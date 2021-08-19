Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

Украинский президент Владимир Зеленский считает своего российского коллегу Владимира Путина иррациональным.

Об этом Зеленский заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - отметил глава государства.

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