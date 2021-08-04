Товмасяна не задерживали и не собираются отправлять в СИЗО, - НАБУ

Следователи хотят, чтобы главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну назначили в качестве меры пресечения залог в сумме 4 млн грн. Его подозревают в получении взятки в 1,05 млн грн.

Об этом сообщил на брифинге детектив НАБУ Николай Карась, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет направлено о ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога приблизительно 4 млн.грн. Нет рисков, которые бы были основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Карась.

Следователь добавил, что обвинение Товмасяну предъявили по результатам обысков, вовремя которых он разбил и выбросил в окно два телефона.

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"Во время проведения обысков, насколько мне известно, мобильные телефоны, которыми пользовалось указанное лицо, были повреждены, они были разбиты и выброшены в окно. Детективы нашли их на улице", - сказал Карась.

Он уточнил, что на данный момент неизвестно, удастся ли восстановить эти телефоны и доказать, что они принадлежат Товмасяну, который, по версии следствия, занимался координацией действий других фигурантов.

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Как сообщалось, ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.