За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн

У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.

Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.

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Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.

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