За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн
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У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі понад 1 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.
"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.
Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара в розмірі понад 1 млн гривень.
Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.
Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.
Будь ласка, зачекайте...
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал,
и ему было стыдно.
Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости,
застенчивости и конфуза.
Голубой воришка!
Когда он "застенчиво и вынуждено" воровал у старух )
1. Дом в США,
Счета в долларах на Мальдивах и Бали.
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
7. Остров в Карибах...
д е п у т а т ы !
Настоящий Украинец.!
В Сингапуре н е т п р е с н о й воды .
И Правительство для своих граждан покупает ее из соседних стран на валюту .
В Украине уже воду пресную продают по 1 грн. за литр .
Толерантность еще не дошла за продажу в о з ду х а .
Уверяю - если останутся то введут налог не дождь ..
Неплохой бизнес для чинуш в Украине!