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Інтер (216) Нацрада_ТРМ (361) канал (94)

Телеканалу "Інтер" призначили позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував трансляцію фільмів з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

Порушення виявили в ефірах за період з кінця липня до початку серпня поточного року. В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

  • "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
  • "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
  • "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
  • "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Підкреслюється, що перевірку проведуть в період з 30 серпня по 10 вересня. Мовник повинен направити до 2 вересня на адресу Національної ради документи і матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки будуть розглядатися на засіданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською

Крім цього повідомляється, що це вже третя перевірка, призначена телеканалу "Інтер" за подібні порушення.

"Телеканал не реагує на рішення регулятора і далі ігнорує чинне законодавство України", - прийшли до висновку в Нацраді.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Давно пора закрыть эту помойку.
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12.08.2021 13:51
+8
А скоты с федиром добронравовым не в чорном списке? Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7223
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12.08.2021 13:50
+4
показали недавно Штирлитца. Да за одни только фразы про фашизм/нацизм такие его можно показать!«В бункере
правит взбесившийся маньяк, готовый отправить наш народ на гибель ради своих
шизофреничных идей»«А всем
вместе умирать не страшно - мы попадем в рай!»«Если нашему
народу дать свободу, мы сами себе создадим SS»«Ничтожество, примерившее себе краденные
генеральские сапоги»

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12.08.2021 14:06
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И ШО?
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12.08.2021 13:49 Відповісти
При папереднике такого не было
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12.08.2021 13:54 Відповісти
А скоты с федиром добронравовым не в чорном списке? Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7223
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12.08.2021 13:50 Відповісти
Давно пора закрыть эту помойку.
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12.08.2021 13:51 Відповісти
телепомойка с спекулятивным названием "интер"(всю срань из словом интернационализм мы уже трагически проходили, больше такая хрень нам не нужна), для нее украинские законы не закон? закрывать эту вонючею говень и не переживать. закон позволяет - украинцы требуют!!!
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12.08.2021 14:37 Відповісти
Закрити на к.й
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12.08.2021 14:40 Відповісти
Неоднозачно.
Ничего страшного в том, что вечером покажут Жиглова или Холмса.
Тогда давайте уже будет последовательны - отрежем ВСЁ! А то как поставки туда/оттуда - так "бизнес вне политики!", а как старый фильм - так угроза нацбезопасности...
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12.08.2021 14:04 Відповісти
показали недавно Штирлитца. Да за одни только фразы про фашизм/нацизм такие его можно показать!«В бункере
правит взбесившийся маньяк, готовый отправить наш народ на гибель ради своих
шизофреничных идей»«А всем
вместе умирать не страшно - мы попадем в рай!»«Если нашему
народу дать свободу, мы сами себе создадим SS»«Ничтожество, примерившее себе краденные
генеральские сапоги»

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12.08.2021 14:06 Відповісти
Я чёта не понял. "Сватов" транслировать можно, "Вечерний квартал" - тоже, а Шарапова с Жегловым - низя?
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12.08.2021 14:06 Відповісти
Речь не про язык, если Вы об этом. А про актеров.
Если кто-то съездил в Крым - это одно. А если гнида Табаков говорит "кроме рррррусских писателей все остальные - люди второго сорта!" - это другое.
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12.08.2021 14:22 Відповісти
Я тоже именно про актёров. Что в сватах что в вечернем квартале участвовали актёры из чёрного списка. И у меня даже начинает появляться мысль - а не ********** ли защищает свои творения от анафемы?
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12.08.2021 14:28 Відповісти
З.Ы. а вообще эти все табаковы с баталовыми. Ну дожили до старости в известности и почёте. Нафига нырять ласточкой в бочку с говном? Пенсии стало мало? Маразм?
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12.08.2021 14:30 Відповісти
* все табаковы с баталовыми меня удивляют.
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12.08.2021 14:31 Відповісти
Не забывай среду обитания. В Рашке нет выбора среды. Тебе на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 24ч в сутки льют в уши про распятых мальчиков, концлагеря для русскоязычных и "первое место сборной какбыСССР на Олимпиаде".
И про "если бы не Путин, то было бы как в..."
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12.08.2021 14:49 Відповісти
100%.
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12.08.2021 14:52 Відповісти
Только русские гниды забывают показывать интервью той дуры из распятого мальчика, когда она уже в России говорит: "Думала, бегу от фашистов, а фашисты, оказалось, тут..."!
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12.08.2021 15:24 Відповісти
Я и сам эти фильмы смотрел - чисто проверял на патриотизм. Я ж гэбист со стажем, проверяю на вкус содержимое любого унитаза.
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12.08.2021 14:09 Відповісти
Яка перевірка? Сам Косоворотка боровся щоб все йшло на російській і щоб сюди їхали і працювали роботяги ротом і дупом. Під санкціями - то формально. То для лохів. Зеля все порішав. Для нього основна і почесга спеціальність - це продажні актори і вони тут можуть не те, що обгадити "Софію", а й пенделі давати прикордонникам і поліцейським.
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12.08.2021 14:37 Відповісти
Давно пора.Вот бы еще канал "Наш" проверили, там идет почти открытая антиукраинская пропаганда.
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12.08.2021 22:22 Відповісти
Закрыть всё нах! Отключить интернет! И переименоваться в какую-то там укроКорею!
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13.08.2021 09:23 Відповісти
 
 