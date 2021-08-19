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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду изданий прокомментировал возможность того, будет ли он во второй раз баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

На вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", — сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — отметил Зеленский.

Во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на один срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о втором президентском сроке Зеленского: "Мы не против - мы за"

Автор: Ірина Дашківська
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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 9205 Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 7135
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19.08.2021 14:54
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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 6607
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19.08.2021 14:53
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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 9729
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19.08.2021 14:59
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Всем необходимо понять раз и навсегда. Ни в коем случае нельзя голосовать за подобных Зеленскому даже если он кажется в доску своим. Избиратели голосовали за простого еврейского парня родом из рабочего региона. А ему нашелся кукловод и что они вытворяют.
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20.08.2021 00:25 Ответить
Може просто скажеш, скільки запланував вкрасти???
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20.08.2021 00:32 Ответить
Буде другий строк. За Порошенко бидло не проголосує. медведчук дискваліфікований. отже, тільки клоун
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20.08.2021 01:46 Ответить
Хочу некоторые вещи закончить

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Пять лет "некоторые вещи" начигал, а теперь ему нужно еще 5 лет ,
чтобы эти "некоторые вещи" закончить.
10 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зеленский, озвучь, пожалуйста, "эти вещи".
Интересно, и что же это такое дикованное, что на них в нищей Украине нужно аж 10 лет!!!
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20.08.2021 02:38 Ответить
Закончить или прикончить??!
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20.08.2021 04:41 Ответить
ЙОЛКА Зе
Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити - Цензор.НЕТ 2817
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20.08.2021 05:34 Ответить
Не надо Вова!
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20.08.2021 07:58 Ответить
Peace, dor, boll
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20.08.2021 08:43 Ответить
"Некоторые вещи закончить...". Он хочет быть уже не в песочнице, а сидеть на лавочке среди.....
Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити - Цензор.НЕТ 4940
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20.08.2021 09:01 Ответить
Хочет полностью развалить страну на второй каденции Думаю что украинцы стали умнее во время его первой каденции...
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20.08.2021 09:22 Ответить
Беднее-да. Умнее-нет.
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20.08.2021 11:05 Ответить
границы Украины с Россией до сих пор не закреплены документально в ООН
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20.08.2021 10:25 Ответить
більша половина кілометражу кордонів навіть не закріплена на рівні договорів між обома країнами (а морські кордони - жодної милі не існує)
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20.08.2021 11:50 Ответить
После войны Молотов спросил Аденауэра: "Как же вы, немцы, допустили у себя Гитлера?" Канцлер ответил: "В отличие от вас, я ему руку не жал".
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20.08.2021 10:34 Ответить
де один срок - там і другий, і треті, і навіть десятий. Приклади ***** і Луки - поруч. Все це дуже знайомо.
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20.08.2021 11:47 Ответить
Ми повинні розуміти, чому , хоча й був майдан, не знищена олігархічна система. В результаті чого ми маємо владу клоунів з олігархами. Якщо не зрозуміємо, то будемо й далі борсатись. Читайте далі.
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20.08.2021 12:46 Ответить
Справа в тому, що в нас було повстання, а не революція. Революція міняє систему на кращу, наше повстання не привело до революції. В результаті олігархічна система ще й розвинулась.
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20.08.2021 12:47 Ответить
Для демонтажу олігархічної системи, в першу чергу необхідний демонтаж олігархічної системи виборів.
По нашій системі виборів президента, місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу. Тому кращим представикам народу (яких є багато серед 40 мільйонів) шлях перекритий.
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20.08.2021 12:48 Ответить
Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів, де склад бюлетенів формують не олігархи, а самі виборці. Там претендент повинен зібрати помірну кількість підписів виборців (100 тис).
Тому в Польщі нема олігархії, тому Польща розвивається.
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20.08.2021 12:50 Ответить
Вова! Досиди первый и делай ноги!!!!!!
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20.08.2021 13:28 Ответить
эту зеленую гниль давно уже все проклинают... только тюремный срок будет скоро
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20.08.2021 13:37 Ответить
Як при Януковичу завелось знешкоджувати в зародиші тих хто може загрожувати владі так по сьогоднішній день нічого і не змінилось.За 12 років так і не зявилась ні одна нова політична сила в Україні що може протистояти діючій владі.Є тільки старі прогнивщі які як щурі деколи вилазять з нір перед виборами.Так що цілком можливо що ЗЕкоманда може піти і на другій термін.
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20.08.2021 14:07 Ответить
Доконать страну ??.
.
?????????????
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20.08.2021 14:27 Ответить
Зеленский о втором президентском сроке: Хочу ...просто хочу.
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20.08.2021 14:29 Ответить
Наш Бубочка - великий оптиміст. Я сказав би, невиліковний оптиміст. Або навіть клінічний оптиміст.
Йому би перший термін до кінця добути. Незабутній Шапкокрад збрехати не дасть!
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20.08.2021 14:50 Ответить
Не вважайте за комплімент, але ви праві, що клінічний це вже без сумніву, але не ви, як оптиміст
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20.08.2021 15:39 Ответить
Ого, як Ви хитро закрутили!
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20.08.2021 16:28 Ответить
Каюся, це випадково, перепив пива.
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20.08.2021 17:40 Ответить
Не біда. Коли сприяє погода і дозволяє здоров'я, випити гальбу-другу доброго пива - це саме те.
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20.08.2021 17:45 Ответить
Рыбников рыдает от зависти, когда выступает Зеленский. Он даже не может себе представить, что такую чушь можно нести на полном серьезе. Только-только он придумает реплику Зеленскому, как тот такую чушь ляпнет, что ни в жизнь ни одному юмористу не придумать.
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20.08.2021 17:54 Ответить
А уявіть, скільки панові Рибнікову через то доводиться правити майже готовий текст.
Жееесть!
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20.08.2021 18:03 Ответить
Не встигне все пограбувати за 5 років після бариг?
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20.08.2021 18:02 Ответить
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