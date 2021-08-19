НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о тесном взаимодействии Североатлантического альянса с Европейским союзом по вопросу об эвакуации людей из Афганистана, где к власти пришла радикальная группировка "Талибан" .
"Беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в Афганистане. НАТО продолжает тесно сотрудничать с ЕС и остальным международным сообществом для координации и облегчения эвакуации", - отметил Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее он объявил о созыве "внеочередного виртуального совещания министров иностранных дел НАТО" 20 августа с целью "продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану".
В минувший вторник генсек НАТО заявил, что альянс "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе, чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".
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...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
с талибами?
без согласия талибов ни один борт не доедет до конца взлетной полосы
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
Президед байден - предал США и руководствуется интересами
расиикремля.