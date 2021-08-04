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Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из "Слуги народа"

Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из

Фракция собралась на внеочередное заседание и единогласна приняла решение исключить Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки в 1 млн 50 тыс. грн.

Об этом журналистам рассказал заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спустя полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал Семенуха.

Читайте: НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции "Слуга народа" Товмасяну, - Бутусов

Товмасян на заседании не присутствовал.

"Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении, - просто приняли к сведению", - сказал Семенуха.

Он также сообщил, что коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.

"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета, мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.

Также читайте: НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну. ФОТО

Как сообщалось, ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

Автор: 

взятка (6153) облсовет (538) Харьковщина (5577) Слуга народа (2629) Товмасян Артур (11)


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Топ комментарии
+12
"Сегодня мы все имеем уникальный шанс и чрезвычайно важное задания - на протяжении пяти лет сделать все, чтобы люди чувствовали заботу и защиту. ... ", - https://2day.kh.ua/kharkovskiy-oblsovet-gotovitsya-k-taynomu-golosovaniyu-za-artura-tovmasyana говорил Артур Товмасян перед голосованием."
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04.08.2021 18:32
+9
Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони: що про неї відомо

Кабінет Міністрів України призначив юристку-кримінологиню Ганну Маляр заступницею міністра оборони.ЩО ВОНА ХОДЯЧИ ЕКСПЕРТОМ НА КАНАЛИ ОЛІГАХІВ ВИЛИЗУВАЛА Єрмакововиній владі
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04.08.2021 18:28
+9
Вот что значит, когда страной руководят те, кто в 2014 году восхищался тем, что боевики захватили танк ВСУ ( это делал зевова на пресс-конференции с боевиками в Донецке после какого-то выступления его квартала).Естественно, он не знает ничего о том, что происходило в Краматорске с Крищенко, ему это было не интересно, он тогда снимался в кино в России.
Крищенко был начальником милиции в Краматорске, он один из немногих, кто не перешел к боевикам, защищал управление милиции, за что был зверски избит , получил тяжелые травмы, долго лечился.
Прошлая власть его перевела в Киев, а затем назначила начальником киевской полиции.
Ну а зевова нашел козла отпущения.
С моральной точки зрения это выглядит отвратительно, но что возьмёшь с зевовы, он же его историю не знает.
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04.08.2021 19:04
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Антон Геращенко, думаю, не пропаде.
А от такі істеричні звільнення кого-попало ні за що навряд чи піднімають Зеленському авторитет в поліції.

Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1124
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04.08.2021 18:26 Ответить
А чьо, весело ж. по-приколу!
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04.08.2021 18:29 Ответить
Что-то а ж плюсовать как-то не к месту. Хотя ИНФА, бесспорно- ударная. Ну и кого же на этот пост? Я так понимаю: МВД чистят от аваковских кадров. Надо завтра посмотреть на обе базы "Азова"- они пока на месте???
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04.08.2021 18:32 Ответить
Пока Чеботарь на месте - это не чистка, а очковтирательство.
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04.08.2021 18:52 Ответить
Вот что значит, когда страной руководят те, кто в 2014 году восхищался тем, что боевики захватили танк ВСУ ( это делал зевова на пресс-конференции с боевиками в Донецке после какого-то выступления его квартала).Естественно, он не знает ничего о том, что происходило в Краматорске с Крищенко, ему это было не интересно, он тогда снимался в кино в России.
Крищенко был начальником милиции в Краматорске, он один из немногих, кто не перешел к боевикам, защищал управление милиции, за что был зверски избит , получил тяжелые травмы, долго лечился.
Прошлая власть его перевела в Киев, а затем назначила начальником киевской полиции.
Ну а зевова нашел козла отпущения.
С моральной точки зрения это выглядит отвратительно, но что возьмёшь с зевовы, он же его историю не знает.
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04.08.2021 19:04 Ответить
А почему ты не пишешь о следующем "подвиге" этого откормленного борова, когда он зверски избивал участников АТО, протестовавших возле Рады, а затем демонстративно ставил их на колени в снег???
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04.08.2021 19:24 Ответить
Я конечно понимаю, что менты это очень классные ребята...но все же какое отношение менты имеют к отлову диверсантов, агентов иностранных спец служб и т.д....
На сколько я знаю этим должны заниматься люди из другой организации...кажется контора связана с глубинным бурением....
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04.08.2021 22:32 Ответить
Тобто тепер прийшла чеа Попова брати хабарі. Цікаво, хто там у черзі після Попова?
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04.08.2021 18:27 Ответить
Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони: що про неї відомо

Кабінет Міністрів України призначив юристку-кримінологиню Ганну Маляр заступницею міністра оборони.ЩО ВОНА ХОДЯЧИ ЕКСПЕРТОМ НА КАНАЛИ ОЛІГАХІВ ВИЛИЗУВАЛА Єрмакововиній владі
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04.08.2021 18:28 Ответить
а як це йуриздка-крмінологша?
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04.08.2021 22:12 Ответить
зелені деграданти!
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04.08.2021 18:30 Ответить
"Сегодня мы все имеем уникальный шанс и чрезвычайно важное задания - на протяжении пяти лет сделать все, чтобы люди чувствовали заботу и защиту. ... ", - https://2day.kh.ua/kharkovskiy-oblsovet-gotovitsya-k-taynomu-golosovaniyu-za-artura-tovmasyana говорил Артур Товмасян перед голосованием."
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04.08.2021 18:32 Ответить
Я можу припустити, що Аваков і Товмасян, знайомі.......
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04.08.2021 18:44 Ответить
Може бути. Можливо, тому і здали, щоб замінити на 200% відданого дерьмаку.
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04.08.2021 18:48 Ответить
а ще можна припустити що Аваков і замутив підставу з хабарем нелояльному до нього "главі Харьковской ОГА,"
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04.08.2021 18:51 Ответить
і тут Аваков... і в наступній інфі - також його вуха.
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04.08.2021 19:04 Ответить
https://youtu.be/KCzjjFnXBiU?t=56 был пиратои жадным Билли...
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04.08.2021 18:47 Ответить
семенуха - це отой антикоаліційний радикал з самодрочі минулого восьмого скликання.
От звідки беруться уроди в чинній владі.
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04.08.2021 18:49 Ответить
Опозорил фракцию столь никчемной взяткой.
Мы ж не на паперти, в конце концов!
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04.08.2021 18:50 Ответить
Вылитый бырыга.
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04.08.2021 19:18 Ответить
разгоняют армянскую мафию в харькове?а начали с авакяна...
видать пирог уже совсем маленький,на всех не хватает
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04.08.2021 19:19 Ответить
Что об этом говорит "Армянское радио"?😀
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04.08.2021 19:23 Ответить
Хроника одного президента

‎04.‎08.‎2021
НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции «Слуга народа» Товмасяну. Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом.
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04.08.2021 19:28 Ответить
Смешно. Типа СН и Зеленский тут ни при чем.
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04.08.2021 19:33 Ответить
А остальных 200+?
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04.08.2021 20:15 Ответить
Точнее так: а остальных?
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04.08.2021 20:16 Ответить
На следующих выборах всплывёт в другом болоте и мудрый нарид сделает свой безошибочный выбор, танцы на граблях наше фсё😁😁😁
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04.08.2021 20:40 Ответить
Голову Харківської облради Товмасяна виключили зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5259
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04.08.2021 22:15 Ответить
ООо такой уважаемый человек..и не делился..вах вах вах...
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04.08.2021 22:17 Ответить
Я ніколи не повірю,що вірменин на високій посаді принесе користь Україні.
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04.08.2021 22:26 Ответить
Сурово поступили слуги народа с товарищем по партии. Партбилет на стол! А могли бы и взять на поруки, перевоспитать заблудшую овцу без отрыва от коллектива. Видно до глубины души были оскорблены ничтожной суммой взятки. Позор, какой-то задрипаный миллион!
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05.08.2021 01:09 Ответить
Истинное лицо этих проходимцев-"слуг народа"
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05.08.2021 04:51 Ответить
 
 