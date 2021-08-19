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Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штам коронавірусу

Штам коронавірусу "Дельта" все активніше поширюється в Україні, кількість нових випадків зараження зростає і вже восени очікується нова хвиля захворюваності, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко написав у фейсбуці.

"Єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби, а також підтримати наших медиків, які продовжують рятувати життя – це щепитися від COVID-19", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, що літо добігає кінця, попереду очікуються святкові вихідні, які хочеться використовувати для поїздок до рідних і відпочинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко

"Тому, якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на "після свят"! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні", - підкреслив Ляшко.

Він зазначив, що часу для того, щоб захиститися від хвороби залишилося "мало".

"Часу, щоб захиститися вже мало, тому не зволікайте! Тільки разом ми можемо перемогти COVID-19 і повернутися до звичного життя", - резюмував Ляшко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Спасибо, молодцы. Вы старались. Даже границу с кацапстаном не перекрыли где уже пару месяцев бушует епидемия. К тому же несмотря на официальные заявления что Украина не признает прививка СпутникV, в Украину со справками етих прививок охотно пускают.
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19.08.2021 20:25
+4
Ляшко, взв'язку з пандемією закрийте нахрен кордон з кацапами! Він є головним осередком розповсюдження вірусу. На мордорі кожен день дохне до тисячі кацапів, а наші шаряться туди-сюди родствЄнніков навЄстіть, мля...
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19.08.2021 20:29
+3
Чем вакцинироваться остальным предлагаешь ? В США официально признали текущие вакцины не работают и нужен третий бустер , причем каждые 8 месяцев .
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19.08.2021 20:31
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Ляшко на фото як з хреста знятий, бідолага...
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19.08.2021 20:14 Відповісти
зеГРАБІЖНИКИ поклали на ковід... а йому розхльобувати..
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19.08.2021 20:16 Відповісти
Будєм всех бамбіть!
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19.08.2021 20:15 Відповісти
нє не так же, ватність смердить.
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19.08.2021 20:23 Відповісти
"Охрану труда придумали трусы"....поэтому смелых на планете мало. Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко - Цензор.НЕТ 552
Зачем кипишить и истерить, нож к горлу приставили ? Заставляют ?
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19.08.2021 20:27 Відповісти
Ты, наверное, пенсионер, дорогой? Дома в колясочке сидишь? Попроси, пусть тебе расскажут про то, как бюджетников сгоняют прививаться под угрозой увольнения. Про охрану труда - вообще глуповатое сравнение. Она защищает от реальной опасности, а не от придуманной. А у тебя, наверное, и иконка на колясочке висит, и крестик? Плюс три раза укололся. Молодец, со всех сторон перекрылся. Не пропадёшь.
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19.08.2021 22:08 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко - Цензор.НЕТ 646
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19.08.2021 20:23 Відповісти
Чем вакцинироваться остальным предлагаешь ? В США официально признали текущие вакцины не работают и нужен третий бустер , причем каждые 8 месяцев .
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19.08.2021 20:31 Відповісти
Ты читать не умеешь? Я призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Что не понятно? Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1142
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19.08.2021 20:33 Відповісти
Это для него слишком сложно.
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19.08.2021 21:09 Відповісти
Валерий, а позвольте поинтересоваться. А Вы прививались? Я сегодня вторую еле нашел! По Харькову Записи на вакцинацию нет. Все пункты работают по живой очереди и колят только вторую прививку. (Если остаточные есть - то после 16 могут уколоть первую).. столпотворение, склоки, путаниа очереди, жульничество ( приходит расфуфыренная деваха и говорит - я тут в начале очереди занимала....а.. да и вот на листике тут список кто со мной, сейчас подойдут --- а там человек 10 записано.. мне первую.. иначе буду скандал устраивать...). Врачи говорят - что колят второй, чтоб максимально покрыть тех, кому подошло время - крику было.....)
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19.08.2021 20:36 Відповісти
Так всё нужно делать вовремя. Вполне можно было в начале лета и Файзером, и без очереди, и бесплатно... Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2356
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19.08.2021 20:41 Відповісти
Шоб было понятно, о чем речь:

https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv

Естественно, в эти коллективы можно записать всех, кого хотите. Родственников, соседей и т.п. - это не штатное расписание.
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19.08.2021 20:44 Відповісти
Пошел он нах.
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19.08.2021 20:24 Відповісти
Спасибо, молодцы. Вы старались. Даже границу с кацапстаном не перекрыли где уже пару месяцев бушует епидемия. К тому же несмотря на официальные заявления что Украина не признает прививка СпутникV, в Украину со справками етих прививок охотно пускают.
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19.08.2021 20:25 Відповісти
Поздно выпитая вторая - напрасно выпитая первая
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19.08.2021 20:26 Відповісти
Ляшко, взв'язку з пандемією закрийте нахрен кордон з кацапами! Він є головним осередком розповсюдження вірусу. На мордорі кожен день дохне до тисячі кацапів, а наші шаряться туди-сюди родствЄнніков навЄстіть, мля...
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19.08.2021 20:29 Відповісти
то вы говорите что Украина "готова" то падаете в штопор от 50 лаболевших в лагере детей, что аж руководство области отправляло всех по домам с криками и конвульсиями. теперь ты говоришь готовиться к дельта.......оппе. что происходит и что изменилось после смены Степанова? или лозунг НОВЫЕ ЛИЦА просто из за новых лиц?
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19.08.2021 20:30 Відповісти
Глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что на данный момент внутренних-ковид паспортов не планируется. "Вот когда будут вакцинированы 50% населения - такие паспорта следует ввести, чтобы мотивировать еще 10-20%".

Тоесть придумали методичку, как мотивировать несогласных. Тоесть мы эти методичски вскрываем тут, сопоставляя зажимание мер с кривой привитых. А этот взял и всё сам на публику расп-здел, как год назад, когда сказал что "лохдаун был психологическим эффектом".

И как с такими работать? Гадит сразу всем - и заговорщикам и нам, разоблачителям. Ни себе, ни людям.
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19.08.2021 20:31 Відповісти
А ты то чего распереживался за минздрав Украины? К тебе это каким боком?
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20.08.2021 07:50 Відповісти
Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организме...ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.(с)
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19.08.2021 20:32 Відповісти
Ясно Порошенко винен, бубочка зайнятий другим строком йому не до цього, мільярд дерев вже посадив, на черзі зе-парад з собаками
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19.08.2021 20:34 Відповісти
Як ви, ЗЕкоМанда, заїбали вже. Імітатори діяльності, ******. Коли вас вже саджати почнуть.
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19.08.2021 20:44 Відповісти
Ага, спочатку ці імітатори дивляться як ці хохли відпочивають без масок, - то ці зелені гівнюки не хотять собі рейтинг псувати і дають заразитись якомога більшій кількості, в потім "раптом", вони знають коли розпочнеться нова хвиля. "Ну кто бы мог подумать!"
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19.08.2021 20:47 Відповісти
Супрун вместо Ляшко! Она сделает выборочную вакцинацию правильных украинцев.
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19.08.2021 21:13 Відповісти
Все мы умрём
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19.08.2021 21:16 Відповісти
А депутаты все не ДОХНУТ............
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19.08.2021 21:29 Відповісти







Аптечні спостереження@pharmazzzevt 14 авг.

Зайшла жінка:
- Дайте корону.
- Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9347 А що то мають бути за ліки? Від чого?
- Не знаю, стоматолог виписав.
- А дайте рецепт. Ага, корега - крем для фіксації зубних протезів.
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19.08.2021 21:49 Відповісти
В Україні немає жодної можливості визначати, який штам поширюється. Тому Ляшко - банальне брехло.
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19.08.2021 23:43 Відповісти
ляшко *идор
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19.08.2021 23:50 Відповісти
Согласно Daily Mail, «исследователи пришли к выводу, что наиболее образованные люди в нашем обществе - люди, сертифицированные для того, чтобы стать врачами и лечить вирус, - не только больше всего не решаются пройти вакцинацию, но и с наименьшей вероятностью передумают. » Причины, по которым они не решаются получить вакцину: - беспокойство по поводу побочных эффектов; - недоверие к вакцинам COVID-19; - недоверие к правительству; - не «верящие» в то, что им нужна вакцина.»

Официальные лица здравоохранения США призывают всех американцев, «полностью привитых» вакцинами Pfizer или Moderna, получить 3-ю бустерную дозу против COVID-19. В ВОЗ советуют не вводить 3-ю дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной.
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20.08.2021 00:19 Відповісти
Среди врачей попадаются и такие, можешь лечиться только у таких.
"Ольга Ко́вех (использовала псевдоним «Катя Ковач», известна[кому?] под прозвищем «Доктор Смерть») - бывшая врач-терапевт, известная в среде российских ВИЧ-диссидентов[70] и считающаяся их неофициальным лидером. Считает, что СПИД вызывается не ВИЧ (который по её словам, был придуман американским правительством в 1980-е годы[31][неавторитетный источник?][71]), а стрессом, аутоиммунными явлениями, наркоманией и т. н. «спермотоксикозом» и советует лечиться с помощью барсучьего жира (одна из пациенток, которой Ольга посоветовала жир, впоследствии умерла), морковного, лукового и капустного соков и препарата «Преднизолон», который не восстанавливает иммунитет, а угнетает его. Также она отрицает существование лихорадки Эбола и туберкулёза, и называет «официальную теорию ВИЧ-СПИДа» лженаукой, действующей по принципу секты.[31][неавторитетный источник?] До своего увольнения в декабре 2017 года работала в медпункте волгоградского вокзала[72], ранее работала в одном военном городке в Подмосковье.[71] При этом врачебного диплома её не лишили. В октябре 2017 году стала обладателем научной антипремии «Почётный академик ВРАЛ». Всего она проконсультировала около 50 человек, пятеро из них умерли.[73]"
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20.08.2021 07:58 Відповісти
Вот еще немного о ней
овех Ольга Григорьевна
Терапевт, главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ. Отрицает ВИЧ, вирусный гепатит, пневмоцисту, а также пользу вакцинации («ибо вакцины - это клеточный яд»). Лично консультирует ВИЧ-положительных людей по вопросам здоровья в ВИЧ-диссидентских группах."
финалист, член-корреспондент ВРАЛ

Это ж тот, о котором ты мечтал... Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1144
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20.08.2021 08:09 Відповісти
3-я вакцина, усиливающая - бустерная - смертельная. Поэтому её пока нельзя колоть, т.к. если начнётся повальная смертность, не уколотые ни разу могут соскочить...Что, блат, вообще, происходит в мире???я думал так: неужели наше поколение, проскочит мимо глобальных потрясений? Кому-то 2-я мировая выпала, революция, голодомор...а нам вирусняк ???!!! та куй они угадали !!!!!! ..... Меня если честно - то не короно-вакцинация пугает а - мудаки !!!!
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20.08.2021 00:25 Відповісти
В Израиле уже куче людей вкололи и ни хрена там не тохоже на твою брехню о смертельности третьей дозы. Вообще был случай, когда по ошибке ввели 6 доз вакцины пр-ва Пфайзер одному человеку и никаких побочек у него не было.
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20.08.2021 07:54 Відповісти
При авакове за сутки хасидам запретили вьезд. При Лящко кабмин принимает решение о том что достаточно одной вакцины
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20.08.2021 05:29 Відповісти
 
 