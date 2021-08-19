Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма рассказал о работе над освобождением свыше сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму и среди которых больше всего крымских татар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По его словам, благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в данном вопросе необходимы переговоры непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что Россия связывает вопрос политзаключенных из Крыма с оккупацией полуострова, которой она не признает.
"Для них они не политзаключенные ... Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории России", - сказал он.
"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу", - подчеркнул глава государства и добавил, что во время всех своих встреч с мировыми лидерами всегда поднимает вопрос заключенных крымчан.
"Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан ", - резюмировал Зеленский.
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да и браслетики обещал не снимать...эрдоган и тот за них знает
Воду пустит под этим благовидным предлогом.
и дальше мона не читать
это как бы в Токио после начала контрудара по американцам, высрали - а вот журналист Янаху..то общается с Джоном Мутом из Средней Вирджинии.
ну это грубо, но блин - какие нафиг журналисты вна Крыму то? лучше бы сразу Писелеву позвонил
Dagon
@Dagon04790320
·3 ч
Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
Проблема інша: наш клоун досі вважає, що з ****** про щось можна домовитись завдяки його добрій волі. І навіть не хоче переконатись, що в ***** доброї волі нема від слова "зовсім". Тому з ним можна і потрібно "домовлятись" лише з позиції сили.
Одним словом, для обміну потрібних ***** людей він "наловить" стільки скільки захоче.
о сдаче Украины?
под любым предлогом ищет возможность лечь под )(уйла
На додачу ще й припинення війни після "просто пєрєстать стрєлять" і "посмотрєть в глаза Путіну" ну аж ніяк не відбулося... А лизнути треба. Ось і привід все таки напроситися на "пасматрєть в глаза Путіну". От тільки воно не розуміє, що після візиту до московії воно в Україну може вже не повертатись...