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"Килиму там не було", - в Міноборони провели бесіду з Магучіх

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію про розмову в Міністерстві оборони з легкоатлеткою Ярославою Магучіх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Маляр зазначила: "Тепер, як і обіцяла, інформую про зустріч з Ярославою Магучіх. Ми зустрілись. Килима там не було (цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто).

Заступниця міністра нагадала, що зверталася до всіх з проханням припинити цькування спортсменки, поки Ярослава сама не пояснить ситуацію.

Також читайте: Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх

"Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", - підкреслила Маляр.

Вона продовжила: "Тепер, що стосується "букви закону". Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування.  Згідно з п 1.4 Доктрини - відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця. У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Відповідно до п.2.1 згаданої Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави... Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Тож, наразі, згідно з чинним  законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником. Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.
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Топ коментарі
+32
Просто треш, какие нах. эмоции, при виде вражеского офицера рука должна тянуться к оружию и это правильные эмоции
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13.08.2021 10:57
+28
До дупи ваши пояснення, якщо міністри заявляють, що спорт (балет, пісеньки, кіно, театр... що там щє?) поза політикою... В першу чергу повинен вилетіти з работи будь який чинуша, що дозволяє собі таку фразу з рота виронити!!!
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13.08.2021 10:54
+18
Її провина найменша в порівнянні з усіками, марувами і кварталівцями з ОП. Не кажу вже про бойків, мертвечуків, шуфрічів. Я вірю, що вона українка. Будь, доцю, наперед уважніше. Хай щастить тобі.
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13.08.2021 11:07
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Всё я понял про ковер. На ковер вызывают. А раз у нее коленки и локти целые. Значит на ковер не вызывали!!!

Я правильно понял? "Ковра там не было", - в Минобороны провели беседу с Магучих - Цензор.НЕТ 8662
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13.08.2021 10:59 Відповісти
Спортсменку типа "вызвали на ковёр" - кто жил при СССР знает, что это значит..
Ковёр - в большом высоком кабинете.
Вызванный стоит на ковре и слушает нотации начальства.
В целом по шапке должен получить Гутцайт.
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13.08.2021 11:03 Відповісти
Гутцайт -уважаемый человек в кодлане Коломойского: Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Талисман кодлана : гут -хорошо, цайт- время. Хорошее время.
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13.08.2021 11:27 Відповісти
а бывает как в анекдоте:
- муж, а меня сегодня шеф на ковер вызывал.
- я вижу дорогая.
-откуда?
-рисунок ковра на спине, хорошо сохранился!
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13.08.2021 12:17 Відповісти
До дупи ваши пояснення, якщо міністри заявляють, що спорт (балет, пісеньки, кіно, театр... що там щє?) поза політикою... В першу чергу повинен вилетіти з работи будь який чинуша, що дозволяє собі таку фразу з рота виронити!!!
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13.08.2021 10:54 Відповісти
Просто треш, какие нах. эмоции, при виде вражеского офицера рука должна тянуться к оружию и это правильные эмоции
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13.08.2021 10:57 Відповісти
Її провина найменша в порівнянні з усіками, марувами і кварталівцями з ОП. Не кажу вже про бойків, мертвечуків, шуфрічів. Я вірю, що вона українка. Будь, доцю, наперед уважніше. Хай щастить тобі.
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13.08.2021 11:07 Відповісти
"Її провина найменша в порівнянні" - это если убил меньше людей, чем ***** - то душка?
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13.08.2021 12:14 Відповісти
Ні. Коли ви засудите всіх інших перерахованих, включаючи путлєра і всю зелену шоблу, тоді беріться за неї. Успіхів.
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13.08.2021 13:01 Відповісти
Понятно. Пока не посадим *****, остальные могут не переживать.....
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13.08.2021 13:05 Відповісти
Поставити в один ряд ху"ла з цією дівчинкою!? Це занадто. Про це і кажу.
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13.08.2021 13:14 Відповісти
И где эта грань, которая отделяет обнимашки с военными параши и убийства этими военными наших граждан?
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13.08.2021 14:17 Відповісти
Така ж, як між стрілочником і керівником.
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13.08.2021 15:04 Відповісти
Даруйте, не хочу більше сперечатися. Я почув від цієї дівчини те, що хотів. Мені достатньо. Я не хочу спалювати її на багатті. Це моя думка. Ви вважаєте, що вона не заслуговує на прощення після вибачень. Це ваша. Я почув. Дякую.
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13.08.2021 15:12 Відповісти
ППКС!!! Как минимум отойти подальше как от прокаженного!
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13.08.2021 12:26 Відповісти
Думаю Ярік небреше, на емоціях обійняла москаля
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13.08.2021 10:58 Відповісти
То не Магучіх винувата, хоча і вона також, а тренери і командири дебіли парашні, перш за все їм треба вставить!
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13.08.2021 10:59 Відповісти
Ау, адміни!?
Що за текст, я друкую правильно!?
Гидко читать ваш переклад!
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13.08.2021 11:03 Відповісти
Вы можете в один ряд поставить Бойко, Медведчука, Мураева, Новинского, Киву и Магучих. Я не могу.
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13.08.2021 11:03 Відповісти
И я не могу. Они враги убежденные. Матёрые.
Она - просто полезный (для врага) использованный идиот.
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13.08.2021 11:09 Відповісти
Она еще ребенок. Матерые же, каждый день доказывают, нам, кто они. Может заняться матерыми? Может и идиотов станет меньше?
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13.08.2021 11:14 Відповісти
"Она еще ребенок." - до скольки лет?
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13.08.2021 12:15 Відповісти
Дитина? Скільки пацанів в її віці вже загинули від куль **********?
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13.08.2021 14:58 Відповісти
Она считает за честь принадлежать к рядамв ряды военнослужащих ВСУ

странное у нее понятие про честь
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13.08.2021 11:05 Відповісти
"Не хочу отрицать, что идет война с росией" пф... но и соглашаться не хочет... какие словесные выверты не при думают, абы только отмазатся, позорище то еще.
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13.08.2021 11:06 Відповісти
а че там с бужанским и шухричем
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13.08.2021 11:06 Відповісти
Вона вже зробила для рашкованської пропаганди ВСЕ, що могла.
Наразі її відмазки гівна варті.
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13.08.2021 11:08 Відповісти
лалэ да москали довольные ми ведь братья один нарид **** конченая
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13.08.2021 12:15 Відповісти
"Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Сожалеет по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь принадлежать к рядамв ряды военнослужащих ВСУ и верная Украины", - подчеркнула Маляр. Источник: https://censor.net/ru/n3282543\\\\\\\\\

а также знает шо туалетная бумага это не салфетки, а ногти можно не только грызть, а военный билет это такой пропуск в бар.
зналка понималка блин - дала повод ватникам сказать шо путин прав с "адыннаротом"
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13.08.2021 11:09 Відповісти
Редактор редакції Спорт СЕГОДНЯ Олег Люлька написав, що "Магучих і її тренеру пропонували змінити громадянство: Росія серед претенденті" - чи доповіла лейтенант ВСУ Магучих своєму командованню про такі зверненя до неї з боку представників країни агресора.
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13.08.2021 11:13 Відповісти
Вот просто любопытно - каким концом она имеет отношение к армии ?
Она хоть один день спала в казарме, ела солдатский обед, ходила на стрельбы ?
Если бы она хоть месяц провела в реальной армии, мышление и поведение
автоматически естественным образом было бы другим.
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13.08.2021 11:19 Відповісти
она просто "спалилась", сколько таких могучих в ВСУ??? вот в чем вопрос сколько из них готовы обниматься с убийцами украинцев.
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13.08.2021 11:23 Відповісти
вона має відношеня до армії в сенсі утримання. Як казав Шаріков : "Де я бду столоваться". Армія в свою чергу хотіла мати піар, що військовослужбовці це не просто, а олімпійські чемпіони. За великим рахунком не вона армії, не армія їй непотрібні. Це просто понти. І цікаво як 19 річна "дитина" стала лейтенантом, що майора хтось пожалів.
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13.08.2021 11:32 Відповісти
что эта могучих оскорбленную невинность из себя разыгрывает....эмоции.. эмоции...езжай варить борщ в рашку, дура, пока твои эмоции не превратились в предательство. Собственно твое личное предательство уже случилось и тень брошена на все ВСУ.
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13.08.2021 11:21 Відповісти
Не приймуть тепер її в рашку. І в Україні нормального життя вже в неї, мабуть, не буде. Сама винна.
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14.08.2021 01:45 Відповісти
Ніби все правильно. "Вона має честь"... Але суть в тому, що наш офіцер віддав честь ненашому офіцеру. І теж ніби все правильно - військовослужбовці, вітаючись, віддають честь один одному. Знову правильно. І спортсмени мають вітати один одного на п'єдесталі. І так правильно. Але на душі все рівно гидко. Ніби магучих не свою честь віддала росіянці, а честь України.
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13.08.2021 11:23 Відповісти
Мерзость!
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13.08.2021 11:24 Відповісти
Я считаю, что ошибиться могут все. Признала ошибку, инцидент исчерпан.
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13.08.2021 11:30 Відповісти
Я представляю если бы на 7 году войны Порошенко на эмоциях кинулся обнимать путлера...ну про Зелю я молчу,тот сразу признался что хочет к ВП на колени.Да того Пороха съели бы без соли и хлеба.А вот лейтенанту ВСУ можно обниматься на эмоциях и фоткатся с майором РФ, еще и честь при этом иметь...правильно написали тут выше при виде москаля должна быть одна эмоция ,тем более у офицера ВСУ, рука должна тянуться к оружию ,а не обнимать убийц своего народа,это просто поттверждает что в душе у девочки нет никакого негатива к парашке.,значит и патриотизм ее липовый.
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13.08.2021 11:49 Відповісти
73% выбрали зеленую соплю и перестать постреливать, а ********* почему то к девушке. Парадокс?
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13.08.2021 11:59 Відповісти
О господ и, немного умственно недоразвитый ребенок совершил ошибку, так теперь только не ленивый должен ее пнуть.
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13.08.2021 12:02 Відповісти
Почему у этих спортсменов "эмоции" проявляются только в сторону "мышебратьев"? Медалисток там, вроде, три было... Где "обнимашки" и эмоции с австралийкой, получившей серебро?
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13.08.2021 12:06 Відповісти
Есть фото, где они втроем с австралийкой. Просто раздули именно эту фотку.
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13.08.2021 12:34 Відповісти
А вдвоем, как с "сестрой" из раши, есть? И да, ссылку в студию!
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13.08.2021 12:40 Відповісти
Патриотизм последнее убебежище негдяев. Воровать накрови можно но соперник враг.
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13.08.2021 12:07 Відповісти
А что вы одно дерьмо оправдываете другим дерьмом?Нельзя воровать на крови! И обниматься на камеру лейтенанту ВСУ на 7 году войны с майором РФ тоже нельзя , разве нет? всепрощение позволяет не думать о последствиях.И правильно люди высказались,вы высказались в защиту, другие это не одобрили .Если партиоты,по вашему , негодяи ,то можете быть не патриотом, никогда не слышала, что безпринципный человек ,без убеждений и совести был порядочным.
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13.08.2021 12:59 Відповісти
Як би ті туалетні коментатори (за запахом по суті коментарів) та критики безумовно емоційної поведінки Магучіх зробили,хочаб, 0.001 відсотку того,що Магучіх зробила для України, ЗСУ, виборовши медаль на Олімпіаді - країна не знаходилась би у тому лайні,що зараз. Волати про зраду, у перервах між обжорством у Київських рестораціях та виконанням рейдерських замовлень, - це наші "патріоти" вже гарно навчилися. Тіки воювати з ворогом та добувати медалі, як спортивні так і бойові - повинні такі дівчата, як Магучіх,ледь вийшовши з віку підлітка...
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13.08.2021 12:11 Відповісти
А что магучих сделала для наших ВСУ? Пусть поедет к сироте, отец которых погиб на войне и покажет ту медаль.И на эту дуру потрачено на порядок больше денег, чем на мужиков, которые на передке по пол-года стоят. Какая на хрен польза стране от медалек этих недоспортсменов?
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13.08.2021 12:44 Відповісти
А что мне от ее медали ?или стране?Как жили в дерьме так и живем,вон с оккупантами уже обнимаемся.Она получит за это квартиру и хорошее денежное вознаграждение и ее патриотизм не просматривается даже по микроскопом, девушка строит карьеру и зарабатывает имя и деньги.А я думаю что старушенция отдавая часть своей пенсии для ВСУ сделает не меньше чем Могучих и не требует награды или почета. Все про медали поете,совок не истребим как видно.
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13.08.2021 13:03 Відповісти
Все бубнят про какие-то эмоции.А вообще кто-то в курсе что она взяла бронзу?Я понимаю,если бы она взяла золото то можно было оправдываться на эмоции,эйфорию итд.Но это бронза,сраная бронза,Карл.
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13.08.2021 12:49 Відповісти
При чем, с далеко не лучшим собственным результатом!
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13.08.2021 13:03 Відповісти
В тебе скільки олімпійських медалей? Всі вони золоті?
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14.08.2021 01:42 Відповісти
Я бы тоже офигел от счастья, если бы мне государство за бронзу дало больше призовых денег, чем за золотую медаль получит от государства ватница "Килиму там не було", - в Міноборони провели бесіду з Магучіх - Цензор.НЕТ 5231
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13.08.2021 12:50 Відповісти
Интересные факты. Вот здесь некий Беленюк заявлял, что спортсмены особенные люди и, они вне политики... Еще были заявления, что артисты - тоже особенные люди и он вне политики... Почему какие-то люди особенные? А шахтеры, которые ежедневно спускаются в шахту и добывают там уголь, чтобы эти "особенные" не замерзли, а строители, которые строят дома в которых живут эти "особенные", а коммунальщики, торговля, сфера обслуживания, которые обслуживают этих "особенных"? Можете мне сказать, эти категории получают зарплату. Но кроме зарплаты они производят товар в том или ином виде. И спортсмены и артисты тоже получают зарплату, которую никак не сравнить с зарплатой шахтера, строителя и т.д. Пример (сегодняшний клоун, Вакарчук, квартал и тд). И спортсмены, футболисты и др. идут в спорт ради удовольствия, при этом они получают гонорары в зависимости от условий. Нищие спортсмены, артисты встречаются реже, чем остальные. Так, скажите, мне в чем их (спортсменов, артистов) особенность? Почему они могут предавать Украину?
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13.08.2021 15:25 Відповісти
 
 