"Килиму там не було", - в Міноборони провели бесіду з Магучіх

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію про розмову в Міністерстві оборони з легкоатлеткою Ярославою Магучіх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Маляр зазначила: "Тепер, як і обіцяла, інформую про зустріч з Ярославою Магучіх. Ми зустрілись. Килима там не було (цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто).

Заступниця міністра нагадала, що зверталася до всіх з проханням припинити цькування спортсменки, поки Ярослава сама не пояснить ситуацію.

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"Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", - підкреслила Маляр.

Вона продовжила: "Тепер, що стосується "букви закону". Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування. Згідно з п 1.4 Доктрини - відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця. У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Відповідно до п.2.1 згаданої Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави... Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Тож, наразі, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником. Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.