Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами України спортсменів - учасників літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніх тренерів. Зокрема, легкоатлетку Ярославу Магучіх нагородили орденом княгині Ольги III ступеня.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський 17 липня провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами. Зеленський нагородив державними нагородами українських спортсменів, які виграли медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо, а також їхніх тренерів.

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Серед нагороджених спортсменів була і Ярослава Магучіх, яка на Олімпіади-2020 завоювала "бронзу" у стрибках у висоту. Магучіх вручили орден княгині Ольги III ступеня.

Далі наводимо повний список нагороджених:

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

БЕЛЕНЮКА Жана Венсановича — чемпіона з боротьби греко-римської

ГОРУНУ Станіслава Миколайовича — бронзового призера з карате

ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — срібного призера з боксу

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ОМЕЛЬЧУКА Олега Петровича — бронзового призера зі стрільби кульової

РОМАНЧУКА Михайла Михайловича — срібного та бронзового призера з плавання

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

НАСІБОВА Парвіза Пашу огли — срібного призера з боротьби греко-римської

РЕЙЗЛІНА Ігоря Дмитровича — бронзового призера з фехтування

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

СТАРІКОВУ Олену Вікторівну — срібну призерку з велосипедного спорту (спринт)

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

БІЛОДІД Дар’ю Геннадіївну — бронзову призерку з дзюдо

ТЕРЛЮГУ Анжеліку Володимирівну — срібну призерку з карате

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АЛЕКСІЇВУ Владиславу Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного

АЛЕКСІЇВУ Марину Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного

КОЛЯДЕНКО Ірину Володимирівну — бронзову призерку з боротьби вільної

ЛУЗАН Людмилу Володимирівну — срібну та бронзову призерку з веслування на каное

МАГУЧІХ Ярославу Олексіївну — бронзову призерку з легкої атлетики

РЕЗНІК Катерину Олександрівну — бронзову призерку з плавання артистичного

САВЧУК Анастасію Геннадіївну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)

СВІТОЛІНУ Еліну Михайлівну — бронзову призерку з тенісу

СИДОРЕНКО Ксенію Володимирівну — бронзову призерку з плавання артистичного

ФЄДІНУ Марту Вадимівну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)

ЧЕРКАСОВУ Аллу Костянтинівну — бронзову призерку з боротьби вільної

ЧЕТВЕРІКОВУ Анастасію Андріївну — срібну призерку з веслування на каное

ШИНКАРЕНКО Аліну Віталіївну — бронзову призерку з плавання артистичного

ЯХНО Єлизавету Сергіївну — бронзову призерку з плавання артистичного

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

КОСТЕВИЧ Олені Дмитрівні — бронзовій призерці зі стрільби кульової

За значний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

МАЦАПУРУ Миколу Івановича — тренера Лузан Людмили Володимирівни

ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — тренера Хижняка Олександра Олександровича

ЧЕРЕДІНОВА Ігоря Борисовича — тренера Костевич Олени Дмитрівни

ЧЕРТКОВА Євгенія Олександровича — тренера Насібова Парвіза Паші огли

Нагородити орденом "За заслуги" IІІ ступеня

БІЛОДІДА Геннадія Григоровича — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни

КАМІНСЬКОГО Олександра Борисовича — тренера Омельчука Олега Петровича

КИСЕЛИЦЮ Віталія Олександровича — тренера Беленюка Жана Венсановича

ЛОЇВСЬКОГО Леоніда Миколайовича — головного тренера національної збірної команди України з боксу

МЕЛЬНИКА Олексія Олексійовича — тренера Черкасової Алли Костянтинівни

НАГОРНОГО Петра Борисовича — тренера Романчука Михайла Михайловича

НІКУЛІНА Антона Володимировича — тренера Горуни Станіслава Миколайовича

РЕЙЗЛІНА Дмитра Ігоровича — тренера Рейзліна Ігоря Дмитровича

САЛЄЄВА Миколу Леонтійовича — тренера Насібова Парвіза Паші огли

ТОНКОШКУРА Олександра Олександровича — головного тренера національної збірної команди України з карате

ШАЦЬКИХ Володимира Володимировича — головного тренера національної збірної команди України з боротьби греко-римської

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

САІДОВУ Світлану Бурханівну — головного тренера національної збірної команди України з плавання артистичного

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

ЧЕРЕДІНОВУ Світлану Віталіївну — тренера Костевич Олени Дмитрівни

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ЗАЙЦЕВУ Олесю Володимирівну — старшого тренера національної збірної команди України з плавання артистичного

КУЗНЄЦОВУ Світлану Олегівну — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни

МЕЖЕНІНУ Валерію Олександрівну — тренера Резнік Катерини Олександрівни

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

БАТОМУНКОЄВУ Сергію Агвановичу — тренерові Лузан Людмили Володимирівни

БОЛІБРУХУ Євгену Михайловичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни

БОНДАРЮ Сергію Павловичу — тренерові Омельчука Олега Петровича

ГРЕБЕННІКОВІЙ Ірині Вікторівні — тренерові Яхно Єлизавети Сергіївни

КОЗЕНКУ Руслану Володимировичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни

ЛІСОВУ Максиму Веніаміновичу — тренерові Рейзліна Ігоря Дмитровича

СТЕПАНОВІЙ Тетяні Володимирівні — тренерові Магучіх Ярослави Олексіївни

ТЕЛІЦИНУ Сергію Миколайовичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни

УТКІНУ Володимиру Ігоревичу — тренерові Шинкаренко Аліни Віталіївни

ФІЛІМІ Михайлу Юрійовичу — тренерові Світоліної Еліни Михайлівни

ЦЕХОВЛІСУ Василю Яковичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни

ЧЕБАНУ Юрію Володимировичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни

ЯРЕМЕНКУ Володимиру Васильовичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.