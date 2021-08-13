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Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала спільне фото з Марією Ласіцкене з ОКР, а також поділилася враженнями від Олімпіади в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tribuna.

"Нарешті вдома. Спасибі всім за теплу зустріч на батьківщині. Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що піднімаю наш прапор і співаю наш гімн.

Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.

Виступити на Олімпіаді - мрія і мета всього життя кожного спортсмена. Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася. Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль.

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Також читайте: Віцепрезидент НОК України Лисов про скандал із Магучіх: Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці

Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні.

Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям.

Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішою.

Попереду - нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку", - сказала Ярослава.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Так оно ж понятно: состоялась беседа в Министерстве Обороны... согласовали текст заявы... Прям ностальджи, по СССР, отчетливо!
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13.08.2021 07:40
+46
Кстати, Аркадий Бабченко выложил фотки нашей гордости Жана Беленюка, где он обнимается с российскими спортсменами на Олимпиаде-2016, в разгар боев.....
Может нам надо ввести в спорткомитет замполитов и комиссаров? Что бы читали по-утрам политинформацию.... Тогда никто не скажет, я така затуркана, всю жизнь через палку прыгаю с утра до ночи....
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13.08.2021 07:43
+43
Щось дуже довго ти шукала слова.
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13.08.2021 07:34
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Гарну відмазку написали за три дні відмовчування. Хай буде. О от рагуль Горуна явно не зрозумів нічого і правильних висновків не зробив. Далі попукує про "спортвнєпалітікі" і називає патріотів дибілами.
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13.08.2021 15:56 Відповісти
Американцы ушли из Афганистана и пришёл Талибан,когда США уйдут из Украины,прийдут "Могучие".
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13.08.2021 15:56 Відповісти
цікаво а де ти побачив американців в Україні???Я в країні все життя живу але не бачив ні одного в живу в країні.
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13.08.2021 16:17 Відповісти
Да да,ихтамнет.
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13.08.2021 16:25 Відповісти
А чо амеры у нас на фронте воюют?
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13.08.2021 16:44 Відповісти
Я же сказал,ихтамнет.
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13.08.2021 16:50 Відповісти
скорее всего что какието спецгруппы есть но изините с падлючей ордой воевать
с открытым забралом както и незачем.... шош уже.....
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13.08.2021 17:04 Відповісти
пукнув іхтамнєтовець мацковський)))ЛОЛ
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14.08.2021 09:28 Відповісти
Ну, хоч і слова Могучих не розставляють усі крапки над "і", та, можливо, чи швидше за усе, не щирі, але я радий за наше суспільство, яке вимусило вичавити цю заяву. Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 7587
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13.08.2021 16:29 Відповісти
Слабая девочка, никакая с тебя военнослужащая
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13.08.2021 16:35 Відповісти
Все люди совершают ошибки.
Слабые не признают их.
Сильные на них учатся.
Девка признала ошибку, объяснилась, и сделала выводы.
Это максимум возможного.
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13.08.2021 17:05 Відповісти
Все правильно, объяснила нормально, инцидент исчерпан.
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13.08.2021 16:36 Відповісти
Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 1912Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 3941
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13.08.2021 21:27 Відповісти
Ошиблась, объяснилаль, по сути признала ошибку, вероятнее всего сделала выводы.
Молодец, девка!
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13.08.2021 17:03 Відповісти
Дура наступила на грабли и признала свою ощибку.Конечно она молодец!Без вариантов...
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13.08.2021 20:43 Відповісти
Притом признала неделю спустя.Как фейсбук ей подпортили.Моледец.Неделю зрела.
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13.08.2021 20:44 Відповісти
на первый раз можно списать на неопытность в следущий раз разворачивайся спиной и уходи
в сторону ну хотя бы так....
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13.08.2021 17:06 Відповісти
а в лучшем случае могла бы плюнуть в харю кацапке
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13.08.2021 21:14 Відповісти
Нормально. Канає за відмазку. Хто не помиляється той нехай першим кине в мене камінь...
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13.08.2021 18:28 Відповісти
Вы считаете,что обнимашки с противником на восьмом году войны-ошибкой?Восьмой год войны.Карл!!!Чтобы совершить такую ошибку,нужно не видеть в лаптестане и его оф представителях врага.Тогда все сходится.Тогда-ошибочка вышла.
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13.08.2021 21:06 Відповісти
непонятно только кто у нее враг и кому она советует быть осторожными)
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13.08.2021 19:41 Відповісти
понятно, в контексті
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13.08.2021 20:51 Відповісти
Нам советует.Расиане коварно лезут на обнимашки.Нужно быть бдительным. Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 2784Ну или она к ним лезет.Не суть.
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13.08.2021 20:59 Відповісти
Щось почав підозрювати? Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 5885
В усіх нормальних жителів України один справжній спільний ворог.......
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14.08.2021 08:04 Відповісти
"Обнять вєсь мір" - якась галіма відмазка, це як чоловік дома застукав дружину з
коханцем, а вона йому: "Ой Колю, я така затуркана, така затуркана" Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 7155
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13.08.2021 21:29 Відповісти
Та воно таки так. Ворог готовий на все, навіть із обіймами лізе та силоміць намагається поцілувати...
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13.08.2021 21:37 Відповісти
Погоджуюсь, "ворог готовий на все". Тоді додамо конспірології.Не виключено, Ярослава потрапила в розробку спецслуб рф.
Хто "засвітився" в цій справі?
Капітан зс рф ласіцкіне. Без проблем, може бути агентом фсб. Це фірмовий стиль кгб вербувати саме "зірок" спорту і культури, щоб ті не занадто "звіздилися", були під рукою і для власного гонору спецслужби. Те саме, до речі, було і в " штазі" НДР.
Станісла Горуна. Завербувати його для фсб було легко і просто на тих самих семінарах в москві. Наприклад, як компромат використати незаконність отримання коштів і несплату податків, або ще простіше - показати Горуні через деякий час списки учасників семінарів, серед яких були б, припустимо, Гіві, Моторола ще якісь відомі терористи, які на той момент уже співали разом з кобзоном. Зрозуміло, що оприлюднення таких списків або гонорарів ніяк не сприяло кар'єрі горуни, або навіть привело б до порушення кримінальних справ в Україні.
Ігор Лисов. Віце-президент НОК України. 1985-1989 - інструктор. Московського райкому Компартіі України.2006-2012 - народний депутат Верховна Рада України (V, VI скликань) від партії регіонів. Не сумніваюсь, зберігає партквитки обох партій, періодично виходить на зв'язок з тими, хто його в ці партії приймав.
Жан Беленюк. Тут важко сказати, особливо, після сьогоднішньої події, за кого він грає. Можливо, і там і сям.
Роль ласіцкене зрозуміла. Втянути могучих у довірчі стосунки, потім спровокувати. Далі запропонувати ще більшу дружбу і допомогу, а потім і перехід в рф.
Горуна і лисов своєю "допомогою" мали призвести до ще більшого "хейту" могучих. З цим завданням вони впорались, плюс ідеї "спорт поза політикою".
З Беленюком треба розбиратись.
Ост така конспірологія.
Не варто виключати інших варіантів. Що це лише димова завіса, за якою до рф чи інших країн мають перейти кілька українських спортсменів. Або, дуже не хочеться вірити, що сама могучих з кимось домовилась про перехід, а те, що ми бачимо, лише спектакль.
Словом, пишіть свої конспірологічні версії. Надіюсь, що мої версії далекі від істини.
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13.08.2021 22:34 Відповісти
Любой кто противоставит Россию - Украине и наоборот, в независимости от статуса происходящего, является врагом единого народа - Русов, славян, Ариев! Все они несут ответственность за разделение единого этноса великой Расы.
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14.08.2021 01:45 Відповісти
Все, здалась дівчинка. Тепер ні тут, ні там...
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14.08.2021 02:36 Відповісти
Єдина справжня фраза це: "Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Источник: https://censor.net/ru/n3282507"
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14.08.2021 08:02 Відповісти
бабки получила..на затарку в атб..нам то какая польза от тебя...
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14.08.2021 09:22 Відповісти
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