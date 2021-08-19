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Телеканал "НАШ" хотят лишить лицензии через суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания в его эфире "религиозной ненависти и распространения скрытых призывов к нетерпимости".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Регулятор на заседании 19 августа рассмотрел результаты проверок телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ" за трансляцию 4 мая 2021 года с повтором 5 мая передачи "Марафон" с участием Петра Симоненко, где содержались высказывания, имеющие признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих. Телеканал "НАШ" получит иск об аннулировании лицензии, а на "Макси-ТВ" будет наложен штраф свыше 100 тыс. грн", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что в информации, которая транслировалась в эфире этих вещателей, было множество высказываний и утверждений, которые навязываются миру пропагандой РФ. Такая информация стигматизирует зрителя, формирует стереотипы, которые поощряют дискриминационное поведение по отношению к власти и церкви, их представителям и верующим, а также подстрекает к ненависти.

"Факты публичных высказываний Петра Симоненко в эфире украинских телерадиокомпаний с признаками языка вражды были неоднократно зафиксированы Национальным советом и получили соответствующую правовую оценку в решениях Национального совета и судебных органов Украины...О них широко сообщали средства массовой информации, и авторы и ведущие телепередачи "Марафон" должны были учесть эти факты. Вместо этого ведущие программы значительную часть эфирного времени предоставили Петру Симоненко как едином оратору, чтобы политик высказал свою точку зрения без участия оппонентов или демонстрации в любой другой способ альтернативного взгляда во время трансляции телепередачи", - подчеркивают в Нацсовете.

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Подчеркивается также, что в своих высказываниях Симоненко использовал также дискриминационные, оскорбительные выражения в отношении политического руководства Украины, правоохранительных органов Украины, Вооруженных сил Украины, той части населения Украины, которое поддерживает борьбу за независимость и территориальную целостность Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+77
Люто плюсую !!!
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19.08.2021 17:03
+45
Этого ватного ***** коммуниста Симоненку еще кто-то куда-то приглашает? Из-за разжигающих вражду высказываний Симоненко телеканал "НАШ" получит иск о лишении лицензии, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 3021
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19.08.2021 17:03
+31
як поставити 100 лайків за закриття помийки "НАШ" ???
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19.08.2021 17:04
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Одобряю закрытие помойки с отходами человеческих мозгов.
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20.08.2021 09:19 Ответить
Анал закрыть, а Мураева отдать на заклание Талибам.
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20.08.2021 10:13 Ответить
вазелин не выдавать, пусть закланивают по-сухому с песком!
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20.08.2021 11:16 Ответить
Медведчуковские телеканалы закрыли правильно. Они вели подрывную деятельность.
"НАШ" надо оставить. Иначе это будет давление на свободу слова.
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20.08.2021 10:24 Ответить
А чем этот ВАШ отличается по уровню риторики от мертведчуковских телеканалов?
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20.08.2021 10:56 Ответить
слушаемся и не повинуемся, гаспадина! какия ышо указания будут?
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20.08.2021 11:18 Ответить
Давно пора.
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20.08.2021 10:54 Ответить
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