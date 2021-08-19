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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (16565) Крым (26018) освобождение (556) переговоры (4649) Путин (29865) политзаключенные (1603) крымские татары (2689)

Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма рассказал о работе над освобождением свыше сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму и среди которых больше всего крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По его словам, благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в данном вопросе необходимы переговоры непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что Россия связывает вопрос политзаключенных из Крыма с оккупацией полуострова, которой она не признает.

"Для них они не политзаключенные ... Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории России", - сказал он.

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу", - подчеркнул глава государства и добавил, что во время всех своих встреч с мировыми лидерами всегда поднимает вопрос заключенных крымчан.

Читайте также: РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

"Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан ", - резюмировал Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
опять у него горячка поднялась .....
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19.08.2021 10:29
+23
точно а для урожая картошки нужны прямые переговоры с колорадскими жуками . эффект такой же
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19.08.2021 10:30
+17
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8121
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19.08.2021 10:33
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Правила форума Совет форумчан
опять у него горячка поднялась .....
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19.08.2021 10:29 Ответить
самая лучшая страна - где президента фамилию знают только когда бюллетень сунут в щель
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19.08.2021 10:37 Ответить
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7250
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19.08.2021 10:42 Ответить
В нашей стране больше всего вреда государству делали президенты. Потому я считаю стране надо переходить к безпрезидентской республике и изменять Конституцию. Это не США. Все наши институты власти очень слабые, и неустойчивые по сравнению с президентской властью. У нас дажи партии -не политические партии а мафиозные объединения под пахана.
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19.08.2021 10:45 Ответить
Об этом клоун и мечтает, чтобы стать вечным премьером царем
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19.08.2021 13:49 Ответить
кроме этого вопроса есть множество других...
да и браслетики обещал не снимать...эрдоган и тот за них знает
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19.08.2021 10:38 Ответить
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9426
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19.08.2021 10:42 Ответить
ни хера его жизнь не учит
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19.08.2021 10:46 Ответить
Хобби у него заглядывать в попу лидипуту
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19.08.2021 13:50 Ответить
точно а для урожая картошки нужны прямые переговоры с колорадскими жуками . эффект такой же
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19.08.2021 10:30 Ответить
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9908
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19.08.2021 10:43 Ответить
Все бубачка никак не утихомирится, все хочет к своему кумиру *****- то в глазки ему посмотреть, то на коленках передним постоять, полизать и отдаться. Это не президент, это позор страны и раб по натуре, ни совести, ни гордости, ни чувства Родины, одно лишь пресмыкание и зависть перед пуйлом.
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19.08.2021 10:32 Ответить
Вперто хоче зазирнути ***** вглаз.
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19.08.2021 10:32 Ответить
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8121
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19.08.2021 10:33 Ответить
Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан ", - резюмировал Зеленский.

Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4761 Воду пустит под этим благовидным предлогом.
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19.08.2021 10:33 Ответить
Та вы уже 2 года ноете,что на днях пустят.Может хватит? Зеля-мудак,но никто ее не пустит.
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19.08.2021 10:35 Ответить
Кто тут ноете, Кексс?
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19.08.2021 10:37 Ответить
А ты не ноешь?"Зеля водю пусте у Клым...Уууу...".Тошнотики
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19.08.2021 12:20 Ответить
Та ты реально Кекс. Хотя, по манере выражаться, наверное, даже Кексик. Ишь, шалунишка. Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7601
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19.08.2021 12:34 Ответить
Зеофилия это болезнь, она у некоторых не лечится
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19.08.2021 13:52 Ответить
Я и не надеялся,что подобное упоротое быдло придумает что-то,кроме пустозвонства,фейков или нытья)
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20.08.2021 07:40 Ответить
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1998
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19.08.2021 10:34 Ответить
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4096
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19.08.2021 10:35 Ответить
Он готов к "любым шагам". Поц, ***...
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19.08.2021 10:36 Ответить
Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 586
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19.08.2021 10:47 Ответить
в интервью украинским журналистам из Крыма Источник: https://censor.net/ru/n3283556\\\\\\\\\\\\\

и дальше мона не читать
это как бы в Токио после начала контрудара по американцам, высрали - а вот журналист Янаху..то общается с Джоном Мутом из Средней Вирджинии.
ну это грубо, но блин - какие нафиг журналисты вна Крыму то? лучше бы сразу Писелеву позвонил
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19.08.2021 10:36 Ответить
Это уже манечка какая-то! Подавай ему Путлера, чтобы он ему в "глаз" заглянул.
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19.08.2021 10:38 Ответить
зекрыса обнюхалась и снова просится к пуйлу
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19.08.2021 10:38 Ответить
Гундосик с завидной регулярностью напоминает что он идиот.
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19.08.2021 10:39 Ответить
Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 309
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19.08.2021 10:49 Ответить
зєля-ссучена курва путіна.
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19.08.2021 10:40 Ответить
Предатель Зеленский (признание ваннергейта) так и хочет утвердить аннексию Крыма. Для этого должны быть переговорщики! Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 74
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4195
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19.08.2021 10:44 Ответить
Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7362
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19.08.2021 10:46 Ответить
Хрень!!!! Не может быть переговоров с путиным!!!! Нет языка на котором можно говорить с этой заразой!!!! Только сила и хитрость!!!
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19.08.2021 10:46 Ответить



Dagon

@Dagon04790320

·3 ч

Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
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19.08.2021 10:52 Ответить
а у Пороха були інструменти. Наприклад - Ердоган. І була міжнародна антиХУЙЛОвська коаліція. Як-не-як, але з їх допомогою політзеків з Криму звільняли.
Проблема інша: наш клоун досі вважає, що з ****** про щось можна домовитись завдяки його добрій волі. І навіть не хоче переконатись, що в ***** доброї волі нема від слова "зовсім". Тому з ним можна і потрібно "домовлятись" лише з позиції сили.
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19.08.2021 11:02 Ответить
"...По его словам, благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц..."

Одним словом, для обміну потрібних ***** людей він "наловить" стільки скільки захоче.
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19.08.2021 11:07 Ответить
Знову в очі ***** хочеш подивитись болван не обтесаний!!!
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19.08.2021 11:08 Ответить
какие нах переговоры??
о сдаче Украины?
под любым предлогом ищет возможность лечь под )(уйла
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19.08.2021 11:37 Ответить
Коли ці дибілоїди обмінювали полонених, про яких почали домовлятися ще бариги - то все було норм і репетували про перемоги аж зі спіднього вискакували.
На додачу ще й припинення війни після "просто пєрєстать стрєлять" і "посмотрєть в глаза Путіну" ну аж ніяк не відбулося... А лизнути треба. Ось і привід все таки напроситися на "пасматрєть в глаза Путіну". От тільки воно не розуміє, що після візиту до московії воно в Україну може вже не повертатись...
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19.08.2021 12:10 Ответить
Тьфу,гидко читати. Ну що воно пнеться до ***** постійно ********* Україну? Ну крім матюків на думку більше нічого не спадає. Така гарна новина з ранку про улуський МіГ-29, і так іспаскудив настрій в обід.
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19.08.2021 12:46 Ответить
Звичайно жалко хлопців і дівчат, але де ті мітингувальники з плаками, які при минулій владі, які хочаби раз на місяць - виступали і кричали, що нічого не роблять. А зараз - мертва тишина. Що вже всіх забрали, чи немає кому підбивати проти влади, бо вони сьогодні сама влада?
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19.08.2021 15:13 Ответить
ах какие интеллектуальные комментарии и картинки...
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20.08.2021 03:03 Ответить
Ати в очі ***** уважно дививсь? Може інший вихід таки є, але не в очах пуцина.
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21.09.2021 19:03 Ответить
 
 