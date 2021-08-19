Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України

Український президент Володимир Зеленський вважає свого російського колегу Володимира Путіна ірраціональним.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Новій Газеті т Funke Media, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.

Наголошується, що під час розмови Зеленський охарактеризував Путіна як ірраціональну людину й "емоційну, іноді навіть дуже емоційну".

"Він дуже емоційний, коли справа стосується України", - зазначив глава держави.

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