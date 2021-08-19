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Новости За рубежом
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Афганистан (421) Китай (835) посольство (535) Россия (34876) Боррель (256)

Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель

Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в видеовыступлении на слушаниях в комитетах Европарламента по иностранным делам и по развитию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией (в Афганистане)", - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, ЕС пора развивать дипломатические возможности вместе с союзниками, со странами-единомышленницами - Великобританией и США.

"Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал "Талибан", Россия также сделает это. Они не закроют свои посольства - наоборот, будут расширять свое присутствие. И это изменит геополитический баланс влияния", - отметил Боррель.

Он признал провал операции международных сил в Афганистане, в ходе которой при огромных вложенных ресурсах, когда США тратили $300 млн в день в течение последних 20 лет, достигнут "крайне скромный" результат.

"У нас была возможность обсудить эту проблематику с министрами иностранных дел (ЕС 17 августа. - Ред.). Мы попытались провести общий анализ ситуации, обменялись взглядами, что касается позиции Европейского союза в этой новой политической реальности в Кабуле", - сообщил глава европейской дипломатии.

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По его словам, было бы предпочтительно, чтобы в результате переговоров в будущее афганское правительство вошли представители предыдущих властей. Но он признал, что испытывает скептицизм относительно такой возможности.

"Даже если мы ее поддержим, думаю, она маловероятна", - констатировал Боррель.

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Топ комментарии
+16
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 2898
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19.08.2021 12:49
+15
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 4213
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19.08.2021 12:40
+10
Талибы будут играть кацапскими бошками в футбол. Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 7129
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19.08.2021 12:42
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Правила форума Совет форумчан
А талибы будут сокращать.
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19.08.2021 12:36 Ответить
наоборот
китай пытается стать союзником талибов
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19.08.2021 12:37 Ответить
Там ресурсов на триллион. Пару лет назад американцы там раскопали что-то. И они на троих не делятся. Драка будет серьезной
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19.08.2021 12:39 Ответить
Разве что мака )
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19.08.2021 12:40 Ответить
это само собой. но речь шла об ископаемых. что-то там нашли серьезное.
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19.08.2021 12:43 Ответить
Якби там знайши щось дійсно серйозне - ніхто б ніколи не виводив американський контингент звідти.
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19.08.2021 13:14 Ответить
До терористів Талібану додадуться терористи путіна та китайські комуністичні раби.
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19.08.2021 16:14 Ответить
Потім тільки масований ядерний удар зможе покращити ситуацію в Афганістані.
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19.08.2021 16:15 Ответить
Литий для батареек телефонных и электрических машин .
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14.09.2021 23:18 Ответить
Чув що там великі поклади літію.
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19.08.2021 12:41 Ответить
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 2898
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19.08.2021 12:49 Ответить
китай не нападает, китай покупает
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19.08.2021 12:42 Ответить
Лития там нашло до хрена. Китай к месторождению уже железную дорогу тянуть хочет.
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19.08.2021 14:19 Ответить
Там золотодобыча.
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19.08.2021 18:18 Ответить
не будет он пытаться стать союзником он будет ими управлять.
Пакистан как и засрашка-вассалы китая а афганистан теперь оккупирован пакистаном.
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19.08.2021 12:41 Ответить
религиозными фанатиками тяжело управлять
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19.08.2021 12:42 Ответить
у Китая в отлиичие от американцев,широкий спектр управления различными упырями.
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19.08.2021 12:45 Ответить
коммунисты которые держат в зонах мусульман и радикальные исламисты союзники ? ) сколько раз тебе говорить на этом сайте - не неси херню
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19.08.2021 12:44 Ответить
это как коммунисты и нацисты были союзниками до 1941 а потом сам знаешь как получилось
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19.08.2021 12:49 Ответить
1.они уже давно не коммунисты просто старая добрая китайская мафиозно-тоталитарная секта.
2.если ты думаешь что кто-то из талибов пойдет освобождать уйгуров ,ты глубоко ошибаешься они даже косо смотреть не будут в сторону уйгурского автономного округа потому как знают что с ними в этом случае будет китайцы не гуманные американцы.
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19.08.2021 12:50 Ответить
никто не пойдет их освобождать ) они сами освободятся. всему свое время. Тот регион будет местом большой драчки. Исламские Афганистан, Пакистан, индуистская Индия, коммунистический Китай, с населением в миллиарды душ ) там зона напряжения свои интересы у каждого.
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19.08.2021 13:02 Ответить
я об этом и пишу.
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19.08.2021 13:10 Ответить
Первая новость: «Кровавые террористы двинулись на Лашкаргах».
Вторая новость: «Исламистские варвары идут к Герату».
3): «Боевики вошли в Кандагар».
4): «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
5): «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
6): «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
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19.08.2021 12:38 Ответить
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 4213
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19.08.2021 12:40 Ответить
признайся, ты воспитан на видосиках **********-соловьевых?
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19.08.2021 12:43 Ответить
та не особо то и хочется с тобой общаться, просто глаза режет твоя бредятина.
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19.08.2021 12:46 Ответить
У вас пол бундестага замазана рос баблом, а оно ересь несёт. Разочаровуюсь я в ЕС. Украине нужен свой независимый путь.
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19.08.2021 12:38 Ответить
Его нет. Либо по пути разочарований, либо в Россию
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19.08.2021 12:40 Ответить
Можеш вже ставати на лижі єхай в Раху, але без України.
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19.08.2021 12:41 Ответить
есть
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19.08.2021 12:44 Ответить
Ну так откройте нам истину, мы внемлем с нетерпением
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19.08.2021 14:08 Ответить
Для совка такое расширение закончилось печально. В смысле точнее прекрасно закончилось )
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19.08.2021 12:39 Ответить
Весь сброд собирается в кучу надо же..
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19.08.2021 12:39 Ответить
До речі, сьогодні річниця ГКЧП.
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19.08.2021 12:39 Ответить
Китай будет снимать политические сливки, а воевать будут солдатики из Калуги и Брянска и т.д. А воевать придется. Талибы все равно киданут всех через бедро. Афган, как и природа, е терпит пустоты. Вышли американцы, зайдут касабы. На ближайшие лет так 10-15. Нормально.
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19.08.2021 12:40 Ответить
Про Китай не скажу. Но после того как СССР (теперь это Россия) развязал войну против Афганистана, убил больше миллиона ее граждан, мало вероятно, что России позволят расширять свое присутствие в Авганистане.
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19.08.2021 12:42 Ответить
А вот это напрасно-пусть позволяют. Только вот ,думаю, они не дураки(крысияне), скорее возглавят талибан.
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19.08.2021 15:20 Ответить
Талибы будут играть кацапскими бошками в футбол. Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 7129
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19.08.2021 12:42 Ответить
Та ну, одной башкой на 22 человека? Для такого случая лучше подойдет кегельбан... Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2325
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19.08.2021 16:04 Ответить
В Таджикистан перекидывают войска Лукашенко по линии ОДКБ.Ну-ну...
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19.08.2021 12:43 Ответить
Пусть теперь китайцы и лапти деньги тратят.Но у Китая бабла немеряно,а мокша сейчас уже последний хер без соли догрызают.
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19.08.2021 12:44 Ответить
Кацапи знову будуть шатажувати Європу, - гнати туди біженців
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19.08.2021 12:45 Ответить
Нехай щастить! Одну сверхдержаву Афганістан свого часу згубив. Дуже сподіваюсь що і зараз він зробить свою спрау.
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19.08.2021 12:46 Ответить







Львович

Талибы "за пропаганду идолов" сожгли парк аттракционов в Кабуле, в котором ещё вчера сами катались на каруселях. Больше не покатаются((
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19.08.2021 12:50 Ответить
Ещё вчера играл в игрушки, а глядь - уж в койке поскакушки...

Сейчас на клавиши он давит, а завтра нам колодцы травит!

Сегодня носит "Adidas"-а зaвтра Родину продаст!

Сегодня "Prodigy" он слушает, а завтра малых деток кушает!

Сегодня он танцует польку, а завтра соблазняет Кольку......
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19.08.2021 13:07 Ответить
Уж если Америка - это Америка!!!! Все коммуняки - побреются!!!!!
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19.08.2021 12:50 Ответить
Высказывание импотента. Сами не смогли Афганистан усмирить и другим не дают. Начни с СП-2, чтобы расейцы не шантажировали ЕС газом. Сократите инвестиции в Китай, чтобы он не оборзел окончательно со своей экспансией в Азии.
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19.08.2021 12:54 Ответить
я не национал тем более не социалист, но просто башку ставлю что было бы лучше. когда было бы нету сралина и всего ватного уродства.
кт там скажет "план ост" - это фейк, как и в ПМВ высрали англы - типо Вильгельм варит масло и мыло... за такое просто бы его самого сварили.
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19.08.2021 12:55 Ответить
Сгоняй в Москву еще разок. Поговори там. Они ж люди, поймут
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19.08.2021 12:57 Ответить
но это не ********** и не цзыпыньская многоходовочка Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 3957
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19.08.2021 12:58 Ответить
Таліби це ті хто "попадуть в "рай" а інші просто здохнуть.." - слова ВВПутіна.. Звісно що кацапщина буде підтримувати Дебілів до дебілів а зернятко окремо
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19.08.2021 13:01 Ответить
вдыхайте СП2 глубже!, что бы не позволить!
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19.08.2021 13:04 Ответить
Ви просто тупі імпотенти- не дозволять вони...)))
Багато ви рашці в Україні не дозволили?
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19.08.2021 13:04 Ответить
Почему все про турцию молчат?

Турция готова сотрудничать с представителями движения «Талибан». Об этом заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган, его слова передает Hurriyet.
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19.08.2021 13:09 Ответить
Не всё так однозначно...
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19.08.2021 13:18 Ответить
комментарий отмечен как спам
когда США тратили $300 млн в день в течение последних 20 лет, достигнут "крайне скромный" результат.Источник: https://censor.net/ru/n3283591
Крайне скромный, значит… Ясно, чё Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2373
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19.08.2021 13:10 Ответить
На Вьетнам США тратили( так утверждали политработники в 60-х годах, про СССР молчали) 82 миллиона долларов в день. И утёрлись. СССР впёрся в Афганистан в 79 году и в 89 году тоже утёр сопли. После этого широко распространилось высказывание :" Если народ против оккупантов, то его возможно уничтожить, но нельзя победить". США проверили ещё раз это. Похоже убедились. Очередь за Россией. Будут получать гробы теперь по линии ОДКБ из Таджикистана.
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19.08.2021 14:29 Ответить
Супер! ..........баби ісчо нарожають....
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19.08.2021 13:14 Ответить
Вероятно да.. Но там главная "скрипка" у Пакистана ( не будь у талибов за спиной пакистанцев.. ничего бы этого не было.) Еще и арабские страны и Турция, Иран своего в этом регионе не упустят. Ислам дело такое.. как и восток.. тонкое... А у Китая проблемы в Синьцзяне с мусульманами, у Раши кроме патронируемой Средней Азии, своих мусульман ( затихорившихся" от Кавказа и Волги до Сибири немало) плюс Крым ... Так что не все так однозначно. Деньги то талибы будут брать и в Раше и в Китае.. но что будет потом, одному аллаху ведомо. ( США и союзники 3 триллиона долларов вложили за 20 лет в Афганистан и ШО..)
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19.08.2021 13:15 Ответить
ШО..ШО???Мавпи не розвинулись ішо
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19.08.2021 13:18 Ответить
Ну если бы я был бы лидером условной страны рядом с Афганистаном я бы тоже продумывал все варианты как с ними дальше сосуществовать, куда же тут теперь денешься? Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 8764
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19.08.2021 13:18 Ответить
А вообще,на хрена всем так нужна эта страна из пустыни,гор и кучей пещерных мусульманских дикарей?В чем ее ценность?Сделали из какой-то епени фетиш и не могут с ним никак расстатся.
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19.08.2021 14:17 Ответить
Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 5349
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19.08.2021 14:39 Ответить
Опять кацапам будут отрезать их дурные бошки .
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19.08.2021 14:43 Ответить
А ви ще одну трубу "Північний потік 3" дозвольте побудувати росії. А вони будуть вести там підготовку турористів для вас і за ваші гроші для вашого знищення, за ваші поступки ворогу.
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19.08.2021 15:22 Ответить
Они будут заходить не армией, а политическим и экономическим союзом. О чем речь вообще, нигде не сказано, что россияне и китайцы вместо американцев собираются воевать с талибами - они собираются с ними сотрудничать, вот о чем идет речь.
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19.08.2021 15:25 Ответить
Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 6486 что россияне и китайцы вместо американцев собираются воевать с талибами - они собираются с ними сотрудничать, вот о чем идет речь. Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 9493
А таліби хочуть співробитничовать ?
Вони будують свою національну державу - на своїй багатовіковій землі !
І прапор їм у руки !
Кожен народ має саме ту владу, яку і заслуговує? Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2580
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19.08.2021 17:00 Ответить
Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2344
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19.08.2021 21:05 Ответить
 
 