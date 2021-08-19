Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко

Штам коронавірусу "Дельта" все активніше поширюється в Україні, кількість нових випадків зараження зростає і вже восени очікується нова хвиля захворюваності, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко написав у фейсбуці.

"Єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби, а також підтримати наших медиків, які продовжують рятувати життя – це щепитися від COVID-19", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, що літо добігає кінця, попереду очікуються святкові вихідні, які хочеться використовувати для поїздок до рідних і відпочинку.

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"Тому, якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на "після свят"! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні", - підкреслив Ляшко.

Він зазначив, що часу для того, щоб захиститися від хвороби залишилося "мало".

"Часу, щоб захиститися вже мало, тому не зволікайте! Тільки разом ми можемо перемогти COVID-19 і повернутися до звичного життя", - резюмував Ляшко.