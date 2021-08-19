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Киев (9932) прокуратура (1807) Очеретяный Петр (4)

Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы

Бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный, который во время конфликта нанес смертельную травму киевлянину, сотруднику охраны президента Василию Хмелюку, приговорен к 7 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Так, судом вынесен обвинительный приговор мужчине, который во время уличного конфликта нанес смертельную травму киевлянину (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел ночью 2 января 2019 на Саперном поле в Печерском районе столицы.

"Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.

В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица - головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство сотрудника УГО: окружение подозреваемого боксера говорит о самозащите

Как было установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны.

По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

"18.08.2021 Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к реальной мере наказания - лишению свободы сроком на 7 лет.
После изучения текста приговора, будет решен вопрос о его обжаловании", - добавили в ведомстве.

Подробнее об убийстве офицера УГО можно ознакомиться в материалах издания Цензор.НЕТ "Вбивство офіцера УДО Хмелюка: як арештовували підозрюваного Очеретяного", а также "Новые подробности гибели сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка: пока боксера Петра Очеретяного назначили убийцей, его знакомые говорят о самообороне".

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Топ комментарии
+32
Ни че себе мягкий, его окружило трое пьяных бандитов которые на пешеходном переходе пытались задавить его собаку, чистая самооборона. Но у нас как всегда от нападения нельзя защищаться.
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19.08.2021 12:40
+30
Любят УГО-шники побыковать. Этот с толпой пристал к боксёру и умер, другой недавно чуть "танцора" не убил...
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19.08.2021 12:39
+22
Боксер невинний бо захищався від п'яних правоохоронців які погрожували йому розправою і нападали на боксера групою! А при нападі групою будь який захист законний, ніж, пістолет, палка чи кулаки - не має значення! На відео видно як загиблий атакував боксера і намагався його побити.
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19.08.2021 13:09
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Якого ляпаса???. вбить і все по логиці.. його батька..Так і буде.
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19.08.2021 13:13 Ответить
Дать ему в морду кулаком.. я не однократно такое проделывал в несколько подобных ситуациях и не жалею, жалею когда иногда трусил и голову опускал (бывало по разному, я не герой).
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19.08.2021 13:11 Ответить
Ні нахріна в морду .. за таке тільки вбивать .. ну по твоїй же логіці..От так і буде.)) Тиж це захищаєш??
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19.08.2021 13:14 Ответить
В печень дай, в ухо залепи ладонью, но в висок боксерским ударом голым кулаком это риск для жизни, что и ислучилось. На ровном месте искривил свою судьбу.
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19.08.2021 13:07 Ответить
Не він, так його. Правильно зробив. Це влада ****, такі і суди
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19.08.2021 14:04 Ответить
Вечер, темно , его окружили три пьяных быка. Ситуация трудно просчитуема , в особенности сейчас. Можно получить ножом в бочину , можно пулю из травмата ( и не только) , можно пропустить удар первым. И даже если ты боксер , не факт , что пропустив первый удар ты успеешь восстановиться и перейти в атаку.
Вот допустим. Темно , поздно. На улице к тебе подходят , выйдя из машины три пьяных бугая , явно не для раздачи комплиментов , не просто так. Просто так ночью , лично к тебе из машины трое здоровенных бугая выходить не будут.
Скажи теперь. Какие бы были твои действия? Ну так , навскидку.
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19.08.2021 16:32 Ответить
когда на тебя выйдет трое с ксивами УГО, или на твою жену или дочь - расскажешь, как правильно себя защищать. поделишься опытом. Ну типа может полицию вызвать..
вызови, попробуй.
Ты в Украине живешь. Здесь закон джунглей, или ты - или тебя.
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19.08.2021 13:11 Ответить
І зараз скажена тварина з джунглів сидітиме у в'язниці, але це вже нічого не виправить,бо дружина стала вдовою, дитина сиротою, черещ пса якогось відморозка ,що не пропустили на пішохідному переході.
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19.08.2021 13:18 Ответить
С С другой стороны , неизвестный человек на улице ,может быть танцор , в будущем осостался живым , здоровым и веселым человеком. Благодаря такому боксеру.
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19.08.2021 16:35 Ответить
та він або колега з ксівою або несповна розуму.
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19.08.2021 13:26 Ответить
Два быдлогана встретились! Не жалко ни одного.
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19.08.2021 13:17 Ответить
Правильно, один еще и собачник, видите ли машина на переходе чуть не испачкала псу хвостик, из-за этого надо устраивать скандал, убивать оппонента, и садиться в тюрьму.
Убийство и отсидка из-за собачьего хвоста
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19.08.2021 13:58 Ответить
мог бы и мендэльшу прибить
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19.08.2021 13:53 Ответить
Приговор несправедливый. Никакого умысла убивать не было ни у кого. Чистая самооборона голыми руками против вооруженной группы лиц при случайном конфликте. С одной стороны, глядя на дело Стерненко, когда убийцы сознательно шли убивать - это одно, а тут совсем другое. Убийство по неосторожности было бы уместнее в данном случае, ст 119. 5 лет по прайсу.
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19.08.2021 14:16 Ответить
І якщо Винуватець притомна людина, то що тюрма з ним зробить і ким він вийде через 7 років? Хоча у таких випадках спортсменів судять жорсткіше, вважається, що вони не могли не перевищити самооборону. Якщо би вбивцею була жінка, яка випадково сумочкою в висок зацілила, то прайс був би набагато нижчим, а так професійний боксер важковаговик
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19.08.2021 14:26 Ответить
Шановні, я не знаю хто там був винний, але майте повагу до загиблого хоча б тому, що людина померла і ніяк не могла вплинути на вирок протилежній стороні, хоч комусь він вважається суворим, а іншим м"яким.
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19.08.2021 14:17 Ответить
Вел себя, как быдло, какое тут может быть уважение к быдлу? Наезжать на пешеходном переходе на одинокого прохожего с собачкой, когда рядом друзья силовики, да еще и при оружии... Это не уважение, а презрение вызывает, когда толпой на одного прут.
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19.08.2021 22:14 Ответить
Куча отягчающих (скрылся с места убийства, на суде пошел в отказ, нарушение запрета применения профессиональных боевых навыков и др.) и всего сраных 7 лет впаяли. То есть жизнь человека судья оценил в 3.5 года. Нехило бабосов занесли судье за такой мягкий приговор.
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19.08.2021 14:38 Ответить
Если не знаешь ситуации не чего бред молоть, так как этот УДОшник неоднократно был замечен в попытках крышевать чужой бизнес вместе с другими сотрудниками службы, о чем есть показания свидетелей, только прокуратура ложила на них....А если бы на месте Очеретяного оказался простой гражданин, так он бы давно находился в морге, так как водила был из донецких и вернулся(поставив машину) разобраться, да и жена была с детьми ни чего не сказал мужу что бы не лезли хором к человеку. И мысли убивать у парня не было, но если бы к тебе подошло трое быков и начали угрожать при этом еще и оскорбили я бы посмотрел на твою реукцию, а Очеретяный поступил как мужик нормальный....Кто же знал что в УДО и чмошников набирают и калек по знакомству.....
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23.08.2021 20:19 Ответить
Неоднозначная ситуация, ребятам которые пишут, что это самооборона советую посмотреть видео инцидента(оно есть в инете) там явно видно что возле боксера было 3 человека, но к нему никаких физических мер они не применяли, потому это не может трактоваться как самооборона. Ну и по факту Очеретяный знал, что является боксером и что его действия могут повлечь тяжелые последние(пусть и умысла убивать не было) Ну и свалил с места преступления, потому, имхо, наказание довольно мягкое
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19.08.2021 15:03 Ответить
Уж точно, не чрезмерно жестокое!
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19.08.2021 15:11 Ответить
"советую посмотреть видео инцидента(оно есть в инете) там явно видно"
рух загиблого рукою в сторону собачника. Що в умовах теплої дружньої розмови викликало спрацювання рефлексу.
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19.08.2021 15:58 Ответить
урок для любителей бухнуть и побыковать , особенно толпой - прежде чем ******** до человека подумайте , а не получите ли вы смертельную пистюлю в область виска...
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19.08.2021 15:10 Ответить
С судами надо шо то решать.Бо они работают в совковой парадигме,где система изначально не заточена кого то оправдывать. Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 8674
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19.08.2021 15:51 Ответить
Ага только сейчас все наоборот...они стараются не лепить приговоры в спорных обстоятельствах, и ждут когда им занесут чтобы кого-то посадить да и просто ждут пока занесут чтобы принять любое решение...
Скорее всег тут давили менты из корпоративной солидарности...
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19.08.2021 22:19 Ответить
По одной из версий версий дело было так:
Пассажиры из салона автомобиля, начали угрожать боксеру, после замечания, что они чуть не раздавили собаку. Двое вышли из автомобиля и продолжили угрозы на улице. Боксер привязал собаку, т.к. понял, что конфликт переходит в неконтролируемый. Самый физически крупный из компании, продолжал угрозы держа руки в карманах. От него звучали фразы типа: - ты же не знаешь, что у меня в кармане？! Я сейчас достану ствол, завалю тебя и мне за это ничего не будет！ Когда нападавший начал доставать руку из кармана, Петр Очеретяный его ударил. Друзья нападавшего бросились помогать упавшему. Когда боксер уходил, то упавший дышал и все признаки жизни у него были. Завершение, узнал утром из сми. Занялся поиском адвоката и с ним вместе пошел сдаваться. Полицию, как оказалось, вызвала скорая прибывшая на место.
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19.08.2021 15:54 Ответить
Ты адвокат боксера недоделаного?
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19.08.2021 17:21 Ответить
Нет.
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19.08.2021 17:32 Ответить
Уже бегу и волосы назад!
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20.08.2021 10:17 Ответить
Твой богатый опыт мне не нужен. Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3824
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24.08.2021 09:25 Ответить
Какое критическое мышление, защитники убийцы тут это его дружки, просто троли купленые или такие же отморозки.
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19.08.2021 16:37 Ответить
Как раз с критическим мышлением беда у вас. В случас с танцором и с боксером быковать начинали удошники. Тенденцию улавливаете? Ночью трое на одного. Или двое удошников против двоих танцоров с бабой. Как ни крути конфликты начинали они. А сидеть должны одинаково? Не справедливо.
В любой стране , это какой? В штатах бы оправдали 100%. Там направь на полицейского игрушечный пистолет , он тебя пристрелит и будет прав.
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19.08.2021 16:48 Ответить
Админ зачем-то удалил исходный пост...
Ещё раз: убитый офицер УГО пальцем не притронулся к своему убийце. Это видно на видеозаписи. Следовательно, убийство в чистом виде. Не самооборона. Что тут непонятного?
В любой стране, где существует независимая система правосудия. в США, в том числе.
Кстати, если бы убитый офицер УГО ещё и при исполнении был, убийца присел бы лет на 15.

Прямо противоположная ситуация с нападением на танцора. За это уже уволенный дурак будет сидеть.
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19.08.2021 17:56 Ответить
Еще раз ,так еще раз. Три пьяных быка поздно вечером вываливают из машины к человеку , который выгуливает себе собак. Этот человек их об этом просил , может голосовал на дороге , подвезите меня , или еще что? Нет , эти отморозки вывалили не просто так , а с целью. Какой? Явно не комплименты раздавать. Вот и до быковались. Погибшему не надо было в карман лезть . Остался бы жив. Не надо было провоцировать человека . Мало ли что у тебя в кармане , нож или пистолет. А менты наверное оружием и пугали.
И при чем тут при исполнении? При исполнении в форме ходят. Ну по крайней мере в нормальных странах. И судебная система и адвокаты в нормальных странах не такие как у нас. В нормальных странах был бы суд присяжных , и ой не факт, что они боксера бы засудили. Скорей наоборот, оправдали. Сами люди , ходят по тем же улицам, и ни кому из них не захочется схлестнуться ночью с тремя упоротыми отморозками.
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19.08.2021 21:18 Ответить
Они его ударили или схватили, чтобы именовать убийство самообороной?
По каким признакам ты определил, что они "отморозки"?

Открываешь УК Украины и читаешь ст. 36.
А то будешь идти по улице, засунув руки в карманы и недобро поглядывая на прохожего, а он хлоп - и рубанёт тебя в висок. Ты ж недобро на него посмотрел, да ещё и руки в карманах, мало ли что там лежит. "Самообоорона", ага.

* УГО и МВД - два разных ведомства, не имеющих практически ничего общего.
Элементарного не знаешь.
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20.08.2021 02:06 Ответить
Ну куда уж мне до тебя , пишущего под красно-зеленым флажком. И привыкшего вываливать ночью пьяной толпой к человеку ,выгуливающему собаку , считая это самым обычным , нормальным делом.
А вот в том , что зацепить меня в висок могут такие ублюдки , как эти трое быков , так это точно. Тот кто в темноте толпой идет на сближение с человеком, сокращает дистанцию, делает это не просто так. А с целью. И ты сам знаешь какой. Человек , выгуливающий свою собаку, такой херней заниматься не будет. Это тебе мой ответ на вопрос о признаках. Надеюсь ты все понял.
Теперь, ты можешь приводить мне сколько угодно в пример статей из УК , и формально конечно будешь прав , но в нормальной стране (ты сам кстати об этом начал, за язык ни кто не тянул). Так вот в нормальной стране , например в штататах, инструкции специальные есть, что в таких конфликтных ситуациях ни в коем случае человек не должен лезть в карман , или за пояс. Ну просто очень легко может получить пуль в живот. И стрелявшего с большой вероятностью оправдают. Реагировал на угрозу применения оружия, которое там разрешено. И оправдает его суд присяжных , а не шаражкина контора как у нас. Надеюсь , и тут все обьяснил доходчиво.
Последнее, на счет разницы между уго и мвд. Да знаю, знаю про разницу. Но в подробностях и деталях не силен , в отличии от тебя. Ты видно конторский , что и обьясняет твою такую завзятую заинтересованность и информированность. Поэтому , у нас с тобой разные взгляды на ситуацию , и прийти нам к общему знаменателю невозможно.
Будь здоров , и не попадать в такие хреновые ситуации , о которых мы тут спорили. Жизнь такая штука , бывает боксеры гибнут на улице от пули отморозков , например как Кори Сандерс , бывает наоборот. Лотерея., но лучше в нее не играть. Еще раз , будь здоров.
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20.08.2021 07:08 Ответить
Да хоть под аквафрешом, сути дела это не меняет. Не знаешь законов - изучай. Элементарное.
Цивилизованная страна на то и цивилизованная, что в ней верховенствует Закон, а не понятия.
На обсуждаемом примере: если бы тот, кого убили, первым ударил, то максимум его убийство расценивалось бы как превышение пределов самообороны. А так, убийство в чистом виде, не самооборона. Видеозапись произошедшего тому подтверждение.
Нет, не конторский. Всего лишь отличаю тёплое от мягкого.
Без обид.
Будь здоров!
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20.08.2021 18:41 Ответить
Были и у нас менты с вот такими взглядами. Мы от них избавились. А у Вас они сейчас есть.
"Если человеку отрубить две руки или выбить два глаза ― это тяжкое преступление, а если отломать одну руку или ногу ― среднее. Я хочу, чтобы преступники понимали, что я могу отломать им одну ногу полностью и мне за это ничего не будет ", - уверен Жилин.
"Больше скажу, если на моего человека кто-то будет замахиваться палкой, то закон позволяет мне его [размахивающего палкой] убить. Если в ходе задержания преступника его убили, превысив полномочия, то уголовная ответственность за это предусмотрена до трех лет, то есть никакая", - сказал он.
"Человека могут убить просто так, и за это практически ничего не будет. Эти законы стимулируют меня как гражданина к пресечению нарушения общественного порядка, эти законы говорят мне: "Женя, делай все, что хочешь, но пресеки преступление". С таким настроем мы собираемся и ждем, когда они начнут совершать преступления", - заявил Жилин.
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24.08.2021 10:05 Ответить
в лукалэнде практически не осталось ментов, только поганые недобитые мусора.
Жилин сполна ответил за предательство Украины.
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25.08.2021 18:23 Ответить
Harry Houdini b9a3d7b9 а ты поинтересуйся в нете за деятельность Хмелюка в свободное от службы время, может что и поймешь....
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23.08.2021 21:28 Ответить
Скинь ссылку, а то google ничего о нём, кроме убийства, не находит. Может что и поймёшь.
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25.08.2021 18:22 Ответить
Багато понаписовали ... Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4713
А резюме - так має право зробити кожен українець !
Бо правоохоронці - для нас , а не ми для них Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3314
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19.08.2021 16:38 Ответить
Угошник вонючий, жаль что нормальный человек будет из за мразей в этом суде сидеть.
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19.08.2021 19:38 Ответить
растрелять
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19.08.2021 23:56 Ответить
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