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Новости Происшествия
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контрабанда (2379) Куницын (106) таможня (1917) Рябикин (66) Офис Президента (1695) Щуцкий Александр (5) Пудрик (15) Плинский Евгений (30)

Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский

Офису Президента хорошо известно о ситуации с масштабной контрабандой на таможне. Более того, происходящее там - согласованный властью алгоритм работы.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"В комментариях к моим постам многие спрашивают, почему в последнее время я так мало пишу о таможне. Мол, там идет невиданный беспредел, прет чернуха, а контрабанда зашкаливает. Мол, даже при Калетнике так не чудили. При этом все молчат! Подтверждаю на все 100%. Чернуха прет, от Одессы до Львова и таки да, все об этом молчат. Но кому и что говорить, если все то, что сегодня "прет" - не хаотичный процесс, а полностью согласованный властью алгоритм работы", - отмечает журналист. 

Он приводит яркий пример: одному очень известному таможеннику разрешили воровать и строить схемы только потому, что с украденного он делится на программы ОП по реабилитации воинов АТО.

"Правда хороший аргумент? И да, говорят что речь идет о Денисе Пудрике и его тесте Сергее Куницыне, который, лоббируя схемы зятя, стер на Банковой все ковры и дверные ручки. Говорить и "бить в набат" о схемах можно тогда, когда есть шанс реакции на это. Когда верхи не ведают, что творят низы. Когда власти это надо. А когда низы работают строго в рамках спущенной "программы", то чьей реакции на информацию ждать?И в каком виде?", - задается вопросом журналист. 

Читайте также: Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский

"История с санкциями против "Премиум пакета" и Александра Акста, которые голосом Данилова ввели, а указом президента не ввели - тоже хороший пример. В этих условиях, нахваливаемый всеми Рябикин, на глазах превратился в свадебного генерала. Правда с правом "своей маленькой игры", которую он успешно и ведет. Например в понятном ему "Борисполе". Очевидно, что ценой этого права стало молчаливое "одобрямс" на игру тех, кто и определил его победителем в прозрачном конкурсе на Главу таможни", - пишет Плинский.

По его словам, кто-то ставит начальников таможен из числа СБУшников времен Демчины, кому-то, как Коле Тищенко на Закарпатье, досталась квота на замов, кто-то взял в аренду целую таможню, как например во Львове.

"А в Киеве, где царит хаос и бардак, чья-то невидимая рука определила кассиром Вячеслава Ващука. Даже Арахамия, как представитель власти, сегодня имеет право на "маленький свечной заводик". Именно по его квоте первым заместителем Рябикину вот-вот поставят друга Давида Александра Щуцкого. Естественно все через прозрачный конкурс. Ставят Щуцкого с прицелом на замену Рябикину, который конкурс на главу хоть и выиграл, но пока не назначен", - добавляет он.

"А что там СБУ, МВД, ДБР и прочие "блюстители?" - спросите вы. Об их роли в контрабандных играх отлично сказал в интервью Даниил Гетманцев: "Без их прямого участия схематоз сегодня невозможен." А возможна ли игра в контрабанду силовиков вне вертикали власти, тут уже отвечу я. Нет, невозможна. В итоге, спустя два года активной борьбы против меда, власть утомилась и сменила стратегию. "Застенчивый завхоз-ворюга из 2-го дома Старсобеса" уже давно перестал стесняться воровать, стал устойчив к критике и даже готов защищать свое право. Так о чем писать?" - резюмировал журналист.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 9512
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19.08.2021 11:57
+6
Студия ОП "Контрабас - 95" Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 3298
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19.08.2021 12:13
+5
******?
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19.08.2021 11:58
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Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 9512
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19.08.2021 11:57 Ответить
******?
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19.08.2021 11:58 Ответить
Зельцман не БАРЫГА ? Ну , что , как сказал ПАПАНЯ ЧЛЕНОГРАЯ «биомусор» , хуже не будет !😹 Ещё не вечер , а осень не за горами
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19.08.2021 14:48 Ответить
Новые лица от Зе... А зебилы и это схавают.
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19.08.2021 12:39 Ответить
НаПудренный ОП... Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 8897
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19.08.2021 11:59 Ответить
"Он приводит яркий пример: одному очень известному таможеннику разрешили воровать и строить схемы только потому, что с украденного он делится на программы ОП по реабилитации воинов АТО."

Цікаво, як реагуватиме на все це ОПУ? Або хоча б названі за прізвищами куратори, подадуть до суду за наклеп?
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19.08.2021 12:01 Ответить
никак. возьмут долю и промолчат
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19.08.2021 12:07 Ответить
але ж зеленський не краде... бо чесний і "парінь ії наріда"... то все роблять "новіє літца"...
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19.08.2021 12:08 Ответить
Студия ОП "Контрабас - 95" Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 3298
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19.08.2021 12:13 Ответить
Видать, они там все уверены, что вовремя успеют слинять.
А может они надеются, что с властной вершины уже не слезут?
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19.08.2021 12:14 Ответить
Вони набирають кредитів, друкують гривню, і скорочують реальні видатки на ту ж армію (техніку, паливо, одяг) і пишуть відосіки. Так що народу можна презентувати картинку "успішності"
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19.08.2021 14:34 Ответить
на празднике поц-Зе_дент наградит орденами
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19.08.2021 12:15 Ответить
Пудрик наразі голова держпродспоживслужби одеської області і займається стягненням данини з експортерів-імпортерів вже після того як їх обдерли митники.
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19.08.2021 12:18 Ответить
На того ******* дивитись гидко,а він ще й керує потвора. Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський - Цензор.НЕТ 5868
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19.08.2021 12:22 Ответить
Нас всех нужно утилизировать, а на наши земли заселить нормальных людей. Ну невозможно из имеющегося материала создать цивилизованное общество. Практика это доказывает, к сожалению.
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19.08.2021 12:28 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂!!!
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19.08.2021 13:20 Ответить
своим-можно...
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19.08.2021 15:14 Ответить
дайте ему второй срок!!
он ещё не всё закончил Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський - Цензор.НЕТ 1814
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20.08.2021 13:41 Ответить
 
 