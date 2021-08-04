Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из "Слуги народа"
Фракция собралась на внеочередное заседание и единогласна приняла решение исключить Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки в 1 млн 50 тыс. грн.
Об этом журналистам рассказал заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Спустя полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно", - сказал Семенуха.
Товмасян на заседании не присутствовал.
"Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы его не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении, - просто приняли к сведению", - сказал Семенуха.
Он также сообщил, что коллеги поддержали его инициативу обратиться к депутатам из других фракций и инициировать внеочередную сессию облсовета.
"Кроме того, было принято решение, что в случае рассмотрения на внеочередной сессии вопроса о новом руководителе облсовета, мы будем предлагать на эту должность Александра Попова", - сказал Семенуха.
Как сообщалось, ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.
По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.
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Антон Геращенко, думаю, не пропаде.
А от такі істеричні звільнення кого-попало ні за що навряд чи піднімають Зеленському авторитет в поліції.
Крищенко был начальником милиции в Краматорске, он один из немногих, кто не перешел к боевикам, защищал управление милиции, за что был зверски избит , получил тяжелые травмы, долго лечился.
Прошлая власть его перевела в Киев, а затем назначила начальником киевской полиции.
Ну а зевова нашел козла отпущения.
С моральной точки зрения это выглядит отвратительно, но что возьмёшь с зевовы, он же его историю не знает.
На сколько я знаю этим должны заниматься люди из другой организации...кажется контора связана с глубинным бурением....
Кабінет Міністрів України призначив юристку-кримінологиню Ганну Маляр заступницею міністра оборони.ЩО ВОНА ХОДЯЧИ ЕКСПЕРТОМ НА КАНАЛИ ОЛІГАХІВ ВИЛИЗУВАЛА Єрмакововиній владі
От звідки беруться уроди в чинній владі.
Мы ж не на паперти, в конце концов!
видать пирог уже совсем маленький,на всех не хватает
04.08.2021
НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции «Слуга народа» Товмасяну. Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом.