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контрабанда (931) Куніцин (9) митниця (565) Рябікін (38) Офіс Президента (1315) Щуцький Олександр Пудрик (15) Плинський Євген (25)

Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський

Новини Цензор.НЕТ Події

Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський

Офісу Президента добре відомо про ситуацію з масштабною контрабандою на митниці. Більше того, що відбувається там - узгоджений владою алгоритм роботи.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"У коментарях до моїх постів багато хто питає, чому останнім часом я так мало пишу про митницю. Мовляв, там відбувається небачене свавілля, пре чорнуха, а контрабанда зашкалює. Мовляв, навіть за Калетника так не чудили. При цьому всі мовчать! Підтверджую на всі 100%. Чорнуха пре, від Одеси до Львова і таки да, всі про це мовчать. Але кому і що говорити, якщо все те, що сьогодні "пре" - не хаотичний процес, а повністю узгоджений владою алгоритм роботи", - зауважує журналіст.

Він наводить яскравий приклад: одному дуже відомому митнику дозволили красти і будувати схеми тільки тому, що з вкраденого він ділиться на програми ОП з реабілітації воїнів АТО.

"Правда хороший аргумент? І так, кажуть що йдеться про Дениса Пудрика та його тестя Сергія Куніцина, який, лобіюючи схеми зятя, стер на Банковій усі килими і дверні ручки. Говорити і "бити на сполох" про схеми можна тоді, коли є шанс реакції на це. Коли верхи не відають, що творять низи. Коли владі це треба. А коли низи працюють суворо в межах спущеної "програми", то чиєї реакції на інформацію чекати? І в якому вигляді?" - запитує журналіст.

Також читайте: Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський

"Історія із санкціями проти "Преміум пакету" й Олександра Акста, які голосом Данілова запровадили, а указом президента не запровадили - теж хороший приклад. У цих умовах, нахвалюваний усіма Рябікін, на очах перетворився на весільного генерала. Правда, з правом "своєї маленької гри", яку він успішно і веде. Наприклад, у зрозумілому йому "Борисполі". Очевидно, що ціною цього права стало мовчазне "одобрямс" на гру тих, хто і визначив його переможцем у прозорому конкурсі на Главу митниці", - пише Плинський.

За його словами, хтось ставить начальників митниць із числа працівників СБУ часів Демчина, комусь, як Колі Тищенку на Закарпатті, дісталася квота на заступників, хтось узяв в оренду цілу митницю, як наприклад у Львові.

"А в Києві, де панує хаос і безлад, чиясь невидима рука визначила касиром В'ячеслава Ващука. Навіть Арахамія, як представник влади, сьогодні має право на "маленький свічковий заводик". Саме за його квотою першим заступником Рябікіна от-от поставлять друга Давида Олександра Щуцького. Звісно, все через прозорий конкурс. Ставлять Щуцького з прицілом на заміну Рябікіна, який конкурс на главу хоч і виграв, але поки не призначений", - додає він.

"А що там СБУ, МВС, ДБР та інші "охоронці?" - запитаєте ви. Про їхні ролі в контрабандних іграх відмінно сказав в інтерв'ю Данило Гетманцев: "Без їхньої прямої участі схематоз сьогодні неможливий. "А чи можлива гра в контрабанду силовиків поза вертикаллю влади, тут вже відповім я. Ні, неможлива. У результаті, через два роки активної боротьби проти меду, влада втомилася і змінила стратегію. "Застенчивый завхоз-ворюга из 2-го дома Старсобеса" вже давно перестав соромитися красти, став стійкий до критики і навіть готовий захищати своє право. Тож про що писати?" - резюмував журналіст.

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Топ коментарі
+15
Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 9512
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19.08.2021 11:57
+6
Студия ОП "Контрабас - 95" Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 3298
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19.08.2021 12:13
+5
педрик?
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19.08.2021 11:58
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Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 9512
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19.08.2021 11:57 Відповісти
******?
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19.08.2021 11:58 Відповісти
Зельцман не БАРЫГА ? Ну , что , как сказал ПАПАНЯ ЧЛЕНОГРАЯ «биомусор» , хуже не будет !😹 Ещё не вечер , а осень не за горами
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19.08.2021 14:48 Відповісти
Новые лица от Зе... А зебилы и это схавают.
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19.08.2021 12:39 Відповісти
НаПудренный ОП... Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 8897
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19.08.2021 11:59 Відповісти
"Он приводит яркий пример: одному очень известному таможеннику разрешили воровать и строить схемы только потому, что с украденного он делится на программы ОП по реабилитации воинов АТО."

Цікаво, як реагуватиме на все це ОПУ? Або хоча б названі за прізвищами куратори, подадуть до суду за наклеп?
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19.08.2021 12:01 Відповісти
никак. возьмут долю и промолчат
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19.08.2021 12:07 Відповісти
але ж зеленський не краде... бо чесний і "парінь ії наріда"... то все роблять "новіє літца"...
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19.08.2021 12:08 Відповісти
Студия ОП "Контрабас - 95" Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский - Цензор.НЕТ 3298
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19.08.2021 12:13 Відповісти
Видать, они там все уверены, что вовремя успеют слинять.
А может они надеются, что с властной вершины уже не слезут?
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19.08.2021 12:14 Відповісти
Вони набирають кредитів, друкують гривню, і скорочують реальні видатки на ту ж армію (техніку, паливо, одяг) і пишуть відосіки. Так що народу можна презентувати картинку "успішності"
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19.08.2021 14:34 Відповісти
на празднике поц-Зе_дент наградит орденами
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19.08.2021 12:15 Відповісти
Пудрик наразі голова держпродспоживслужби одеської області і займається стягненням данини з експортерів-імпортерів вже після того як їх обдерли митники.
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19.08.2021 12:18 Відповісти
На того ******* дивитись гидко,а він ще й керує потвора. Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський - Цензор.НЕТ 5868
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19.08.2021 12:22 Відповісти
Нас всех нужно утилизировать, а на наши земли заселить нормальных людей. Ну невозможно из имеющегося материала создать цивилизованное общество. Практика это доказывает, к сожалению.
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19.08.2021 12:28 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂!!!
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19.08.2021 13:20 Відповісти
своим-можно...
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19.08.2021 15:14 Відповісти
дайте ему второй срок!!
он ещё не всё закончил Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський - Цензор.НЕТ 1814
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20.08.2021 13:41 Відповісти
 
 