УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
7382 73
Афганістан (385) Китай (728) посольство (491) Росія (26587) Боррель (287)

Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель

Євросоюз не має дозволити Росії і Китаю поширити свій вплив на Афганістан.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у відеовиступі на слуханнях у комітетах Європарламенту із закордонних справ і розвитку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, звичайно, не можемо дозволити китайцям і росіянам узяти контроль над ситуацією (в Афганістані)", - сказав глава дипломатії ЄС.

За його словами, ЄС час розвивати дипломатичні можливості разом із союзниками, з країнами-однодумницями – Великою Британією і США.

"Ми маємо діяти в умовах геополітичних наслідків з урахуванням того, що відбувається і відбудеться. Китай уже визнав "Талібан", Росія також зробить це. Вони не закриють свої посольства - навпаки, розширюватимуть свою присутність. І це змінить геополітичний баланс впливу", - зазначив Боррель.

Він визнав провал операції міжнародних сил в Афганістані, в ході якої при величезних вкладених ресурсах, коли США витрачали $300 млн на день протягом останніх 20 років, досягнуто "вкрай скромного" результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад"

"У нас була можливість обговорити цю проблематику з міністрами закордонних справ (ЄС 17 серпня. - Ред.). Ми спробували провести загальний аналіз ситуації, обмінялися поглядами, що стосується позиції Європейського Союзу в цій новій політичній реальності в Кабулі", - повідомив глава європейської дипломатії.

За його словами, було б бажано, щоб у результаті переговорів до майбутнього афганського уряду увійшли представники попередньої влади. Але він визнав, що відчуває скептицизм щодо такої можливості.

"Навіть якщо ми її підтримаємо, гадаю, вона малоймовірна", - констатував Боррель.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+16
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 2898
показати весь коментар
19.08.2021 12:49
+15
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 4213
показати весь коментар
19.08.2021 12:40
+10
Талибы будут играть кацапскими бошками в футбол. Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 7129
показати весь коментар
19.08.2021 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А талибы будут сокращать.
показати весь коментар
19.08.2021 12:36 Відповісти
наоборот
китай пытается стать союзником талибов
показати весь коментар
19.08.2021 12:37 Відповісти
Там ресурсов на триллион. Пару лет назад американцы там раскопали что-то. И они на троих не делятся. Драка будет серьезной
показати весь коментар
19.08.2021 12:39 Відповісти
Разве что мака )
показати весь коментар
19.08.2021 12:40 Відповісти
это само собой. но речь шла об ископаемых. что-то там нашли серьезное.
показати весь коментар
19.08.2021 12:43 Відповісти
Якби там знайши щось дійсно серйозне - ніхто б ніколи не виводив американський контингент звідти.
показати весь коментар
19.08.2021 13:14 Відповісти
До терористів Талібану додадуться терористи путіна та китайські комуністичні раби.
показати весь коментар
19.08.2021 16:14 Відповісти
Потім тільки масований ядерний удар зможе покращити ситуацію в Афганістані.
показати весь коментар
19.08.2021 16:15 Відповісти
Литий для батареек телефонных и электрических машин .
показати весь коментар
14.09.2021 23:18 Відповісти
Чув що там великі поклади літію.
показати весь коментар
19.08.2021 12:41 Відповісти
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 2898
показати весь коментар
19.08.2021 12:49 Відповісти
китай не нападает, китай покупает
показати весь коментар
19.08.2021 12:42 Відповісти
Лития там нашло до хрена. Китай к месторождению уже железную дорогу тянуть хочет.
показати весь коментар
19.08.2021 14:19 Відповісти
Там золотодобыча.
показати весь коментар
19.08.2021 18:18 Відповісти
не будет он пытаться стать союзником он будет ими управлять.
Пакистан как и засрашка-вассалы китая а афганистан теперь оккупирован пакистаном.
показати весь коментар
19.08.2021 12:41 Відповісти
религиозными фанатиками тяжело управлять
показати весь коментар
19.08.2021 12:42 Відповісти
у Китая в отлиичие от американцев,широкий спектр управления различными упырями.
показати весь коментар
19.08.2021 12:45 Відповісти
коммунисты которые держат в зонах мусульман и радикальные исламисты союзники ? ) сколько раз тебе говорить на этом сайте - не неси херню
показати весь коментар
19.08.2021 12:44 Відповісти
это как коммунисты и нацисты были союзниками до 1941 а потом сам знаешь как получилось
показати весь коментар
19.08.2021 12:49 Відповісти
1.они уже давно не коммунисты просто старая добрая китайская мафиозно-тоталитарная секта.
2.если ты думаешь что кто-то из талибов пойдет освобождать уйгуров ,ты глубоко ошибаешься они даже косо смотреть не будут в сторону уйгурского автономного округа потому как знают что с ними в этом случае будет китайцы не гуманные американцы.
показати весь коментар
19.08.2021 12:50 Відповісти
никто не пойдет их освобождать ) они сами освободятся. всему свое время. Тот регион будет местом большой драчки. Исламские Афганистан, Пакистан, индуистская Индия, коммунистический Китай, с населением в миллиарды душ ) там зона напряжения свои интересы у каждого.
показати весь коментар
19.08.2021 13:02 Відповісти
я об этом и пишу.
показати весь коментар
19.08.2021 13:10 Відповісти
Первая новость: «Кровавые террористы двинулись на Лашкаргах».
Вторая новость: «Исламистские варвары идут к Герату».
3): «Боевики вошли в Кандагар».
4): «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
5): «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
6): «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
показати весь коментар
19.08.2021 12:38 Відповісти
Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 4213
показати весь коментар
19.08.2021 12:40 Відповісти
признайся, ты воспитан на видосиках **********-соловьевых?
показати весь коментар
19.08.2021 12:43 Відповісти
та не особо то и хочется с тобой общаться, просто глаза режет твоя бредятина.
показати весь коментар
19.08.2021 12:46 Відповісти
У вас пол бундестага замазана рос баблом, а оно ересь несёт. Разочаровуюсь я в ЕС. Украине нужен свой независимый путь.
показати весь коментар
19.08.2021 12:38 Відповісти
Его нет. Либо по пути разочарований, либо в Россию
показати весь коментар
19.08.2021 12:40 Відповісти
Можеш вже ставати на лижі єхай в Раху, але без України.
показати весь коментар
19.08.2021 12:41 Відповісти
есть
показати весь коментар
19.08.2021 12:44 Відповісти
Ну так откройте нам истину, мы внемлем с нетерпением
показати весь коментар
19.08.2021 14:08 Відповісти
Для совка такое расширение закончилось печально. В смысле точнее прекрасно закончилось )
показати весь коментар
19.08.2021 12:39 Відповісти
Весь сброд собирается в кучу надо же..
показати весь коментар
19.08.2021 12:39 Відповісти
До речі, сьогодні річниця ГКЧП.
показати весь коментар
19.08.2021 12:39 Відповісти
Китай будет снимать политические сливки, а воевать будут солдатики из Калуги и Брянска и т.д. А воевать придется. Талибы все равно киданут всех через бедро. Афган, как и природа, е терпит пустоты. Вышли американцы, зайдут касабы. На ближайшие лет так 10-15. Нормально.
показати весь коментар
19.08.2021 12:40 Відповісти
Про Китай не скажу. Но после того как СССР (теперь это Россия) развязал войну против Афганистана, убил больше миллиона ее граждан, мало вероятно, что России позволят расширять свое присутствие в Авганистане.
показати весь коментар
19.08.2021 12:42 Відповісти
А вот это напрасно-пусть позволяют. Только вот ,думаю, они не дураки(крысияне), скорее возглавят талибан.
показати весь коментар
19.08.2021 15:20 Відповісти
Талибы будут играть кацапскими бошками в футбол. Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель - Цензор.НЕТ 7129
показати весь коментар
19.08.2021 12:42 Відповісти
Та ну, одной башкой на 22 человека? Для такого случая лучше подойдет кегельбан... Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2325
показати весь коментар
19.08.2021 16:04 Відповісти
В Таджикистан перекидывают войска Лукашенко по линии ОДКБ.Ну-ну...
показати весь коментар
19.08.2021 12:43 Відповісти
Пусть теперь китайцы и лапти деньги тратят.Но у Китая бабла немеряно,а мокша сейчас уже последний хер без соли догрызают.
показати весь коментар
19.08.2021 12:44 Відповісти
Кацапи знову будуть шатажувати Європу, - гнати туди біженців
показати весь коментар
19.08.2021 12:45 Відповісти
Нехай щастить! Одну сверхдержаву Афганістан свого часу згубив. Дуже сподіваюсь що і зараз він зробить свою спрау.
показати весь коментар
19.08.2021 12:46 Відповісти







Львович

Талибы "за пропаганду идолов" сожгли парк аттракционов в Кабуле, в котором ещё вчера сами катались на каруселях. Больше не покатаются((
показати весь коментар
19.08.2021 12:50 Відповісти
Ещё вчера играл в игрушки, а глядь - уж в койке поскакушки...

Сейчас на клавиши он давит, а завтра нам колодцы травит!

Сегодня носит "Adidas"-а зaвтра Родину продаст!

Сегодня "Prodigy" он слушает, а завтра малых деток кушает!

Сегодня он танцует польку, а завтра соблазняет Кольку......
показати весь коментар
19.08.2021 13:07 Відповісти
Уж если Америка - это Америка!!!! Все коммуняки - побреются!!!!!
показати весь коментар
19.08.2021 12:50 Відповісти
Высказывание импотента. Сами не смогли Афганистан усмирить и другим не дают. Начни с СП-2, чтобы расейцы не шантажировали ЕС газом. Сократите инвестиции в Китай, чтобы он не оборзел окончательно со своей экспансией в Азии.
показати весь коментар
19.08.2021 12:54 Відповісти
я не национал тем более не социалист, но просто башку ставлю что было бы лучше. когда было бы нету сралина и всего ватного уродства.
кт там скажет "план ост" - это фейк, как и в ПМВ высрали англы - типо Вильгельм варит масло и мыло... за такое просто бы его самого сварили.
показати весь коментар
19.08.2021 12:55 Відповісти
Сгоняй в Москву еще разок. Поговори там. Они ж люди, поймут
показати весь коментар
19.08.2021 12:57 Відповісти
но это не ********** и не цзыпыньская многоходовочка Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 3957
показати весь коментар
19.08.2021 12:58 Відповісти
Таліби це ті хто "попадуть в "рай" а інші просто здохнуть.." - слова ВВПутіна.. Звісно що кацапщина буде підтримувати Дебілів до дебілів а зернятко окремо
показати весь коментар
19.08.2021 13:01 Відповісти
вдыхайте СП2 глубже!, что бы не позволить!
показати весь коментар
19.08.2021 13:04 Відповісти
Ви просто тупі імпотенти- не дозволять вони...)))
Багато ви рашці в Україні не дозволили?
показати весь коментар
19.08.2021 13:04 Відповісти
Почему все про турцию молчат?

Турция готова сотрудничать с представителями движения «Талибан». Об этом заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган, его слова передает Hurriyet.
показати весь коментар
19.08.2021 13:09 Відповісти
Не всё так однозначно...
показати весь коментар
19.08.2021 13:18 Відповісти
коментар відмічено як спам
когда США тратили $300 млн в день в течение последних 20 лет, достигнут "крайне скромный" результат.Источник: https://censor.net/ru/n3283591
Крайне скромный, значит… Ясно, чё Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2373
показати весь коментар
19.08.2021 13:10 Відповісти
На Вьетнам США тратили( так утверждали политработники в 60-х годах, про СССР молчали) 82 миллиона долларов в день. И утёрлись. СССР впёрся в Афганистан в 79 году и в 89 году тоже утёр сопли. После этого широко распространилось высказывание :" Если народ против оккупантов, то его возможно уничтожить, но нельзя победить". США проверили ещё раз это. Похоже убедились. Очередь за Россией. Будут получать гробы теперь по линии ОДКБ из Таджикистана.
показати весь коментар
19.08.2021 14:29 Відповісти
Супер! ..........баби ісчо нарожають....
показати весь коментар
19.08.2021 13:14 Відповісти
Вероятно да.. Но там главная "скрипка" у Пакистана ( не будь у талибов за спиной пакистанцев.. ничего бы этого не было.) Еще и арабские страны и Турция, Иран своего в этом регионе не упустят. Ислам дело такое.. как и восток.. тонкое... А у Китая проблемы в Синьцзяне с мусульманами, у Раши кроме патронируемой Средней Азии, своих мусульман ( затихорившихся" от Кавказа и Волги до Сибири немало) плюс Крым ... Так что не все так однозначно. Деньги то талибы будут брать и в Раше и в Китае.. но что будет потом, одному аллаху ведомо. ( США и союзники 3 триллиона долларов вложили за 20 лет в Афганистан и ШО..)
показати весь коментар
19.08.2021 13:15 Відповісти
ШО..ШО???Мавпи не розвинулись ішо
показати весь коментар
19.08.2021 13:18 Відповісти
Ну если бы я был бы лидером условной страны рядом с Афганистаном я бы тоже продумывал все варианты как с ними дальше сосуществовать, куда же тут теперь денешься? Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 8764
показати весь коментар
19.08.2021 13:18 Відповісти
А вообще,на хрена всем так нужна эта страна из пустыни,гор и кучей пещерных мусульманских дикарей?В чем ее ценность?Сделали из какой-то епени фетиш и не могут с ним никак расстатся.
показати весь коментар
19.08.2021 14:17 Відповісти
Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 5349
показати весь коментар
19.08.2021 14:39 Відповісти
Опять кацапам будут отрезать их дурные бошки .
показати весь коментар
19.08.2021 14:43 Відповісти
А ви ще одну трубу "Північний потік 3" дозвольте побудувати росії. А вони будуть вести там підготовку турористів для вас і за ваші гроші для вашого знищення, за ваші поступки ворогу.
показати весь коментар
19.08.2021 15:22 Відповісти
Они будут заходить не армией, а политическим и экономическим союзом. О чем речь вообще, нигде не сказано, что россияне и китайцы вместо американцев собираются воевать с талибами - они собираются с ними сотрудничать, вот о чем идет речь.
показати весь коментар
19.08.2021 15:25 Відповісти
Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 6486 что россияне и китайцы вместо американцев собираются воевать с талибами - они собираются с ними сотрудничать, вот о чем идет речь. Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 9493
А таліби хочуть співробитничовать ?
Вони будують свою національну державу - на своїй багатовіковій землі !
І прапор їм у руки !
Кожен народ має саме ту владу, яку і заслуговує? Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2580
показати весь коментар
19.08.2021 17:00 Відповісти
Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель - Цензор.НЕТ 2344
показати весь коментар
19.08.2021 21:05 Відповісти
 
 