Телеканал "1+1" оштрафован за трансляцию российского сериала без перевода на украинский

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "ТРК "Студия 1 + 1" и принял решение оштрафовать лицензиата на 71 488,95 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Внеплановая невыездная проверка была проведена из-за обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала "1 + 1" из 13 апреля по 30 мая 2020 сериала "Кухня" не на государственном языке. Мониторинг Национального совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая.

Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KEYSTONE PRODUCTION" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 этого Закона применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа". Это - 5% суммы лицензионного сбора, что для телеканала "1 + 1" составляет 71 488,95 грн.

В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.

Кроме того, Национальный совет признал нарушение ООО "ТРК "Студия 1 + 1"пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.

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