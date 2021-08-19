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Подозреваемого во взяточничестве Товмасяна уволили с поста главы Харьковского облсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемого во взяточничестве Товмасяна уволили с поста главы Харьковского облсовета

Харьковский областной совет на внеочередной сессии в четверг проголосовал за увольнение его главы Артура Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.

В поддержку такого решения проголосовали 88 депутатов, против - пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По предложению первого заместителя главы областного совета Альберта Кононенко, голосование проводилось в режиме тайного электронного голосования.

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Перед голосованием Товмасян заявил о том, что не будет принимать в нем участие в связи с конфликтом интересов.

Как сообщалось, 17 августа Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины), написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского областного совета. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.

Ранее, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан и глава облсовета Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно.

26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили Товмасяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В тот же на внеочередном заседании фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете было принято решение об исключении Товмасяна и инициировании проведения внеочередной сессии.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасян меру пресечения в виде залога в сумме 2 млн 996 тыс.400 грн.
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+5
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Подозреваемого во взяточничестве Товмасяна уволили с поста главы Харьковского облсовета - Цензор.НЕТ 1251
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19.08.2021 11:43
+2
Повезло чуваку!
Поймали бы весной - посадили бы, а так - только уволили.....
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19.08.2021 11:50
+1
Дорогие "подозреватели"!
Придите к началу рабочего дня на парковку у здания облсовета, горсовета, налоговой, МВД. И посмотрите на машинки людей с зарплатой 15-20 тыс.грн.
Не думаю, что этой зарплаты хватит хотя бы на ТО и заправку таких машинок.
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19.08.2021 11:56
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аваковский птенец)
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19.08.2021 11:41 Ответить
баба да, баба да Підозрюваного у хабарництві Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради - Цензор.НЕТ 8683
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19.08.2021 11:52 Ответить
І в чому тут "сенсація"? У баришні конєц епохі бєдності. РаботайТЕ!
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19.08.2021 11:54 Ответить
уволили должно быть в кавычках.потому что с выборной должности невозможно уволить.можно только переизбрать
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19.08.2021 11:44 Ответить
да!!!
наказали
уволили с повышением!?
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19.08.2021 11:50 Ответить
Повезло чуваку!
Поймали бы весной - посадили бы, а так - только уволили.....
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19.08.2021 11:50 Ответить
Дорогие "подозреватели"!
Придите к началу рабочего дня на парковку у здания облсовета, горсовета, налоговой, МВД. И посмотрите на машинки людей с зарплатой 15-20 тыс.грн.
Не думаю, что этой зарплаты хватит хотя бы на ТО и заправку таких машинок.
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19.08.2021 11:56 Ответить
нагадайте, а скільки отой клон зеленського, пробув на посаді??? Хоча... серед 73% прихильників та посіпак, в зеленського ще знайдуться хабарники на будь-які посади
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19.08.2021 11:57 Ответить
Слюшай, какой позор, какой позор, на весь район, обидно, да.
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19.08.2021 11:59 Ответить
Мабуть на підвищення йде, можливо і в ОПУ.
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19.08.2021 12:04 Ответить
А таки позор, маловато брав.
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19.08.2021 12:05 Ответить
Таких товмасянів треба показово вішати.
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19.08.2021 12:35 Ответить
... и тут же приняли советников в ОПу.....
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19.08.2021 15:30 Ответить
 
 