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Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю низці видань прокоментував можливість того, чи буде він вдруге балотуватися на пост президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

На запитання про те, чи готується він до другого терміну, Зеленський відповів, що про це говорити ще рано.

"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.

На уточнювальне запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів, що хоче "деякі речі завершити".

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі завершити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - зазначив Зеленський.

Під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде лише на одну каденцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 9205 Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 7135
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19.08.2021 14:54
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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 6607
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19.08.2021 14:53
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Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить - Цензор.НЕТ 9729
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19.08.2021 14:59
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Всем необходимо понять раз и навсегда. Ни в коем случае нельзя голосовать за подобных Зеленскому даже если он кажется в доску своим. Избиратели голосовали за простого еврейского парня родом из рабочего региона. А ему нашелся кукловод и что они вытворяют.
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20.08.2021 00:25 Відповісти
Може просто скажеш, скільки запланував вкрасти???
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20.08.2021 00:32 Відповісти
Буде другий строк. За Порошенко бидло не проголосує. медведчук дискваліфікований. отже, тільки клоун
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20.08.2021 01:46 Відповісти
Хочу некоторые вещи закончить

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Пять лет "некоторые вещи" начигал, а теперь ему нужно еще 5 лет ,
чтобы эти "некоторые вещи" закончить.
10 лет !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зеленский, озвучь, пожалуйста, "эти вещи".
Интересно, и что же это такое дикованное, что на них в нищей Украине нужно аж 10 лет!!!
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20.08.2021 02:38 Відповісти
Закончить или прикончить??!
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20.08.2021 04:41 Відповісти
ЙОЛКА Зе
Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити - Цензор.НЕТ 2817
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20.08.2021 05:34 Відповісти
Не надо Вова!
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20.08.2021 07:58 Відповісти
Peace, dor, boll
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20.08.2021 08:43 Відповісти
"Некоторые вещи закончить...". Он хочет быть уже не в песочнице, а сидеть на лавочке среди.....
Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити - Цензор.НЕТ 4940
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20.08.2021 09:01 Відповісти
Хочет полностью развалить страну на второй каденции Думаю что украинцы стали умнее во время его первой каденции...
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20.08.2021 09:22 Відповісти
Беднее-да. Умнее-нет.
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20.08.2021 11:05 Відповісти
границы Украины с Россией до сих пор не закреплены документально в ООН
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20.08.2021 10:25 Відповісти
більша половина кілометражу кордонів навіть не закріплена на рівні договорів між обома країнами (а морські кордони - жодної милі не існує)
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20.08.2021 11:50 Відповісти
После войны Молотов спросил Аденауэра: "Как же вы, немцы, допустили у себя Гитлера?" Канцлер ответил: "В отличие от вас, я ему руку не жал".
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20.08.2021 10:34 Відповісти
де один срок - там і другий, і треті, і навіть десятий. Приклади ***** і Луки - поруч. Все це дуже знайомо.
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20.08.2021 11:47 Відповісти
Ми повинні розуміти, чому , хоча й був майдан, не знищена олігархічна система. В результаті чого ми маємо владу клоунів з олігархами. Якщо не зрозуміємо, то будемо й далі борсатись. Читайте далі.
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20.08.2021 12:46 Відповісти
Справа в тому, що в нас було повстання, а не революція. Революція міняє систему на кращу, наше повстання не привело до революції. В результаті олігархічна система ще й розвинулась.
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20.08.2021 12:47 Відповісти
Для демонтажу олігархічної системи, в першу чергу необхідний демонтаж олігархічної системи виборів.
По нашій системі виборів президента, місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу. Тому кращим представикам народу (яких є багато серед 40 мільйонів) шлях перекритий.
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20.08.2021 12:48 Відповісти
Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів, де склад бюлетенів формують не олігархи, а самі виборці. Там претендент повинен зібрати помірну кількість підписів виборців (100 тис).
Тому в Польщі нема олігархії, тому Польща розвивається.
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20.08.2021 12:50 Відповісти
Вова! Досиди первый и делай ноги!!!!!!
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20.08.2021 13:28 Відповісти
эту зеленую гниль давно уже все проклинают... только тюремный срок будет скоро
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20.08.2021 13:37 Відповісти
Як при Януковичу завелось знешкоджувати в зародиші тих хто може загрожувати владі так по сьогоднішній день нічого і не змінилось.За 12 років так і не зявилась ні одна нова політична сила в Україні що може протистояти діючій владі.Є тільки старі прогнивщі які як щурі деколи вилазять з нір перед виборами.Так що цілком можливо що ЗЕкоманда може піти і на другій термін.
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20.08.2021 14:07 Відповісти
Доконать страну ??.
.
?????????????
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20.08.2021 14:27 Відповісти
Зеленский о втором президентском сроке: Хочу ...просто хочу.
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20.08.2021 14:29 Відповісти
Наш Бубочка - великий оптиміст. Я сказав би, невиліковний оптиміст. Або навіть клінічний оптиміст.
Йому би перший термін до кінця добути. Незабутній Шапкокрад збрехати не дасть!
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20.08.2021 14:50 Відповісти
Не вважайте за комплімент, але ви праві, що клінічний це вже без сумніву, але не ви, як оптиміст
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20.08.2021 15:39 Відповісти
Ого, як Ви хитро закрутили!
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20.08.2021 16:28 Відповісти
Каюся, це випадково, перепив пива.
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20.08.2021 17:40 Відповісти
Не біда. Коли сприяє погода і дозволяє здоров'я, випити гальбу-другу доброго пива - це саме те.
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20.08.2021 17:45 Відповісти
Рыбников рыдает от зависти, когда выступает Зеленский. Он даже не может себе представить, что такую чушь можно нести на полном серьезе. Только-только он придумает реплику Зеленскому, как тот такую чушь ляпнет, что ни в жизнь ни одному юмористу не придумать.
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20.08.2021 17:54 Відповісти
А уявіть, скільки панові Рибнікову через то доводиться правити майже готовий текст.
Жееесть!
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20.08.2021 18:03 Відповісти
Не встигне все пограбувати за 5 років після бариг?
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20.08.2021 18:02 Відповісти
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