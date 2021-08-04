Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из "Слуги народа"

Фракция собралась на внеочередное заседание и единогласна приняла решение исключить Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки в 1 млн 50 тыс. грн.

Об этом журналистам рассказал заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спустя полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал Семенуха.

Читайте: НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции "Слуга народа" Товмасяну, - Бутусов

Товмасян на заседании не присутствовал.

"Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении, - просто приняли к сведению", - сказал Семенуха.

Он также сообщил, что коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.

"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета, мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.

Также читайте: НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну. ФОТО

Как сообщалось, ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.