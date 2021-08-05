Товмасяну назначили залог почти в 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд 5 августа частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому во взяточничестве голове Харьковского облсовета Артуру Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2,99 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также Товмасяна обязали не выезжать без разрешения следователя за пределы Харьковской области и сдать правоохранителям загранпаспорт.

Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.

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