Телеканал "1+1" оштрафован за трансляцию российского сериала без перевода на украинский
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "ТРК "Студия 1 + 1" и принял решение оштрафовать лицензиата на 71 488,95 грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Внеплановая невыездная проверка была проведена из-за обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала "1 + 1" из 13 апреля по 30 мая 2020 сериала "Кухня" не на государственном языке. Мониторинг Национального совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая.
Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KEYSTONE PRODUCTION" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 этого Закона применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа". Это - 5% суммы лицензионного сбора, что для телеканала "1 + 1" составляет 71 488,95 грн.
В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.
Кроме того, Национальный совет признал нарушение ООО "ТРК "Студия 1 + 1"пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.
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ведуча (**** )!Криштально чесна і прозора!
это сколько секунд рекламы: 5 или 10?
Ну тепер усе.... Г+Г повний "банкрут"....
это хитрожопое ТВ на рекламе при сериале подняло лямы
что им эти тысячи?
очередной разводяк для лохов
Ще в 2014 році 1 секунда реклами коштувала 1500 грн. Тобто показати 20 секундний ролик ОДИН ЄДИНИЙ раз коштувало 30 тисяч грн.
Він неоднаразово звертався до Нацради з ТРМ. Інтер завдяки цій молодій людині отримав попередження. Я би замінив ту Нацради з ТРМ, яка нічого не бачить і нічого не чує, Максимом.
Так і буде , ватани , що скоро залишаться тільки ті канали , які працюють в інтересах Украіни і украінціів !
- я не знаю что говорить кроме самых последних матюков
Штрафи мають бути відчутними.
Ще додасть, що Віслюк особисто наполягав на "покаранні")))