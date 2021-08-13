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Призываю всех быть осторожными. Враг готов на все, - Магучих

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Призываю всех быть осторожными. Враг готов на все, - Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместное фото с Марией Ласицкене из ОКР, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tribuna.

"Наконец-то дома. Спасибо всем за теплую встречу на родине. Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.

Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась. Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль.

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.

Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку", – сказала Ярослава.

Также читайте: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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Топ комментарии
+57
Так оно ж понятно: состоялась беседа в Министерстве Обороны... согласовали текст заявы... Прям ностальджи, по СССР, отчетливо!
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13.08.2021 07:40
+46
Кстати, Аркадий Бабченко выложил фотки нашей гордости Жана Беленюка, где он обнимается с российскими спортсменами на Олимпиаде-2016, в разгар боев.....
Может нам надо ввести в спорткомитет замполитов и комиссаров? Что бы читали по-утрам политинформацию.... Тогда никто не скажет, я така затуркана, всю жизнь через палку прыгаю с утра до ночи....
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13.08.2021 07:43
+43
Щось дуже довго ти шукала слова.
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13.08.2021 07:34
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Страница 3 из 3
Гарну відмазку написали за три дні відмовчування. Хай буде. О от рагуль Горуна явно не зрозумів нічого і правильних висновків не зробив. Далі попукує про "спортвнєпалітікі" і називає патріотів дибілами.
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13.08.2021 15:56 Ответить
Американцы ушли из Афганистана и пришёл Талибан,когда США уйдут из Украины,прийдут "Могучие".
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13.08.2021 15:56 Ответить
цікаво а де ти побачив американців в Україні???Я в країні все життя живу але не бачив ні одного в живу в країні.
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13.08.2021 16:17 Ответить
Да да,ихтамнет.
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13.08.2021 16:25 Ответить
А чо амеры у нас на фронте воюют?
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13.08.2021 16:44 Ответить
Я же сказал,ихтамнет.
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13.08.2021 16:50 Ответить
скорее всего что какието спецгруппы есть но изините с падлючей ордой воевать
с открытым забралом както и незачем.... шош уже.....
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13.08.2021 17:04 Ответить
пукнув іхтамнєтовець мацковський)))ЛОЛ
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14.08.2021 09:28 Ответить
Ну, хоч і слова Могучих не розставляють усі крапки над "і", та, можливо, чи швидше за усе, не щирі, але я радий за наше суспільство, яке вимусило вичавити цю заяву. Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 7587
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13.08.2021 16:29 Ответить
Слабая девочка, никакая с тебя военнослужащая
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13.08.2021 16:35 Ответить
Все люди совершают ошибки.
Слабые не признают их.
Сильные на них учатся.
Девка признала ошибку, объяснилась, и сделала выводы.
Это максимум возможного.
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13.08.2021 17:05 Ответить
Все правильно, объяснила нормально, инцидент исчерпан.
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13.08.2021 16:36 Ответить
Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 1912Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 3941
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13.08.2021 21:27 Ответить
Ошиблась, объяснилаль, по сути признала ошибку, вероятнее всего сделала выводы.
Молодец, девка!
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13.08.2021 17:03 Ответить
Дура наступила на грабли и признала свою ощибку.Конечно она молодец!Без вариантов...
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13.08.2021 20:43 Ответить
Притом признала неделю спустя.Как фейсбук ей подпортили.Моледец.Неделю зрела.
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13.08.2021 20:44 Ответить
на первый раз можно списать на неопытность в следущий раз разворачивайся спиной и уходи
в сторону ну хотя бы так....
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13.08.2021 17:06 Ответить
а в лучшем случае могла бы плюнуть в харю кацапке
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13.08.2021 21:14 Ответить
Нормально. Канає за відмазку. Хто не помиляється той нехай першим кине в мене камінь...
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13.08.2021 18:28 Ответить
Вы считаете,что обнимашки с противником на восьмом году войны-ошибкой?Восьмой год войны.Карл!!!Чтобы совершить такую ошибку,нужно не видеть в лаптестане и его оф представителях врага.Тогда все сходится.Тогда-ошибочка вышла.
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13.08.2021 21:06 Ответить
непонятно только кто у нее враг и кому она советует быть осторожными)
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13.08.2021 19:41 Ответить
понятно, в контексті
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13.08.2021 20:51 Ответить
Нам советует.Расиане коварно лезут на обнимашки.Нужно быть бдительным. Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 2784Ну или она к ним лезет.Не суть.
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13.08.2021 20:59 Ответить
Щось почав підозрювати? Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 5885
В усіх нормальних жителів України один справжній спільний ворог.......
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14.08.2021 08:04 Ответить
"Обнять вєсь мір" - якась галіма відмазка, це як чоловік дома застукав дружину з
коханцем, а вона йому: "Ой Колю, я така затуркана, така затуркана" Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх - Цензор.НЕТ 7155
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13.08.2021 21:29 Ответить
Та воно таки так. Ворог готовий на все, навіть із обіймами лізе та силоміць намагається поцілувати...
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13.08.2021 21:37 Ответить
Погоджуюсь, "ворог готовий на все". Тоді додамо конспірології.Не виключено, Ярослава потрапила в розробку спецслуб рф.
Хто "засвітився" в цій справі?
Капітан зс рф ласіцкіне. Без проблем, може бути агентом фсб. Це фірмовий стиль кгб вербувати саме "зірок" спорту і культури, щоб ті не занадто "звіздилися", були під рукою і для власного гонору спецслужби. Те саме, до речі, було і в " штазі" НДР.
Станісла Горуна. Завербувати його для фсб було легко і просто на тих самих семінарах в москві. Наприклад, як компромат використати незаконність отримання коштів і несплату податків, або ще простіше - показати Горуні через деякий час списки учасників семінарів, серед яких були б, припустимо, Гіві, Моторола ще якісь відомі терористи, які на той момент уже співали разом з кобзоном. Зрозуміло, що оприлюднення таких списків або гонорарів ніяк не сприяло кар'єрі горуни, або навіть привело б до порушення кримінальних справ в Україні.
Ігор Лисов. Віце-президент НОК України. 1985-1989 - інструктор. Московського райкому Компартіі України.2006-2012 - народний депутат Верховна Рада України (V, VI скликань) від партії регіонів. Не сумніваюсь, зберігає партквитки обох партій, періодично виходить на зв'язок з тими, хто його в ці партії приймав.
Жан Беленюк. Тут важко сказати, особливо, після сьогоднішньої події, за кого він грає. Можливо, і там і сям.
Роль ласіцкене зрозуміла. Втянути могучих у довірчі стосунки, потім спровокувати. Далі запропонувати ще більшу дружбу і допомогу, а потім і перехід в рф.
Горуна і лисов своєю "допомогою" мали призвести до ще більшого "хейту" могучих. З цим завданням вони впорались, плюс ідеї "спорт поза політикою".
З Беленюком треба розбиратись.
Ост така конспірологія.
Не варто виключати інших варіантів. Що це лише димова завіса, за якою до рф чи інших країн мають перейти кілька українських спортсменів. Або, дуже не хочеться вірити, що сама могучих з кимось домовилась про перехід, а те, що ми бачимо, лише спектакль.
Словом, пишіть свої конспірологічні версії. Надіюсь, що мої версії далекі від істини.
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13.08.2021 22:34 Ответить
Любой кто противоставит Россию - Украине и наоборот, в независимости от статуса происходящего, является врагом единого народа - Русов, славян, Ариев! Все они несут ответственность за разделение единого этноса великой Расы.
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14.08.2021 01:45 Ответить
Все, здалась дівчинка. Тепер ні тут, ні там...
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14.08.2021 02:36 Ответить
Єдина справжня фраза це: "Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Источник: https://censor.net/ru/n3282507"
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14.08.2021 08:02 Ответить
бабки получила..на затарку в атб..нам то какая польза от тебя...
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14.08.2021 09:22 Ответить
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