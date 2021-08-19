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ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

В ЮНЕСКО призвали защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане после захвата власти над страной движением "Талибан".

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, распространенном в четверг.

В частности, Азуле "призвала к сохранению культурного наследия Афганистана в его разнообразии при полном соблюдении норм международного права, а также к принятию всех необходимых мер предосторожности чтобы пощадить и защитить культурное наследие от ущерба и разграбления", отмечается в заявлении, размещенном на сайте организации.

В ЮНЕСКО сообщили, что пристально следят за ситуацией в стране и готовы приложить все возможные усилия для защиты бесценного культурного наследия Афганистана. Организация подчеркнула важность обеспечения безопасной рабочей среды для художников и специалистов в области культурного наследия в стране.

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В организации отметили особую историческую и культурную ценность таких мест, как исторические районы города Герат, Джамский Минарет и постройки в Бамианской долине, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также музеи, в том числе Национальный музей в Кабуле.

Обеспокоенность организации связана с уничтожением талибами Бамианских статуй Будды в 2001 году. Тогда лидер организации мулла Мохаммед Омар заявил, что статуи являются языческими идолами и подлежат уничтожению. В 2003 году многие исторические постройки, находящиеся в Бамианской долине, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Талибан это наследие ООН. А их костюмчики, тапки и шаурма - ЮНЕСКО.
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19.08.2021 23:36
+2
ЮНЕСКО - защищай теперь в Афганистане -
бессильную армию сбежавшего Гани ...
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19.08.2021 23:11
+2
ЮНЕСКО ваша обеспокоенность вызывает у других только смех. То что вы хотите, это просто нереально сделать.
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19.08.2021 23:11
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Я призіваю ЮНЕСКО віразить глубокий и не менее глубоко обеспокоенній пофигизм.
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19.08.2021 23:09 Ответить
Кого призьівает? Талибов?
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19.08.2021 23:29 Ответить
ЮНЕСКО еще более е-тые чем сами талибы.
Потому что талибы хотя бы понимают, что для сохранения ценностей талибана нужно резать неверных, а вот ЮНЕСКО вообще дупля не отбивают, что для защиты культурного наследия и работников культуры периодически необходимо кого-то застрелить.
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19.08.2021 23:43 Ответить
Лучше им свиной тушенки дайте как гуманитарную помощь глядишь обезьянки Пастуха Аллаха и превратятся в гиен и падальщиков...
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20.08.2021 00:01 Ответить
Они ее выкинут, религиозных фанатиков так не победить.
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20.08.2021 00:39 Ответить
Когда-то читал, что во время войны с неверными при крайней необходимости муслиму можно жрать и свинину, и прочие некошерные продукты.
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20.08.2021 08:18 Ответить
ЮНЕСКО - защищай теперь в Афганистане -
бессильную армию сбежавшего Гани ...
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19.08.2021 23:11 Ответить
ЮНЕСКО ваша обеспокоенность вызывает у других только смех. То что вы хотите, это просто нереально сделать.
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19.08.2021 23:11 Ответить
хм.. стесняюсь спросить а какое такое наследие ЮНЕСКО есть в Афгане!?.. Талибан что-ли !? ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане - Цензор.НЕТ 8390
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19.08.2021 23:19 Ответить
Талибан это наследие ООН. А их костюмчики, тапки и шаурма - ЮНЕСКО.
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19.08.2021 23:36 Ответить
ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане - Цензор.НЕТ 4552
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19.08.2021 23:37 Ответить
О Бамианской Долине ничего не слыхал? Ну так и не выпячивай свое невежество. Ты кстати наверное и Афганистан на карте мира не найдешь. А комменты тупые строчишь.
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19.08.2021 23:40 Ответить
Кива это ты !? ну так чу от сюда эрудит куев нах !!!
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20.08.2021 00:01 Ответить
по интеллекту (вернее его отсутствию))), игорь монахов = кива. А послать отсюда можешь себя - к киве)))
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20.08.2021 00:07 Ответить
извини но у меня сильнейшая аллергия на тупых людей, считающих себя умными.
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20.08.2021 00:13 Ответить
как же ты живешь с таким раздвоением личности?))) (хотя личностью тебя вряд ли назовешь))
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20.08.2021 00:16 Ответить
Умные люди - странный предмет, в интернете их куча, но нигде больше нет..
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20.08.2021 00:30 Ответить
МАонахов настолько туп, что не осознает своей тупости. ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані - Цензор.НЕТ 916
ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані - Цензор.НЕТ 7152
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20.08.2021 08:23 Ответить
та ты гляди ***, да тут слет эрудитов с 6-й палаты !!!
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20.08.2021 11:26 Ответить
А таліби взагалі знають, що таке ЮНЕСКО? Афганцям БУЛО глубоко пох... своє майбутнє. Так ЧОМУ талібан це має хвилювати.
Акакаяразніца, да?
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20.08.2021 01:46 Ответить
Закликає кого? Солдатів ЮНЕСКО? Тому що таліби клали на них - ну, самі знаєте, що...
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20.08.2021 03:50 Ответить
Ортодоксальные исламисты-сунниты талибы уже всех предупредили, что их не касаются никакие законы (включая международные), кроме Корана и Хадисов. Поэтому все, что касается искусства даже тысячелетней давности, будет ими уничтожатся. Если какое-то быдло типа пдрса манахова не знает, то предписания Корана запрещают изображения человека и животных. Не знаю, каким образом исламские крючкотворы обошли запрет в случае фотографии, кино и цифрового видео.
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20.08.2021 08:31 Ответить
І що ЮНЕСКО пропонує, відсилати 20-річних пацанів, щоб ті віддавали своє життя за ради культурної спадщини Авгану, нехай самі захищають свою країну, досить безглуздих смертей і подачок 🤬
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20.08.2021 10:39 Ответить
 
 