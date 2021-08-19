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Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський про

Україна не погоджується на формат узгодженої позиції щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю низці видань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За словами Зеленського, цю тему він обговорить із президентом Америки Джо Байденом.

"(Позиція) цих країн нас не задовольняє. Одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в безпековій частині нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, - буде стосуватися "Північного потоку-2". Люди мають розуміти: питання добудувати - це одне питання, а потім треба ще імплементувати. Треба, щоби воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все… Тут поставимо три крапки, а там уже кожен зрозуміє, як захоче", - зазначив Зеленський.

При цьому він порівняв газопровід із "другою частиною поганого кіно".

"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, у принципі, чим закінчиться. Європейці, у принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно - Росія може собі дозволити - створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимось це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров

Він зазначив, що запуск "Північного потоку-2" - це ризик не лише для України, але й для Європи.

"Це втрачені Україною щонайменше два мільярди на рік... Ми вважаємо, що це формат зброї", - додав Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 4138
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19.08.2021 15:11
+20
Зеленський , нагороджувати Ангелу Меркель будеш за , успішно завершений " Потік- 2 ?
А путлеру медальку приготував ?😀
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19.08.2021 15:12
+19
Пусть вторгаются. Закроем вопрос с кацапами раз и на всегда. Если наши Европейские партнеры нас предадут и отдадут на растерзание кацапам, то можно взорвать все атомные станции. Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 2902 В жопу планету и в жопу человечество в таком случае. И это я не псих, я за справедливость Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 8875
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19.08.2021 15:17
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Закончится тем, что ГТС окажется никому не нужной, и препятствия для вторжения не будет
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19.08.2021 15:09 Відповісти
Пусть вторгаются. Закроем вопрос с кацапами раз и на всегда. Если наши Европейские партнеры нас предадут и отдадут на растерзание кацапам, то можно взорвать все атомные станции. Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 2902 В жопу планету и в жопу человечество в таком случае. И это я не псих, я за справедливость Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 8875
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19.08.2021 15:17 Відповісти
Ти псих.
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19.08.2021 15:20 Відповісти
Это почему же? Хочешь как шавка-беженец тикать с родины или жить в ярме кацапсин и быть рабом? Так запомни мой дорогой товарыш: "Рабів до раю не пускають!" Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 9905
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19.08.2021 15:22 Відповісти
Бо псих
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19.08.2021 15:26 Відповісти
Что лучше смерть или дочь обслуживающая бурятов? Если мы проиграем в войне, то лучше устроить на последок всем ядерный пепел, орда не пощадит никого... пора это понять
Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 578
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19.08.2021 15:31 Відповісти
Невиліковний псих
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19.08.2021 15:33 Відповісти
То есть если условный Ванька из Рязани будет наяривать твою супругу и дочь, а может и тебя тоже, живя у тебя на квартире, а ты еще ему будешь за водкой и сигаретами в гастроном бегать и шоб здачу принес, то это нормас? Лан, окей, разговор окончен. Я тебя понял Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 8623
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19.08.2021 15:38 Відповісти
Я з психами не розмовляю.
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19.08.2021 15:40 Відповісти
Если у тебя есть хоть чуток мозгов, то можно уехать в нормальную страну из Украины, страны победившего ватного быдла.
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19.08.2021 15:53 Відповісти
Походу афганцы, которые тикали на шасси самолета в нормальную страну из Афганистана были просто гениями Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 6372
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19.08.2021 16:03 Відповісти
не вторгнутся. купят местные власти.
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19.08.2021 15:25 Відповісти
Ага, давай. Весь мир в труху (с)
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19.08.2021 19:06 Відповісти
При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 4138
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19.08.2021 15:11 Відповісти
Ну це ж - не "свати"!
Там, спільно з мордвою, - все добре!
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19.08.2021 15:11 Відповісти
Зеленський , нагороджувати Ангелу Меркель будеш за , успішно завершений " Потік- 2 ?
А путлеру медальку приготував ?😀
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19.08.2021 15:12 Відповісти
Плохое кино 2-я серия - это сваты, папики и прочая муть. А это - полная жопа.
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19.08.2021 15:13 Відповісти
Какая логика у Зеленского, что если не будет Северного потока 2, то и не будет исскусственого дефицита газа, что ли, что оно хотело этим сказать?
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19.08.2021 15:13 Відповісти
Що путін *****.
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19.08.2021 15:19 Відповісти
Такое Моника никогда не скажет, даже в самом страшном своем кошмаре. Оно первый год президентства от нац.символов Украины шарахалось, как москаль от правды.
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19.08.2021 16:31 Відповісти
Мы уже два года смотрим плохое кино-продолжение серий "Слуга народа"
И тоже знаем конец этого долгоиграющего фильма.Он будет плохим....
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19.08.2021 15:13 Відповісти
Кто не в курсе но Фрау Меркель в Германии продала Газпрому 3 самых больших газохранилища в 2014 году да и кстати вспоминайте в 2014 Фрау Меркель просила Украину не мобилизировать нашу армию. Да и кстати Фрау Меркель в 2008 году единственная кто был против что бы Грузия вступила в НАТО, смотрим разборчивые пруфы есть в этом видео youtube.com/watch?v=fxY69co_1AY
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19.08.2021 15:16 Відповісти
знаем чем закончится
кинут зебилов как лохов
и тех кто их выбрал,
а воевать снова будут
порохоботы и националисты
которых кинут вместе со всеми
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19.08.2021 15:17 Відповісти
Зараз воюю ь ЗСУ, а непорохоботи та націоналісти. Охолонь.
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19.08.2021 15:20 Відповісти
ЗСУ говоришь...
ну да,
зебилы появились позже,
после 4-х повесток и
через пять лет,
диванных боёв и окопов
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19.08.2021 15:25 Відповісти
ЗСУ кажуть самі за себе.
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19.08.2021 15:28 Відповісти
порохоботы могут себе позволить
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19.08.2021 15:27 Відповісти
Порохоботы воюют только возле компов.
И аж укакиваются от ненависти к большинству украинцев...
Их просто бесит, если в Украине происходит что-то хорошее: например, хорошие дороги, строительство военно-морского флота, посадка деревьев, ну и, наконец, посадка коррупционеров.
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19.08.2021 15:28 Відповісти
глядя на цены в магазинах, а не на дороги и ВМФ , по моему явное большинство сейчас - у порохоботов!
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19.08.2021 15:34 Відповісти
а кто там военно морской флот строит? Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 7799неужели тоже бубочка?
для этого гнобит кузню на рыбальском?или ты про корабли из сша и англии?так то не он договаривался
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19.08.2021 15:47 Відповісти
тебе что солнцем голову напекло, такие бредни пишешь Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 4846
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19.08.2021 16:08 Відповісти
Закончится тем, что прикажут закрыть ВСЕ шахты. Кино в самом разгаре, но развязка уже не за горами🤡
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19.08.2021 15:21 Відповісти
Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится
Два года язык в жопу засунув молчали чтоб Путлеру угодить а теперь : Кина не будет кинщик заболел! Все как в Афганистане :Кто себя не защищает тот обречен на рабство!
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19.08.2021 15:25 Відповісти
На чьей стороне сегодня агент "Фрау"
https://www.youtube.com/watch?v=fxY69co_1AY&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
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19.08.2021 15:29 Відповісти
-"Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - отметил Зеленский".Источник: https://censor.net/ru/n3283628 А мені ця фраза сподобалась.Тіпа Україна буде робити все і ? від'ї(цензура)ця ви від мене,я не знаю,ще не придумав сюжет для відосика.Яке ж Воно ...(придумайте самі).
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19.08.2021 15:33 Відповісти
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎

Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крымую
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.

Содержание российских требований пока неизвестно.
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19.08.2021 15:41 Відповісти
Нафига нам эти копейки? Украина по 4 милллиарда евро за трубу каждый год получает!
Если бы она сказала, что Украина получает 16 миллиардов долларов компенсации, 5 миллиардов евро на реинтеграцию Донбасса, и кредитные гарантии на 30 миллиардов евро -еще можно говорить. А эти копейки пусть себе в свиную рульку засунет.
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19.08.2021 17:08 Відповісти
"мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится" Источник: https://censor.net/ru/n3283628

Бубочка, а шо ж ти не такий "вумний", коли все рвешся на зустріч з ВВХ? То щоб війну скінчити, а коли не проканало, то вигадав ще один привід - українські в'зні Кремля.
Ну і ще одне питання: ви ж за 2 роки свого царювання зробили все можливе, щоб знищити репутацію України на міжнародній арені, щоб "про Україну без України" стало нормою... А тепер рейтинги падають і треба щось квакать для їхнього підняття?
Навіть якось вже набридло тикати цих узеленських в їхнє ж лайно...
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19.08.2021 15:43 Відповісти
вовик задумался про конец Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 2399
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19.08.2021 15:49 Відповісти
свічка

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу "ПП-2", спростувала повідомлення про завершення будівництва 23 серпня.
Там наголосили, що схожі заяви є спекуляцією, якою займались російські ЗМІ для того, щоб підігнати цю подію до 30-річчя Незалежності України.
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19.08.2021 15:52 Відповісти
Зеленский ни с кем не может говорить о серьёзном. Да и ни кто в мире о серьёзном не собирается говорить с ним. А вот награждать медалёшками всяким он могёт. Меркель теперь и спать будет с его медалью на своей старческой груди.
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19.08.2021 15:56 Відповісти
Слуга народа-плохое кино,последствия ужасные.
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19.08.2021 15:58 Відповісти
Северный поток, говоришь. Потеря 2 млрд.$, говоришь. А 30 млрд.$, которые Украина ежегодно теряет из-за коррупции? Не, не интересно?
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19.08.2021 16:18 Відповісти
Одно не отменяет другого....
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19.08.2021 16:27 Відповісти
Отменяет. Причем полностью! Поборов коррупцию, про эти 2 млрд. и не вспоминали бы.
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19.08.2021 16:30 Відповісти
полностью побороть коррупцию не могут ни в одной стране мира, даже в ЕС или в США. Так что это все "розовые мечты" ....
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19.08.2021 16:32 Відповісти
Это из серии: Россию еще никто не победил, поэтому бороться с ней не надо?
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19.08.2021 16:43 Відповісти
Ну почему никто? Наполеон заоевывал Москву, Русско-японскую войну Россия проиграла по настоящему, да и в Афгане тоже ничего не смогла сделать.
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19.08.2021 17:12 Відповісти
Щоб путєн був меньш емоційний треба завод набоїв будувати і фінансувати ракетне озброєння. А ти, Зєля, тільки крадеш на Великому Крадівництві.
__________
Дострокові. Зеркаль през, Юля прем'єр.
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19.08.2021 16:26 Відповісти
Это не то немецкое кино,про которое говорил один квартальный хохмач? Кто тогда знал,что он будет в нем актрисой?
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19.08.2021 16:26 Відповісти
читаю каменты.. никто ниоткуда пукнул в воду. вот и весь сказ..

по факту - четкая проукраинская позиция, а не засунул язык в зад ради галимых шоколадок со словами к пу "жму руку, обнимаю".
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19.08.2021 17:01 Відповісти
 
 