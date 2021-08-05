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Товмасяну призначили заставу майже 3 млн грн

Товмасяну призначили заставу майже 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд 5 серпня частково задовольнив клопотання прокуратури і призначив підозрюваному у хабарництві голові Харківської облради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,99 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Товмасяна зобов'язали не виїжджати без дозволу слідчого за межі Харківської області і здати правоохоронцям закордонний паспорт.

Читайте також: Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ

Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.

Автор: 

хабар (4695) застава (676) запобіжний захід (483) Товмасян Артур (16)


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Топ коментарі
+5
Для него это деньги на чай !
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05.08.2021 19:10
+4
Завтра?та в нього певно при собі було трохи більше.
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05.08.2021 18:41
+4
А вот если бы это был бы какой-то патриот, то зеленый суд назначил бы залог не менее 400 млн, а так простой мудак из зебанариума, за два лимона получил свободу.
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05.08.2021 18:45
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завтра выйдет
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05.08.2021 18:40 Відповісти
Завтра?та в нього певно при собі було трохи більше.
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05.08.2021 18:41 Відповісти
Это для него мелочь...
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05.08.2021 18:40 Відповісти
А вот если бы это был бы какой-то патриот, то зеленый суд назначил бы залог не менее 400 млн, а так простой мудак из зебанариума, за два лимона получил свободу.
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05.08.2021 18:45 Відповісти
ТОВ Масяня ))))
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05.08.2021 18:52 Відповісти
Для него это деньги на чай !
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05.08.2021 19:10 Відповісти
Хотел Крузак 300й купить, но подождет...
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05.08.2021 19:31 Відповісти
та щассс..- орлы не ждут пока гора подлетит...
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06.08.2021 02:16 Відповісти
Для него это пыль. Украл 1 000 000 - дал залог 500 000 и гуляй себе.
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05.08.2021 19:38 Відповісти
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего....
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06.08.2021 08:39 Відповісти
Чемодан(пустой), вокзал, Армения и только в трусах.
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05.08.2021 22:05 Відповісти
тххху..- пыль для армяка...
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06.08.2021 02:15 Відповісти
Шо так оскорбительно мало? Человек может и обидеться.
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06.08.2021 10:07 Відповісти
 
 