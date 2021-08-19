Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони "Крим". Він діяв з 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року. Це означало, що українські органи, наприклад, не стягують загальнодержавні податки і збори на території окупованого півострова. ВЕЗ мала діяти 10 років, допомагаючи українському бізнесу працювати на півострові.
Закон про її скасування також нормує порядок в'їзду на окуповану територію. Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний в'їзд і виїзд з неї тільки через КПВВ з прикордонним контролем.
Крім того, закон закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають в окупації, та забезпечує реалізацію права на спадщину. Також були прийняті необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ (Служба беспечности Украины) спит, как всегда. Вот таких сепаров покойно пропускают, сохраняя толерантность. Им майнеры и коммерсы гораздо выгодней получаются, а эти могут и гранату кинуть.
Было бы желание.
ибо видно по зашквару с совковыми как жто - совковое говно "представили"
https://www.youtube.com/watch?v=nwZaxuZIWUc&list=RDGMEM_v2KDBP3d4f8uT-ilrs8fQ&index=27
чет люблю пианино. вот норм под короля и шутов сделали
Впрочем как и твой кумир Вадим Рабинович из ОПЗЖ.
Как говорится два сапога пара
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
- Капитуляция перед РФ
- легализация ОРДЛО и ввод российских ставленников в украинскую власть,
- легализация народной милиции,
- подача воды в Крым и вообще забыть о Крыме
Украинскому народу это подходит? Будем молча принимать новую российскую власть и ждать репрессий против всего украинского?
КОГДА Меркель озвучит ЭТО, а Зеленский протащит все это через ВР свистните, я тоже повозмущаюсь вместе с вами.
В вопросах нарушения международных соглашений Украине выгодней соблюдать принципиальность, если она желает выглядеть солидно в мире.
Ну да ладно. Отвечу. Вот энтот Лекстон позорный Пецин ябеда-провокатор. Тьфу на него , и тапком растереть.😀
Пущай кукареккает. Петушок.😀
Демократия. Не ошибается тот ,кто не голосует. Обязуюсь. В будущем . За этих субьектов легкого поведения не голосовать.😀
У Петра Алекссевича действительно была "кузня"
Это керченский судоремонтный завод. Прибыли особой не было... так по мелочовке ЧФ обсуживал. Но были рабочие места, сохранялись производственные мощности.
После анексии Крыма, РФ национализировала этот завод и вернула ему старое название
Судоремонтный завод им. Дзержинского.
Так что Вы правы на 100 пудов у Порошенко была там "кузня"....
И Петя видно этих будок понастроил много. Любит наверное очень своих шавок. А они его. У самого такса. Знаю , что это такое верная любовь собаки к своему хозяину.
Денег нет, но вы держитесь
Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей.
Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.
Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.
Боевые.
Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.
На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...
И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.
Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
Юрий Бирюков
Опоры подорвали в конце 2016, а восстановили и подали ток не всем 4 линиям, а только заводу Фирташа Титан в начале 2017.
Сырье из Житомира поставляли по жд путям, пока Семенченко и прочие небайдужие граждане Украины их не уничтожили. Затем сырье поставлялось различными путями до морских портов Украины и далее уже баржами на Титан Фирташу.
Вот и Джемелев возмущен политикой Порошенко в августе 2018, а потом без зазрения совести идет под его крылом на следующие выборы.