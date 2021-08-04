Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ

Слідчі хочуть, щоб голові Харківської облради Артуру Товмасяну призначили як запобіжний захід заставу в сумі 4 млн грн. Його підозрюють в отриманні хабаря в 1,05 млн грн.

Про це повідомив на брифінгу детектив НАБУ Микола Карась, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави приблизно 4 млн грн. Немає ризиків, які були б підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Карась.

Слідчий додав, що звинувачення Товмасяну пред'явили за результатами обшуків, під час яких він розбив і викинув у вікно два телефони.

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"Під час проведення обшуків, наскільки мені відомо, мобільні телефони, якими користувалася зазначена особа, були пошкоджені, вони були розбиті та викинуті у вікно. Детективи знайшли їх на вулиці", - сказав Карась.

Він уточнив, що на сьогодні невідомо, чи вдасться відновити ці телефони і довести, що вони належать Товмасяну, який, за версією слідства, займався координацією дій інших фігурантів.

Як повідомлялося, раніше в четвер детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.