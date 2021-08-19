Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы

Бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный, который во время конфликта нанес смертельную травму киевлянину, сотруднику охраны президента Василию Хмелюку, приговорен к 7 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Так, судом вынесен обвинительный приговор мужчине, который во время уличного конфликта нанес смертельную травму киевлянину (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел ночью 2 января 2019 на Саперном поле в Печерском районе столицы.

"Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.

В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица - головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер.

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Как было установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны.

По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

"18.08.2021 Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к реальной мере наказания - лишению свободы сроком на 7 лет.

После изучения текста приговора, будет решен вопрос о его обжаловании", - добавили в ведомстве.

Подробнее об убийстве офицера УГО можно ознакомиться в материалах издания Цензор.НЕТ "Вбивство офіцера УДО Хмелюка: як арештовували підозрюваного Очеретяного", а также "Новые подробности гибели сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка: пока боксера Петра Очеретяного назначили убийцей, его знакомые говорят о самообороне".