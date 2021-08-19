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Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны "Крым". Он действовал с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский

Закон о ее отмене также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Кроме того, закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в оккупации, и обеспечивает реализацию права на наследство. Также были приняты необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
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Топ комментарии
+13
Давно пора было это сделать. Странно почему Петр этого не сделал? Наверное заводик у него там был. Очередная "Кузня". 😀
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19.08.2021 16:58
+13
Так Поця і створив ту зону, аби Фірташу і дружбанам лекше було.
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19.08.2021 17:15
+7
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 4529
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19.08.2021 16:45
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А пока в Киеве готовятся к параду, по столице спокойно разьезжают сепары и называют парад ВСУ - гейпарадом оккупантов. https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 16:37 Ответить
Знакомая личность, в 14-м прятался как крыса, сейчас осмелел...
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19.08.2021 16:58 Ответить
ого там насрано в голову..
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19.08.2021 17:03 Ответить
Тупые рашисты какие то. Оккупанты - это захватчики чужой территории, по определению и оккупантами как раз рАссеяне выступают по отношению к Украине!
СБУ (Служба беспечности Украины) спит, как всегда. Вот таких сепаров покойно пропускают, сохраняя толерантность. Им майнеры и коммерсы гораздо выгодней получаются, а эти могут и гранату кинуть.
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19.08.2021 17:45 Ответить
А ведь вычислить этих сепаров довольно легко по этой записи.
Было бы желание. Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 5712
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19.08.2021 17:47 Ответить
Да что там вычислять))) Это бывший Генический рыбинспектор, сейчас Херсонский "журналист"))) "подвигов" там хватает, было бы желание)
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19.08.2021 18:54 Ответить
Как ты мог, там же наши люди Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым" - Цензор.НЕТ 7738
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19.08.2021 16:37 Ответить
Кинув Паяц потенційних виборців Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 9471
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19.08.2021 16:44 Ответить
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 4529
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19.08.2021 16:45 Ответить
думаю что будет что то
ибо видно по зашквару с совковыми как жто - совковое говно "представили"
https://www.youtube.com/watch?v=nwZaxuZIWUc&list=RDGMEM_v2KDBP3d4f8uT-ilrs8fQ&index=27
чет люблю пианино. вот норм под короля и шутов сделали
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19.08.2021 16:48 Ответить
Я смотрю ты ЭТО ОСУЖДАЕШЬ.
Впрочем как и твой кумир Вадим Рабинович из ОПЗЖ.
Как говорится два сапога пара
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19.08.2021 17:23 Ответить
Тю...давайте уже про новый опрос "политик,который сделал больше всего для Украины"-над зебилами посмеемся,и не только...
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19.08.2021 16:41 Ответить
В Криму тепер "Зона Фуйлостан: рубь вход, два выход, ногами вперед" Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 3526
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19.08.2021 16:43 Ответить
Наконец то этот закон отменили.
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19.08.2021 16:50 Ответить
"Отметим, украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года"....это, как понимать, ведь Крым был уже оккупирован... ?
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19.08.2021 16:54 Ответить
Специально для оккупантов.
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19.08.2021 17:31 Ответить
То щоб Петя Фірташу електроенергію на Титан безперешкодно постачав
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19.08.2021 19:26 Ответить
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.

- Капитуляция перед РФ
- легализация ОРДЛО и ввод российских ставленников в украинскую власть,
- легализация народной милиции,
- подача воды в Крым и вообще забыть о Крыме
Украинскому народу это подходит? Будем молча принимать новую российскую власть и ждать репрессий против всего украинского?
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19.08.2021 16:57 Ответить
Зрада, однозначно ЗРАДА!!!
КОГДА Меркель озвучит ЭТО, а Зеленский протащит все это через ВР свистните, я тоже повозмущаюсь вместе с вами.
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19.08.2021 17:26 Ответить
Украина обязана поднять вопрос по Сименсу! И давно пора дать этой компании под зад в самой Украине за такую рашистскую политику.
В вопросах нарушения международных соглашений Украине выгодней соблюдать принципиальность, если она желает выглядеть солидно в мире.
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19.08.2021 17:35 Ответить
с точки зрения немцев Украина сама проголосовала за возврат в совок. все остальное уже вторично.
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19.08.2021 20:36 Ответить
Давно пора было это сделать. Странно почему Петр этого не сделал? Наверное заводик у него там был. Очередная "Кузня". 😀
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19.08.2021 16:58 Ответить
Так наверное?) Или просто ты балабол?)
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19.08.2021 17:01 Ответить
Или. Стрембовский.😀
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19.08.2021 17:04 Ответить
Что такое? Свои слова фактами не можешь подтвердить?) Знаешь же что врешь, но остановится не можешь?)))
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19.08.2021 17:09 Ответить
Я ? Готов. Только после тебя. А ну Срембовскай подтверди , что у Петюли заводиков в Крыму небыло. 😊
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19.08.2021 17:19 Ответить
тобто ти сцикаладний глазкоф, припустив, що у когось, щось ніби є, а інший має спростувати, що немає, ну таке якесь зебільне мислення.
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19.08.2021 18:33 Ответить
И вот что ответить этому Лекстону? Прошлый раз ответил , попал в бан на три дня.😀
Ну да ладно. Отвечу. Вот энтот Лекстон позорный Пецин ябеда-провокатор. Тьфу на него , и тапком растереть.😀
Пущай кукареккает. Петушок.😀
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19.08.2021 18:44 Ответить
сцикаладний глазкоф, що ти там прохрюкало на свому хрюцкому ізигу?
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20.08.2021 07:59 Ответить
Читай буквы, там все написано.😀
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20.08.2021 08:17 Ответить
Он просто зебиратель, только на третьем году зелевласти они начинают догадываться что что-то не так с их выбором случилось.
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19.08.2021 17:07 Ответить
Это точно. Я и за ***** и за Кловуна голсовал. Голосовал за обеих. Проституток.😀
Демократия. Не ошибается тот ,кто не голосует. Обязуюсь. В будущем . За этих субьектов легкого поведения не голосовать.😀
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19.08.2021 17:25 Ответить
ты тупой ******* хотя бы понимаешь зачем создана эта сэз? у меня в АРК земля и 2 гостиницы. по законодательству Украины я должен платить в украинский бюджет, но все прекрасно понимали с марта 2014 это невозможно, и на меня по закону обязаны были вешать штрафы. сэз отменила все налоги. где вас размножают дегенератов!
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21.08.2021 12:23 Ответить
Так Поця і створив ту зону, аби Фірташу і дружбанам лекше було.
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19.08.2021 17:15 Ответить
враньё
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19.08.2021 19:10 Ответить
Да ты шооо?😀
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19.08.2021 19:20 Ответить
Вы правы, Александр.
У Петра Алекссевича действительно была "кузня"
Это керченский судоремонтный завод. Прибыли особой не было... так по мелочовке ЧФ обсуживал. Но были рабочие места, сохранялись производственные мощности.
После анексии Крыма, РФ национализировала этот завод и вернула ему старое название
Судоремонтный завод им. Дзержинского.
Так что Вы правы на 100 пудов у Порошенко была там "кузня"....
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19.08.2021 20:34 Ответить
Спасибо Сергей. Я знал об этом. Только было лень Петиным ботам подробности рассусоливать. Тем более когда их тут целая свора , и все они такие хамовитые.Прям как цепные псы в собачьей будке.
И Петя видно этих будок понастроил много. Любит наверное очень своих шавок. А они его. У самого такса. Знаю , что это такое верная любовь собаки к своему хозяину.
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19.08.2021 20:53 Ответить
Имитация бурной деятельности продолжается... *****, а ведь бориспольский конфискат необычайно качественным оказался. Фонтан безумных заявлений ничем не остановить. На встречу с Байденом таким и приедет... Зебилы, вы до сих пор утверждать будете что голосовали против пороха? Это же ваш реальный идеал! Косячить, будучи накосяченным, да еще и за немеряные деньги?
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19.08.2021 17:05 Ответить
Оце так воно готується до зустрічі із дядечком Джо ? Браво,браво,каете,на другий строк? Висидіть,панунцю хоча би перший.
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19.08.2021 17:13 Ответить
Наконец то свершилось! Теперь нашим барыгам будет невыгодно ездить продавать украинские продукты в Крым! Пусть жрут рассейские, причем двумя руками.
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19.08.2021 17:31 Ответить
Так звана ВЕЗ працювала на одного олігарха фірташа в якого підприємство кримський титан перевозили сировину з Украіни в Крим, податок в украінський бюджет не платили ,а лише в бюджет рф , запитаня до державників.
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19.08.2021 17:38 Ответить
#непотеме

Денег нет, но вы держитесь
Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей.
Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 4760

Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.

Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
Юрий Бирюков
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19.08.2021 17:40 Ответить
Це- клоунятко недороблене, дитина невдалого аборту, може ти змиєшся прямо в СІЗО, куди тобі дорога!
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19.08.2021 18:12 Ответить
Фирташу прищемили бейцы. И кто тут возмущенно заверещал? Верно, это были петики. Совпадение? Не думаю.
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19.08.2021 18:34 Ответить
Поки електроопори не підірвали, на Титан Фірташа мегаватами шурувала електрика
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19.08.2021 19:28 Ответить
Вы не в курсе ситуации. Она намного хуже. На 8м году войны Украина обеспечивает титаном наРФию в полном объеме, который возвращается обратно в виде вооружения и смерти.
Опоры подорвали в конце 2016, а восстановили и подали ток не всем 4 линиям, а только заводу Фирташа Титан в начале 2017.
Сырье из Житомира поставляли по жд путям, пока Семенченко и прочие небайдужие граждане Украины их не уничтожили. Затем сырье поставлялось различными путями до морских портов Украины и далее уже баржами на Титан Фирташу.
Вот и Джемелев возмущен политикой Порошенко в августе 2018, а потом без зазрения совести идет под его крылом на следующие выборы.
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19.08.2021 21:55 Ответить
 
 