Товмасяну призначили заставу майже 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд 5 серпня частково задовольнив клопотання прокуратури і призначив підозрюваному у хабарництві голові Харківської облради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,99 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Товмасяна зобов'язали не виїжджати без дозволу слідчого за межі Харківської області і здати правоохоронцям закордонний паспорт.

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Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.