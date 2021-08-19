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ліцензія (95) Нацрада_ТРМ (361) Симоненко (564) канал (94) ворожнеча (4) ПЦУ (778)

Телеканал "НАШ" хочуть позбавити ліцензії через суд

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Телеканал

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціюватиме позов про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання в його ефірі "релігійної ненависті і поширення прихованих закликів до нетерпимості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Регулятор на засіданні 19 серпня розглянув результати перевірок телеканалів "НАШ" і "Максі-ТВ" за трансляцію 4 травня 2021 року з повтором 5 травня передачі "Марафон" за участю Петра Симоненка, де містилися висловлювання, які мають ознаки прихованого призову до розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих. Телеканал "НАШ" отримає позов про анулювання ліцензії, а на "Максі-ТВ" буде накладено штраф понад 100 тис. грн", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що в інформації, яка транслювалася в ефірі цих мовників, було безліч висловлювань і тверджень, які нав'язуються світу пропагандою РФ. Така інформація стигматизує глядача, формує стереотипи, які заохочують дискримінаційне поведінка щодо влади і церкви, їх представникам та віруючим, а також підбурює до ненависті.

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"Факти публічних висловлювань Петра Симоненка в ефірі українських телерадіокомпаній з ознаками мови ворожнечі були неодноразово зафіксовані Національною радою і отримали відповідну правову оцінку в рішеннях Національної ради та судових органів України ... Про них широко повідомляли засоби масової інформації, і автори і ведучі телепередачі" Марафон "повинні були врахувати ці факти. Натомість ведучі програми значну частину ефірного часу надали Петрові Симоненку як єдиному промовцю, щоб політик висловив свою точку зору без участі опонентів чи демонстрації у будь-який інший спосіб альтернативного погляду під час трансляції телепередачі", - підкреслюють в Нацраді.

Наголошується також, що в своїх висловлюваннях Симоненко використовував також дискримінаційні, образливі вислови стосовно політичного керівництва України, правоохоронних органів України, Збройних сил України, тієї частини населення України, яке підтримує боротьбу за незалежність і територіальну цілісність України в боротьбі з агресією Російської Федерації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+77
Люто плюсую !!!
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19.08.2021 17:03
+45
Этого ватного ***** коммуниста Симоненку еще кто-то куда-то приглашает? Из-за разжигающих вражду высказываний Симоненко телеканал "НАШ" получит иск о лишении лицензии, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 3021
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19.08.2021 17:03
+31
як поставити 100 лайків за закриття помийки "НАШ" ???
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19.08.2021 17:04
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Одобряю закрытие помойки с отходами человеческих мозгов.
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20.08.2021 09:19 Відповісти
Анал закрыть, а Мураева отдать на заклание Талибам.
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20.08.2021 10:13 Відповісти
вазелин не выдавать, пусть закланивают по-сухому с песком!
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20.08.2021 11:16 Відповісти
Медведчуковские телеканалы закрыли правильно. Они вели подрывную деятельность.
"НАШ" надо оставить. Иначе это будет давление на свободу слова.
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20.08.2021 10:24 Відповісти
А чем этот ВАШ отличается по уровню риторики от мертведчуковских телеканалов?
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20.08.2021 10:56 Відповісти
слушаемся и не повинуемся, гаспадина! какия ышо указания будут?
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20.08.2021 11:18 Відповісти
Давно пора.
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20.08.2021 10:54 Відповісти
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