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Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Штамм коронавируса

Штамм коронавируса "Дельта" всё активнее распространяется в Украине, количество новых случае заражения растет и уже осенью ожидается новая волна заболеваемости, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко написал в Фейсбуке.

"Единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать наших медиков, которые продолжают спасать жизни, - это прививаться от COVID-19", - отметил Ляшко.

Он отметил, что в Минздраве понимают, что лето подходит к концу, впереди ожидаются праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.

"Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что времени для того, чтобы защититься от болезни осталось "мало".

"Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни", - резюмировал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Спасибо, молодцы. Вы старались. Даже границу с кацапстаном не перекрыли где уже пару месяцев бушует епидемия. К тому же несмотря на официальные заявления что Украина не признает прививка СпутникV, в Украину со справками етих прививок охотно пускают.
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19.08.2021 20:25
+4
Ляшко, взв'язку з пандемією закрийте нахрен кордон з кацапами! Він є головним осередком розповсюдження вірусу. На мордорі кожен день дохне до тисячі кацапів, а наші шаряться туди-сюди родствЄнніков навЄстіть, мля...
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19.08.2021 20:29
+3
Чем вакцинироваться остальным предлагаешь ? В США официально признали текущие вакцины не работают и нужен третий бустер , причем каждые 8 месяцев .
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19.08.2021 20:31
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Ляшко на фото як з хреста знятий, бідолага...
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19.08.2021 20:14 Ответить
зеГРАБІЖНИКИ поклали на ковід... а йому розхльобувати..
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19.08.2021 20:16 Ответить
Будєм всех бамбіть!
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19.08.2021 20:15 Ответить
нє не так же, ватність смердить.
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19.08.2021 20:23 Ответить
"Охрану труда придумали трусы"....поэтому смелых на планете мало. Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко - Цензор.НЕТ 552
Зачем кипишить и истерить, нож к горлу приставили ? Заставляют ?
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19.08.2021 20:27 Ответить
Ты, наверное, пенсионер, дорогой? Дома в колясочке сидишь? Попроси, пусть тебе расскажут про то, как бюджетников сгоняют прививаться под угрозой увольнения. Про охрану труда - вообще глуповатое сравнение. Она защищает от реальной опасности, а не от придуманной. А у тебя, наверное, и иконка на колясочке висит, и крестик? Плюс три раза укололся. Молодец, со всех сторон перекрылся. Не пропадёшь.
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19.08.2021 22:08 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко - Цензор.НЕТ 646
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19.08.2021 20:23 Ответить
Чем вакцинироваться остальным предлагаешь ? В США официально признали текущие вакцины не работают и нужен третий бустер , причем каждые 8 месяцев .
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19.08.2021 20:31 Ответить
Ты читать не умеешь? Я призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Что не понятно? Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1142
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19.08.2021 20:33 Ответить
Это для него слишком сложно.
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19.08.2021 21:09 Ответить
Валерий, а позвольте поинтересоваться. А Вы прививались? Я сегодня вторую еле нашел! По Харькову Записи на вакцинацию нет. Все пункты работают по живой очереди и колят только вторую прививку. (Если остаточные есть - то после 16 могут уколоть первую).. столпотворение, склоки, путаниа очереди, жульничество ( приходит расфуфыренная деваха и говорит - я тут в начале очереди занимала....а.. да и вот на листике тут список кто со мной, сейчас подойдут --- а там человек 10 записано.. мне первую.. иначе буду скандал устраивать...). Врачи говорят - что колят второй, чтоб максимально покрыть тех, кому подошло время - крику было.....)
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19.08.2021 20:36 Ответить
Так всё нужно делать вовремя. Вполне можно было в начале лета и Файзером, и без очереди, и бесплатно... Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2356
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19.08.2021 20:41 Ответить
Шоб было понятно, о чем речь:

https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv

Естественно, в эти коллективы можно записать всех, кого хотите. Родственников, соседей и т.п. - это не штатное расписание.
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19.08.2021 20:44 Ответить
Пошел он нах.
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19.08.2021 20:24 Ответить
Спасибо, молодцы. Вы старались. Даже границу с кацапстаном не перекрыли где уже пару месяцев бушует епидемия. К тому же несмотря на официальные заявления что Украина не признает прививка СпутникV, в Украину со справками етих прививок охотно пускают.
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19.08.2021 20:25 Ответить
Поздно выпитая вторая - напрасно выпитая первая
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19.08.2021 20:26 Ответить
Ляшко, взв'язку з пандемією закрийте нахрен кордон з кацапами! Він є головним осередком розповсюдження вірусу. На мордорі кожен день дохне до тисячі кацапів, а наші шаряться туди-сюди родствЄнніков навЄстіть, мля...
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19.08.2021 20:29 Ответить
то вы говорите что Украина "готова" то падаете в штопор от 50 лаболевших в лагере детей, что аж руководство области отправляло всех по домам с криками и конвульсиями. теперь ты говоришь готовиться к дельта.......оппе. что происходит и что изменилось после смены Степанова? или лозунг НОВЫЕ ЛИЦА просто из за новых лиц?
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19.08.2021 20:30 Ответить
Глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что на данный момент внутренних-ковид паспортов не планируется. "Вот когда будут вакцинированы 50% населения - такие паспорта следует ввести, чтобы мотивировать еще 10-20%".

Тоесть придумали методичку, как мотивировать несогласных. Тоесть мы эти методичски вскрываем тут, сопоставляя зажимание мер с кривой привитых. А этот взял и всё сам на публику расп-здел, как год назад, когда сказал что "лохдаун был психологическим эффектом".

И как с такими работать? Гадит сразу всем - и заговорщикам и нам, разоблачителям. Ни себе, ни людям.
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19.08.2021 20:31 Ответить
А ты то чего распереживался за минздрав Украины? К тебе это каким боком?
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20.08.2021 07:50 Ответить
Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организме...ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.(с)
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19.08.2021 20:32 Ответить
Ясно Порошенко винен, бубочка зайнятий другим строком йому не до цього, мільярд дерев вже посадив, на черзі зе-парад з собаками
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19.08.2021 20:34 Ответить
Як ви, ЗЕкоМанда, заїбали вже. Імітатори діяльності, ******. Коли вас вже саджати почнуть.
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19.08.2021 20:44 Ответить
Ага, спочатку ці імітатори дивляться як ці хохли відпочивають без масок, - то ці зелені гівнюки не хотять собі рейтинг псувати і дають заразитись якомога більшій кількості, в потім "раптом", вони знають коли розпочнеться нова хвиля. "Ну кто бы мог подумать!"
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19.08.2021 20:47 Ответить
Супрун вместо Ляшко! Она сделает выборочную вакцинацию правильных украинцев.
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19.08.2021 21:13 Ответить
Все мы умрём
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19.08.2021 21:16 Ответить
А депутаты все не ДОХНУТ............
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19.08.2021 21:29 Ответить







Аптечні спостереження@pharmazzzevt 14 авг.

Зайшла жінка:
- Дайте корону.
- Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9347 А що то мають бути за ліки? Від чого?
- Не знаю, стоматолог виписав.
- А дайте рецепт. Ага, корега - крем для фіксації зубних протезів.
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19.08.2021 21:49 Ответить
В Україні немає жодної можливості визначати, який штам поширюється. Тому Ляшко - банальне брехло.
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19.08.2021 23:43 Ответить
ляшко *идор
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19.08.2021 23:50 Ответить
Согласно Daily Mail, «исследователи пришли к выводу, что наиболее образованные люди в нашем обществе - люди, сертифицированные для того, чтобы стать врачами и лечить вирус, - не только больше всего не решаются пройти вакцинацию, но и с наименьшей вероятностью передумают. » Причины, по которым они не решаются получить вакцину: - беспокойство по поводу побочных эффектов; - недоверие к вакцинам COVID-19; - недоверие к правительству; - не «верящие» в то, что им нужна вакцина.»

Официальные лица здравоохранения США призывают всех американцев, «полностью привитых» вакцинами Pfizer или Moderna, получить 3-ю бустерную дозу против COVID-19. В ВОЗ советуют не вводить 3-ю дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной.
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20.08.2021 00:19 Ответить
Среди врачей попадаются и такие, можешь лечиться только у таких.
"Ольга Ко́вех (использовала псевдоним «Катя Ковач», известна[кому?] под прозвищем «Доктор Смерть») - бывшая врач-терапевт, известная в среде российских ВИЧ-диссидентов[70] и считающаяся их неофициальным лидером. Считает, что СПИД вызывается не ВИЧ (который по её словам, был придуман американским правительством в 1980-е годы[31][неавторитетный источник?][71]), а стрессом, аутоиммунными явлениями, наркоманией и т. н. «спермотоксикозом» и советует лечиться с помощью барсучьего жира (одна из пациенток, которой Ольга посоветовала жир, впоследствии умерла), морковного, лукового и капустного соков и препарата «Преднизолон», который не восстанавливает иммунитет, а угнетает его. Также она отрицает существование лихорадки Эбола и туберкулёза, и называет «официальную теорию ВИЧ-СПИДа» лженаукой, действующей по принципу секты.[31][неавторитетный источник?] До своего увольнения в декабре 2017 года работала в медпункте волгоградского вокзала[72], ранее работала в одном военном городке в Подмосковье.[71] При этом врачебного диплома её не лишили. В октябре 2017 году стала обладателем научной антипремии «Почётный академик ВРАЛ». Всего она проконсультировала около 50 человек, пятеро из них умерли.[73]"
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20.08.2021 07:58 Ответить
Вот еще немного о ней
овех Ольга Григорьевна
Терапевт, главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ. Отрицает ВИЧ, вирусный гепатит, пневмоцисту, а также пользу вакцинации («ибо вакцины - это клеточный яд»). Лично консультирует ВИЧ-положительных людей по вопросам здоровья в ВИЧ-диссидентских группах."
финалист, член-корреспондент ВРАЛ

Это ж тот, о котором ты мечтал... Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1144
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20.08.2021 08:09 Ответить
3-я вакцина, усиливающая - бустерная - смертельная. Поэтому её пока нельзя колоть, т.к. если начнётся повальная смертность, не уколотые ни разу могут соскочить...Что, блат, вообще, происходит в мире???я думал так: неужели наше поколение, проскочит мимо глобальных потрясений? Кому-то 2-я мировая выпала, революция, голодомор...а нам вирусняк ???!!! та куй они угадали !!!!!! ..... Меня если честно - то не короно-вакцинация пугает а - мудаки !!!!
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20.08.2021 00:25 Ответить
В Израиле уже куче людей вкололи и ни хрена там не тохоже на твою брехню о смертельности третьей дозы. Вообще был случай, когда по ошибке ввели 6 доз вакцины пр-ва Пфайзер одному человеку и никаких побочек у него не было.
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20.08.2021 07:54 Ответить
При авакове за сутки хасидам запретили вьезд. При Лящко кабмин принимает решение о том что достаточно одной вакцины
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20.08.2021 05:29 Ответить
 
 