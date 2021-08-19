Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз не має дозволити Росії і Китаю поширити свій вплив на Афганістан.
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у відеовиступі на слуханнях у комітетах Європарламенту із закордонних справ і розвитку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми, звичайно, не можемо дозволити китайцям і росіянам узяти контроль над ситуацією (в Афганістані)", - сказав глава дипломатії ЄС.
За його словами, ЄС час розвивати дипломатичні можливості разом із союзниками, з країнами-однодумницями – Великою Британією і США.
"Ми маємо діяти в умовах геополітичних наслідків з урахуванням того, що відбувається і відбудеться. Китай уже визнав "Талібан", Росія також зробить це. Вони не закриють свої посольства - навпаки, розширюватимуть свою присутність. І це змінить геополітичний баланс впливу", - зазначив Боррель.
Він визнав провал операції міжнародних сил в Афганістані, в ході якої при величезних вкладених ресурсах, коли США витрачали $300 млн на день протягом останніх 20 років, досягнуто "вкрай скромного" результат.
"У нас була можливість обговорити цю проблематику з міністрами закордонних справ (ЄС 17 серпня. - Ред.). Ми спробували провести загальний аналіз ситуації, обмінялися поглядами, що стосується позиції Європейського Союзу в цій новій політичній реальності в Кабулі", - повідомив глава європейської дипломатії.
За його словами, було б бажано, щоб у результаті переговорів до майбутнього афганського уряду увійшли представники попередньої влади. Але він визнав, що відчуває скептицизм щодо такої можливості.
"Навіть якщо ми її підтримаємо, гадаю, вона малоймовірна", - констатував Боррель.
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китай пытается стать союзником талибов
Пакистан как и засрашка-вассалы китая а афганистан теперь оккупирован пакистаном.
2.если ты думаешь что кто-то из талибов пойдет освобождать уйгуров ,ты глубоко ошибаешься они даже косо смотреть не будут в сторону уйгурского автономного округа потому как знают что с ними в этом случае будет китайцы не гуманные американцы.
Вторая новость: «Исламистские варвары идут к Герату».
3): «Боевики вошли в Кандагар».
4): «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
5): «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
6): «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
Львович
Талибы "за пропаганду идолов" сожгли парк аттракционов в Кабуле, в котором ещё вчера сами катались на каруселях. Больше не покатаются((
Сейчас на клавиши он давит, а завтра нам колодцы травит!
Сегодня носит "Adidas"-а зaвтра Родину продаст!
Сегодня "Prodigy" он слушает, а завтра малых деток кушает!
Сегодня он танцует польку, а завтра соблазняет Кольку......
кт там скажет "план ост" - это фейк, как и в ПМВ высрали англы - типо Вильгельм варит масло и мыло... за такое просто бы его самого сварили.
Багато ви рашці в Україні не дозволили?
Турция готова сотрудничать с представителями движения «Талибан». Об этом заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган, его слова передает Hurriyet.
Крайне скромный, значит… Ясно, чё
А таліби хочуть співробитничовать ?
Вони будують свою національну державу - на своїй багатовіковій землі !
І прапор їм у руки !
Кожен народ має саме ту владу, яку і заслуговує?