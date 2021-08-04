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Голову Харківської облради Товмасяна виключили зі "Слуги народу"

Голову Харківської облради Товмасяна виключили зі

Фракція зібралася на позачергове засідання й одноголосно ухвалила рішення виключити Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря 1 млн 50 тис. грн.

Про це журналістам розповів заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу "Роман Семенуха, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), виключений із фракції "Слуга народу".

"Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно", - сказав Семенуха.

Товмасян на засіданні не був присутній.

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"Його самого не було. Були майже всі, за винятком двох-трьох депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення, - просто взяли до відома", - сказав Семенуха.

Він також повідомив, що колеги підтримали його ініціативу звернутися до депутатів із інших фракцій та ініціювати позачергову сесію облради.

"Крім того, було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради, ми пропонуватимемо на цю посаду Олександра Попова", - сказав Семенуха.

Як повідомлялося, раніше в четвер детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

Автор: 

хабар (4695) облрада (283) Харківщина (6054) Слуга народу (2811) Товмасян Артур (16)


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Топ коментарі
+12
"Сегодня мы все имеем уникальный шанс и чрезвычайно важное задания - на протяжении пяти лет сделать все, чтобы люди чувствовали заботу и защиту. ... ", - https://2day.kh.ua/kharkovskiy-oblsovet-gotovitsya-k-taynomu-golosovaniyu-za-artura-tovmasyana говорил Артур Товмасян перед голосованием."
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04.08.2021 18:32
+9
Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони: що про неї відомо

Кабінет Міністрів України призначив юристку-кримінологиню Ганну Маляр заступницею міністра оборони.ЩО ВОНА ХОДЯЧИ ЕКСПЕРТОМ НА КАНАЛИ ОЛІГАХІВ ВИЛИЗУВАЛА Єрмакововиній владі
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04.08.2021 18:28
+9
Вот что значит, когда страной руководят те, кто в 2014 году восхищался тем, что боевики захватили танк ВСУ ( это делал зевова на пресс-конференции с боевиками в Донецке после какого-то выступления его квартала).Естественно, он не знает ничего о том, что происходило в Краматорске с Крищенко, ему это было не интересно, он тогда снимался в кино в России.
Крищенко был начальником милиции в Краматорске, он один из немногих, кто не перешел к боевикам, защищал управление милиции, за что был зверски избит , получил тяжелые травмы, долго лечился.
Прошлая власть его перевела в Киев, а затем назначила начальником киевской полиции.
Ну а зевова нашел козла отпущения.
С моральной точки зрения это выглядит отвратительно, но что возьмёшь с зевовы, он же его историю не знает.
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04.08.2021 19:04
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Антон Геращенко, думаю, не пропаде.
А от такі істеричні звільнення кого-попало ні за що навряд чи піднімають Зеленському авторитет в поліції.

Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1124
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04.08.2021 18:26 Відповісти
А чьо, весело ж. по-приколу!
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04.08.2021 18:29 Відповісти
Что-то а ж плюсовать как-то не к месту. Хотя ИНФА, бесспорно- ударная. Ну и кого же на этот пост? Я так понимаю: МВД чистят от аваковских кадров. Надо завтра посмотреть на обе базы "Азова"- они пока на месте???
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04.08.2021 18:32 Відповісти
Пока Чеботарь на месте - это не чистка, а очковтирательство.
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04.08.2021 18:52 Відповісти
Вот что значит, когда страной руководят те, кто в 2014 году восхищался тем, что боевики захватили танк ВСУ ( это делал зевова на пресс-конференции с боевиками в Донецке после какого-то выступления его квартала).Естественно, он не знает ничего о том, что происходило в Краматорске с Крищенко, ему это было не интересно, он тогда снимался в кино в России.
Крищенко был начальником милиции в Краматорске, он один из немногих, кто не перешел к боевикам, защищал управление милиции, за что был зверски избит , получил тяжелые травмы, долго лечился.
Прошлая власть его перевела в Киев, а затем назначила начальником киевской полиции.
Ну а зевова нашел козла отпущения.
С моральной точки зрения это выглядит отвратительно, но что возьмёшь с зевовы, он же его историю не знает.
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04.08.2021 19:04 Відповісти
А почему ты не пишешь о следующем "подвиге" этого откормленного борова, когда он зверски избивал участников АТО, протестовавших возле Рады, а затем демонстративно ставил их на колени в снег???
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04.08.2021 19:24 Відповісти
Я конечно понимаю, что менты это очень классные ребята...но все же какое отношение менты имеют к отлову диверсантов, агентов иностранных спец служб и т.д....
На сколько я знаю этим должны заниматься люди из другой организации...кажется контора связана с глубинным бурением....
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04.08.2021 22:32 Відповісти
Тобто тепер прийшла чеа Попова брати хабарі. Цікаво, хто там у черзі після Попова?
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04.08.2021 18:27 Відповісти
Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони: що про неї відомо

Кабінет Міністрів України призначив юристку-кримінологиню Ганну Маляр заступницею міністра оборони.ЩО ВОНА ХОДЯЧИ ЕКСПЕРТОМ НА КАНАЛИ ОЛІГАХІВ ВИЛИЗУВАЛА Єрмакововиній владі
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04.08.2021 18:28 Відповісти
а як це йуриздка-крмінологша?
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04.08.2021 22:12 Відповісти
зелені деграданти!
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04.08.2021 18:30 Відповісти
"Сегодня мы все имеем уникальный шанс и чрезвычайно важное задания - на протяжении пяти лет сделать все, чтобы люди чувствовали заботу и защиту. ... ", - https://2day.kh.ua/kharkovskiy-oblsovet-gotovitsya-k-taynomu-golosovaniyu-za-artura-tovmasyana говорил Артур Товмасян перед голосованием."
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04.08.2021 18:32 Відповісти
Я можу припустити, що Аваков і Товмасян, знайомі.......
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04.08.2021 18:44 Відповісти
Може бути. Можливо, тому і здали, щоб замінити на 200% відданого дерьмаку.
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04.08.2021 18:48 Відповісти
а ще можна припустити що Аваков і замутив підставу з хабарем нелояльному до нього "главі Харьковской ОГА,"
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04.08.2021 18:51 Відповісти
і тут Аваков... і в наступній інфі - також його вуха.
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04.08.2021 19:04 Відповісти
https://youtu.be/KCzjjFnXBiU?t=56 был пиратои жадным Билли...
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04.08.2021 18:47 Відповісти
семенуха - це отой антикоаліційний радикал з самодрочі минулого восьмого скликання.
От звідки беруться уроди в чинній владі.
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04.08.2021 18:49 Відповісти
Опозорил фракцию столь никчемной взяткой.
Мы ж не на паперти, в конце концов!
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04.08.2021 18:50 Відповісти
Вылитый бырыга.
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04.08.2021 19:18 Відповісти
разгоняют армянскую мафию в харькове?а начали с авакяна...
видать пирог уже совсем маленький,на всех не хватает
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04.08.2021 19:19 Відповісти
Что об этом говорит "Армянское радио"?😀
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04.08.2021 19:23 Відповісти
Хроника одного президента

‎04.‎08.‎2021
НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции «Слуга народа» Товмасяну. Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом.
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04.08.2021 19:28 Відповісти
Смешно. Типа СН и Зеленский тут ни при чем.
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04.08.2021 19:33 Відповісти
А остальных 200+?
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04.08.2021 20:15 Відповісти
Точнее так: а остальных?
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04.08.2021 20:16 Відповісти
На следующих выборах всплывёт в другом болоте и мудрый нарид сделает свой безошибочный выбор, танцы на граблях наше фсё😁😁😁
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04.08.2021 20:40 Відповісти
Голову Харківської облради Товмасяна виключили зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5259
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04.08.2021 22:15 Відповісти
ООо такой уважаемый человек..и не делился..вах вах вах...
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04.08.2021 22:17 Відповісти
Я ніколи не повірю,що вірменин на високій посаді принесе користь Україні.
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04.08.2021 22:26 Відповісти
Сурово поступили слуги народа с товарищем по партии. Партбилет на стол! А могли бы и взять на поруки, перевоспитать заблудшую овцу без отрыва от коллектива. Видно до глубины души были оскорблены ничтожной суммой взятки. Позор, какой-то задрипаный миллион!
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05.08.2021 01:09 Відповісти
Истинное лицо этих проходимцев-"слуг народа"
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05.08.2021 04:51 Відповісти
 
 