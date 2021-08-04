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Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ

Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ

Слідчі хочуть, щоб голові Харківської облради Артуру Товмасяну призначили як запобіжний захід заставу в сумі 4 млн грн. Його підозрюють в отриманні хабаря в 1,05 млн грн.

Про це повідомив на брифінгу детектив НАБУ Микола Карась, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави приблизно 4 млн грн. Немає ризиків, які були б підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Карась.

Слідчий додав, що звинувачення Товмасяну пред'явили за результатами обшуків, під час яких він розбив і викинув у вікно два телефони.

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"Під час проведення обшуків, наскільки мені відомо, мобільні телефони, якими користувалася зазначена особа, були пошкоджені, вони були розбиті та викинуті у вікно. Детективи знайшли їх на вулиці", - сказав Карась.

Він уточнив, що на сьогодні невідомо, чи вдасться відновити ці телефони і довести, що вони належать Товмасяну, який, за версією слідства, займався координацією дій інших фігурантів.

Як повідомлялося, раніше в четвер детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.

Автор: 

НАБУ (5062) хабар (4695) застава (676) запобіжний захід (483) Товмасян Артур (16)


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Топ коментарі
+19
Як для Антоненка так притягали докази "за вуха", а тут не має надії довести, що телефоном користувався хабарник. Країна контрастів.
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04.08.2021 19:49
+18
Ну звісно! Це ж не Ріф, не Кузьменко, не Дугарь... Це ж "слугі урода" і тут треба докази! А решту можна і бездоказово тримати у в'язниці роками
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04.08.2021 19:52
+14
Интересно, а у нас кто-то занимается борьбой с коррупцией уже в рядах самого НАБУ? Всем очевидно, если этот Товмасян, выбрасывает телефоны в окно, то есть АКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ расследованию своего преступления, то зачем же его оставлять на свободе, где он этим и дальше займётся уже на холодную голову и со своими подельниками?.. Или кто-то в НАе...У уже бабло на карман принял? Кстати руки взяточника заковывать в наручники и ложить мордой в ковёр не пробовали при задержаниях? Или опять спецназ обосрался?
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04.08.2021 19:47
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"Нет рисков, которые бы были основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей"

Правильно, потрібно дати чуваку час на те, щоб він "наколядував" для подальших судів і слідакам.
Посадки будуть, але потім...
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04.08.2021 19:38 Відповісти
Ну звісно! Це ж не Ріф, не Кузьменко, не Дугарь... Це ж "слугі урода" і тут треба докази! А решту можна і бездоказово тримати у в'язниці роками
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04.08.2021 19:52 Відповісти
Їм не потрібне звільнення під заставу , їм потрібне абсолютне виправдання за вітсутністтю складу злочину .
Але поки звинувачення не зняте , стаття , яку їм "шиют" не передбачає жодної застави ...

Юриспруденція це не про справедливисть : "duru lex se lex" !
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04.08.2021 21:46 Відповісти
Та це вже зрозуміло на прикладі мертвечука: "державна зрада" не є приводом до арешту, а от бездоказове вбивство - залізобетонна причина.
От тільки "закон є закон" тут ні до чого....
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04.08.2021 22:56 Відповісти
Мертветчук з моєї особистої точки зору безумовний ворог України . Й Портнов , й йще з пів сотні відомих осіб різного полу й віку ... А ось Мертветчука я б тільки за Стуса розтріляв би особисто .
Але , але , але -- ми не живемо в середині 20 століття , а ближче до середини 21 . В нашому 21 столітті поняття "державна зрада" це як би мовити з правової точки зору мовітон . По такій статті в "Інтерпол" крайще не звертатися й не ганьбити свою правову репутацію . Ось в чому справа !!! А ось вбивство першої ступені як то кажуть й в Африці вбивство . Вбивць видають один одній навіть такі країни , які маєть розірванні дипломатичні зв"язки . А між "зрадою" й "іншими політичними поглядами" дуже тонка й дуже склизька субстанція на який не так важко послизнутися ...
Що б за "державну зраду" саджати требо відмовитися від терміну "гібрідна війна" й перейти на тотальну форму протистояння . Коли не маєшь заводів в Криму й шоколадки в Ліпецьку .
Відмовитися від твелів , газу , нафтопродуктів . Й наприкінець ввести військовий стан хоча б тих областях , які розташованні в зоні бойових дій , або до них близько розташованні .

За той же "Лехайм" 3 мільона критичних ідійотів (або відкритих ворогів України) проголосували . Може вони й ідіоти , частка вороги , частка просто за три копійки раді продатися ********** , але реально вони громадяни України . Так історично склалося . А по-іншому буває дуже рідко , коли увесь лівий Берег був у складі Московії більше 350 років . З Київом включно . Але це столиця й в Київі люди більш освітчені й тому меньш на них впливає спадщина московської колонізації . А ось Хмельнитчина була "тільки" 160 років під москальським яромом й тому там навіть останній колгоспник не любив Московію . Та йщо там Хмельницька чи Виницька , ящо місто Ірпень й Лісова Буча , що зараз майже Київ йще в часи Івана Котляревького були часткою Жечі Посполітой .
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05.08.2021 15:15 Відповісти
Товмасяна не задерживали и не собираются отправлять в СИЗО, - НАБУ

==================
і вобсче сабіраюцца виплатіть йаму маральную кампєнсацію в размєрє 1,05 млн.грівєнь!
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04.08.2021 23:00 Відповісти
Так он-же памят... нет, слуга урода, кто-же его посалит?!!!
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04.08.2021 19:38 Відповісти
А симки он проглотил? Та и не жалко тех телефонов...эко невидаль.
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04.08.2021 19:39 Відповісти
Товмасян поделится взяткой. Какие уж тут причины брать под стражу.
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04.08.2021 19:39 Відповісти
А Товмасян говорит, что начинает правду и справедливость искать. Именно потому и написал заяву о выходе из "Слуг народа". Какой-то лютый бардак. Куда ни глянь.
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04.08.2021 19:39 Відповісти
если закроют, из камеры труднее бабки заносить. много посредников нужно. а на воле проще. бабла занес и или дадут херню или зеленый коридор на границе сделают. живем по новому. по реформированному.
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04.08.2021 19:47 Відповісти
Интересно, а у нас кто-то занимается борьбой с коррупцией уже в рядах самого НАБУ? Всем очевидно, если этот Товмасян, выбрасывает телефоны в окно, то есть АКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ расследованию своего преступления, то зачем же его оставлять на свободе, где он этим и дальше займётся уже на холодную голову и со своими подельниками?.. Или кто-то в НАе...У уже бабло на карман принял? Кстати руки взяточника заковывать в наручники и ложить мордой в ковёр не пробовали при задержаниях? Или опять спецназ обосрался?
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04.08.2021 19:47 Відповісти
Як для Антоненка так притягали докази "за вуха", а тут не має надії довести, що телефоном користувався хабарник. Країна контрастів.
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04.08.2021 19:49 Відповісти
звичайний неофеодалізм.
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04.08.2021 19:53 Відповісти
Так відбитки пальців тут не є доказом! А от експертиза ходи - неспростовний доказ! Що не зрозуміло!?!?
Тим більш ні Ріф, ні Кузьменко з Дугарь не можуть дати хабаря в 4 лями і зникнути, наче втратили 10 копійок...
"Новьіє ліца" такі чисті, що аж тавро немає куди ставити
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04.08.2021 19:57 Відповісти
Що не зрозуміло?!?! Звичайний реванш.
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04.08.2021 21:27 Відповісти
Якщо ви, пані, натякаєте на часи страусолюба, то ці вже їх перевершили і зупинятися, на жаль, не збираються. Чекаємо "смєтунів" "папріколовичів" "какая-разніца", що виконають свої обіцянки (на відміну від найвеличнішого)
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04.08.2021 21:42 Відповісти
сьогоднішня сволота, свою сволоту нікому не здає, тому куда не повернись скрізь сволота.
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04.08.2021 19:53 Відповісти
Ну звісно, це ж не Семенченко, не Ріф, не Стерненко...
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04.08.2021 20:05 Відповісти
Всё движется к тому, что этой армяшке всё сойдёт с рук.
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04.08.2021 20:30 Відповісти
Четыре миллиона? Вы что творите изверги, лишить человека карманных денег это уже за гранью!!!!
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04.08.2021 20:34 Відповісти
Никто его не посадит, он же не патриот и не волонтер.
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04.08.2021 20:37 Відповісти
Только китайские законы могут немного угомонить эту мразь. Денег в Украине много, но все грабится, уничтожается коррупцией. Во власть лезут неучи и ворье. В Украине нет будущего, при таких руководителях. Эти суки наворуют и уедут, оставят нищую нашу Родину, не ихнюю.
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04.08.2021 21:53 Відповісти
Ха!
40 лямов украл на откатах - 5 занёс в суды/набу/следователю - и вуаля: НЕВИНОВЕН!
Или кто-то сомневается?

Эта территория, изгаженная КОРРУПЦИЕЙ, откатами и схематозами с безнаказанностью чинуш-ментов-судей-сбушников - без будущего и обречена.
__________
Вдумайтесь: 40% бутылок водки на территории продается с официальных заводов с дублированными акцизными марками. И крышуется это все сверху министрами. СБУ что ли не в курсе? Не смешите.
А вы говорите, нету 200 000 гривен в год деткам с редкими орфанными заболеваниями.
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05.08.2021 11:18 Відповісти
эти телефоны на 15% его
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04.08.2021 23:12 Відповісти
Круто 🤔🤣🤣🤣
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05.08.2021 05:55 Відповісти
а ше скажет на этот вопрос главный в зеленом стаде --- на стадионе оно много ******* про коррупцию у 5го президента . а про схематозы калламойского и про 1.5 ярда грн украденных в привате у вкладчиков --- почему на рнбо это не обсуждают . куда смотрит литинант бакланов и своя в доску надежная корабельная сосна бенядиктова или кроме судьи в трусиках . федыны и звиробий нечем занятся --- НАПРИМЕР КИЛОМЕТР ДОРОГИ ПРИ ПОРОХЕ СТОИЛ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ .а это значит что ******** там миллиарды без тэндэров . а могли пенсии добавить и зарплату бюджетникам если бы не украли . а товмасяны брали хабари и брать будут и лохам придумают новые билборды про зеленые посадки 2 млрд деревьев
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05.08.2021 06:16 Відповісти
Та не винуватий він!! Це сам ваЗЕлін може підтвердити а ще Дерьмак!!
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05.08.2021 06:38 Відповісти
Товмосян друг Авакяна?
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05.08.2021 07:34 Відповісти
Видимо, вице-президент бывший из Италии подключился
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05.08.2021 11:06 Відповісти
Ха!
40 лямов украл на откатах - 5 занёс в суды/набу/следователю - и вуаля: НЕВИНОВЕН!
Или кто-то сомневается?
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05.08.2021 11:12 Відповісти
зеленое ворье своих не садит...
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05.08.2021 11:30 Відповісти
 
 