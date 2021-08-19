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Підозрюваного у хабарництві Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозрюваного у хабарництві Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради

Харківська обласна рада на позачерговій сесії в четвер проголосувала за звільнення його глави Артура Товмасяна у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

На підтримку такого рішення проголосували 88 депутатів, проти - п'ятеро, утримався один депутат, не голосували двоє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За пропозицією першого заступника голови обласної ради Альберта Кононенка, голосування відбувалося в режимі таємного електронного голосування.

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Перед голосуванням Товмасян заявив про те, що не братиме в ньому участі через конфлікт інтересів.

Як повідомлялося, 17 серпня Товмасян, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України), написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Водночас він зазначив, що, як і раніше, не визнає себе винним і має намір довести це в суді.

Раніше, 22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради Андрія Малиша та його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За цю суму фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства. Тоді ж низка місцевих Telegram-каналів повідомила, що затримано і голову облради Товмасяна.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови облради та його спільнику у вигляді тримання під вартою, встановивши застави в сумі 4,75 млн грн і 713,7 тис. грн відповідно.

26 липня Товмасян спростував інформацію про своє затримання, проте підтвердив, що детективи НАБУ здійснювали обшуки і в приміщеннях облради, і у нього вдома.

4 серпня детективи НАБУ оголосили Товмасяну про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

На позачерговому засіданні фракції "Слуга народу" в Харківській облраді було ухвалено рішення виключити з лав Товмасяна та ініціювати проведення позачергової сесії.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в сумі 2 млн 996 тис. 400 грн.

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Топ коментарі
+5
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Подозреваемого во взяточничестве Товмасяна уволили с поста главы Харьковского облсовета - Цензор.НЕТ 1251
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19.08.2021 11:43
+2
Повезло чуваку!
Поймали бы весной - посадили бы, а так - только уволили.....
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19.08.2021 11:50
+1
Дорогие "подозреватели"!
Придите к началу рабочего дня на парковку у здания облсовета, горсовета, налоговой, МВД. И посмотрите на машинки людей с зарплатой 15-20 тыс.грн.
Не думаю, что этой зарплаты хватит хотя бы на ТО и заправку таких машинок.
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19.08.2021 11:56
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аваковский птенец)
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19.08.2021 11:41 Відповісти
баба да, баба да Підозрюваного у хабарництві Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради - Цензор.НЕТ 8683
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19.08.2021 11:52 Відповісти
І в чому тут "сенсація"? У баришні конєц епохі бєдності. РаботайТЕ!
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19.08.2021 11:54 Відповісти
уволили должно быть в кавычках.потому что с выборной должности невозможно уволить.можно только переизбрать
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19.08.2021 11:44 Відповісти
да!!!
наказали
уволили с повышением!?
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19.08.2021 11:50 Відповісти
Повезло чуваку!
Поймали бы весной - посадили бы, а так - только уволили.....
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19.08.2021 11:50 Відповісти
Дорогие "подозреватели"!
Придите к началу рабочего дня на парковку у здания облсовета, горсовета, налоговой, МВД. И посмотрите на машинки людей с зарплатой 15-20 тыс.грн.
Не думаю, что этой зарплаты хватит хотя бы на ТО и заправку таких машинок.
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19.08.2021 11:56 Відповісти
нагадайте, а скільки отой клон зеленського, пробув на посаді??? Хоча... серед 73% прихильників та посіпак, в зеленського ще знайдуться хабарники на будь-які посади
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19.08.2021 11:57 Відповісти
Слюшай, какой позор, какой позор, на весь район, обидно, да.
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19.08.2021 11:59 Відповісти
Мабуть на підвищення йде, можливо і в ОПУ.
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19.08.2021 12:04 Відповісти
А таки позор, маловато брав.
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19.08.2021 12:05 Відповісти
Таких товмасянів треба показово вішати.
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19.08.2021 12:35 Відповісти
... и тут же приняли советников в ОПу.....
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19.08.2021 15:30 Відповісти
 
 