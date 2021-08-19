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Новости Политика Украины
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Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

Украинский президент Владимир Зеленский считает своего российского коллегу Владимира Путина иррациональным.

Об этом Зеленский заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - отметил глава государства.

Читайте также: Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+51
Путин не слишком эмоциональный, он просто *****, а ты зеля вжопузаглядатель...
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19.08.2021 15:33
+30
Випий газіровки, охолонь Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 4992

Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 5779
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19.08.2021 15:37
+23
Да заткнет наркомана кто нибудь сегодня...
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19.08.2021 15:34
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Правила форума Совет форумчан
Для вавы он «праативный»
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19.08.2021 15:31 Ответить
Путин не слишком эмоциональный, он просто *****, а ты зеля вжопузаглядатель...
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19.08.2021 15:33 Ответить
как говорят "старшим в жопу не заглядывают!" Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 5898
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19.08.2021 15:51 Ответить
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 6944
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19.08.2021 16:32 Ответить
Он слишком эмоциональный "ибонутый что бы вы понимали"
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19.08.2021 20:46 Ответить
Україні дуже дорого обходяться "емоції" одної тварини, та "совок" - іншої.
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19.08.2021 16:10 Ответить
Який сенс коментувати одне речення з великого інтерв'ю?
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19.08.2021 15:32 Ответить
забава для троллей..
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19.08.2021 15:34 Ответить
Рєчовка військових Путін ла-ла-ла. на підготовці параду до Дня Незалежності, на думку європатріотів явно свідчить про зраду ЗЄ перед Путіним..
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19.08.2021 15:49 Ответить
а это чья проблем а, вова? Это его проблема. А значит не хер об этом говорить. пуйло должен повторить судьбу саддама.
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19.08.2021 15:33 Ответить
Да заткнет наркомана кто нибудь сегодня...
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19.08.2021 15:34 Ответить
Випий газіровки, охолонь Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 4992

Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 5779
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19.08.2021 15:37 Ответить
а тобі не подобається інсталяція на зє владу? Дивно..... ти ж так цього хотіло!
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19.08.2021 15:42 Ответить
в сторону чхай коронавірусний!
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19.08.2021 15:47 Ответить
Так що ж ти так емоційно реагуєш - якщо тобі "начхать"? Ти вже визначся - чи труси одягни..... чи хрестик зніми..... Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 1848
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19.08.2021 16:51 Ответить
- кибер полиция уже у вашей двери
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19.08.2021 15:38 Ответить
А давайте все начнём разбираться в чувствах, переживаниях и тонкой душевной организации поехавшего хана Кацапстана.
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19.08.2021 15:35 Ответить
Просто у зекретина все не выходит припадочное пуйло,при встрече, рассмешить...
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19.08.2021 15:38 Ответить
Немецкие предложения от Меркель:
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина забывает о немецких компаниях в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро. компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
Чего хочет Россия, пока вопрос. Впрочем, это вопрос риторический...
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19.08.2021 15:36 Ответить
Песня!!!, мы вам разово, а вы НА ВСЕГДА.
Стиль работы с колониями. Мы вам бусы сейчас (не путать с автобусами), а вы нам пожизненно)))
Колония форевер(
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19.08.2021 15:49 Ответить
По сути - это взятка. Деньги распилят, на это никто внимание не обратит и вопросы решены: вопросы Германии, России и утырков в украинской власти. Нариду, как всегда, останется по сути ничто. Правда есть вопрос улицы, но это уже другая песня.
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19.08.2021 15:55 Ответить
Ви обидвоє істерички.
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19.08.2021 15:37 Ответить
и это единственный эпитет от шмаркли в адрес убийцы украинцев...
Избиратель Вовы, надеюсь, ты, ****, счастлив...
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19.08.2021 15:38 Ответить
самую суть ху*ла точно подметил Немцов : "... он ****тый ...", точнее не скажешь !!!!!!!!!!!!!
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19.08.2021 17:46 Ответить
когда я смотрю,как руцкая свинья с тупым упорством лезет в чужие дела-
я её эмоций не замечаю (а их и нет),
мне просто хочется дать ей в рыло !!!
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19.08.2021 15:38 Ответить
Он до мозга костей кэгэбэшная тварь !
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19.08.2021 15:39 Ответить
ФСБешная!
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19.08.2021 15:42 Ответить
послать нах..й пуйла, як це робив Порох, бубочке страшно???
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19.08.2021 15:41 Ответить
Типа жму руку?
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19.08.2021 15:46 Ответить
А ви все переказуєте опзжд-ошні байки *****, і не соромно? Розповсюдження кремлівських фейків переслідується ЗУ. ПАМ'ЯТАЙ ПРО ЦЕ УТИРОК.
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19.08.2021 19:56 Ответить
он - долб***.... впрочем, как и ты тоже.....
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19.08.2021 15:41 Ответить
Взагалі-то він *****. Крапка.
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19.08.2021 15:42 Ответить
Ая-яй, Гундосик обозвал ***** идиотом, теперь ***** ещё более эмоциональным станет... Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 4095
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19.08.2021 15:44 Ответить
И опять две фотографии для сравнения, "Лысеющий Карлик" и "Кокаиновый Карлик". P.S. со фраз Рыбникова -" угадайте у кого в кармане баночка колумбийской соли"?😷
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19.08.2021 15:47 Ответить
А агрессором назвать петух возле ОП помешал?
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19.08.2021 15:49 Ответить
рабы, они тоже слишком эмоциональные...Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 8780
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19.08.2021 15:49 Ответить
не эмо, а ипанутые!
и таких просто море.
Змбиапокалипсис тудей(((
от 60 до 80%% нарида зомбируется на раз(
Спасибо матушке природе, так было нужно для выживания в условиях саванны. Саванна пропала, инстинкты остались(
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19.08.2021 15:55 Ответить
А сказать- Пуйло самый настоящий *****, что, очкО играет?
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19.08.2021 15:53 Ответить
три подлякових бота - молодой рабочий, Виноградарь, Елена Голиц, - але ж скільки смороду від них... Навіть заспамили де-кого... Розспамлю.
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19.08.2021 15:54 Ответить
четвертий Игокович появився...
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19.08.2021 15:56 Ответить
дерганые,а не эмоциональные Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 4032.причем оба,и окурок *****,и чинарик щелебоба
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19.08.2021 15:56 Ответить
нам наплювати який в нього настрій, чи в кепці він чи в тюбітейці. ти знай роби собі своє. тебе обирали не для того щоб ти заглядав у "глаз" і чекав поки Хла настрій зміниться. а робив тут і зараз
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19.08.2021 15:59 Ответить
Совкові декорації - то лише квіточки від сценаристів Кварталу

А ось і подарунки до Дня Незалежності від влади Зеленського проросійським терористам, які вже 8 років воюють за знищення України.

Вахтанг Кипиани: Уряд має намір пробачити 99% всіх бойовиків і колаборантів. Це можна побачити з законопроєкту (по кліку може не спрацювати, тоді треба скопіювати посилання вручну. - прим ред.), внесеного у ВР.
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 9121
Жодного покарання не буде особам, які:

А) перебували у складі окупаційних адміністрацій РФ з примусу або проти своєї волі (це ключова теза-1) й забезпечували життєдіяльність тимчасово окупованих територій та внаслідок своєї діяльності в них не завдали умисно (це ключове слово-2) шкоди життю та здоров'ю громадян;

Б) перебували у складі окупаційних сил РФ з примусу або проти своєї волі та внаслідок своєї діяльності в них не завдали умисно шкоди життю та здоров'ю громадян.

Отже, всі вони скажуть, що взяли зброю "з примусу та (або) проти своєї волі", сиділи у "народних совєтах", міністерствах, меріях, виконкомах і інших незаконних органах влади "з примусу та (або) проти своєї волі". Ну, а довести неумисність зможе будь-який адвокат - "ну, мій клієнт посадив українця у "Ізоляцію", але ж він не знав, що там будуть катувати, бо в газетах про це не писали".

Жертви намарно. Бо ці скоти отримають повну амністію.
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19.08.2021 16:02 Ответить
Це хто каже за емоційність???
Отой обдовбаний невротичний акторішка, який жодної фрази самостійно скласти не взмозі???
Путєн теж, коли каже не по написаному, ахінею несе, але хоч до кінця фразу проговорює...
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19.08.2021 16:03 Ответить
Мой друг із Крівого Рога - Вова , мнє пісьмо пріслал . Пишет что путен хороший , только - слабохарактєрний . Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 9265 .

Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 770 .
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19.08.2021 16:10 Ответить
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 2274
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19.08.2021 16:11 Ответить
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 1546
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19.08.2021 16:13 Ответить
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 3589
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19.08.2021 16:15 Ответить
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 7325
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19.08.2021 16:37 Ответить
Этому "нацисту" могут запретить въезд в Россию.
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19.08.2021 18:53 Ответить
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.

1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.

Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎
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19.08.2021 16:17 Ответить
ну Вова ей медальку уже подготовил..
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19.08.2021 16:44 Ответить
Требование России давно известны - лечь под неё.
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19.08.2021 18:51 Ответить
После таких характеристик путина, вполне уместно было бы добавить в конце: " ... А еще, 2Х2=5".
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19.08.2021 16:27 Ответить
"эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

Потому что ты, клован, сильно суетишься под клиентом, вот он тебя и ставит пинками обратно в коленно-локтевую позу.
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19.08.2021 16:28 Ответить
как иметь дело с плесенью без чести и достоинства?? оно нападает без объявления войны (даже германия объявила войну в 41м, если верить историкам, а не балаболам), воюет без знаков отличия, лыбится и брешет тебе "нас там нет"...
свезло русичам..
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19.08.2021 16:45 Ответить
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 8339
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19.08.2021 17:56 Ответить
Тато Саша спецпай отримував.
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19.08.2021 20:02 Ответить
Там 130 млн орків на чолі з х...йлом
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19.08.2021 18:01 Ответить
Путин о Зеленском: "он слишком эмоционален, когда дело касается Порошенко!"
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19.08.2021 18:24 Ответить
Дуже сильно та сміливо шмаркля сказав! Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 275 От Байден сказав, що Хутін вбивця. Байдену якось більше довіри...
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19.08.2021 18:25 Ответить
"да он просто *******" (с)
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19.08.2021 18:28 Ответить
Раньше это называлось - *******, а теперь - эмоциональный.
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19.08.2021 18:30 Ответить
Дуже сильно та сміливо шмаркля сказав! Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 8911 От Байден сказав, що Хутін вбивця. Байдену якось більше довіри...
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19.08.2021 18:31 Ответить
Ну так "урой його" Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 1527
Україна людьми , які можуть та уміють володіти зброєю - багатша ніж їх РФ ...
І це - факт !
Ней він кине тисячі своїх - проти сотні наших ....
Історію вчи Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України - Цензор.НЕТ 7297
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19.08.2021 18:33 Ответить
И откуда клоун об этом знает?
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19.08.2021 18:48 Ответить
Без него достаточно полно охаректиризован сей деятель покойным Немцовым и футбольными фанатами.
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19.08.2021 18:48 Ответить
оба дурики
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19.08.2021 23:53 Ответить
 
 