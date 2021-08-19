Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 2,784 тыс. флаконов препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелобольных с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, партию препарата поставили на национальный склад. Вкоре он будет распределен по регионам.

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Помимо этого, сообщает Минздрав, продолжается закупка 18,4 тыс. упаковок препарата "Ремдесивир".

Есть также договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас препарат находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.