

ЧЕРТКОВА Євгенія Олександровича — тренера Насібова Парвіза Паші огли

Нагородити орденом "За заслуги" IІІ ступеня

БІЛОДІДА Геннадія Григоровича — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни

КАМІНСЬКОГО Олександра Борисовича — тренера Омельчука Олега Петровича

КИСЕЛИЦЮ Віталія Олександровича — тренера Беленюка Жана Венсановича

ЛОЇВСЬКОГО Леоніда Миколайовича — головного тренера національної збірної команди України з боксу

МЕЛЬНИКА Олексія Олексійовича — тренера Черкасової Алли Костянтинівни

НАГОРНОГО Петра Борисовича — тренера Романчука Михайла Михайловича

НІКУЛІНА Антона Володимировича — тренера Горуни Станіслава Миколайовича

РЕЙЗЛІНА Дмитра Ігоровича — тренера Рейзліна Ігоря Дмитровича

САЛЄЄВА Миколу Леонтійовича — тренера Насібова Парвіза Паші огли

ТОНКОШКУРА Олександра Олександровича — головного тренера національної збірної команди України з карате

ШАЦЬКИХ Володимира Володимировича — головного тренера національної збірної команди України з боротьби греко-римської

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

САІДОВУ Світлану Бурханівну — головного тренера національної збірної команди України з плавання артистичного

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

ЧЕРЕДІНОВУ Світлану Віталіївну — тренера Костевич Олени Дмитрівни

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ЗАЙЦЕВУ Олесю Володимирівну — старшого тренера національної збірної команди України з плавання артистичного

КУЗНЄЦОВУ Світлану Олегівну — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни

МЕЖЕНІНУ Валерію Олександрівну — тренера Резнік Катерини Олександрівни

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

БАТОМУНКОЄВУ Сергію Агвановичу — тренерові Лузан Людмили Володимирівни

БОЛІБРУХУ Євгену Михайловичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни

БОНДАРЮ Сергію Павловичу — тренерові Омельчука Олега Петровича

ГРЕБЕННІКОВІЙ Ірині Вікторівні — тренерові Яхно Єлизавети Сергіївни

КОЗЕНКУ Руслану Володимировичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни

ЛІСОВУ Максиму Веніаміновичу — тренерові Рейзліна Ігоря Дмитровича

СТЕПАНОВІЙ Тетяні Володимирівні — тренерові Магучіх Ярослави Олексіївни

ТЕЛІЦИНУ Сергію Миколайовичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни

УТКІНУ Володимиру Ігоревичу — тренерові Шинкаренко Аліни Віталіївни

ФІЛІМІ Михайлу Юрійовичу — тренерові Світоліної Еліни Михайлівни

ЦЕХОВЛІСУ Василю Яковичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни

ЧЕБАНУ Юрію Володимировичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни

ЯРЕМЕНКУ Володимиру Васильовичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.