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Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника, - Черновицкий погранотряд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника, - Черновицкий погранотряд

Сегодня возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Открыто уголовное производство, идет следствие.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Цензор.НЕТ.

Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве.

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"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда.

Погибшему было 24 года. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.
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Топ комментарии
+19
Неприятная ситуация???
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19.08.2021 11:02
+13
Отношения к сослуживцам говорит в одной фразе! Произошла неприятная ситуация.Разве это не трагедия в погран отряде ,убит Пограничник?
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19.08.2021 11:07
+11
почему один? емнип, непосредственно на границе нет одиночных нарядов, кроме оператора тех.средств и нарядов в пунктах пропуска?
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19.08.2021 11:07
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Неприятная ситуация???
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19.08.2021 11:02 Ответить
Для пограничника.
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19.08.2021 11:10 Ответить
для начальства...а погранцу уже до лампочки ситуация.
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19.08.2021 11:16 Ответить
Разберутся...
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19.08.2021 11:04 Ответить
Разборки контрабандистов наверное...
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19.08.2021 11:05 Ответить
Отношения к сослуживцам говорит в одной фразе! Произошла неприятная ситуация.Разве это не трагедия в погран отряде ,убит Пограничник?
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19.08.2021 11:07 Ответить
Это не просто трагедия, это ЧП
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19.08.2021 11:18 Ответить
почему один? емнип, непосредственно на границе нет одиночных нарядов, кроме оператора тех.средств и нарядов в пунктах пропуска?
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19.08.2021 11:07 Ответить
Скорее всего канал контрабанды,потому и сам пошел.
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19.08.2021 11:13 Ответить
Вова, не тупи! На канал контабанды не ходють, а наежжають на жыпах с БТРами!
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19.08.2021 11:32 Ответить
Кино американского пересмотрел?
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19.08.2021 11:44 Ответить
Сын служив в ДПСУ на срочной в Чопском отряде Да нарад по 2 чел..а в секрете на тропах...по одному!!!Особенно ночь. щикарно..когда пробешают кабаны или лоси...или нрод из Бангладешь хочет попасть в Словакию ..проводники могут и завалить,если матерые
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19.08.2021 11:47 Ответить
Мода в последнее время пошла стреляться. Что ни день,то новость.
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19.08.2021 11:08 Ответить
Люди гибнут за табак...
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19.08.2021 11:14 Ответить
ничего себе неприятность
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19.08.2021 11:15 Ответить
возможно, это фсбшная провокация, и специально на западной границе...
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19.08.2021 11:15 Ответить
там своих мудаков хватает
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19.08.2021 11:22 Ответить
Одиночный наряд на калитке сидел ...
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19.08.2021 11:18 Ответить
спорим что это случилось возле села красноильск?
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19.08.2021 11:39 Ответить
Контрабандисты скорей всего а может пьяные СБУшники в этот раз просто перестарались.
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19.08.2021 11:40 Ответить
Двояка ситуаці. Застреленим під час несіння служби (патрулювання)??? Як що так то яб зробивби так всіх контрабандисті нахрін розстрілювати пр спробі перетину кордону .. саджати з конфівскацією макйна його і найближчих родичів.. Як що він був застрелений не на службі питання чому один то щось тут не чисто пахне корупцією і кришуванням
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19.08.2021 12:13 Ответить
некомфортная ситуация
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19.08.2021 12:40 Ответить
За каждого убитого пограничника, должен быть адекватный ответ по всем контробандистам.
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19.08.2021 14:35 Ответить
Главный вопрос - кто пересек границу ликвидировав нашего пограничника? Может пора признать погранвойска самой уязвимой военизированной единицей и перевооружить их на более современные системы?
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19.08.2021 14:43 Ответить
Знаю одно - если украинцы взбесятся, то все имущество контробандистов сгорит вместе с хозяевами
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19.08.2021 14:44 Ответить
Скоріш за все шось не поділили з контрабандистами...
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19.08.2021 15:11 Ответить
 
 