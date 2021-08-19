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Новости Политика Украины Языковой вопрос Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зарубежные украинцы учатся по устаревшим учебникам, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зарубежные украинцы учатся по устаревшим учебникам, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет о важности развития системы дистанционного образования для учащихся, проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

"Хотел бы отметить проблему ограничения функционирования государственного языка на временно оккупированных территориях Украины. Отсутствие обучение на украинском языке в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму - это весомое препятствие для поступления в украинские вузы. Именно поэтому сегодня очень важно развивать систему дистанционного образования для учащихся, проживающих на оккупированных территориях", - сказал Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его мнению, для таких детей должны быть доступны электронные учебники и дистанционные языковые курсы.

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"Ведь надлежащая подготовка школьников с оккупированных территорий - это залог того, что мы сможем их привлечь к обучению в украинских университетах", - считает языковой омбудсмен.

Кроме того, он заявил, что, сотрудничая с зарубежными украинцами, увидел, что одной из проблемных тем остается вопрос обеспечения украинских общин качественными учебниками. "Сегодня зарубежные украинцы Америки, Европы, Австралии в своем подавляющем большинстве учатся по устаревшим учебникам или таким, которые не проходят надлежащей экспертизы. Если мы говорим о реинтеграции иностранных украинцев, которых мы ждем и в наших учреждениях высшего образования, то нужно думать и о том, по каким учебникам они учатся и осваивают украинский язык за рубежом", - подчеркнул Креминь.
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Скажем так: По устаревшим учебникам, купленным за свои деньги.
Потому что на все обращения в наши консульства ответ один: Финансирования на это нет
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19.08.2021 14:56 Ответить
Коли чуєш від вчителя на онлайн уроці наголос не в тому місці, офігіваєш. Хто такі "гетьмАни"? Я знаю лише "гЕтьмани".
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19.08.2021 20:46 Ответить
Одного разу до колишнього директора музею Івана Франка Романа Горака прийшла старша пані і заявила, що вона спала з Франком.
- Цьоцю, а ви з котрого року? - запитав Роман.
- З двайцєть третого! - відповіла пані.
- Цьоцю! Франко помер ще в шістнадцятому. А з вами спав якийсь скурвий син...
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19.08.2021 15:36 Ответить
А в мене колись був діаспорний підручник з історії України для дітей. Як зараз пам'ятаю початок - Діти! подивіться на мапу України, її площа більша мільйона квадратових кілометрів!...
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19.08.2021 16:26 Ответить
Пишеш у гугл запит, обираєш "українська школа (країна), зв'язуєшся із директрисою і жертвуєш.
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19.08.2021 20:43 Ответить
А шо тобі не так? Тобі дадуть рахунок, скинеш гроші. а нє, пришлеш самі книжки.
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19.08.2021 21:40 Ответить
 
 