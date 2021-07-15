Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1 + 1" і винесла рішення оштрафувати ліцензіата на 71 488,95 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу регулятора.

Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.

Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "KEYSTONE PRODUCTION" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього Закону застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це – 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн.

Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.

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Крім того, Національна рада визнала порушення ТОВ "ТРК "Студія 1+1" пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватись законодавства України і вимог ліцензії.