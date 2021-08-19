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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (17463) Крим (12757) визволення (556) перемовини (2484) Путін (21443) політв'язні (1334) кримські татари (1969)

Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам із Криму розповів про роботу над звільненням понад сотні українських політв'язнів, які були затримані в окупованому Криму і серед яких найбільше кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За його словами, завдяки роботі українського омбудсмена сформовано списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, однак для просування в цьому питанні необхідні переговори безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський зазначив, що Росія пов'язує питання політв'язнів із Криму з окупацією півострова, якої вона не визнає.

"Для них вони не політв’язні… Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки наших хлопців і дівчат, які перебувають у Криму або на території Росії", – сказав він.

"На сьогодні, крім прямих перемовин з Президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу", – наголосив глава держави і додав, що під час всіх своїх зустрічей зі світовими лідерами завжди порушує питання ув’язнених кримчан.

Також читайте: РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський

"Президент РФ сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові й до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан", – резюмував Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
опять у него горячка поднялась .....
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19.08.2021 10:29
+23
точно а для урожая картошки нужны прямые переговоры с колорадскими жуками . эффект такой же
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19.08.2021 10:30
+17
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8121
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19.08.2021 10:33
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опять у него горячка поднялась .....
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19.08.2021 10:29 Відповісти
самая лучшая страна - где президента фамилию знают только когда бюллетень сунут в щель
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19.08.2021 10:37 Відповісти
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7250
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19.08.2021 10:42 Відповісти
В нашей стране больше всего вреда государству делали президенты. Потому я считаю стране надо переходить к безпрезидентской республике и изменять Конституцию. Это не США. Все наши институты власти очень слабые, и неустойчивые по сравнению с президентской властью. У нас дажи партии -не политические партии а мафиозные объединения под пахана.
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19.08.2021 10:45 Відповісти
Об этом клоун и мечтает, чтобы стать вечным премьером царем
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19.08.2021 13:49 Відповісти
кроме этого вопроса есть множество других...
да и браслетики обещал не снимать...эрдоган и тот за них знает
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9426
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19.08.2021 10:42 Відповісти
ни хера его жизнь не учит
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19.08.2021 10:46 Відповісти
Хобби у него заглядывать в попу лидипуту
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19.08.2021 13:50 Відповісти
точно а для урожая картошки нужны прямые переговоры с колорадскими жуками . эффект такой же
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19.08.2021 10:30 Відповісти
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9908
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19.08.2021 10:43 Відповісти
Все бубачка никак не утихомирится, все хочет к своему кумиру *****- то в глазки ему посмотреть, то на коленках передним постоять, полизать и отдаться. Это не президент, это позор страны и раб по натуре, ни совести, ни гордости, ни чувства Родины, одно лишь пресмыкание и зависть перед пуйлом.
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19.08.2021 10:32 Відповісти
Вперто хоче зазирнути ***** вглаз.
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19.08.2021 10:32 Відповісти
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8121
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19.08.2021 10:33 Відповісти
Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан ", - резюмировал Зеленский.

Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4761 Воду пустит под этим благовидным предлогом.
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19.08.2021 10:33 Відповісти
Та вы уже 2 года ноете,что на днях пустят.Может хватит? Зеля-мудак,но никто ее не пустит.
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19.08.2021 10:35 Відповісти
Кто тут ноете, Кексс?
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19.08.2021 10:37 Відповісти
А ты не ноешь?"Зеля водю пусте у Клым...Уууу...".Тошнотики
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19.08.2021 12:20 Відповісти
Та ты реально Кекс. Хотя, по манере выражаться, наверное, даже Кексик. Ишь, шалунишка. Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7601
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19.08.2021 12:34 Відповісти
Зеофилия это болезнь, она у некоторых не лечится
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19.08.2021 13:52 Відповісти
Я и не надеялся,что подобное упоротое быдло придумает что-то,кроме пустозвонства,фейков или нытья)
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20.08.2021 07:40 Відповісти
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1998
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19.08.2021 10:34 Відповісти
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4096
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19.08.2021 10:35 Відповісти
Он готов к "любым шагам". Поц, ***...
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19.08.2021 10:36 Відповісти
Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 586
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19.08.2021 10:47 Відповісти
в интервью украинским журналистам из Крыма Источник: https://censor.net/ru/n3283556\\\\\\\\\\\\\

и дальше мона не читать
это как бы в Токио после начала контрудара по американцам, высрали - а вот журналист Янаху..то общается с Джоном Мутом из Средней Вирджинии.
ну это грубо, но блин - какие нафиг журналисты вна Крыму то? лучше бы сразу Писелеву позвонил
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19.08.2021 10:36 Відповісти
Это уже манечка какая-то! Подавай ему Путлера, чтобы он ему в "глаз" заглянул.
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19.08.2021 10:38 Відповісти
зекрыса обнюхалась и снова просится к пуйлу
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Гундосик с завидной регулярностью напоминает что он идиот.
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19.08.2021 10:39 Відповісти
Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 309
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19.08.2021 10:49 Відповісти
зєля-ссучена курва путіна.
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19.08.2021 10:40 Відповісти
Предатель Зеленский (признание ваннергейта) так и хочет утвердить аннексию Крыма. Для этого должны быть переговорщики! Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 74
Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4195
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19.08.2021 10:44 Відповісти
Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7362
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19.08.2021 10:46 Відповісти
Хрень!!!! Не может быть переговоров с путиным!!!! Нет языка на котором можно говорить с этой заразой!!!! Только сила и хитрость!!!
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19.08.2021 10:46 Відповісти



Dagon

@Dagon04790320

·3 ч

Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
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19.08.2021 10:52 Відповісти
а у Пороха були інструменти. Наприклад - Ердоган. І була міжнародна антиХУЙЛОвська коаліція. Як-не-як, але з їх допомогою політзеків з Криму звільняли.
Проблема інша: наш клоун досі вважає, що з ****** про щось можна домовитись завдяки його добрій волі. І навіть не хоче переконатись, що в ***** доброї волі нема від слова "зовсім". Тому з ним можна і потрібно "домовлятись" лише з позиції сили.
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19.08.2021 11:02 Відповісти
"...По его словам, благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц..."

Одним словом, для обміну потрібних ***** людей він "наловить" стільки скільки захоче.
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19.08.2021 11:07 Відповісти
Знову в очі ***** хочеш подивитись болван не обтесаний!!!
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19.08.2021 11:08 Відповісти
какие нах переговоры??
о сдаче Украины?
под любым предлогом ищет возможность лечь под )(уйла
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19.08.2021 11:37 Відповісти
Коли ці дибілоїди обмінювали полонених, про яких почали домовлятися ще бариги - то все було норм і репетували про перемоги аж зі спіднього вискакували.
На додачу ще й припинення війни після "просто пєрєстать стрєлять" і "посмотрєть в глаза Путіну" ну аж ніяк не відбулося... А лизнути треба. Ось і привід все таки напроситися на "пасматрєть в глаза Путіну". От тільки воно не розуміє, що після візиту до московії воно в Україну може вже не повертатись...
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19.08.2021 12:10 Відповісти
Тьфу,гидко читати. Ну що воно пнеться до ***** постійно ********* Україну? Ну крім матюків на думку більше нічого не спадає. Така гарна новина з ранку про улуський МіГ-29, і так іспаскудив настрій в обід.
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19.08.2021 12:46 Відповісти
Звичайно жалко хлопців і дівчат, але де ті мітингувальники з плаками, які при минулій владі, які хочаби раз на місяць - виступали і кричали, що нічого не роблять. А зараз - мертва тишина. Що вже всіх забрали, чи немає кому підбивати проти влади, бо вони сьогодні сама влада?
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19.08.2021 15:13 Відповісти
ах какие интеллектуальные комментарии и картинки...
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20.08.2021 03:03 Відповісти
Ати в очі ***** уважно дививсь? Може інший вихід таки є, але не в очах пуцина.
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21.09.2021 19:03 Відповісти
 
 