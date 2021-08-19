Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы
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Бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный, который во время конфликта нанес смертельную травму киевлянину, сотруднику охраны президента Василию Хмелюку, приговорен к 7 годам лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Так, судом вынесен обвинительный приговор мужчине, который во время уличного конфликта нанес смертельную травму киевлянину (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел ночью 2 января 2019 на Саперном поле в Печерском районе столицы.
"Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.
В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица - головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер.
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Как было установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны.
По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал.
Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.
"18.08.2021 Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к реальной мере наказания - лишению свободы сроком на 7 лет.
После изучения текста приговора, будет решен вопрос о его обжаловании", - добавили в ведомстве.
Подробнее об убийстве офицера УГО можно ознакомиться в материалах издания Цензор.НЕТ "Вбивство офіцера УДО Хмелюка: як арештовували підозрюваного Очеретяного", а также "Новые подробности гибели сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка: пока боксера Петра Очеретяного назначили убийцей, его знакомые говорят о самообороне".
Пожалуйста, подождите...
Вот допустим. Темно , поздно. На улице к тебе подходят , выйдя из машины три пьяных бугая , явно не для раздачи комплиментов , не просто так. Просто так ночью , лично к тебе из машины трое здоровенных бугая выходить не будут.
Скажи теперь. Какие бы были твои действия? Ну так , навскидку.
вызови, попробуй.
Ты в Украине живешь. Здесь закон джунглей, или ты - или тебя.
Убийство и отсидка из-за собачьего хвоста
рух загиблого рукою в сторону собачника. Що в умовах теплої дружньої розмови викликало спрацювання рефлексу.
Скорее всег тут давили менты из корпоративной солидарности...
Пассажиры из салона автомобиля, начали угрожать боксеру, после замечания, что они чуть не раздавили собаку. Двое вышли из автомобиля и продолжили угрозы на улице. Боксер привязал собаку, т.к. понял, что конфликт переходит в неконтролируемый. Самый физически крупный из компании, продолжал угрозы держа руки в карманах. От него звучали фразы типа: - ты же не знаешь, что у меня в кармане？! Я сейчас достану ствол, завалю тебя и мне за это ничего не будет！ Когда нападавший начал доставать руку из кармана, Петр Очеретяный его ударил. Друзья нападавшего бросились помогать упавшему. Когда боксер уходил, то упавший дышал и все признаки жизни у него были. Завершение, узнал утром из сми. Занялся поиском адвоката и с ним вместе пошел сдаваться. Полицию, как оказалось, вызвала скорая прибывшая на место.
В любой стране , это какой? В штатах бы оправдали 100%. Там направь на полицейского игрушечный пистолет , он тебя пристрелит и будет прав.
Ещё раз: убитый офицер УГО пальцем не притронулся к своему убийце. Это видно на видеозаписи. Следовательно, убийство в чистом виде. Не самооборона. Что тут непонятного?
В любой стране, где существует независимая система правосудия. в США, в том числе.
Кстати, если бы убитый офицер УГО ещё и при исполнении был, убийца присел бы лет на 15.
Прямо противоположная ситуация с нападением на танцора. За это уже уволенный дурак будет сидеть.
И при чем тут при исполнении? При исполнении в форме ходят. Ну по крайней мере в нормальных странах. И судебная система и адвокаты в нормальных странах не такие как у нас. В нормальных странах был бы суд присяжных , и ой не факт, что они боксера бы засудили. Скорей наоборот, оправдали. Сами люди , ходят по тем же улицам, и ни кому из них не захочется схлестнуться ночью с тремя упоротыми отморозками.
По каким признакам ты определил, что они "отморозки"?
Открываешь УК Украины и читаешь ст. 36.
А то будешь идти по улице, засунув руки в карманы и недобро поглядывая на прохожего, а он хлоп - и рубанёт тебя в висок. Ты ж недобро на него посмотрел, да ещё и руки в карманах, мало ли что там лежит. "Самообоорона", ага.
* УГО и МВД - два разных ведомства, не имеющих практически ничего общего.
Элементарного не знаешь.
А вот в том , что зацепить меня в висок могут такие ублюдки , как эти трое быков , так это точно. Тот кто в темноте толпой идет на сближение с человеком, сокращает дистанцию, делает это не просто так. А с целью. И ты сам знаешь какой. Человек , выгуливающий свою собаку, такой херней заниматься не будет. Это тебе мой ответ на вопрос о признаках. Надеюсь ты все понял.
Теперь, ты можешь приводить мне сколько угодно в пример статей из УК , и формально конечно будешь прав , но в нормальной стране (ты сам кстати об этом начал, за язык ни кто не тянул). Так вот в нормальной стране , например в штататах, инструкции специальные есть, что в таких конфликтных ситуациях ни в коем случае человек не должен лезть в карман , или за пояс. Ну просто очень легко может получить пуль в живот. И стрелявшего с большой вероятностью оправдают. Реагировал на угрозу применения оружия, которое там разрешено. И оправдает его суд присяжных , а не шаражкина контора как у нас. Надеюсь , и тут все обьяснил доходчиво.
Последнее, на счет разницы между уго и мвд. Да знаю, знаю про разницу. Но в подробностях и деталях не силен , в отличии от тебя. Ты видно конторский , что и обьясняет твою такую завзятую заинтересованность и информированность. Поэтому , у нас с тобой разные взгляды на ситуацию , и прийти нам к общему знаменателю невозможно.
Будь здоров , и не попадать в такие хреновые ситуации , о которых мы тут спорили. Жизнь такая штука , бывает боксеры гибнут на улице от пули отморозков , например как Кори Сандерс , бывает наоборот. Лотерея., но лучше в нее не играть. Еще раз , будь здоров.
Цивилизованная страна на то и цивилизованная, что в ней верховенствует Закон, а не понятия.
На обсуждаемом примере: если бы тот, кого убили, первым ударил, то максимум его убийство расценивалось бы как превышение пределов самообороны. А так, убийство в чистом виде, не самооборона. Видеозапись произошедшего тому подтверждение.
Нет, не конторский. Всего лишь отличаю тёплое от мягкого.
Без обид.
Будь здоров!
"Если человеку отрубить две руки или выбить два глаза ― это тяжкое преступление, а если отломать одну руку или ногу ― среднее. Я хочу, чтобы преступники понимали, что я могу отломать им одну ногу полностью и мне за это ничего не будет ", - уверен Жилин.
"Больше скажу, если на моего человека кто-то будет замахиваться палкой, то закон позволяет мне его [размахивающего палкой] убить. Если в ходе задержания преступника его убили, превысив полномочия, то уголовная ответственность за это предусмотрена до трех лет, то есть никакая", - сказал он.
"Человека могут убить просто так, и за это практически ничего не будет. Эти законы стимулируют меня как гражданина к пресечению нарушения общественного порядка, эти законы говорят мне: "Женя, делай все, что хочешь, но пресеки преступление". С таким настроем мы собираемся и ждем, когда они начнут совершать преступления", - заявил Жилин.
Жилин сполна ответил за предательство Украины.
А резюме - так має право зробити кожен українець !
Бо правоохоронці - для нас , а не ми для них