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Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский президент Владимир Зеленский считает своего российского коллегу Владимира Путина иррациональным.
Об этом Зеленский заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.
Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".
"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+51 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.08.2021 15:33
+30 саша паламарчук
показать весь комментарий19.08.2021 15:37
+23 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий19.08.2021 15:34
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Пожалуйста, подождите...
эмоциональный"ибонутый что бы вы понимали"
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина забывает о немецких компаниях в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро. компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
Чего хочет Россия, пока вопрос. Впрочем, это вопрос риторический...
Стиль работы с колониями. Мы вам бусы сейчас (не путать с автобусами), а вы нам пожизненно)))
Колония форевер(
Избиратель Вовы, надеюсь, ты, ****, счастлив...
я её эмоций не замечаю (а их и нет),
мне просто хочется дать ей в рыло !!!
и таких просто море.
Змбиапокалипсис тудей(((
от 60 до 80%% нарида зомбируется на раз(
Спасибо матушке природе, так было нужно для выживания в условиях саванны. Саванна пропала, инстинкты остались(
А ось і подарунки до Дня Незалежності від влади Зеленського проросійським терористам, які вже 8 років воюють за знищення України.
Вахтанг Кипиани: Уряд має намір пробачити 99% всіх бойовиків і колаборантів. Це можна побачити з законопроєкту (по кліку може не спрацювати, тоді треба скопіювати посилання вручну. - прим ред.), внесеного у ВР.
Жодного покарання не буде особам, які:
А) перебували у складі окупаційних адміністрацій РФ з примусу або проти своєї волі (це ключова теза-1) й забезпечували життєдіяльність тимчасово окупованих територій та внаслідок своєї діяльності в них не завдали умисно (це ключове слово-2) шкоди життю та здоров'ю громадян;
Б) перебували у складі окупаційних сил РФ з примусу або проти своєї волі та внаслідок своєї діяльності в них не завдали умисно шкоди життю та здоров'ю громадян.
Отже, всі вони скажуть, що взяли зброю "з примусу та (або) проти своєї волі", сиділи у "народних совєтах", міністерствах, меріях, виконкомах і інших незаконних органах влади "з примусу та (або) проти своєї волі". Ну, а довести неумисність зможе будь-який адвокат - "ну, мій клієнт посадив українця у "Ізоляцію", але ж він не знав, що там будуть катувати, бо в газетах про це не писали".
Жертви намарно. Бо ці скоти отримають повну амністію.
Отой обдовбаний невротичний акторішка, який жодної фрази самостійно скласти не взмозі???
Путєн теж, коли каже не по написаному, ахінею несе, але хоч до кінця фразу проговорює...
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1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
Потому что ты, клован, сильно суетишься под клиентом, вот он тебя и ставит пинками обратно в коленно-локтевую позу.
свезло русичам..
Україна людьми , які можуть та уміють володіти зброєю - багатша ніж їх РФ ...
І це - факт !
Ней він кине тисячі своїх - проти сотні наших ....
Історію вчи