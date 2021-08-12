Телеканалу "Інтер" призначили позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував трансляцію фільмів з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.
Порушення виявили в ефірах за період з кінця липня до початку серпня поточного року. В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:
- "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
- "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
- "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
- "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
- "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.
Підкреслюється, що перевірку проведуть в період з 30 серпня по 10 вересня. Мовник повинен направити до 2 вересня на адресу Національної ради документи і матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки будуть розглядатися на засіданні.
Крім цього повідомляється, що це вже третя перевірка, призначена телеканалу "Інтер" за подібні порушення.
"Телеканал не реагує на рішення регулятора і далі ігнорує чинне законодавство України", - прийшли до висновку в Нацраді.
Будь ласка, зачекайте...
Ничего страшного в том, что вечером покажут Жиглова или Холмса.
Тогда давайте уже будет последовательны - отрежем ВСЁ! А то как поставки туда/оттуда - так "бизнес вне политики!", а как старый фильм - так угроза нацбезопасности...
правит взбесившийся маньяк, готовый отправить наш народ на гибель ради своих
шизофреничных идей»«А всем
вместе умирать не страшно - мы попадем в рай!»«Если нашему
народу дать свободу, мы сами себе создадим SS»«Ничтожество, примерившее себе краденные
генеральские сапоги»
Если кто-то съездил в Крым - это одно. А если гнида Табаков говорит "кроме рррррусских писателей все остальные - люди второго сорта!" - это другое.
И про "если бы не Путин, то было бы как в..."