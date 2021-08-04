Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ
Слідчі хочуть, щоб голові Харківської облради Артуру Товмасяну призначили як запобіжний захід заставу в сумі 4 млн грн. Його підозрюють в отриманні хабаря в 1,05 млн грн.
Про це повідомив на брифінгу детектив НАБУ Микола Карась, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави приблизно 4 млн грн. Немає ризиків, які були б підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Карась.
Слідчий додав, що звинувачення Товмасяну пред'явили за результатами обшуків, під час яких він розбив і викинув у вікно два телефони.
"Під час проведення обшуків, наскільки мені відомо, мобільні телефони, якими користувалася зазначена особа, були пошкоджені, вони були розбиті та викинуті у вікно. Детективи знайшли їх на вулиці", - сказав Карась.
Він уточнив, що на сьогодні невідомо, чи вдасться відновити ці телефони і довести, що вони належать Товмасяну, який, за версією слідства, займався координацією дій інших фігурантів.
Як повідомлялося, раніше в четвер детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.
Будь ласка, зачекайте...
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Правильно, потрібно дати чуваку час на те, щоб він "наколядував" для подальших судів і слідакам.
Посадки будуть, але потім...
Але поки звинувачення не зняте , стаття , яку їм "шиют" не передбачає жодної застави ...
Юриспруденція це не про справедливисть : "duru lex se lex" !
От тільки "закон є закон" тут ні до чого....
Але , але , але -- ми не живемо в середині 20 століття , а ближче до середини 21 . В нашому 21 столітті поняття "державна зрада" це як би мовити з правової точки зору мовітон . По такій статті в "Інтерпол" крайще не звертатися й не ганьбити свою правову репутацію . Ось в чому справа !!! А ось вбивство першої ступені як то кажуть й в Африці вбивство . Вбивць видають один одній навіть такі країни , які маєть розірванні дипломатичні зв"язки . А між "зрадою" й "іншими політичними поглядами" дуже тонка й дуже склизька субстанція на який не так важко послизнутися ...
Що б за "державну зраду" саджати требо відмовитися від терміну "гібрідна війна" й перейти на тотальну форму протистояння . Коли не маєшь заводів в Криму й шоколадки в Ліпецьку .
Відмовитися від твелів , газу , нафтопродуктів . Й наприкінець ввести військовий стан хоча б тих областях , які розташованні в зоні бойових дій , або до них близько розташованні .
За той же "Лехайм" 3 мільона критичних ідійотів (або відкритих ворогів України) проголосували . Може вони й ідіоти , частка вороги , частка просто за три копійки раді продатися ********** , але реально вони громадяни України . Так історично склалося . А по-іншому буває дуже рідко , коли увесь лівий Берег був у складі Московії більше 350 років . З Київом включно . Але це столиця й в Київі люди більш освітчені й тому меньш на них впливає спадщина московської колонізації . А ось Хмельнитчина була "тільки" 160 років під москальським яромом й тому там навіть останній колгоспник не любив Московію . Та йщо там Хмельницька чи Виницька , ящо місто Ірпень й Лісова Буча , що зараз майже Київ йще в часи Івана Котляревького були часткою Жечі Посполітой .
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і вобсче сабіраюцца виплатіть йаму маральную кампєнсацію в размєрє 1,05 млн.грівєнь!
Тим більш ні Ріф, ні Кузьменко з Дугарь не можуть дати хабаря в 4 лями і зникнути, наче втратили 10 копійок...
"Новьіє ліца" такі чисті, що аж тавро немає куди ставити
40 лямов украл на откатах - 5 занёс в суды/набу/следователю - и вуаля: НЕВИНОВЕН!
Или кто-то сомневается?
Эта территория, изгаженная КОРРУПЦИЕЙ, откатами и схематозами с безнаказанностью чинуш-ментов-судей-сбушников - без будущего и обречена.
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Вдумайтесь: 40% бутылок водки на территории продается с официальных заводов с дублированными акцизными марками. И крышуется это все сверху министрами. СБУ что ли не в курсе? Не смешите.
А вы говорите, нету 200 000 гривен в год деткам с редкими орфанными заболеваниями.
40 лямов украл на откатах - 5 занёс в суды/набу/следователю - и вуаля: НЕВИНОВЕН!
Или кто-то сомневается?