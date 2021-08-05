Товмасяну призначили заставу майже 3 млн грн
Вищий антикорупційний суд 5 серпня частково задовольнив клопотання прокуратури і призначив підозрюваному у хабарництві голові Харківської облради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,99 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також Товмасяна зобов'язали не виїжджати без дозволу слідчого за межі Харківської області і здати правоохоронцям закордонний паспорт.
Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.
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