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Товмасяну назначили залог почти в 3 млн грн

Товмасяну назначили залог почти в 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд 5 августа частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому во взяточничестве голове Харьковского облсовета Артуру Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2,99 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также Товмасяна обязали не выезжать без разрешения следователя за пределы Харьковской области и сдать правоохранителям загранпаспорт.

Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.

Читайте: Товмасяна не задерживали и не собираются отправлять в СИЗО, - НАБУ

Автор: 

взятка (6153) залог (514) мера пресечения (452) Товмасян Артур (11)


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Топ комментарии
+5
Для него это деньги на чай !
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05.08.2021 19:10
+4
Завтра?та в нього певно при собі було трохи більше.
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05.08.2021 18:41
+4
А вот если бы это был бы какой-то патриот, то зеленый суд назначил бы залог не менее 400 млн, а так простой мудак из зебанариума, за два лимона получил свободу.
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05.08.2021 18:45
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завтра выйдет
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05.08.2021 18:40 Ответить
Завтра?та в нього певно при собі було трохи більше.
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05.08.2021 18:41 Ответить
Это для него мелочь...
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05.08.2021 18:40 Ответить
А вот если бы это был бы какой-то патриот, то зеленый суд назначил бы залог не менее 400 млн, а так простой мудак из зебанариума, за два лимона получил свободу.
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05.08.2021 18:45 Ответить
ТОВ Масяня ))))
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05.08.2021 18:52 Ответить
Для него это деньги на чай !
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05.08.2021 19:10 Ответить
Хотел Крузак 300й купить, но подождет...
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05.08.2021 19:31 Ответить
та щассс..- орлы не ждут пока гора подлетит...
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06.08.2021 02:16 Ответить
Для него это пыль. Украл 1 000 000 - дал залог 500 000 и гуляй себе.
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05.08.2021 19:38 Ответить
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего....
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06.08.2021 08:39 Ответить
Чемодан(пустой), вокзал, Армения и только в трусах.
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05.08.2021 22:05 Ответить
тххху..- пыль для армяка...
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06.08.2021 02:15 Ответить
Шо так оскорбительно мало? Человек может и обидеться.
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06.08.2021 10:07 Ответить
 
 