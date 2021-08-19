Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна не погоджується на формат узгодженої позиції щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю низці видань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
За словами Зеленського, цю тему він обговорить із президентом Америки Джо Байденом.
"(Позиція) цих країн нас не задовольняє. Одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в безпековій частині нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, - буде стосуватися "Північного потоку-2". Люди мають розуміти: питання добудувати - це одне питання, а потім треба ще імплементувати. Треба, щоби воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все… Тут поставимо три крапки, а там уже кожен зрозуміє, як захоче", - зазначив Зеленський.
При цьому він порівняв газопровід із "другою частиною поганого кіно".
"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, у принципі, чим закінчиться. Європейці, у принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно - Росія може собі дозволити - створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимось це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться", - заявив президент.
Він зазначив, що запуск "Північного потоку-2" - це ризик не лише для України, але й для Європи.
"Це втрачені Україною щонайменше два мільярди на рік... Ми вважаємо, що це формат зброї", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать
Там, спільно з мордвою, - все добре!
А путлеру медальку приготував ?😀
И тоже знаем конец этого долгоиграющего фильма.Он будет плохим....
кинут зебилов как лохов
и тех кто их выбрал,
а воевать снова будут
порохоботы и националисты
которых кинут вместе со всеми
ну да,
зебилы появились позже,
после 4-х повесток и
через пять лет,
диванных боёв и окопов
И аж укакиваются от ненависти к большинству украинцев...
Их просто бесит, если в Украине происходит что-то хорошее: например, хорошие дороги, строительство военно-морского флота, посадка деревьев, ну и, наконец, посадка коррупционеров.
для этого гнобит кузню на рыбальском?или ты про корабли из сша и англии?так то не он договаривался
Два года язык в жопу засунув молчали чтоб Путлеру угодить а теперь : Кина не будет кинщик заболел! Все как в Афганистане :Кто себя не защищает тот обречен на рабство!
https://www.youtube.com/watch?v=fxY69co_1AY&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крымую
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.
Содержание российских требований пока неизвестно.
Если бы она сказала, что Украина получает 16 миллиардов долларов компенсации, 5 миллиардов евро на реинтеграцию Донбасса, и кредитные гарантии на 30 миллиардов евро -еще можно говорить. А эти копейки пусть себе в свиную рульку засунет.
Бубочка, а шо ж ти не такий "вумний", коли все рвешся на зустріч з ВВХ? То щоб війну скінчити, а коли не проканало, то вигадав ще один привід - українські в'зні Кремля.
Ну і ще одне питання: ви ж за 2 роки свого царювання зробили все можливе, щоб знищити репутацію України на міжнародній арені, щоб "про Україну без України" стало нормою... А тепер рейтинги падають і треба щось квакать для їхнього підняття?
Навіть якось вже набридло тикати цих узеленських в їхнє ж лайно...
Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу "ПП-2", спростувала повідомлення про завершення будівництва 23 серпня.
Там наголосили, що схожі заяви є спекуляцією, якою займались російські ЗМІ для того, щоб підігнати цю подію до 30-річчя Незалежності України.
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Дострокові. Зеркаль през, Юля прем'єр.
по факту - четкая проукраинская позиция, а не засунул язык в зад ради галимых шоколадок со словами к пу "жму руку, обнимаю".