Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала спільне фото з Марією Ласіцкене з ОКР, а також поділилася враженнями від Олімпіади в Токіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tribuna.
"Нарешті вдома. Спасибі всім за теплу зустріч на батьківщині. Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що піднімаю наш прапор і співаю наш гімн.
Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.
Виступити на Олімпіаді - мрія і мета всього життя кожного спортсмена. Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася. Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль.
Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.
Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні.
Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям.
Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішою.
Попереду - нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку", - сказала Ярослава.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.
Будь ласка, зачекайте...
с открытым забралом както и незачем.... шош уже.....
Слабые не признают их.
Сильные на них учатся.
Девка признала ошибку, объяснилась, и сделала выводы.
Это максимум возможного.
Молодец, девка!
в сторону ну хотя бы так....
В усіх нормальних жителів України один справжній спільний ворог.......
коханцем, а вона йому: "Ой Колю, я така затуркана, така затуркана"
Хто "засвітився" в цій справі?
Капітан зс рф ласіцкіне. Без проблем, може бути агентом фсб. Це фірмовий стиль кгб вербувати саме "зірок" спорту і культури, щоб ті не занадто "звіздилися", були під рукою і для власного гонору спецслужби. Те саме, до речі, було і в " штазі" НДР.
Станісла Горуна. Завербувати його для фсб було легко і просто на тих самих семінарах в москві. Наприклад, як компромат використати незаконність отримання коштів і несплату податків, або ще простіше - показати Горуні через деякий час списки учасників семінарів, серед яких були б, припустимо, Гіві, Моторола ще якісь відомі терористи, які на той момент уже співали разом з кобзоном. Зрозуміло, що оприлюднення таких списків або гонорарів ніяк не сприяло кар'єрі горуни, або навіть привело б до порушення кримінальних справ в Україні.
Ігор Лисов. Віце-президент НОК України. 1985-1989 - інструктор. Московського райкому Компартіі України.2006-2012 - народний депутат Верховна Рада України (V, VI скликань) від партії регіонів. Не сумніваюсь, зберігає партквитки обох партій, періодично виходить на зв'язок з тими, хто його в ці партії приймав.
Жан Беленюк. Тут важко сказати, особливо, після сьогоднішньої події, за кого він грає. Можливо, і там і сям.
Роль ласіцкене зрозуміла. Втянути могучих у довірчі стосунки, потім спровокувати. Далі запропонувати ще більшу дружбу і допомогу, а потім і перехід в рф.
Горуна і лисов своєю "допомогою" мали призвести до ще більшого "хейту" могучих. З цим завданням вони впорались, плюс ідеї "спорт поза політикою".
З Беленюком треба розбиратись.
Ост така конспірологія.
Не варто виключати інших варіантів. Що це лише димова завіса, за якою до рф чи інших країн мають перейти кілька українських спортсменів. Або, дуже не хочеться вірити, що сама могучих з кимось домовилась про перехід, а те, що ми бачимо, лише спектакль.
Словом, пишіть свої конспірологічні версії. Надіюсь, що мої версії далекі від істини.