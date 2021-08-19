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Новости Происшествия Захват власти в Афганистане
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НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о тесном взаимодействии Североатлантического альянса с Европейским союзом по вопросу об эвакуации людей из Афганистана, где к власти пришла радикальная группировка "Талибан" .

"Беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в Афганистане. НАТО продолжает тесно сотрудничать с ЕС и остальным международным сообществом для координации и облегчения эвакуации", - отметил Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее он объявил о созыве "внеочередного виртуального совещания министров иностранных дел НАТО" 20 августа с целью "продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану".

В минувший вторник генсек НАТО заявил, что альянс "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе, чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
та нет - пора делать Ядерное Украинское Оружие
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19.08.2021 17:30
+4
А куда драпанула их туземная армия? Это сколько же оружия талибам на халяву привалило? НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9819
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19.08.2021 17:34
+4
"Облегчение эвакуации". А будет порка генералов, разведчиков и аналитиков, поставляющие лживую информацию политикам?
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19.08.2021 17:36
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Світ після перемоги «Талібану»: незрозуміла Америка, російська пропаганда та план Б для України - https://texty.org.ua/articles/104269/svit-pislya-peremohy-talibanu-nezrozumila-ameryka-rosijska-propahanda-ta-plan-b-dlya-********/?src=main

...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
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19.08.2021 17:27 Ответить
та нет - пора делать Ядерное Украинское Оружие
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19.08.2021 17:30 Ответить
А потом как учил гамадрил Арахамия - шантажировать цивилизованный мир, и они нам будут давать деньги "бесплатно".
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19.08.2021 17:49 Ответить
А что, как вариант. Он кацапы вполне этим пользуются. И это обезьянье поведение им вполне сходит с рук. НАТО і ЄС координують дії для евакуації з Афганістану, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1508
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19.08.2021 18:15 Ответить
С 2017 года в Конгрессе лежит заявка от Украины на статус "основной союзник США вне НАТО". Вот с этого желательно начать, тем боле что место занимаемое ранее Афганистаном - освободилось.
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19.08.2021 17:54 Ответить
талибы победили - будем договариваться с ними - это озвучил глава дипломатии ЕС - а как же принципы,стандарты и так далее ?
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19.08.2021 17:28 Ответить
НАТО і ЄС координують дії для евакуації з Афганістану, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2810
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19.08.2021 18:16 Ответить
с кем это они интересно "совместно координируют действия"?
с талибами?
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19.08.2021 17:28 Ответить
наверное с россиянами? не?
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19.08.2021 17:30 Ответить
кабул не донецк, там все контролируют талибы
без согласия талибов ни один борт не доедет до конца взлетной полосы
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19.08.2021 17:46 Ответить
Как-то всё через жопу .
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19.08.2021 17:30 Ответить
Хороша координация, что люди эвакуируются на фюзеляже транспортника
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19.08.2021 17:31 Ответить
А куда драпанула их туземная армия? Это сколько же оружия талибам на халяву привалило? НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9819
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19.08.2021 17:34 Ответить
"Облегчение эвакуации". А будет порка генералов, разведчиков и аналитиков, поставляющие лживую информацию политикам?
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19.08.2021 17:36 Ответить
В Европе пора начинать учить язык дари
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19.08.2021 17:39 Ответить
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!

Президед байден - предал США и руководствуется интересами расии кремля.
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19.08.2021 18:40 Ответить
 
 