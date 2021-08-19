УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12396 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
6 695 56
закон (1327) Зеленський (17467) Крим (12757) ВЕЗ (17)

Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони "Крим". Він діяв з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року. Це означало, що українські органи, наприклад, не стягують загальнодержавні податки і збори на території окупованого півострова. ВЕЗ мала діяти 10 років, допомагаючи українському бізнесу працювати на півострові.

Закон про її скасування також нормує порядок в'їзду на окуповану територію. Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний в'їзд і виїзд з неї тільки через КПВВ з прикордонним контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

Крім того, закон закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають в окупації, та забезпечує реалізацію права на спадщину. Також були прийняті необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Давно пора было это сделать. Странно почему Петр этого не сделал? Наверное заводик у него там был. Очередная "Кузня". 😀
показати весь коментар
19.08.2021 16:58
+13
Так Поця і створив ту зону, аби Фірташу і дружбанам лекше було.
показати весь коментар
19.08.2021 17:15
+7
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 4529
показати весь коментар
19.08.2021 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пока в Киеве готовятся к параду, по столице спокойно разьезжают сепары и называют парад ВСУ - гейпарадом оккупантов. https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
показати весь коментар
19.08.2021 16:37 Відповісти
Знакомая личность, в 14-м прятался как крыса, сейчас осмелел...
показати весь коментар
19.08.2021 16:58 Відповісти
ого там насрано в голову..
показати весь коментар
19.08.2021 17:03 Відповісти
Тупые рашисты какие то. Оккупанты - это захватчики чужой территории, по определению и оккупантами как раз рАссеяне выступают по отношению к Украине!
СБУ (Служба беспечности Украины) спит, как всегда. Вот таких сепаров покойно пропускают, сохраняя толерантность. Им майнеры и коммерсы гораздо выгодней получаются, а эти могут и гранату кинуть.
показати весь коментар
19.08.2021 17:45 Відповісти
А ведь вычислить этих сепаров довольно легко по этой записи.
Было бы желание. Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 5712
показати весь коментар
19.08.2021 17:47 Відповісти
Да что там вычислять))) Это бывший Генический рыбинспектор, сейчас Херсонский "журналист"))) "подвигов" там хватает, было бы желание)
показати весь коментар
19.08.2021 18:54 Відповісти
Как ты мог, там же наши люди Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым" - Цензор.НЕТ 7738
показати весь коментар
19.08.2021 16:37 Відповісти
Кинув Паяц потенційних виборців Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 9471
показати весь коментар
19.08.2021 16:44 Відповісти
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 4529
показати весь коментар
19.08.2021 16:45 Відповісти
думаю что будет что то
ибо видно по зашквару с совковыми как жто - совковое говно "представили"
https://www.youtube.com/watch?v=nwZaxuZIWUc&list=RDGMEM_v2KDBP3d4f8uT-ilrs8fQ&index=27
чет люблю пианино. вот норм под короля и шутов сделали
показати весь коментар
19.08.2021 16:48 Відповісти
Я смотрю ты ЭТО ОСУЖДАЕШЬ.
Впрочем как и твой кумир Вадим Рабинович из ОПЗЖ.
Как говорится два сапога пара
показати весь коментар
19.08.2021 17:23 Відповісти
Тю...давайте уже про новый опрос "политик,который сделал больше всего для Украины"-над зебилами посмеемся,и не только...
показати весь коментар
19.08.2021 16:41 Відповісти
В Криму тепер "Зона Фуйлостан: рубь вход, два выход, ногами вперед" Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 3526
показати весь коментар
19.08.2021 16:43 Відповісти
Наконец то этот закон отменили.
показати весь коментар
19.08.2021 16:50 Відповісти
"Отметим, украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года"....это, как понимать, ведь Крым был уже оккупирован... ?
показати весь коментар
19.08.2021 16:54 Відповісти
Специально для оккупантов.
показати весь коментар
19.08.2021 17:31 Відповісти
То щоб Петя Фірташу електроенергію на Титан безперешкодно постачав
показати весь коментар
19.08.2021 19:26 Відповісти
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.

- Капитуляция перед РФ
- легализация ОРДЛО и ввод российских ставленников в украинскую власть,
- легализация народной милиции,
- подача воды в Крым и вообще забыть о Крыме
Украинскому народу это подходит? Будем молча принимать новую российскую власть и ждать репрессий против всего украинского?
показати весь коментар
19.08.2021 16:57 Відповісти
Зрада, однозначно ЗРАДА!!!
КОГДА Меркель озвучит ЭТО, а Зеленский протащит все это через ВР свистните, я тоже повозмущаюсь вместе с вами.
показати весь коментар
19.08.2021 17:26 Відповісти
Украина обязана поднять вопрос по Сименсу! И давно пора дать этой компании под зад в самой Украине за такую рашистскую политику.
В вопросах нарушения международных соглашений Украине выгодней соблюдать принципиальность, если она желает выглядеть солидно в мире.
показати весь коментар
19.08.2021 17:35 Відповісти
с точки зрения немцев Украина сама проголосовала за возврат в совок. все остальное уже вторично.
показати весь коментар
19.08.2021 20:36 Відповісти
Давно пора было это сделать. Странно почему Петр этого не сделал? Наверное заводик у него там был. Очередная "Кузня". 😀
показати весь коментар
19.08.2021 16:58 Відповісти
Так наверное?) Или просто ты балабол?)
показати весь коментар
19.08.2021 17:01 Відповісти
Или. Стрембовский.😀
показати весь коментар
19.08.2021 17:04 Відповісти
Что такое? Свои слова фактами не можешь подтвердить?) Знаешь же что врешь, но остановится не можешь?)))
показати весь коментар
19.08.2021 17:09 Відповісти
Я ? Готов. Только после тебя. А ну Срембовскай подтверди , что у Петюли заводиков в Крыму небыло. 😊
показати весь коментар
19.08.2021 17:19 Відповісти
тобто ти сцикаладний глазкоф, припустив, що у когось, щось ніби є, а інший має спростувати, що немає, ну таке якесь зебільне мислення.
показати весь коментар
19.08.2021 18:33 Відповісти
И вот что ответить этому Лекстону? Прошлый раз ответил , попал в бан на три дня.😀
Ну да ладно. Отвечу. Вот энтот Лекстон позорный Пецин ябеда-провокатор. Тьфу на него , и тапком растереть.😀
Пущай кукареккает. Петушок.😀
показати весь коментар
19.08.2021 18:44 Відповісти
сцикаладний глазкоф, що ти там прохрюкало на свому хрюцкому ізигу?
показати весь коментар
20.08.2021 07:59 Відповісти
Читай буквы, там все написано.😀
показати весь коментар
20.08.2021 08:17 Відповісти
Он просто зебиратель, только на третьем году зелевласти они начинают догадываться что что-то не так с их выбором случилось.
показати весь коментар
19.08.2021 17:07 Відповісти
Это точно. Я и за ***** и за Кловуна голсовал. Голосовал за обеих. Проституток.😀
Демократия. Не ошибается тот ,кто не голосует. Обязуюсь. В будущем . За этих субьектов легкого поведения не голосовать.😀
показати весь коментар
19.08.2021 17:25 Відповісти
ты тупой ******* хотя бы понимаешь зачем создана эта сэз? у меня в АРК земля и 2 гостиницы. по законодательству Украины я должен платить в украинский бюджет, но все прекрасно понимали с марта 2014 это невозможно, и на меня по закону обязаны были вешать штрафы. сэз отменила все налоги. где вас размножают дегенератов!
показати весь коментар
21.08.2021 12:23 Відповісти
Так Поця і створив ту зону, аби Фірташу і дружбанам лекше було.
показати весь коментар
19.08.2021 17:15 Відповісти
враньё
показати весь коментар
19.08.2021 19:10 Відповісти
Да ты шооо?😀
показати весь коментар
19.08.2021 19:20 Відповісти
Вы правы, Александр.
У Петра Алекссевича действительно была "кузня"
Это керченский судоремонтный завод. Прибыли особой не было... так по мелочовке ЧФ обсуживал. Но были рабочие места, сохранялись производственные мощности.
После анексии Крыма, РФ национализировала этот завод и вернула ему старое название
Судоремонтный завод им. Дзержинского.
Так что Вы правы на 100 пудов у Порошенко была там "кузня"....
показати весь коментар
19.08.2021 20:34 Відповісти
Спасибо Сергей. Я знал об этом. Только было лень Петиным ботам подробности рассусоливать. Тем более когда их тут целая свора , и все они такие хамовитые.Прям как цепные псы в собачьей будке.
И Петя видно этих будок понастроил много. Любит наверное очень своих шавок. А они его. У самого такса. Знаю , что это такое верная любовь собаки к своему хозяину.
показати весь коментар
19.08.2021 20:53 Відповісти
Имитация бурной деятельности продолжается... *****, а ведь бориспольский конфискат необычайно качественным оказался. Фонтан безумных заявлений ничем не остановить. На встречу с Байденом таким и приедет... Зебилы, вы до сих пор утверждать будете что голосовали против пороха? Это же ваш реальный идеал! Косячить, будучи накосяченным, да еще и за немеряные деньги?
показати весь коментар
19.08.2021 17:05 Відповісти
Оце так воно готується до зустрічі із дядечком Джо ? Браво,браво,каете,на другий строк? Висидіть,панунцю хоча би перший.
показати весь коментар
19.08.2021 17:13 Відповісти
Наконец то свершилось! Теперь нашим барыгам будет невыгодно ездить продавать украинские продукты в Крым! Пусть жрут рассейские, причем двумя руками.
показати весь коментар
19.08.2021 17:31 Відповісти
Так звана ВЕЗ працювала на одного олігарха фірташа в якого підприємство кримський титан перевозили сировину з Украіни в Крим, податок в украінський бюджет не платили ,а лише в бюджет рф , запитаня до державників.
показати весь коментар
19.08.2021 17:38 Відповісти
#непотеме

Денег нет, но вы держитесь
Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей.
Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим" - Цензор.НЕТ 4760

Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.

Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
Юрий Бирюков
показати весь коментар
19.08.2021 17:40 Відповісти
Це- клоунятко недороблене, дитина невдалого аборту, може ти змиєшся прямо в СІЗО, куди тобі дорога!
показати весь коментар
19.08.2021 18:12 Відповісти
Фирташу прищемили бейцы. И кто тут возмущенно заверещал? Верно, это были петики. Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
19.08.2021 18:34 Відповісти
Поки електроопори не підірвали, на Титан Фірташа мегаватами шурувала електрика
показати весь коментар
19.08.2021 19:28 Відповісти
Вы не в курсе ситуации. Она намного хуже. На 8м году войны Украина обеспечивает титаном наРФию в полном объеме, который возвращается обратно в виде вооружения и смерти.
Опоры подорвали в конце 2016, а восстановили и подали ток не всем 4 линиям, а только заводу Фирташа Титан в начале 2017.
Сырье из Житомира поставляли по жд путям, пока Семенченко и прочие небайдужие граждане Украины их не уничтожили. Затем сырье поставлялось различными путями до морских портов Украины и далее уже баржами на Титан Фирташу.
Вот и Джемелев возмущен политикой Порошенко в августе 2018, а потом без зазрения совести идет под его крылом на следующие выборы.
показати весь коментар
19.08.2021 21:55 Відповісти
 
 