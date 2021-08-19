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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані

В ЮНЕСКО закликали захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані після захоплення влади над країною рухом "Талібан".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле, поширеній у четвер.

Зокрема, Азуле "закликала до збереження культурної спадщини Афганістану в його розмаїтті при повному дотриманні норм міжнародного права, а також до вжиття всіх необхідних заходів обережності, щоб уберегти і захистити культурну спадщину від шкоди і розграбування", наголошується в заяві, розміщеній на сайті організації.

В ЮНЕСКО повідомили, що пильно стежать за ситуацією в країні і готові докласти всіх можливих зусиль для захисту безцінної культурної спадщини Афганістану. Організація наголосила на важливості забезпечення безпечної робочого середовища для художників і фахівців в галузі культурної спадщини в країні.

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В організації відзначили особливу історичну і культурну цінність таких місць, як історичні райони міста Герат, Джамський Мінарет і споруди в Баміанській долині, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також музеї, зокрема Національний музей у Кабулі.

Стурбованість організації пов'язана зі знищенням талібами Баміанських статуй Будди в 2001 році. Тоді лідер організації мулла Мохаммед Омар заявив, що статуї є язичницькими ідолами і підлягають знищенню. У 2003 році багато історичних споруд, що розташовані в Баміанській долині, були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Талибан это наследие ООН. А их костюмчики, тапки и шаурма - ЮНЕСКО.
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19.08.2021 23:36
+2
ЮНЕСКО - защищай теперь в Афганистане -
бессильную армию сбежавшего Гани ...
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19.08.2021 23:11
+2
ЮНЕСКО ваша обеспокоенность вызывает у других только смех. То что вы хотите, это просто нереально сделать.
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19.08.2021 23:11
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Я призіваю ЮНЕСКО віразить глубокий и не менее глубоко обеспокоенній пофигизм.
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19.08.2021 23:09 Відповісти
Кого призьівает? Талибов?
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19.08.2021 23:29 Відповісти
ЮНЕСКО еще более е-тые чем сами талибы.
Потому что талибы хотя бы понимают, что для сохранения ценностей талибана нужно резать неверных, а вот ЮНЕСКО вообще дупля не отбивают, что для защиты культурного наследия и работников культуры периодически необходимо кого-то застрелить.
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19.08.2021 23:43 Відповісти
Лучше им свиной тушенки дайте как гуманитарную помощь глядишь обезьянки Пастуха Аллаха и превратятся в гиен и падальщиков...
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20.08.2021 00:01 Відповісти
Они ее выкинут, религиозных фанатиков так не победить.
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20.08.2021 00:39 Відповісти
Когда-то читал, что во время войны с неверными при крайней необходимости муслиму можно жрать и свинину, и прочие некошерные продукты.
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20.08.2021 08:18 Відповісти
ЮНЕСКО - защищай теперь в Афганистане -
бессильную армию сбежавшего Гани ...
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19.08.2021 23:11 Відповісти
ЮНЕСКО ваша обеспокоенность вызывает у других только смех. То что вы хотите, это просто нереально сделать.
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19.08.2021 23:11 Відповісти
хм.. стесняюсь спросить а какое такое наследие ЮНЕСКО есть в Афгане!?.. Талибан что-ли !? ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане - Цензор.НЕТ 8390
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19.08.2021 23:19 Відповісти
Талибан это наследие ООН. А их костюмчики, тапки и шаурма - ЮНЕСКО.
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19.08.2021 23:36 Відповісти
ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане - Цензор.НЕТ 4552
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19.08.2021 23:37 Відповісти
О Бамианской Долине ничего не слыхал? Ну так и не выпячивай свое невежество. Ты кстати наверное и Афганистан на карте мира не найдешь. А комменты тупые строчишь.
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19.08.2021 23:40 Відповісти
Кива это ты !? ну так чу от сюда эрудит куев нах !!!
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20.08.2021 00:01 Відповісти
по интеллекту (вернее его отсутствию))), игорь монахов = кива. А послать отсюда можешь себя - к киве)))
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20.08.2021 00:07 Відповісти
извини но у меня сильнейшая аллергия на тупых людей, считающих себя умными.
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20.08.2021 00:13 Відповісти
как же ты живешь с таким раздвоением личности?))) (хотя личностью тебя вряд ли назовешь))
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20.08.2021 00:16 Відповісти
Умные люди - странный предмет, в интернете их куча, но нигде больше нет..
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20.08.2021 00:30 Відповісти
МАонахов настолько туп, что не осознает своей тупости. ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані - Цензор.НЕТ 916
ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані - Цензор.НЕТ 7152
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20.08.2021 08:23 Відповісти
та ты гляди ***, да тут слет эрудитов с 6-й палаты !!!
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20.08.2021 11:26 Відповісти
А таліби взагалі знають, що таке ЮНЕСКО? Афганцям БУЛО глубоко пох... своє майбутнє. Так ЧОМУ талібан це має хвилювати.
Акакаяразніца, да?
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20.08.2021 01:46 Відповісти
Закликає кого? Солдатів ЮНЕСКО? Тому що таліби клали на них - ну, самі знаєте, що...
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20.08.2021 03:50 Відповісти
Ортодоксальные исламисты-сунниты талибы уже всех предупредили, что их не касаются никакие законы (включая международные), кроме Корана и Хадисов. Поэтому все, что касается искусства даже тысячелетней давности, будет ими уничтожатся. Если какое-то быдло типа пдрса манахова не знает, то предписания Корана запрещают изображения человека и животных. Не знаю, каким образом исламские крючкотворы обошли запрет в случае фотографии, кино и цифрового видео.
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20.08.2021 08:31 Відповісти
І що ЮНЕСКО пропонує, відсилати 20-річних пацанів, щоб ті віддавали своє життя за ради культурної спадщини Авгану, нехай самі захищають свою країну, досить безглуздих смертей і подачок 🤬
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20.08.2021 10:39 Відповісти
 
 