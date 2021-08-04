Голову Харківської облради Товмасяна виключили зі "Слуги народу"

Фракція зібралася на позачергове засідання й одноголосно ухвалила рішення виключити Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря 1 млн 50 тис. грн.

Про це журналістам розповів заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу "Роман Семенуха, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), виключений із фракції "Слуга народу".

"Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно", - сказав Семенуха.

Товмасян на засіданні не був присутній.

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"Його самого не було. Були майже всі, за винятком двох-трьох депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення, - просто взяли до відома", - сказав Семенуха.

Він також повідомив, що колеги підтримали його ініціативу звернутися до депутатів із інших фракцій та ініціювати позачергову сесію облради.

"Крім того, було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради, ми пропонуватимемо на цю посаду Олександра Попова", - сказав Семенуха.

Як повідомлялося, раніше в четвер детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.