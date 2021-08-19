Штам коронавірусу "Дельта" дедалі активніше поширюється по країні, - Ляшко
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Штам коронавірусу "Дельта" все активніше поширюється в Україні, кількість нових випадків зараження зростає і вже восени очікується нова хвиля захворюваності, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко написав у фейсбуці.
"Єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби, а також підтримати наших медиків, які продовжують рятувати життя – це щепитися від COVID-19", - зазначив Ляшко.
Він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, що літо добігає кінця, попереду очікуються святкові вихідні, які хочеться використовувати для поїздок до рідних і відпочинку.
"Тому, якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на "після свят"! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні", - підкреслив Ляшко.
Він зазначив, що часу для того, щоб захиститися від хвороби залишилося "мало".
"Часу, щоб захиститися вже мало, тому не зволікайте! Тільки разом ми можемо перемогти COVID-19 і повернутися до звичного життя", - резюмував Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Зачем кипишить и истерить, нож к горлу приставили ? Заставляют ?
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
Естественно, в эти коллективы можно записать всех, кого хотите. Родственников, соседей и т.п. - это не штатное расписание.
Тоесть придумали методичку, как мотивировать несогласных. Тоесть мы эти методичски вскрываем тут, сопоставляя зажимание мер с кривой привитых. А этот взял и всё сам на публику расп-здел, как год назад, когда сказал что "лохдаун был психологическим эффектом".
И как с такими работать? Гадит сразу всем - и заговорщикам и нам, разоблачителям. Ни себе, ни людям.
- Излишествами нехорошими…
- Да.(с)
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 14 авг.
Зайшла жінка:
- Дайте корону.
- А що то мають бути за ліки? Від чого?
- Не знаю, стоматолог виписав.
- А дайте рецепт. Ага, корега - крем для фіксації зубних протезів.
Официальные лица здравоохранения США призывают всех американцев, «полностью привитых» вакцинами Pfizer или Moderna, получить 3-ю бустерную дозу против COVID-19. В ВОЗ советуют не вводить 3-ю дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной.
"Ольга Ко́вех (использовала псевдоним «Катя Ковач», известна[кому?] под прозвищем «Доктор Смерть») - бывшая врач-терапевт, известная в среде российских ВИЧ-диссидентов[70] и считающаяся их неофициальным лидером. Считает, что СПИД вызывается не ВИЧ (который по её словам, был придуман американским правительством в 1980-е годы[31][неавторитетный источник?][71]), а стрессом, аутоиммунными явлениями, наркоманией и т. н. «спермотоксикозом» и советует лечиться с помощью барсучьего жира (одна из пациенток, которой Ольга посоветовала жир, впоследствии умерла), морковного, лукового и капустного соков и препарата «Преднизолон», который не восстанавливает иммунитет, а угнетает его. Также она отрицает существование лихорадки Эбола и туберкулёза, и называет «официальную теорию ВИЧ-СПИДа» лженаукой, действующей по принципу секты.[31][неавторитетный источник?] До своего увольнения в декабре 2017 года работала в медпункте волгоградского вокзала[72], ранее работала в одном военном городке в Подмосковье.[71] При этом врачебного диплома её не лишили. В октябре 2017 году стала обладателем научной антипремии «Почётный академик ВРАЛ». Всего она проконсультировала около 50 человек, пятеро из них умерли.[73]"
"Ковех Ольга Григорьевна
Терапевт, главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ. Отрицает ВИЧ, вирусный гепатит, пневмоцисту, а также пользу вакцинации («ибо вакцины - это клеточный яд»). Лично консультирует ВИЧ-положительных людей по вопросам здоровья в ВИЧ-диссидентских группах."
финалист, член-корреспондент ВРАЛ
Это ж тот, о котором ты мечтал...