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Телеканал "1+1" оштрафован за трансляцию российского сериала без перевода на украинский

Телеканал

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "ТРК "Студия 1 + 1" и принял решение оштрафовать лицензиата на 71 488,95 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Внеплановая невыездная проверка была проведена из-за обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала "1 + 1" из 13 апреля по 30 мая 2020 сериала "Кухня" не на государственном языке. Мониторинг Национального совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая.

Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KEYSTONE PRODUCTION" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 этого Закона применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа". Это - 5% суммы лицензионного сбора, что для телеканала "1 + 1" составляет 71 488,95 грн.

В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.

Кроме того, Национальный совет признал нарушение ООО "ТРК "Студия 1 + 1"пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.

Также читайте: Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) россия (96057) 1+1 (167) телевидение (900) штраф (1287)


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Топ комментарии
+39
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 8440
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15.07.2021 13:28
+30
Нацрада з ТРМ оштрафувала "1+1" на 71,4 тис. грн за трансляцію російського серіалу недержавною мовою - Цензор.НЕТ 4171
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15.07.2021 13:33
+29
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 3394
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15.07.2021 13:29
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Какая демократия!!! А ТСН не хотят закрыть как помойку???
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15.07.2021 13:16 Ответить
Ти що!? Наталочка Мосейчук- найправдивіша ведуча (****)! Криштально чесна і прозора!
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15.07.2021 13:34 Ответить
Ее похвалила даже ********* -настоящей журналисткой назвала!
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15.07.2021 18:56 Ответить
Этот анал для зебанутого быдла, Г+Г надо закрыть, так как нормальные люди не смотрят эту помойку. Подчеркиваю нормальные люди а зебанутых идиотов это не касается, если вы привыкли жрать говно из Бениных рук, анал Г+Г, так жрите, не обляпайтесь.
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17.07.2021 10:57 Ответить
закрити потрібно цю помийку наркоманську.
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15.07.2021 13:16 Ответить
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 8440
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15.07.2021 13:28 Ответить
Нацрада з ТРМ оштрафувала "1+1" на 71,4 тис. грн за трансляцію російського серіалу недержавною мовою - Цензор.НЕТ 4171
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15.07.2021 13:33 Ответить
Або "шлюха наріду".
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15.07.2021 14:34 Ответить
Какие упоротые персонажи здесь встречаются,кошмар.
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15.07.2021 14:48 Ответить
Речь про семнадцать мгновений весны?
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15.07.2021 13:16 Ответить
Донбасс это Украина!
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15.07.2021 13:39 Ответить
71 тысяча?
это сколько секунд рекламы: 5 или 10?
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15.07.2021 13:19 Ответить
десь 30.
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15.07.2021 13:24 Ответить
45 десь - 30 секунд реклами в прайм-тайм - це десь 50-55 тис. грн...
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15.07.2021 13:26 Ответить
а ось усім й доказ, навіщо було медіабізнес олігархів російськомовний рятувати ... добре хоч колеса Пінчука не потребують української щоб продатись втридогрога Україні на відміну від рашистляндії
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15.07.2021 13:21 Ответить
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 3394
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15.07.2021 13:29 Ответить
Предал отца и вступил в партию регионов.Тарас Черновол.
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15.07.2021 14:50 Ответить
Інтер дивишся?
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15.07.2021 14:57 Ответить
Как же ш они такие штрафы переживут, прямо бьют в больное место, сживают экономически.
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15.07.2021 13:21 Ответить
оштрафовать лицензиата на 71 488,95 грн.

Ну тепер усе.... Г+Г повний "банкрут"....
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15.07.2021 13:23 Ответить
За стодолларовую безделушку провезенную в чемодане через таможню без уплаты пдв оштрафуют больше,ещё и срок дадут
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15.07.2021 13:24 Ответить
А Сватов они на каком языке крутят?Надеюсь это киноговно после 16 июня на украинский переводить не будут.
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15.07.2021 13:25 Ответить
А свати там так старанно шокають, шо пипець
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15.07.2021 13:27 Ответить
по задуму кловуна, якщо "шокають" то українці, а якщо в ефірі "пердиш" і маєш живіт, який з штанів вилазить, то мабуть це буде зекорнієнко з великим "коренем"?
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15.07.2021 13:32 Ответить
Уявіть щоб італійський телеканал показав серіал іспанською мовою. Що б це було?
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15.07.2021 13:25 Ответить
Кто-то еще это говно смотрит...
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15.07.2021 13:25 Ответить
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке - Цензор.НЕТ 3185
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15.07.2021 13:31 Ответить
укр. мову вона не може намазати на хліб, а російску може!
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15.07.2021 20:10 Ответить
Стоп! А когда ты перестал смотреть Г+Г? После повышения тарифов?
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15.07.2021 13:40 Ответить
Лет 10 назад. Унылое говно.
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15.07.2021 13:58 Ответить
ха-ха два раза
это хитрожопое ТВ на рекламе при сериале подняло лямы
что им эти тысячи?
очередной разводяк для лохов
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15.07.2021 13:33 Ответить
Курам на смех такая сумма, вот если было бы 7млн хотя бы...
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15.07.2021 13:39 Ответить
доiть iх нeщадно!!! поки нариваються
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15.07.2021 13:46 Ответить
Так они же просто разорили этот и так бедный какнал нищей бородатой бабушки. Какая неслыханная, нечеловеческая жестокость...
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15.07.2021 14:02 Ответить
смішна сума - Бєня на каву за день більше витрачає
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15.07.2021 14:04 Ответить
О! От і знайшли як без МВФ з фінансового колапсу вискочити. лупити гроші з кацапні і їх рупорів. Люто плюсую.
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15.07.2021 14:32 Ответить
И скольто там один 15 минутный промежуток рекламы стоит?
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15.07.2021 14:54 Ответить
Та як і на Інтері. Але тим можна, вони ж не Коломойського канал...
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15.07.2021 14:58 Ответить
Це менше коштує чим показати хвилину реклами один єдиний раз.
Ще в 2014 році 1 секунда реклами коштувала 1500 грн. Тобто показати 20 секундний ролик ОДИН ЄДИНИЙ раз коштувало 30 тисяч грн.
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17.07.2021 11:28 Ответить
на якомусь з тих гавноканалів, інколи в їхніх програмах, коли вставляють фрагменти фільмів іноземних, чомусь озвучка кацапська.
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15.07.2021 18:05 Ответить
Розмір штрафу від Нацради з ТРМ - насмішка над українцями
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17.07.2021 10:30 Ответить
шота типа 3штук баксов..... приятный ужин на двоих в топ10 ресторанах Киева........
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17.07.2021 10:53 Ответить
Максиму Ковбику - респект!
Він неоднаразово звертався до Нацради з ТРМ. Інтер завдяки цій молодій людині отримав попередження. Я би замінив ту Нацради з ТРМ, яка нічого не бачить і нічого не чує, Максимом.
Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською - Цензор.НЕТ 2572
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17.07.2021 10:49 Ответить
Так , так самий чесний і справедливий 5- й канал і це ббез жартів !!
Так і буде , ватани , що скоро залишаться тільки ті канали , які працюють в інтересах Украіни і украінціів !
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17.07.2021 11:23 Ответить
Ти жартуєш, а є такі українці які ще пам'ятають помаранчеву революцію і той нюанс що "5 канал" був єдиним який показував події правдиво так як вони були насправді.
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17.07.2021 11:25 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3276742/***********************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76537261

- я не знаю что говорить кроме самых последних матюков
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17.07.2021 10:57 Ответить
Це на жаль копійки, а не штраф. Це менше коштує чим показати хвилину реклами один єдиний раз.
Штрафи мають бути відчутними.
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17.07.2021 11:23 Ответить
В п'ятницю Данілов відзвітує про "санкції " на Беню у вигляді штрафа на помийку Г+Г.
Ще додасть, що Віслюк особисто наполягав на "покаранні")))
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17.07.2021 13:24 Ответить
 
 