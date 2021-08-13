Призываю всех быть осторожными. Враг готов на все, - Магучих
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместное фото с Марией Ласицкене из ОКР, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады в Токио.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tribuna.
"Наконец-то дома. Спасибо всем за теплую встречу на родине. Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.
Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.
Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась. Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль.
Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.
Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.
Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью.
Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.
Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку", – сказала Ярослава.
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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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с открытым забралом както и незачем.... шош уже.....
Слабые не признают их.
Сильные на них учатся.
Девка признала ошибку, объяснилась, и сделала выводы.
Это максимум возможного.
Молодец, девка!
в сторону ну хотя бы так....
В усіх нормальних жителів України один справжній спільний ворог.......
коханцем, а вона йому: "Ой Колю, я така затуркана, така затуркана"
Хто "засвітився" в цій справі?
Капітан зс рф ласіцкіне. Без проблем, може бути агентом фсб. Це фірмовий стиль кгб вербувати саме "зірок" спорту і культури, щоб ті не занадто "звіздилися", були під рукою і для власного гонору спецслужби. Те саме, до речі, було і в " штазі" НДР.
Станісла Горуна. Завербувати його для фсб було легко і просто на тих самих семінарах в москві. Наприклад, як компромат використати незаконність отримання коштів і несплату податків, або ще простіше - показати Горуні через деякий час списки учасників семінарів, серед яких були б, припустимо, Гіві, Моторола ще якісь відомі терористи, які на той момент уже співали разом з кобзоном. Зрозуміло, що оприлюднення таких списків або гонорарів ніяк не сприяло кар'єрі горуни, або навіть привело б до порушення кримінальних справ в Україні.
Ігор Лисов. Віце-президент НОК України. 1985-1989 - інструктор. Московського райкому Компартіі України.2006-2012 - народний депутат Верховна Рада України (V, VI скликань) від партії регіонів. Не сумніваюсь, зберігає партквитки обох партій, періодично виходить на зв'язок з тими, хто його в ці партії приймав.
Жан Беленюк. Тут важко сказати, особливо, після сьогоднішньої події, за кого він грає. Можливо, і там і сям.
Роль ласіцкене зрозуміла. Втянути могучих у довірчі стосунки, потім спровокувати. Далі запропонувати ще більшу дружбу і допомогу, а потім і перехід в рф.
Горуна і лисов своєю "допомогою" мали призвести до ще більшого "хейту" могучих. З цим завданням вони впорались, плюс ідеї "спорт поза політикою".
З Беленюком треба розбиратись.
Ост така конспірологія.
Не варто виключати інших варіантів. Що це лише димова завіса, за якою до рф чи інших країн мають перейти кілька українських спортсменів. Або, дуже не хочеться вірити, що сама могучих з кимось домовилась про перехід, а те, що ми бачимо, лише спектакль.
Словом, пишіть свої конспірологічні версії. Надіюсь, що мої версії далекі від істини.