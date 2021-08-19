Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський

Офісу Президента добре відомо про ситуацію з масштабною контрабандою на митниці. Більше того, що відбувається там - узгоджений владою алгоритм роботи.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"У коментарях до моїх постів багато хто питає, чому останнім часом я так мало пишу про митницю. Мовляв, там відбувається небачене свавілля, пре чорнуха, а контрабанда зашкалює. Мовляв, навіть за Калетника так не чудили. При цьому всі мовчать! Підтверджую на всі 100%. Чорнуха пре, від Одеси до Львова і таки да, всі про це мовчать. Але кому і що говорити, якщо все те, що сьогодні "пре" - не хаотичний процес, а повністю узгоджений владою алгоритм роботи", - зауважує журналіст.

Він наводить яскравий приклад: одному дуже відомому митнику дозволили красти і будувати схеми тільки тому, що з вкраденого він ділиться на програми ОП з реабілітації воїнів АТО.

"Правда хороший аргумент? І так, кажуть що йдеться про Дениса Пудрика та його тестя Сергія Куніцина, який, лобіюючи схеми зятя, стер на Банковій усі килими і дверні ручки. Говорити і "бити на сполох" про схеми можна тоді, коли є шанс реакції на це. Коли верхи не відають, що творять низи. Коли владі це треба. А коли низи працюють суворо в межах спущеної "програми", то чиєї реакції на інформацію чекати? І в якому вигляді?" - запитує журналіст.

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"Історія із санкціями проти "Преміум пакету" й Олександра Акста, які голосом Данілова запровадили, а указом президента не запровадили - теж хороший приклад. У цих умовах, нахвалюваний усіма Рябікін, на очах перетворився на весільного генерала. Правда, з правом "своєї маленької гри", яку він успішно і веде. Наприклад, у зрозумілому йому "Борисполі". Очевидно, що ціною цього права стало мовчазне "одобрямс" на гру тих, хто і визначив його переможцем у прозорому конкурсі на Главу митниці", - пише Плинський.

За його словами, хтось ставить начальників митниць із числа працівників СБУ часів Демчина, комусь, як Колі Тищенку на Закарпатті, дісталася квота на заступників, хтось узяв в оренду цілу митницю, як наприклад у Львові.

"А в Києві, де панує хаос і безлад, чиясь невидима рука визначила касиром В'ячеслава Ващука. Навіть Арахамія, як представник влади, сьогодні має право на "маленький свічковий заводик". Саме за його квотою першим заступником Рябікіна от-от поставлять друга Давида Олександра Щуцького. Звісно, все через прозорий конкурс. Ставлять Щуцького з прицілом на заміну Рябікіна, який конкурс на главу хоч і виграв, але поки не призначений", - додає він.

"А що там СБУ, МВС, ДБР та інші "охоронці?" - запитаєте ви. Про їхні ролі в контрабандних іграх відмінно сказав в інтерв'ю Данило Гетманцев: "Без їхньої прямої участі схематоз сьогодні неможливий. "А чи можлива гра в контрабанду силовиків поза вертикаллю влади, тут вже відповім я. Ні, неможлива. У результаті, через два роки активної боротьби проти меду, влада втомилася і змінила стратегію. "Застенчивый завхоз-ворюга из 2-го дома Старсобеса" вже давно перестав соромитися красти, став стійкий до критики і навіть готовий захищати своє право. Тож про що писати?" - резюмував журналіст.