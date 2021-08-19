Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в видеовыступлении на слушаниях в комитетах Европарламента по иностранным делам и по развитию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией (в Афганистане)", - сказал глава дипломатии ЕС.
По его словам, ЕС пора развивать дипломатические возможности вместе с союзниками, со странами-единомышленницами - Великобританией и США.
"Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал "Талибан", Россия также сделает это. Они не закроют свои посольства - наоборот, будут расширять свое присутствие. И это изменит геополитический баланс влияния", - отметил Боррель.
Он признал провал операции международных сил в Афганистане, в ходе которой при огромных вложенных ресурсах, когда США тратили $300 млн в день в течение последних 20 лет, достигнут "крайне скромный" результат.
"У нас была возможность обсудить эту проблематику с министрами иностранных дел (ЕС 17 августа. - Ред.). Мы попытались провести общий анализ ситуации, обменялись взглядами, что касается позиции Европейского союза в этой новой политической реальности в Кабуле", - сообщил глава европейской дипломатии.
По его словам, было бы предпочтительно, чтобы в результате переговоров в будущее афганское правительство вошли представители предыдущих властей. Но он признал, что испытывает скептицизм относительно такой возможности.
"Даже если мы ее поддержим, думаю, она маловероятна", - констатировал Боррель.
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китай пытается стать союзником талибов
Пакистан как и засрашка-вассалы китая а афганистан теперь оккупирован пакистаном.
2.если ты думаешь что кто-то из талибов пойдет освобождать уйгуров ,ты глубоко ошибаешься они даже косо смотреть не будут в сторону уйгурского автономного округа потому как знают что с ними в этом случае будет китайцы не гуманные американцы.
Вторая новость: «Исламистские варвары идут к Герату».
3): «Боевики вошли в Кандагар».
4): «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
5): «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
6): «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
Львович
Талибы "за пропаганду идолов" сожгли парк аттракционов в Кабуле, в котором ещё вчера сами катались на каруселях. Больше не покатаются((
Сейчас на клавиши он давит, а завтра нам колодцы травит!
Сегодня носит "Adidas"-а зaвтра Родину продаст!
Сегодня "Prodigy" он слушает, а завтра малых деток кушает!
Сегодня он танцует польку, а завтра соблазняет Кольку......
кт там скажет "план ост" - это фейк, как и в ПМВ высрали англы - типо Вильгельм варит масло и мыло... за такое просто бы его самого сварили.
Багато ви рашці в Україні не дозволили?
Турция готова сотрудничать с представителями движения «Талибан». Об этом заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган, его слова передает Hurriyet.
Крайне скромный, значит… Ясно, чё
А таліби хочуть співробитничовать ?
Вони будують свою національну державу - на своїй багатовіковій землі !
І прапор їм у руки !
Кожен народ має саме ту владу, яку і заслуговує?