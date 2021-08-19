Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника, - Черновицкий погранотряд
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Сегодня возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Открыто уголовное производство, идет следствие.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Цензор.НЕТ.
Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве.
"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда.
Погибшему было 24 года. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.
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