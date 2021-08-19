Телеканал "НАШ" хочуть позбавити ліцензії через суд

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціюватиме позов про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання в його ефірі "релігійної ненависті і поширення прихованих закликів до нетерпимості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Регулятор на засіданні 19 серпня розглянув результати перевірок телеканалів "НАШ" і "Максі-ТВ" за трансляцію 4 травня 2021 року з повтором 5 травня передачі "Марафон" за участю Петра Симоненка, де містилися висловлювання, які мають ознаки прихованого призову до розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих. Телеканал "НАШ" отримає позов про анулювання ліцензії, а на "Максі-ТВ" буде накладено штраф понад 100 тис. грн", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що в інформації, яка транслювалася в ефірі цих мовників, було безліч висловлювань і тверджень, які нав'язуються світу пропагандою РФ. Така інформація стигматизує глядача, формує стереотипи, які заохочують дискримінаційне поведінка щодо влади і церкви, їх представникам та віруючим, а також підбурює до ненависті.

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"Факти публічних висловлювань Петра Симоненка в ефірі українських телерадіокомпаній з ознаками мови ворожнечі були неодноразово зафіксовані Національною радою і отримали відповідну правову оцінку в рішеннях Національної ради та судових органів України ... Про них широко повідомляли засоби масової інформації, і автори і ведучі телепередачі" Марафон "повинні були врахувати ці факти. Натомість ведучі програми значну частину ефірного часу надали Петрові Симоненку як єдиному промовцю, щоб політик висловив свою точку зору без участі опонентів чи демонстрації у будь-який інший спосіб альтернативного погляду під час трансляції телепередачі", - підкреслюють в Нацраді.

Наголошується також, що в своїх висловлюваннях Симоненко використовував також дискримінаційні, образливі вислови стосовно політичного керівництва України, правоохоронних органів України, Збройних сил України, тієї частини населення України, яке підтримує боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України в боротьбі з агресією Російської Федерації.