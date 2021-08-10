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За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події

За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн

У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.

Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.

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Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.

Також читайте: Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ
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Топ коментарі
+8
Сразу видно, что Товмасян чесный хлопиц За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6770
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10.08.2021 16:55
+8
За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 5160
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10.08.2021 16:56
+6
А кто внес? Не Малхасян случайно?
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10.08.2021 16:59
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Сразу видно, что Товмасян чесный хлопиц За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6770
показати весь коментар
10.08.2021 16:55 Відповісти
За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 5160
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10.08.2021 16:56 Відповісти
А кто внес? Не Малхасян случайно?
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10.08.2021 16:59 Відповісти
Мовсеясян )))
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10.08.2021 17:09 Відповісти
какаяразница За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6310
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10.08.2021 17:12 Відповісти
Авакян?
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10.08.2021 17:12 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга.
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал,
и ему было стыдно.
Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости,
застенчивости и конфуза.
Голубой воришка!
Когда он "застенчиво и вынуждено" воровал у старух )
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10.08.2021 17:18 Відповісти
Признаки Украинского патриота:
1. Дом в США,
Счета в долларах на Мальдивах и Бали.
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
7. Остров в Карибах...
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10.08.2021 17:22 Відповісти
Скільки ж цієї мразоти скрізь,якщо не чурбан то семіт.
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10.08.2021 17:01 Відповісти
Сам -то никак не мог...гол как сокол! Вот сочувствующие расстарались,с миру по нитке. Хорошо что народ у нас сердобольный...Ни одного товмосяна в беде не бросят.
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10.08.2021 17:03 Відповісти
Армянская диаспора уже думает, кем заменить этого спалившегося. Но, как видим, армяне своих не бросают. Впрочем, это его 2-3-х дневный заработок. Не обеднеет.
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10.08.2021 18:59 Відповісти
Тем не менее снова собирается в
д е п у т а т ы !
Настоящий Украинец.!

В Сингапуре н е т п р е с н о й воды .
И Правительство для своих граждан покупает ее из соседних стран на валюту .
В Украине уже воду пресную продают по 1 грн. за литр .
Толерантность еще не дошла за продажу в о з ду х а .
Уверяю - если останутся то введут налог не дождь ..
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10.08.2021 17:13 Відповісти
100 лямов украл на откатах - 5 лямов занес.
Неплохой бизнес для чинуш в Украине!
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10.08.2021 17:49 Відповісти
При Зеленском ловят взяточников.респект!
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10.08.2021 17:59 Відповісти
Кого-то поймали?
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10.08.2021 19:04 Відповісти
Нікагда такого нє било,і вот апять... За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн - Цензор.НЕТ 2389
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10.08.2021 18:05 Відповісти
Слуги народа, они такие - богатые. Это народ прозябает...
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10.08.2021 18:07 Відповісти
вот это так "наказали" За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6384 этот чел в день больше крал, чем ему "залог" назначили... ЗЕленое ворье в турборежиме грабит страну, покрывает своих, теперь даже не таясь...
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10.08.2021 21:13 Відповісти
 
 