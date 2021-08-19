Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду изданий прокомментировал возможность того, будет ли он во второй раз баллотироваться на пост президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
На вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.
"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", — сказал президент Украины.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".
"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — отметил Зеленский.
Во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на один срок.
Пожалуйста, подождите...
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Пять лет "некоторые вещи" начигал, а теперь ему нужно еще 5 лет ,
чтобы эти "некоторые вещи" закончить.
10 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зеленский, озвучь, пожалуйста, "эти вещи".
Интересно, и что же это такое дикованное, что на них в нищей Украине нужно аж 10 лет!!!
По нашій системі виборів президента, місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу. Тому кращим представикам народу (яких є багато серед 40 мільйонів) шлях перекритий.
Тому в Польщі нема олігархії, тому Польща розвивається.
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Йому би перший термін до кінця добути. Незабутній Шапкокрад збрехати не дасть!
Жееесть!