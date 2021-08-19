НАТО і ЄС координують дії для евакуації з Афганістану, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про тісну взаємодію Північноатлантичного альянсу з Європейським Союзом з питання про евакуацію людей з Афганістану, де до влади прийшло радикальне угруповання "Талібан".
"Розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Шарлем Мішелем про ситуацію в Афганістані. НАТО продовжує тісно співпрацювати з ЄС і рештою міжнародної спільноти для координації і полегшення евакуації", - зазначив Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше він оголосив про скликання "позачергової віртуальної наради міністрів закордонних справ НАТО" 20 серпня з метою "продовжити нашу тісну координацію і обговорити наш спільний підхід до Афганістану".
Минулого вівторка генсек НАТО заявив, що альянс "буде продовжувати працювати для того, щоб стабілізувати обстановку в Афганістані, зважаючи на багато причин, в тому числі, щоб запобігти потокам біженців у Європу".
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...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
с талибами?
без согласия талибов ни один борт не доедет до конца взлетной полосы
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
Президед байден - предал США и руководствуется интересами
расиикремля.