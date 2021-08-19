Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко
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Штамм коронавируса "Дельта" всё активнее распространяется в Украине, количество новых случае заражения растет и уже осенью ожидается новая волна заболеваемости, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко написал в Фейсбуке.
"Единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать наших медиков, которые продолжают спасать жизни, - это прививаться от COVID-19", - отметил Ляшко.
Он отметил, что в Минздраве понимают, что лето подходит к концу, впереди ожидаются праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.
"Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на "после праздников"! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни", - подчеркнул Ляшко.
Он отметил, что времени для того, чтобы защититься от болезни осталось "мало".
"Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни", - резюмировал Ляшко.
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Зачем кипишить и истерить, нож к горлу приставили ? Заставляют ?
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
Естественно, в эти коллективы можно записать всех, кого хотите. Родственников, соседей и т.п. - это не штатное расписание.
Тоесть придумали методичку, как мотивировать несогласных. Тоесть мы эти методичски вскрываем тут, сопоставляя зажимание мер с кривой привитых. А этот взял и всё сам на публику расп-здел, как год назад, когда сказал что "лохдаун был психологическим эффектом".
И как с такими работать? Гадит сразу всем - и заговорщикам и нам, разоблачителям. Ни себе, ни людям.
- Излишествами нехорошими…
- Да.(с)
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 14 авг.
Зайшла жінка:
- Дайте корону.
- А що то мають бути за ліки? Від чого?
- Не знаю, стоматолог виписав.
- А дайте рецепт. Ага, корега - крем для фіксації зубних протезів.
Официальные лица здравоохранения США призывают всех американцев, «полностью привитых» вакцинами Pfizer или Moderna, получить 3-ю бустерную дозу против COVID-19. В ВОЗ советуют не вводить 3-ю дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной.
"Ольга Ко́вех (использовала псевдоним «Катя Ковач», известна[кому?] под прозвищем «Доктор Смерть») - бывшая врач-терапевт, известная в среде российских ВИЧ-диссидентов[70] и считающаяся их неофициальным лидером. Считает, что СПИД вызывается не ВИЧ (который по её словам, был придуман американским правительством в 1980-е годы[31][неавторитетный источник?][71]), а стрессом, аутоиммунными явлениями, наркоманией и т. н. «спермотоксикозом» и советует лечиться с помощью барсучьего жира (одна из пациенток, которой Ольга посоветовала жир, впоследствии умерла), морковного, лукового и капустного соков и препарата «Преднизолон», который не восстанавливает иммунитет, а угнетает его. Также она отрицает существование лихорадки Эбола и туберкулёза, и называет «официальную теорию ВИЧ-СПИДа» лженаукой, действующей по принципу секты.[31][неавторитетный источник?] До своего увольнения в декабре 2017 года работала в медпункте волгоградского вокзала[72], ранее работала в одном военном городке в Подмосковье.[71] При этом врачебного диплома её не лишили. В октябре 2017 году стала обладателем научной антипремии «Почётный академик ВРАЛ». Всего она проконсультировала около 50 человек, пятеро из них умерли.[73]"
"Ковех Ольга Григорьевна
Терапевт, главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ. Отрицает ВИЧ, вирусный гепатит, пневмоцисту, а также пользу вакцинации («ибо вакцины - это клеточный яд»). Лично консультирует ВИЧ-положительных людей по вопросам здоровья в ВИЧ-диссидентских группах."
финалист, член-корреспондент ВРАЛ
Это ж тот, о котором ты мечтал...