Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю низці видань прокоментував можливість того, чи буде він вдруге балотуватися на пост президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
На запитання про те, чи готується він до другого терміну, Зеленський відповів, що про це говорити ще рано.
"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.
На уточнювальне запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів, що хоче "деякі речі завершити".
"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі завершити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - зазначив Зеленський.
Під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде лише на одну каденцію.
Будь ласка, зачекайте...
----------------------------------------------------------
Пять лет "некоторые вещи" начигал, а теперь ему нужно еще 5 лет ,
чтобы эти "некоторые вещи" закончить.
10 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зеленский, озвучь, пожалуйста, "эти вещи".
Интересно, и что же это такое дикованное, что на них в нищей Украине нужно аж 10 лет!!!
По нашій системі виборів президента, місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу. Тому кращим представикам народу (яких є багато серед 40 мільйонів) шлях перекритий.
Тому в Польщі нема олігархії, тому Польща розвивається.
.
?????????????
Йому би перший термін до кінця добути. Незабутній Шапкокрад збрехати не дасть!
Жееесть!