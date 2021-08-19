Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав
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Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 2,784 тыс. флаконов препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелобольных с COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, партию препарата поставили на национальный склад. Вкоре он будет распределен по регионам.
Помимо этого, сообщает Минздрав, продолжается закупка 18,4 тыс. упаковок препарата "Ремдесивир".
Есть также договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас препарат находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.
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а через це ніякі пояснення на нього не діють, хай навіть попри дуже вагомі доводи
якщо не офіційна думка - значить лайно
Вереск стояв в газетках і піпл бився в істериці, що все - кінець.
Нічого. Жодних спалахів. А дистанції ніхто не дотримувався, навпаки.
Я помню когда Тимошенко была премьером, то тогда пытались разогнать тему, то ли свинного, то ли птичьего гриппа. Вроде птичьего. То уже тогда по телевизору кто-то из ее партии говорил о том, что нужно открывать карантинные учреждения для тех, кто отказывается прививаться от страшного птичьего гриппа. Но тогда эта тема не взлетела. Вирус раньше времени помер или что то там еще у них не сложилось. А вот сейчас похоже на вторую попытку. разогнать тему повального карантина и вакцинации.
Вспомнить печально известные Новые Санджары, запрет на продажу батареек, вакцЫны при которых все равно можно заболеть и быть носителем вируса...
Состав препарата Кардиомагнил
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, в форме стилизованного "сердца".1 таб.
ацетилсалициловая кислота 75 мг
магния гидроксид15.2 мг
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Інтервал тільки зберігайте.
Еще раз про пневмонию: если каждые деннь-два делать анализ мокроты и крови, которые не подтверждает бактериальную инфекцию, нехрен бить по организму антибиотиками, у которых куча побочных эффектов, и это не только дисбактериоз. Применение любого лекарства всегда должно быть оправданным, то есть потенциальная польза должна превышать потенциальный ущерб.
шукаю про препарат:
Фармакологічні властивості рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло до людського рецептора ІЛ-6 з підкласу імуноглобулінів IgG1, що одержують за допомогою ДНК-технології у клітинах яєчників китайського хом'ячка (СНО); селективно зв'язується та пригнічує як розчинні, так і мембранні рецептори ІЛ-6 (sIL- 6R і mIL-6R), ІЛ-6 залучений у такі процеси, як стимуляція секреції Ig, активація Т-клітин, стимуляція продукування білків г. фази в печінці та стимуляція гемопоезу, у патогенез захворювань, у тому числі запальних захворювань, остеопорозу та новоутворень.
Джерело: https://compendium.com.ua/uk/akt/84/139417/tocilizumab/
Показання ТОЦИЛІЗУМАБ РА: у комбінації з метотрексатом для лікування важкого, активного і прогресуючого Ревматоїдний Артрит у дорослих, які раніше не отримували лікування метотрексатом; лікування РА із середнім чи високим ст. активності у дорослих, у яких спостерігалася неналежна відповідь або непереносимість попередньої терапії одним або більше захворювання-модифікуючим протизапальним препаратом або антагоністом фактора некрозу пухлини, у таких пацієнтів можна призначати у вигляді монотерапії у випадку непереносимості метотрексату або якщо продовження лікування метотрексатом є недоречним
Джерело: https://compendium.com.ua/uk/akt/84/139417/tocilizumab/
взяли ліки для лікування артриту і пропонують ними лікувати ковідних
це - повний полярний лис