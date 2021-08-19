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Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 2,784 тыс. флаконов препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелобольных с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, партию препарата поставили на национальный склад. Вкоре он будет распределен по регионам.

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Помимо этого, сообщает Минздрав, продолжается закупка 18,4 тыс. упаковок препарата "Ремдесивир".

Есть также договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас препарат находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.
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Топ комментарии
+6
Ковида ли. Вот еще большой вопрос. Я лично думаю, что банальное ОРВИ.
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19.08.2021 16:57
+5
Я по айстиви смотрю по утру ранок в великому мисти, так вот там по жосткому нагнетают ковидную истерию: "что счас если чнул или перднул, то уже нада бежать к врачу, а если температура так вообще пиши заповит" Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1342
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19.08.2021 16:49
+5
Та ну его. Задолбала уже эта ситуация вконец.
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19.08.2021 16:56
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Так что это можно уже не колоться получается? Достаточно одной таблэтки? Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав - Цензор.НЕТ 678
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19.08.2021 16:05 Ответить
Если до больнички добежишь... Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2204
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19.08.2021 16:07 Ответить
Если вообще туда бежать понадобится. За почти два года эпидемии пока что не понадобилось.
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19.08.2021 16:27 Ответить
А 53400 Украинцев умерли от КОВИДа...
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19.08.2021 16:34 Ответить
И что? А если бы их начинали на ранней и средних стадиях болезни лечить, то возможно умерших было бы меньше. Но у нас на этих стадиях больных не лечат. Можете посмотреть протокол МОЗ по лечению ковида. Он в открытом доступе.
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19.08.2021 16:39 Ответить
И то, что "ранняя стадия" у Дельты очень и очень короткая. А тесты делают не всем и не всегда.
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19.08.2021 16:41 Ответить
Валера, не нагнетай, до осени осталось две недели. Кресный ход не дал вспышки как тут все в захлеб ванговали. Так шо нада подождать чутка, шоб увидеть всю мощь дельты, или немощь
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19.08.2021 16:46 Ответить
Ага, вспышка КОВИДа в пионерлагере - это типа шутка была. Среди детей, заметь, чего раньше никогда не было. Так что твоя надежда "пропетлять" с каждым днём всё более иллюзорна.
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19.08.2021 16:54 Ответить
Ковида ли. Вот еще большой вопрос. Я лично думаю, что банальное ОРВИ.
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19.08.2021 16:57 Ответить
А мировая медицина думает иначе. И у нее на это есть все основания.
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19.08.2021 16:59 Ответить
Вам сама мировая медицина об этом сказала? Может журналисты?
Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4447
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19.08.2021 17:01 Ответить
А теперь смотрим, откуда эта картинка Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3245

Posmotre.li - энциклопедия вымышленных миров, неординарных персонажей и всего, что с этим связано.
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19.08.2021 17:02 Ответить
Да мне как-то пофиг откуда она. Главное она емко и лаконично выражает то, что я хотел сказать. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6161
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19.08.2021 17:16 Ответить
А вот палишься как раз на источниках Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3642
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19.08.2021 18:19 Ответить
В смысле? Если ты о картинках то у меня источник один поиск гугл картинки. А что он мне выдает я и пощу. Не замарачиваюсь о конечном источнике. Лишь бы картинка к контексту подходила.
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19.08.2021 18:32 Ответить
Вот я и говорю - ты палишься на источниках, а потом оправдываешься, что типа "это не ты" Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6919
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19.08.2021 18:42 Ответить
В смысле не я? Конечно же я искал пользуясь инструментом поиска гугл. И что?
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19.08.2021 18:45 Ответить
Ну вот я и говорю - ТЫ палишься на источниках, а стрелки пытаешься перекинуть на гугель Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5861
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19.08.2021 18:50 Ответить
Господи, да все - палюсь, палюсь. Так тебе спокойнее стало?
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19.08.2021 18:53 Ответить
Шота ты какой-то нервный Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9411
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19.08.2021 18:54 Ответить
я спокоен как удав Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1645
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19.08.2021 18:56 Ответить
И как спокоен удав? Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6547
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19.08.2021 19:29 Ответить
Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5999
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19.08.2021 19:58 Ответить
Снова какая-то кацапская хрень Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4128 Любишь ты с п-д-рашки сюда всякий мусор таскать Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6379

Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4504
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19.08.2021 20:02 Ответить
Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4435
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19.08.2021 20:07 Ответить
И то, что ты в парадигме кацапского мира, что, в общем, объясняет твою позицию относительно вакцин Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 538
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19.08.2021 20:09 Ответить
цікава у грефа логіка - відсутність її в принципі Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8914
а через це ніякі пояснення на нього не діють, хай навіть попри дуже вагомі доводи
якщо не офіційна думка - значить лайно
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19.08.2021 20:25 Ответить
просто работка у чела такая , за укол агитировать и с днем рожденья поздравлять))))
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19.08.2021 20:41 Ответить
Коли Монреаль Канадієнз грали в плей-офф Кубка Стенлі, народу збиралося в центрі між 20 і 30 тисяч. Натовп, бо на арену пустили тільки щось 2 чи 3 тисячі.
Вереск стояв в газетках і піпл бився в істериці, що все - кінець.
Нічого. Жодних спалахів. А дистанції ніхто не дотримувався, навпаки.
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20.08.2021 05:21 Ответить
Когда человек обращается к врачу с симптомами похожими на ковид, а он ему прописывает парацетамол если температура, пить побольше жидкости и хорошо питаться - Вы считаете это лечение. А в случае когда дыхание затруднено, то рекомендует лечь навзничь и открыть обеспечить доступ свежего воздуха в комнату - Вы считаете это лечение на ранней стадии пневмонии? Причем тут короткая или длинная? Я говорю что не лечат. И причем тут дельта? Случаи с дельтой не более пару сотен на сейчас. Может чуть больше.
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19.08.2021 16:46 Ответить
Я по айстиви смотрю по утру ранок в великому мисти, так вот там по жосткому нагнетают ковидную истерию: "что счас если чнул или перднул, то уже нада бежать к врачу, а если температура так вообще пиши заповит" Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1342
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19.08.2021 16:49 Ответить
Та ну его. Задолбала уже эта ситуация вконец.
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19.08.2021 16:56 Ответить
Не ну тогда это для тебя выход, конечно. Не вакцинируйся! Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8627
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19.08.2021 17:04 Ответить
Мы с тобой не первый раз здесь общаемся. Ты уже должен знать, что я уважаю ваш выбор, а как мне поступить я как нибудь сам решу.
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19.08.2021 17:06 Ответить
Как видишь, я поддержал твой выбор! Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6873
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19.08.2021 17:08 Ответить
Да мне твоя поддержка вроде как без надобности. Равно как и советы. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 51
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19.08.2021 17:13 Ответить
А теперь тебе с этим жить Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 78
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19.08.2021 17:14 Ответить
Ахах. Пять баллов. ОК, обязуюсь жить. Даже с этим. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4601
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19.08.2021 17:17 Ответить
Ну... сколько успеешь...
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19.08.2021 17:18 Ответить
Все мы живем сколько успеем. Жизнь такова.
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19.08.2021 17:18 Ответить
Некоторые сильно торопятся Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2382
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19.08.2021 17:22 Ответить
Я не некоторые. Я не тороплюсь. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8931
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19.08.2021 17:27 Ответить
Сам может и не торопишься, но события торопишь Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7061
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19.08.2021 17:28 Ответить
Отнюдь. Абсолютно нет. Просто живу неторопясь, а события сами по себе рядом проходят. Мне спешить некуда. Это молодежь спешит куда-то. В моем возрасте уже начинают ценить каждый прожитый день. Потому и не торопятся его прожить.
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19.08.2021 17:53 Ответить
Вот 73% тоже думали, что их не коснётся, а счас верещат как резаные...
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19.08.2021 17:54 Ответить
Ну если судить по форуму цензора, то верещат большей частью не они, а секта свидетелей досягнень пресвятейшего сивочелого гетьмана-реформатора. Они кстати до сих пор удивляются как это еще солнце всходит и заходит. По идее оно уже давно не должно было бы это делать.
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19.08.2021 17:57 Ответить
Как раз уж кого, а ожидания "тех самых 25%" потерпевший вiслюк оправдал на все 100%. Сыграл как по нотам, ничего не пропустил. Так что тут твой пас мимо.
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19.08.2021 18:05 Ответить
Так к чему тогда ихние завывания как собаки баскервилей на болоте? Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9166
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19.08.2021 18:18 Ответить
Какие завывания?
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19.08.2021 18:19 Ответить
Ну так на форуме посмотри. Ты же сейчас на нем находишься. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5489
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19.08.2021 18:33 Ответить
Т.е. и тут не можешь подтвердить свои слова. ОК.
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19.08.2021 18:40 Ответить
Да как то пох. Считай что хочешь. Мне лично надоело с тобой флудить.
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19.08.2021 18:46 Ответить
Так не флудь! Тебя ж никто не заставляет, но, похоже, это твоё единственное умение.
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19.08.2021 18:49 Ответить
Так ты вынуждаешь пустопорожними разборками типа кто-то, где-то, чем-то, на чем-то, как-то палится.
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19.08.2021 18:52 Ответить
И снова ты пытаешься стрелки от себя перевести Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8856
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19.08.2021 18:53 Ответить
Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3955
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19.08.2021 18:54 Ответить
Еще глазом поморгай Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7704
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19.08.2021 18:54 Ответить
Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 197
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19.08.2021 18:59 Ответить
Другим глазом Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7874
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19.08.2021 19:28 Ответить
А от гриппа и ОРВИ? Или это все теперь исключительно Ковидные мертвые?
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19.08.2021 16:41 Ответить
Так мне уже второй год как статистика не попадается по другим ОРВИ, включая грипп. А ведь до ковида каждый год эпидемия гриппа проходила. Очень часто даже дважды за осенне-зимне-весенний сезоны.
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19.08.2021 16:49 Ответить
Ну а где ж ты столько мертвых наберешь, чтобы на уровень страшной эпидемии хватило. Выкручиваются как могут Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6163
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19.08.2021 17:28 Ответить
Вот тут то и вся загвоздка. Ковид имеет место быть. Он как и любое ОРВИ достаточно заразен и опасен, если вовремя его не лечить. Но вот это коронабесие, которое раскручивают и нагнетают истерию чуть ли не из каждого утюга, уже достало.
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19.08.2021 17:49 Ответить
Я не пытаюсь отрицать Ковид. Он опасен (для тех кому опасен) Но не настолько, чтобы весь мир закрывать. А еще это нагнетание с вакцинацией.
Я помню когда Тимошенко была премьером, то тогда пытались разогнать тему, то ли свинного, то ли птичьего гриппа. Вроде птичьего. То уже тогда по телевизору кто-то из ее партии говорил о том, что нужно открывать карантинные учреждения для тех, кто отказывается прививаться от страшного птичьего гриппа. Но тогда эта тема не взлетела. Вирус раньше времени помер или что то там еще у них не сложилось. А вот сейчас похоже на вторую попытку. разогнать тему повального карантина и вакцинации.
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19.08.2021 18:39 Ответить
Помню там скандальная история с закупками "тамифлю". Кста, а почему сейчас бы его не попробовать использовать на ранних стадиях заболевания ковид. И других же противовирусных препаратов хватает. Не. Втемяшились в вакцину. Хотя вакцины против вирусов малоэффективны в виду активной мутации вирусов. То что действенно сегодня уже завтра может отказаться практически бесполезным.
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19.08.2021 18:44 Ответить
Не колись. Никто же не заставляет. Только потом не ной, что таблэтка не помогает и "где вакцины???". Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8299
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19.08.2021 16:14 Ответить
Да я ж не против вакцЫнации, никогда никого не отговаривал ее делать, никогда не отрицал существования коронавируса, даже по-началу поддерживал ваше движение. Но потом ВОЗ и прихлебатели просто заврались уже с этим ковидом до уровня мракобесия, что оказывает не такой уже и страшный черт как его малюют. Да, люди от него умирают, но как и при других болезнях, например от сердечно-сосудистых, у которых коронавирус просто сосет по уровню смертности..
Вспомнить печально известные Новые Санджары, запрет на продажу батареек, вакцЫны при которых все равно можно заболеть и быть носителем вируса...
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19.08.2021 16:19 Ответить
Процент умирающих можно было бы значительно снизить, если бы ковид начинали лечить на начальной и средней стадиях заболевания. Его же совсем не лечат. Посмотрите протокол лечения МОЗ. Он в открытом доступе. Там на начальной и средней стадии только парацетамол назначают. Да и то ограничено. Лучше уж аспирин назначали. Он хотя бы кроме жаропонижающего эффекта еще имеет кроверазжижающий эффект, что возможно снизило бы образование тромбов. Сами врачи таким лечением доводят людей до тяжелого состояния. Почему хотя бы не давать те препараты, что при гриппе выписывают или ОРВИ. При затруднении дыхания и подозрении на пневмонию почему не давать антибиотики. Ведь все равно человеку хреново. Степень риска умереть очень высокая. Почему тогда не попробовать хотя бы то что возможно. Но нет. Протоколом лечения строго настрого запрещается. И только когда уже полный ппц начинают ремдесивир давать и уже в крайних случаях кладут под ИВЛ. Думаю если бы так лечили грип или другие ОРВИ, то клиническая картина была бы аналогична короне. Вот такое мое умозаключение. Может оно конечно ошибочное, но думаю лечить хотя бы чем-то из того что есть все таки лучше чем совсем не лечить.
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19.08.2021 16:36 Ответить
По-моему парацетамол средство от всех болезней. Даже когда бошка болит то пью его. Помогает лучше всяких цытрамонов и тд Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6596
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19.08.2021 16:39 Ответить
А я предпочитаю аспирин. Просто я гипертоник в легкой стадии. Периодически пью для разжижения крови.
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19.08.2021 16:41 Ответить
При повышенном давлении и для разжижения крови помогает: кардиомагнил + берлиприл
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19.08.2021 16:43 Ответить
По сути то же самое.
Состав препарата Кардиомагнил

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, в форме стилизованного "сердца".1 таб.
ацетилсалициловая кислота 75 мг
магния гидроксид15.2 мг
.
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19.08.2021 16:54 Ответить
Дешевле покупать 150 мг, разламывать и пить по половинке, хватит на два раза дольше, только там не сердечко а овальной формы таблетка Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9215
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19.08.2021 16:59 Ответить
Так ацетилка 8 грн за блистер 10 шт.
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19.08.2021 17:02 Ответить
Ацетилку я принимаю в чистом виде это когда температура за 39 и нужно пропотеть, так шо если гипертоник, то лучше пить шо доктор пропишет
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19.08.2021 17:05 Ответить
Хех. Не сильно я к эскулапам ходок. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1949 По секрету скажу - тока тс-с-с-с-с. У меня даже медицинской карточки нет. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6457
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19.08.2021 17:07 Ответить
Точнее есть на пару листков еще со времен царя Панька с прививками.
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19.08.2021 17:08 Ответить
Тока где она - хз.
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19.08.2021 17:08 Ответить
А карточка счас и не нада, все в мобильном приложении можно посмотреть ибо фиксируется в системе. Но декларацию с семейным врачом нужно в любом случае заключить, мало ли что.
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19.08.2021 17:09 Ответить
Супруга за меня заключила. Я туда даже не ходил. Так что вроде есть такая штука. Токмо покуда без надобности. Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7676
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19.08.2021 17:09 Ответить
Шипучий ?
Інтервал тільки зберігайте.
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20.08.2021 05:28 Ответить
А антибиотики на кой? Пока нет вторичной бактериальной инфекции (что определяется анализом крови), прием антибиотиков только ухудшит ситуацию - начнутся проблемы с пищеварением у и так ослабленного вирусом организма.
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19.08.2021 17:21 Ответить
А на той, что не всегда возможно определить чем именно вызвано воспаление легких. Мы не в стерильной среде живем. Бактерий и вирусов кроме ковида хватает. И когда организм ослаблен к примеру тем же вирусным заболеванием, то где гарантия, что и бактерия на этом фоне не прицепится. Не знаю, но всегда при подозрении на пневмонию сразу же назначали антибиотики. А чем Вы предлагаете пневмонию лечить? Может я чего не знаю. Я не врач. Просто рассуждаю основываясь на жизненном опыте и логике.
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19.08.2021 17:25 Ответить
Ну так восрпаление может быть вызвано хроническим вдыханием вредных веществ, давай тогда еще и антидоты принимать, плазмоферез делать всем подряд. Потом, под действием вируса где гарантия, что задыхаться ночью не начнешь - значит сразу на ИВЛ.
Еще раз про пневмонию: если каждые деннь-два делать анализ мокроты и крови, которые не подтверждает бактериальную инфекцию, нехрен бить по организму антибиотиками, у которых куча побочных эффектов, и это не только дисбактериоз. Применение любого лекарства всегда должно быть оправданным, то есть потенциальная польза должна превышать потенциальный ущерб.
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19.08.2021 17:31 Ответить
Я в свое время заболел двусторонним крупозным воспалением легких на второй день после рождения. Помогли только антибиотики. Слабым ребенком был. До переходного возраста минимум раз в год болел пневмонией. Лечили только антибиотиками. Сын вон тоже несколько раз лежал в больнице с пневмонией. Также лечили антибиотиками. А чем лично Вы предлагаете лечить пневмонию? Ведь если ее не лечить и запустить, то человек с высокой вероятностью может на тот свет отправиться. Причем очень быстро. А воздействие антибиотиков на пищеварительный тракт снижают приемом линекса и креона к примеру. А побочные эффекты есть у любого лекарства и вакцины. За так называемую "химию" онкобольных вообще промолчу. То вообще для организма ядерная бомба. У меня вон супруга после химий и лучей до сих пор вычухаться не может полностью. Хотя уже почти пять лет после этого прошло.
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19.08.2021 17:42 Ответить
А індивідуального підходу в лікуванні уже зовсім не існує ?
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20.08.2021 05:26 Ответить
Та хіба я проти. Я за те щоб лікували. А поки що ніякого підходу немає.
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20.08.2021 10:15 Ответить
Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7596
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19.08.2021 16:25 Ответить
Так этот препарат давно уже продается в аптеках. Велике крадиництво теперь из асфальта в лекарство.
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19.08.2021 16:39 Ответить
Какой дурень фото таблеток к статье прилепил? Моноклональные антитела вводятся инфузионно и стоят весьма недешево.
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19.08.2021 16:45 Ответить
Как какой. Тот кто статью писал.
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19.08.2021 17:15 Ответить
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МОЗ) закупило 2,784 тис. флаконів препарату "Тоцилізумаб" для лікування тяжкохворих з COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3283641
шукаю про препарат:

Фармакологічні властивості рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло до людського рецептора ІЛ-6 з підкласу імуноглобулінів IgG1, що одержують за допомогою ДНК-технології у клітинах яєчників китайського хом'ячка (СНО); селективно зв'язується та пригнічує як розчинні, так і мембранні рецептори ІЛ-6 (sIL- 6R і mIL-6R), ІЛ-6 залучений у такі процеси, як стимуляція секреції Ig, активація Т-клітин, стимуляція продукування білків г. фази в печінці та стимуляція гемопоезу, у патогенез захворювань, у тому числі запальних захворювань, остеопорозу та новоутворень.
Джерело: https://compendium.com.ua/uk/akt/84/139417/tocilizumab/

Показання ТОЦИЛІЗУМАБ РА: у комбінації з метотрексатом для лікування важкого, активного і прогресуючого Ревматоїдний Артрит у дорослих, які раніше не отримували лікування метотрексатом; лікування РА із середнім чи високим ст. активності у дорослих, у яких спостерігалася неналежна відповідь або непереносимість попередньої терапії одним або більше захворювання-модифікуючим протизапальним препаратом або антагоністом фактора некрозу пухлини, у таких пацієнтів можна призначати у вигляді монотерапії у випадку непереносимості метотрексату або якщо продовження лікування метотрексатом є недоречним
Джерело: https://compendium.com.ua/uk/akt/84/139417/tocilizumab/
взяли ліки для лікування артриту і пропонують ними лікувати ковідних
це - повний полярний лис Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1176
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19.08.2021 20:38 Ответить
Добавьте к списку ивермектин (стромектол) и пошлите прививки куда подальше .
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19.08.2021 22:14 Ответить
 
 