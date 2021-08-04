Товмасяна не задерживали и не собираются отправлять в СИЗО, - НАБУ
Следователи хотят, чтобы главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну назначили в качестве меры пресечения залог в сумме 4 млн грн. Его подозревают в получении взятки в 1,05 млн грн.
Об этом сообщил на брифинге детектив НАБУ Николай Карась, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будет направлено о ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога приблизительно 4 млн.грн. Нет рисков, которые бы были основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Карась.
Следователь добавил, что обвинение Товмасяну предъявили по результатам обысков, вовремя которых он разбил и выбросил в окно два телефона.
"Во время проведения обысков, насколько мне известно, мобильные телефоны, которыми пользовалось указанное лицо, были повреждены, они были разбиты и выброшены в окно. Детективы нашли их на улице", - сказал Карась.
Он уточнил, что на данный момент неизвестно, удастся ли восстановить эти телефоны и доказать, что они принадлежат Товмасяну, который, по версии следствия, занимался координацией действий других фигурантов.
Как сообщалось, ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.
По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.
"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.
Пожалуйста, подождите...
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Правильно, потрібно дати чуваку час на те, щоб він "наколядував" для подальших судів і слідакам.
Посадки будуть, але потім...
Але поки звинувачення не зняте , стаття , яку їм "шиют" не передбачає жодної застави ...
Юриспруденція це не про справедливисть : "duru lex se lex" !
От тільки "закон є закон" тут ні до чого....
Але , але , але -- ми не живемо в середині 20 століття , а ближче до середини 21 . В нашому 21 столітті поняття "державна зрада" це як би мовити з правової точки зору мовітон . По такій статті в "Інтерпол" крайще не звертатися й не ганьбити свою правову репутацію . Ось в чому справа !!! А ось вбивство першої ступені як то кажуть й в Африці вбивство . Вбивць видають один одній навіть такі країни , які маєть розірванні дипломатичні зв"язки . А між "зрадою" й "іншими політичними поглядами" дуже тонка й дуже склизька субстанція на який не так важко послизнутися ...
Що б за "державну зраду" саджати требо відмовитися від терміну "гібрідна війна" й перейти на тотальну форму протистояння . Коли не маєшь заводів в Криму й шоколадки в Ліпецьку .
Відмовитися від твелів , газу , нафтопродуктів . Й наприкінець ввести військовий стан хоча б тих областях , які розташованні в зоні бойових дій , або до них близько розташованні .
За той же "Лехайм" 3 мільона критичних ідійотів (або відкритих ворогів України) проголосували . Може вони й ідіоти , частка вороги , частка просто за три копійки раді продатися ********** , але реально вони громадяни України . Так історично склалося . А по-іншому буває дуже рідко , коли увесь лівий Берег був у складі Московії більше 350 років . З Київом включно . Але це столиця й в Київі люди більш освітчені й тому меньш на них впливає спадщина московської колонізації . А ось Хмельнитчина була "тільки" 160 років під москальським яромом й тому там навіть останній колгоспник не любив Московію . Та йщо там Хмельницька чи Виницька , ящо місто Ірпень й Лісова Буча , що зараз майже Київ йще в часи Івана Котляревького були часткою Жечі Посполітой .
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і вобсче сабіраюцца виплатіть йаму маральную кампєнсацію в размєрє 1,05 млн.грівєнь!
Тим більш ні Ріф, ні Кузьменко з Дугарь не можуть дати хабаря в 4 лями і зникнути, наче втратили 10 копійок...
"Новьіє ліца" такі чисті, що аж тавро немає куди ставити
40 лямов украл на откатах - 5 занёс в суды/набу/следователю - и вуаля: НЕВИНОВЕН!
Или кто-то сомневается?
Эта территория, изгаженная КОРРУПЦИЕЙ, откатами и схематозами с безнаказанностью чинуш-ментов-судей-сбушников - без будущего и обречена.
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Вдумайтесь: 40% бутылок водки на территории продается с официальных заводов с дублированными акцизными марками. И крышуется это все сверху министрами. СБУ что ли не в курсе? Не смешите.
А вы говорите, нету 200 000 гривен в год деткам с редкими орфанными заболеваниями.
40 лямов украл на откатах - 5 занёс в суды/набу/следователю - и вуаля: НЕВИНОВЕН!
Или кто-то сомневается?