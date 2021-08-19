Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться

Україна не погоджується на формат узгодженої позиції щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю низці видань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За словами Зеленського, цю тему він обговорить із президентом Америки Джо Байденом.

"(Позиція) цих країн нас не задовольняє. Одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в безпековій частині нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, - буде стосуватися "Північного потоку-2". Люди мають розуміти: питання добудувати - це одне питання, а потім треба ще імплементувати. Треба, щоби воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все… Тут поставимо три крапки, а там уже кожен зрозуміє, як захоче", - зазначив Зеленський.

При цьому він порівняв газопровід із "другою частиною поганого кіно".

"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, у принципі, чим закінчиться. Європейці, у принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно - Росія може собі дозволити - створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимось це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться", - заявив президент.

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Він зазначив, що запуск "Північного потоку-2" - це ризик не лише для України, але й для Європи.

"Це втрачені Україною щонайменше два мільярди на рік... Ми вважаємо, що це формат зброї", - додав Зеленський.