Голову Харківської облради Товмасяна виключили зі "Слуги народу"
Фракція зібралася на позачергове засідання й одноголосно ухвалила рішення виключити Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря 1 млн 50 тис. грн.
Про це журналістам розповів заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу "Роман Семенуха, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Голова Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), виключений із фракції "Слуга народу".
"Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно", - сказав Семенуха.
Товмасян на засіданні не був присутній.
"Його самого не було. Були майже всі, за винятком двох-трьох депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення, - просто взяли до відома", - сказав Семенуха.
Він також повідомив, що колеги підтримали його ініціативу звернутися до депутатів із інших фракцій та ініціювати позачергову сесію облради.
"Крім того, було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради, ми пропонуватимемо на цю посаду Олександра Попова", - сказав Семенуха.
Як повідомлялося, раніше в четвер детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
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Антон Геращенко, думаю, не пропаде.
А от такі істеричні звільнення кого-попало ні за що навряд чи піднімають Зеленському авторитет в поліції.
Крищенко был начальником милиции в Краматорске, он один из немногих, кто не перешел к боевикам, защищал управление милиции, за что был зверски избит , получил тяжелые травмы, долго лечился.
Прошлая власть его перевела в Киев, а затем назначила начальником киевской полиции.
Ну а зевова нашел козла отпущения.
С моральной точки зрения это выглядит отвратительно, но что возьмёшь с зевовы, он же его историю не знает.
На сколько я знаю этим должны заниматься люди из другой организации...кажется контора связана с глубинным бурением....
Кабінет Міністрів України призначив юристку-кримінологиню Ганну Маляр заступницею міністра оборони.ЩО ВОНА ХОДЯЧИ ЕКСПЕРТОМ НА КАНАЛИ ОЛІГАХІВ ВИЛИЗУВАЛА Єрмакововиній владі
От звідки беруться уроди в чинній владі.
Мы ж не на паперти, в конце концов!
видать пирог уже совсем маленький,на всех не хватает
04.08.2021
НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции «Слуга народа» Товмасяну. Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом.