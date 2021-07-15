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Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською

Телеканал

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1 + 1" і винесла рішення оштрафувати ліцензіата на 71 488,95 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу регулятора.

Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.

Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "KEYSTONE PRODUCTION" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього Закону застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це – 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн.

Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА

Крім того, Національна рада визнала порушення ТОВ "ТРК "Студія 1+1" пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватись законодавства України і вимог ліцензії.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) росія (65883) 1+1 (171) телебачення (1174) штраф (1873)


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Топ коментарі
+39
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 8440
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15.07.2021 13:28
+30
Нацрада з ТРМ оштрафувала "1+1" на 71,4 тис. грн за трансляцію російського серіалу недержавною мовою - Цензор.НЕТ 4171
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15.07.2021 13:33
+29
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 3394
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15.07.2021 13:29
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Какая демократия!!! А ТСН не хотят закрыть как помойку???
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15.07.2021 13:16 Відповісти
Ти що!? Наталочка Мосейчук- найправдивіша ведуча (****)! Криштально чесна і прозора!
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15.07.2021 13:34 Відповісти
Ее похвалила даже ********* -настоящей журналисткой назвала!
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15.07.2021 18:56 Відповісти
Этот анал для зебанутого быдла, Г+Г надо закрыть, так как нормальные люди не смотрят эту помойку. Подчеркиваю нормальные люди а зебанутых идиотов это не касается, если вы привыкли жрать говно из Бениных рук, анал Г+Г, так жрите, не обляпайтесь.
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17.07.2021 10:57 Відповісти
закрити потрібно цю помийку наркоманську.
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15.07.2021 13:16 Відповісти
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 8440
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15.07.2021 13:28 Відповісти
Нацрада з ТРМ оштрафувала "1+1" на 71,4 тис. грн за трансляцію російського серіалу недержавною мовою - Цензор.НЕТ 4171
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Або "шлюха наріду".
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15.07.2021 14:34 Відповісти
Какие упоротые персонажи здесь встречаются,кошмар.
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15.07.2021 14:48 Відповісти
Речь про семнадцать мгновений весны?
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15.07.2021 13:16 Відповісти
Донбасс это Украина!
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15.07.2021 13:39 Відповісти
71 тысяча?
это сколько секунд рекламы: 5 или 10?
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15.07.2021 13:19 Відповісти
десь 30.
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15.07.2021 13:24 Відповісти
45 десь - 30 секунд реклами в прайм-тайм - це десь 50-55 тис. грн...
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15.07.2021 13:26 Відповісти
а ось усім й доказ, навіщо було медіабізнес олігархів російськомовний рятувати ... добре хоч колеса Пінчука не потребують української щоб продатись втридогрога Україні на відміну від рашистляндії
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15.07.2021 13:21 Відповісти
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 3394
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15.07.2021 13:29 Відповісти
Предал отца и вступил в партию регионов.Тарас Черновол.
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15.07.2021 14:50 Відповісти
Інтер дивишся?
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15.07.2021 14:57 Відповісти
Как же ш они такие штрафы переживут, прямо бьют в больное место, сживают экономически.
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15.07.2021 13:21 Відповісти
оштрафовать лицензиата на 71 488,95 грн.

Ну тепер усе.... Г+Г повний "банкрут"....
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15.07.2021 13:23 Відповісти
За стодолларовую безделушку провезенную в чемодане через таможню без уплаты пдв оштрафуют больше,ещё и срок дадут
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15.07.2021 13:24 Відповісти
А Сватов они на каком языке крутят?Надеюсь это киноговно после 16 июня на украинский переводить не будут.
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15.07.2021 13:25 Відповісти
А свати там так старанно шокають, шо пипець
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15.07.2021 13:27 Відповісти
по задуму кловуна, якщо "шокають" то українці, а якщо в ефірі "пердиш" і маєш живіт, який з штанів вилазить, то мабуть це буде зекорнієнко з великим "коренем"?
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15.07.2021 13:32 Відповісти
Уявіть щоб італійський телеканал показав серіал іспанською мовою. Що б це було?
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Кто-то еще это говно смотрит...
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 3185
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15.07.2021 13:31 Відповісти
укр. мову вона не може намазати на хліб, а російску може!
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15.07.2021 20:10 Відповісти
Стоп! А когда ты перестал смотреть Г+Г? После повышения тарифов?
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15.07.2021 13:40 Відповісти
Лет 10 назад. Унылое говно.
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15.07.2021 13:58 Відповісти
ха-ха два раза
это хитрожопое ТВ на рекламе при сериале подняло лямы
что им эти тысячи?
очередной разводяк для лохов
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Курам на смех такая сумма, вот если было бы 7млн хотя бы...
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15.07.2021 13:39 Відповісти
доiть iх нeщадно!!! поки нариваються
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15.07.2021 13:46 Відповісти
Так они же просто разорили этот и так бедный какнал нищей бородатой бабушки. Какая неслыханная, нечеловеческая жестокость...
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15.07.2021 14:02 Відповісти
смішна сума - Бєня на каву за день більше витрачає
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15.07.2021 14:04 Відповісти
О! От і знайшли як без МВФ з фінансового колапсу вискочити. лупити гроші з кацапні і їх рупорів. Люто плюсую.
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15.07.2021 14:32 Відповісти
И скольто там один 15 минутный промежуток рекламы стоит?
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15.07.2021 14:54 Відповісти
Та як і на Інтері. Але тим можна, вони ж не Коломойського канал...
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15.07.2021 14:58 Відповісти
Це менше коштує чим показати хвилину реклами один єдиний раз.
Ще в 2014 році 1 секунда реклами коштувала 1500 грн. Тобто показати 20 секундний ролик ОДИН ЄДИНИЙ раз коштувало 30 тисяч грн.
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17.07.2021 11:28 Відповісти
на якомусь з тих гавноканалів, інколи в їхніх програмах, коли вставляють фрагменти фільмів іноземних, чомусь озвучка кацапська.
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15.07.2021 18:05 Відповісти
Розмір штрафу від Нацради з ТРМ - насмішка над українцями
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17.07.2021 10:30 Відповісти
шота типа 3штук баксов..... приятный ужин на двоих в топ10 ресторанах Киева........
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17.07.2021 10:53 Відповісти
Максиму Ковбику - респект!
Він неоднаразово звертався до Нацради з ТРМ. Інтер завдяки цій молодій людині отримав попередження. Я би замінив ту Нацради з ТРМ, яка нічого не бачить і нічого не чує, Максимом.
Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською - Цензор.НЕТ 2572
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17.07.2021 10:49 Відповісти
Так , так самий чесний і справедливий 5- й канал і це ббез жартів !!
Так і буде , ватани , що скоро залишаться тільки ті канали , які працюють в інтересах Украіни і украінціів !
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17.07.2021 11:23 Відповісти
Ти жартуєш, а є такі українці які ще пам'ятають помаранчеву революцію і той нюанс що "5 канал" був єдиним який показував події правдиво так як вони були насправді.
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17.07.2021 11:25 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3276742/***********************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76537261

- я не знаю что говорить кроме самых последних матюков
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17.07.2021 10:57 Відповісти
Це на жаль копійки, а не штраф. Це менше коштує чим показати хвилину реклами один єдиний раз.
Штрафи мають бути відчутними.
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17.07.2021 11:23 Відповісти
В п'ятницю Данілов відзвітує про "санкції " на Беню у вигляді штрафа на помийку Г+Г.
Ще додасть, що Віслюк особисто наполягав на "покаранні")))
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17.07.2021 13:24 Відповісти
 
 