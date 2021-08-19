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Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами Украины спортсменов - участников летних Олимпийских игр в Токио и их тренеров. В частности, легкоатлета Ярославу Магучих наградили орденом княгини Ольги III степени.

Соответсвующий указ обнародован на сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля провел встречу с украинскими спортсменами – победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Зеленский наградил государственными наградами украинских спортсменов, которые выиграли медали на Олимпиаде-2020 в Токио, а также их тренеров.

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Среди награждённых спортсменов была и Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу" в прыжках в высоту. Магучих вручили орден княгини Ольги III степени.

Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги 01

Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

БЕЛЕНЮКА Жана Венсановича — чемпіона з боротьби греко-римської

ГОРУНУ Станіслава Миколайовича — бронзового призера з карате

ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — срібного призера з боксу

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ОМЕЛЬЧУКА Олега Петровича — бронзового призера зі стрільби кульової

РОМАНЧУКА Михайла Михайловича — срібного та бронзового призера з плавання

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

НАСІБОВА Парвіза Пашу огли — срібного призера з боротьби греко-римської

РЕЙЗЛІНА Ігоря Дмитровича — бронзового призера з фехтування

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

СТАРІКОВУ Олену Вікторівну — срібну призерку з велосипедного спорту (спринт)

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

БІЛОДІД Дар’ю Геннадіївну — бронзову призерку з дзюдо

ТЕРЛЮГУ Анжеліку Володимирівну — срібну призерку з карате

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АЛЕКСІЇВУ Владиславу Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного

АЛЕКСІЇВУ Марину Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного

КОЛЯДЕНКО Ірину Володимирівну — бронзову призерку з боротьби вільної

ЛУЗАН Людмилу Володимирівну — срібну та бронзову призерку з веслування на каное

МАГУЧІХ Ярославу Олексіївну — бронзову призерку з легкої атлетики

РЕЗНІК Катерину Олександрівну — бронзову призерку з плавання артистичного

САВЧУК Анастасію Геннадіївну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)

СВІТОЛІНУ Еліну Михайлівну — бронзову призерку з тенісу

СИДОРЕНКО Ксенію Володимирівну — бронзову призерку з плавання артистичного

ФЄДІНУ Марту Вадимівну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)

ЧЕРКАСОВУ Аллу Костянтинівну — бронзову призерку з боротьби вільної

ЧЕТВЕРІКОВУ Анастасію Андріївну — срібну призерку з веслування на каное

ШИНКАРЕНКО Аліну Віталіївну — бронзову призерку з плавання артистичного

ЯХНО Єлизавету Сергіївну — бронзову призерку з плавання артистичного

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

КОСТЕВИЧ Олені Дмитрівні — бронзовій призерці зі стрільби кульової

За значний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

МАЦАПУРУ Миколу Івановича — тренера Лузан Людмили Володимирівни

ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — тренера Хижняка Олександра Олександровича

ЧЕРЕДІНОВА Ігоря Борисовича — тренера Костевич Олени Дмитрівни

ЧЕРТКОВА Євгенія Олександровича — тренера Насібова Парвіза Паші огли

Нагородити орденом "За заслуги" IІІ ступеня

БІЛОДІДА Геннадія Григоровича — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни

КАМІНСЬКОГО Олександра Борисовича — тренера Омельчука Олега Петровича

КИСЕЛИЦЮ Віталія Олександровича — тренера Беленюка Жана Венсановича

ЛОЇВСЬКОГО Леоніда Миколайовича — головного тренера національної збірної команди України з боксу

МЕЛЬНИКА Олексія Олексійовича — тренера Черкасової Алли Костянтинівни

НАГОРНОГО Петра Борисовича — тренера Романчука Михайла Михайловича

НІКУЛІНА Антона Володимировича — тренера Горуни Станіслава Миколайовича

РЕЙЗЛІНА Дмитра Ігоровича — тренера Рейзліна Ігоря Дмитровича

САЛЄЄВА Миколу Леонтійовича — тренера Насібова Парвіза Паші огли

ТОНКОШКУРА Олександра Олександровича — головного тренера національної збірної команди України з карате

ШАЦЬКИХ Володимира Володимировича — головного тренера національної збірної команди України з боротьби греко-римської

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

САІДОВУ Світлану Бурханівну — головного тренера національної збірної команди України з плавання артистичного

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

ЧЕРЕДІНОВУ Світлану Віталіївну — тренера Костевич Олени Дмитрівни

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ЗАЙЦЕВУ Олесю Володимирівну — старшого тренера національної збірної команди України з плавання артистичного

КУЗНЄЦОВУ Світлану Олегівну — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни

МЕЖЕНІНУ Валерію Олександрівну — тренера Резнік Катерини Олександрівни

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

БАТОМУНКОЄВУ Сергію Агвановичу — тренерові Лузан Людмили Володимирівни

БОЛІБРУХУ Євгену Михайловичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни

БОНДАРЮ Сергію Павловичу — тренерові Омельчука Олега Петровича

ГРЕБЕННІКОВІЙ Ірині Вікторівні — тренерові Яхно Єлизавети Сергіївни

КОЗЕНКУ Руслану Володимировичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни

ЛІСОВУ Максиму Веніаміновичу — тренерові Рейзліна Ігоря Дмитровича

СТЕПАНОВІЙ Тетяні Володимирівні — тренерові Магучіх Ярослави Олексіївни

ТЕЛІЦИНУ Сергію Миколайовичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни

УТКІНУ Володимиру Ігоревичу — тренерові Шинкаренко Аліни Віталіївни

ФІЛІМІ Михайлу Юрійовичу — тренерові Світоліної Еліни Михайлівни

ЦЕХОВЛІСУ Василю Яковичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни

ЧЕБАНУ Юрію Володимировичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни

ЯРЕМЕНКУ Володимиру Васильовичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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Топ комментарии
+31
Ясна-панятна, свої ж люди.Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 2149
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19.08.2021 10:24
+30
Её бы тоже чем нибудь бы наградить не помешало бы Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 9799
Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 6674
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19.08.2021 10:22
+25
Она обнималась с кацапкой, а это так ментально близко зеленскому Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 3624
Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 9054
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19.08.2021 10:28
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Правила форума Совет форумчан
Медаль то всё херня, надо было ей сразу звание подполковника присвоить Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 7238
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19.08.2021 10:30 Ответить
і дать пиштолєт з комбурою....
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19.08.2021 10:55 Ответить
рівноапостольна княгиня Ольга розумною жінкою була -

дурній кобилі Могучих цей орден як корові сідло
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19.08.2021 14:28 Ответить
Ага)Сейчас все,кто писал "девочка не виновата" понесутся с разоблачениями и прокленами и ее и Зели.А "Цензор" и не против масла в огонь подлить)
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19.08.2021 10:30 Ответить
Её бы тоже чем нибудь бы наградить не помешало бы Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 9799
Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 6674
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19.08.2021 10:22 Ответить
Антисекс... Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 757
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19.08.2021 10:23 Ответить
Жах!!!
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19.08.2021 10:23 Ответить
нехай поки те вилікує
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19.08.2021 10:25 Ответить
Це ж які потрібно мати зуби щоб наїсти таку тушу? Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 7820
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19.08.2021 10:27 Ответить
кстаті да. І директора українського редбула також. Його ж хейтили, тепер він напевно обіжається, то треба йому дати якийсь орден.
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19.08.2021 11:18 Ответить
Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 2931
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19.08.2021 10:22 Ответить
Ясна-панятна, свої ж люди.Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 2149
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19.08.2021 10:24 Ответить
Правильно
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19.08.2021 10:24 Ответить
Нагороджувати , знімати відосики - це його стихія 😀
Нехай дитина бавиться , аби ********** 🤣
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19.08.2021 10:24 Ответить
Жан Венсанович... Это, типа, Евгений Александрович?
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19.08.2021 10:25 Ответить
су лейтент борцух Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги - Цензор.НЕТ 5936
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19.08.2021 10:31 Ответить
А за що? Що вона зробила? Те що вона отримала бронзову нагороду, то ніякого профіта для країни це не дало. Говорять про якийсь імідж, но вон фіни майже не отримали нагород і їм насрати на той спортивний імідж і живуть набагато краще нас. То ж за що спортсменам дають нагороди?
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19.08.2021 10:26 Ответить
Она обнималась с кацапкой, а это так ментально близко зеленскому Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 3624
Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 9054
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19.08.2021 10:28 Ответить
с ней обнимашки, а его ими не уважила
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19.08.2021 10:34 Ответить
А остапчук киркорову отлизал и тишина...
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19.08.2021 12:31 Ответить
Россиянку Ласицкене, с которой обнималась Магучих, не пустили в США на соревнования. США ей не дали вьездную визу, Ласицкене обратилась за помощью к МИД РФ и лично к Марии Захаровой
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19.08.2021 12:36 Ответить
Как что, обнималась с кацапским капитаном ВС РФ и опозорила Украину!
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19.08.2021 10:33 Ответить
Она такой же капитан, как Магучих младший сержант.
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19.08.2021 10:43 Ответить
Так больше ж нечего показать. Вот, придумали гордиться спортсменами. Чем-то ж надо. Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги - Цензор.НЕТ 45
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19.08.2021 10:35 Ответить
Перш ніж писати що вона нічого не зробила, роскажіть про свої досягнення і що такого зробили Ви, що даєте оцінку інших???
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19.08.2021 10:36 Ответить
У каждого достижения на своём рабочем месте. Вы же не даёте медальку дворнику, за отличную уборку улицы, или повару, за прекрасный обед???? Не обязательно иметь достижения на мировом уровне, но если электрик не выйдет на работу или выполнит её плохо, то вам будет нас...рать на достижения мирового уровня-электрики не будет конкретно у вас. Вот и расскажите тогда об этих крошечных достижениях каждого.
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19.08.2021 10:43 Ответить
Приклад з двірником і електриком в данному випадку дуже недолугий.
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19.08.2021 10:50 Ответить
так, перші двоє роблять потрібну суспільству справу
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19.08.2021 10:58 Ответить
Навіщо витрачати тоді гроші на спортсменів і посилати їх на Олімпіаду???? Ви дійсно так вважаєте????
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19.08.2021 11:03 Ответить
Я так гадаю, що коли в країні іде війна, коли багато людей поза межею бідності, коли в нас школи\вузи не мають нормального забеспечення, коли лікарі отримують копійки то це реально тупо витрачати гроші на спортсменів. Нехай тоді вас лікують ці спортсмени і навчають ваших дітей.
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19.08.2021 11:11 Ответить
Нагадує: "Заводы рабочим" "Землю крестьянам". Але більш схоже на заздрість коли хтось зробив більше і має більше ніж ти.
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19.08.2021 11:15 Ответить
а мені ваши реплики нагадають радянськи заклики пишатися спортсменами, тому що нема чим іншим.
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19.08.2021 11:25 Ответить
Можете навести приклад такого радянського заклика чи це черговий плід Вашої не зовсім адекватної уяви?
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19.08.2021 13:12 Ответить
да будь ласка, коли на доволі логічне запитання про користь спортсмена для держави, все на що ви спромоглись - це сказати "а у вас які досягнення". Це настільке по радянські, тому що саме в ті часи і з'явилась ця практика незрозумілих нагород незрозумілих людей і аналогічна вашій критика людей, які цього не сприймали. Доречі на цьому сайті таких людей як ви меньшість, про що говорить відсутність підтримки ваших висловлювань. І на цьому я закінчив цю розмову з такою тупою і недолугою особою як ви.
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19.08.2021 13:45 Ответить
Так Ви праві, таких як я на цьому сайті меншість. Точно так як і набагото меньше людей голосовало за клоуна-наркомана... І я навіть не сподівався почути від людини, яка не розуміє користь для держави досягнення спортсменів, щось адекватне. Нажаль Ви не тільки недолуга людина, Ви ще й бидло якого в країні стає все більше і більше, для якого досягнення інших це не досягнення а всі навколо тупі і недолугі... Сподіваюсь Ви хоч слово тримати вмієте....
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19.08.2021 13:53 Ответить
І я навіть не сподівався почути від людини, яка не розуміє користь для держави досягнення спортсменів, щось адекватне.- в даному випадку і у всіх решту випадках (особиста користь,котра проплачується народом України із власної кишені)Користь для держави і її народу буде тоді.коли робитиметься безкорисливо
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19.08.2021 14:36 Ответить
А тобі, дурбецало, ніхто і не намагався щось, сказати! Само почало шо попало нести! Для особливо обдаровиних нагадаю що комунізм давно закінчився і зараз за все треба платити. Безкорисливо - це твоя волога уява! Купиш безкорисливо спортсмену форму???!
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19.08.2021 14:41 Ответить
можливо пеньок необтесаний із власної кишені оплатить преміальні,покупку квартир і т.д ?Що дурбацил ,уява сухішшою стає?І не хами, хамство завжди видає кацапів
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19.08.2021 14:57 Ответить
Коли мозоку нема, чи його розвиток зупинила якась травма у дитинстві, лишається лише лаятись і називати всіх кацапами. А ще виникає бажання мати все безкорисно...
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19.08.2021 15:42 Ответить
Судячі з твого геніального умозаключення саме ти і є кацап.
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19.08.2021 15:43 Ответить
А ви десь побачили, що я прошу для себе нагороду? Чи до чого це питання?
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19.08.2021 11:08 Ответить
А я десь питав про нагороду???
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19.08.2021 11:13 Ответить
так навіщо вам знати про мої досягнення?
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19.08.2021 11:24 Ответить
Мені воно і не потрібно! А ось Вам, перш ніж лити бруд на будь кого все ж таки слід згадати про свої досягнення у житті. На все добре!
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19.08.2021 11:29 Ответить
А якщо не потрібно, то навіщо питали? І доречі, слідуючи вашою логікою, чи маєте ви право мене запитувати, тому що не факт, що ваши досягнення перевершують мої?))
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19.08.2021 11:32 Ответить
По-перше, я ніколи не кажу: "А за що? Що вона зробила? Те що вона отримала бронзову нагороду, то ніякого профіта для країни це не дало" Тим білше я не кажу, що двірник робить більше для країни ніж спортсмен на Олімпіаді (це не Ваші слова але це шедевр). По-друге: якщо Ви пишите " і живуть набагато краще нас", то я впевнено можу заявити що досегнень у мене в житті більше ніж у Вас. Подібні коментарі, я маю на увазі не тільки Ваш, пишуть невдахи. Ще раз на все добре!
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19.08.2021 11:50 Ответить
ну ось ви і почали лити бруд. Що дуже гарно вас охарактеризувало. І від вас окрім "а ви, а ви, а ви...?" нічого більше не було чутно.))
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19.08.2021 12:09 Ответить
Мабуть Бог таки любить трійцю... Навіть і не сподіваюсь що зрозумієте що я маю на увазі, оскільки за весь час Ви так і не спромоглися зрозуміти моє питання... Але своїми коментарами Ви дали мені зрозуміти чому написали подібне...
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19.08.2021 13:07 Ответить
Кстати княгиня Ольга была псковитянкой варяжского ( скандинавского) происхождения Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги - Цензор.НЕТ 2928
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19.08.2021 10:26 Ответить
... одна з версій.
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19.08.2021 11:07 Ответить
Ну это из Повести временных лет.. другие если есть то чисто гипотетические.
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19.08.2021 11:25 Ответить
Їй би підручник з історії вручити...
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19.08.2021 10:31 Ответить
Среди награждённых спортсменов была и Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу" в прыжках в высоту. Магучих вручили орден княгини Ольги III степени. Источник: https://censor.net/ru/n3283553\\\\\\\\\

и ёще кто то сомневается шо "инсталляция" была неспроста?
так жё как и тогда шо тупо топталось стадо клоунов по флагу? а тёперь будеть еще хуже - а "инсталляция" тупо для отвода взглядов. и все как всегда повелись, кроме меня и Антиколорадоса - мужественный, крепкий, патриотичный. ... и за бесплатно работает - так что читайте и ставайте покрепче. слава перуну или кому там и да пранк норм - Вольнов срется со всемиhttps://www.youtube.com/watch?v=QwlOrI6b5oE
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19.08.2021 10:31 Ответить
Ватаг ватана бачить із далека.
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19.08.2021 10:32 Ответить
Почему у нас после олимпиады ничего не слышно о спортсменах? В Украине генеральские звания, ордена, квартиры. Совок был, есть и будет.
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19.08.2021 10:41 Ответить
Чемпіонка здорової нації:

"Марія Андрейчик під час Олімпійських ігор 2020 у Токіо виборола срібну медаль у метанні спису. Ще під час перебування у Японії, під час одного з інтерв'ю, вона повідомила, що віддасть свою нагороду на благодійність.
Чемпіонка проінформувала, що 16 серпня медаль викупила фірма «Żabka». «Спільними зусиллями, разом з внеском «Żabka» ми зібрали для Мілошка понад пів мільйона злотих», - повідомила спортсменка. Вона вирішила припинити аукціон, аби якнайшвидше передати кошти і хлопчик зміг вирушити до США на лікування."
Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги - Цензор.НЕТ 3227
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19.08.2021 10:42 Ответить
Як борцю Беленюку, так пістолет подарували, щоб міг шмаляти по ********* і расистам. А Магучіх -легкоатлетка, має довгі ноги, в випадку чого зможе втекти)
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19.08.2021 10:42 Ответить
или раздвинуть...
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19.08.2021 10:47 Ответить
Государственные награды обесценены абсолютно, они уже превращены в разноцветные карамельные медальки и побрякушки, которые вручают разным дикарям и фрикам. Ну вот не могли бы власть придержащие, особенно нынешние, изобрести свои наградки, типа ордена "за заслуги перед 95м кварталом 1-31 степеней" или же медаль "за выслуги перед Ермаком", "орден Ермака Животворящего", орден "почетного шапито" и тп?!
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19.08.2021 10:45 Ответить
продолжение дискредитации наградной системьі, лепят ордена кому ни попадя и не понятно за что. а те кто реально достоин, как Риф, например, могут удовлетвориться шо хоть не сидят по СИЗО и по зонам. Одним словом - зе-МраЗе(((((
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19.08.2021 10:45 Ответить
А надо бы пилюлей курице,и в АТО на год,но зелень этого не поймет
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19.08.2021 10:46 Ответить
не буду обговорювати нагородження, зокрема, могучіх та гуруна, але.

"Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня СТАРІКОВУ Олену Вікторівну - срібну призерку з велосипедного спорту (спринт)" Джерело: https://censor.net/ua/n3283553
зеленське зрозуміло - воно юрист тільки в очах власних батьків-совкодрочерів, а от "офіспрезидента", який готує подання, теж не бажає знайомитись з українським законодавством чи вважає його настільки нікчемним та не вартим уваги щоб на нього зважати?
згідно з п. 6 Статутом "Ордену княгині Ольгі" нагородження орденом княгині Ольги наступного ступеня можливе не раніш як через три роки після нагородження орденом попереднього ступеня.

а Старікова була нагороджена орденом попереднього, другого ступня, 8 березня 2021 року. тобто, 3 місяці тому.
тож, вона не може бути нагороджена 1м ступенем раніше 8 березня 2024 року.
хоча, я ж кажу - серуть вони на українське законодавство.

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19.08.2021 10:48 Ответить
Вроде как а спортивные достижения положены другие медали, и свою она торжественно получила. Вот если бы это была десятая золотая олимпийская медаль, то госсударсвенный орден был бы к месту.
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19.08.2021 10:49 Ответить
Ну вот же всё расписано: Орден княгини Ольги (укр. Орден княгині Ольги) - государственная награда Украины для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье. Ни слова об олимпийских достижениях.

Разве что обнимашки это и было спец-задание.
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19.08.2021 10:52 Ответить
Что мы ждем от россии? 1. Признание Украинского государства и его символов. 2. Вывод войск. 3. Выплата компенсаций.
Ну, по первому пункту Могучих преуспела - русо капитану за честь сфоткаться под Украинским флагом. Медаль в студию, какой сарказм?
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19.08.2021 10:53 Ответить
нужно было вот таких медалей наштамповать и раздавать вообще всем, кто за это голосовал.
Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги - Цензор.НЕТ 3546
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19.08.2021 10:57 Ответить
Гаррі Шабетник
Чому тільки макет? Пан Зеленський заслужив діючий.


Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги - Цензор.НЕТ 6589
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19.08.2021 11:04 Ответить
Вся эта история с Магучих от начала до конца сплошное позорище. Она проиграла на Олимпиаде, будучи главным фаворитом, а потом сама (!!!) побежала обниматься с Ласицкене. После этого как поднялся шум и возмущение выложила типа оправдательно-извиняющийся пост о том, какая она патриотка. Этот пост писала даже не она, потому что от него воняет старыми совковыми замполитовскими портянками. Следовательно сама Магучих думает совсем иначе, а именно как на фото с обнимашками. Для нее ни рф, ни Ласицкене не враги, в инстаграме кстати они друг от друга не отписались. Теперь ее наградили. Ярославе нечего делать в рядах ВСУ, ее нужно оттуда уволить.
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19.08.2021 11:07 Ответить
какая разница..
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19.08.2021 11:12 Ответить
пусть наградит мертветчука орденом ярослава мудрого Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги - Цензор.НЕТ 9295
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19.08.2021 11:13 Ответить
ооо бідненьку забулили шо вона з ворогом обіймалась тепер їй треба медальку дати. Ше дайте звання генерала і нагородну зброю. Шо вона гірша беленюка?
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19.08.2021 11:15 Ответить
Зовсім скоро розпочнеться ПараОлімпіада 2020 . От там побачите що то є - патріотизм ,
гордість , відданість та зневага до ворога .!
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19.08.2021 11:45 Ответить
В США тоже Медали за Отвагу раздают олимпийцам?
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19.08.2021 11:46 Ответить
Фарион от этой новости должна всраться.
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19.08.2021 11:50 Ответить
Пока что только ты всрався на
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19.08.2021 11:53 Ответить
Пішов ти в сраку!
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19.08.2021 12:09 Ответить
Зеленоморді дебіли, блть. Тоді дайте вже посмертно гіві з моторолою ордена героя України, для повної ганьби.
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19.08.2021 12:05 Ответить
Нагородив орденом, тому що спорт поза політикою.
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19.08.2021 12:31 Ответить
********** яка скотина. Зеля робить поступово, але впевнено справу по знищенню спочатку армії(вбиває моральний дух) а потім і всієї України. Яка княгиня Ольга? Хіба княгиня Ольга здавала русинів? Ніколи. А ця вівця показала всьому світу своїми обнімашками, що в нас з кацапами все окей, знімайте санкції, а потім прикинулася дурою, що мов не знала, що то росіянка, а потім, що в азарті чи ейфорії... А цей малорос ще й орден за цей поступок дав. А як там сержант Журавель, якого ви, травини, залишили на полі помирати від ран і спеки?
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19.08.2021 13:12 Ответить
Княгиня Ольга была духовным человеком при том воином. Ей бы это не понравилось-скакунов каких-то награждать. ЗА ЧТО?
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19.08.2021 15:21 Ответить
Вспомните только как дебилов рвало когда Порох кого-то награждал....
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19.08.2021 16:28 Ответить
Дурак) она ж не золото завоевала. И кстати Украина у нее без Крыма.
https://sport.segodnya.ua/sport/tournaments/olympics2020/maguchih-posle-skandalnyh-obyatiy-s-rossiyankoy-izmazala-ukrainu-smoloy-1569808.html
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20.08.2021 07:38 Ответить
 
 