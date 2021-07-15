Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1 + 1" і винесла рішення оштрафувати ліцензіата на 71 488,95 грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу регулятора.
Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.
Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "KEYSTONE PRODUCTION" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього Закону застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це – 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн.
Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.
Крім того, Національна рада визнала порушення ТОВ "ТРК "Студія 1+1" пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватись законодавства України і вимог ліцензії.
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ведуча (**** )!Криштально чесна і прозора!
это сколько секунд рекламы: 5 или 10?
Ну тепер усе.... Г+Г повний "банкрут"....
это хитрожопое ТВ на рекламе при сериале подняло лямы
что им эти тысячи?
очередной разводяк для лохов
Ще в 2014 році 1 секунда реклами коштувала 1500 грн. Тобто показати 20 секундний ролик ОДИН ЄДИНИЙ раз коштувало 30 тисяч грн.
Він неоднаразово звертався до Нацради з ТРМ. Інтер завдяки цій молодій людині отримав попередження. Я би замінив ту Нацради з ТРМ, яка нічого не бачить і нічого не чує, Максимом.
Так і буде , ватани , що скоро залишаться тільки ті канали , які працюють в інтересах Украіни і украінціів !
- я не знаю что говорить кроме самых последних матюков
Штрафи мають бути відчутними.
Ще додасть, що Віслюк особисто наполягав на "покаранні")))