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Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров

Наибольшим спросом в "Дії" пользуются услуги смены места регистрации. Сейчас такая услуга работает в тестовом режиме в нескольких городах, но осенью ее планируют запустить по всей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Gazeta.ua заявил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, услуга изменения места регистрации - самая популярная в стране.

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - сказал Федоров.

Министр пояснил, что сегодня каждая территориальная громада имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

"А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - добавил Федоров.

Читайте также: Количество активных пользователей "Дії" превысило 6 миллионов, - Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Сделайте лучше онлайн-военкома, шоб повестка приходила сразу в "Дию". Может тогда уклонист-енурезник пойдет Крысм освобождать Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 7532
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20.08.2021 09:10
+1
Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 641
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20.08.2021 09:11
+1
Вспоминается шутка про двух абреков, один другому говорит "и как у этих ментов язык вообще поворачивается - "про письку" на людях спрашивать?"
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20.08.2021 09:18
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Сделайте лучше онлайн-военкома, шоб повестка приходила сразу в "Дию". Может тогда уклонист-енурезник пойдет Крысм освобождать Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 7532
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20.08.2021 09:10 Ответить
Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 641
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20.08.2021 09:11 Ответить
в сша при смене адреса должен зайти на сайт и прописать новый адрес, а так да нет...
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20.08.2021 09:16 Ответить
Незабаром зелень докорчує всю Україну, но ви дєржітєсь там.
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20.08.2021 09:19 Ответить
прописку отменили, а регистрацию нет
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20.08.2021 09:20 Ответить
Вспоминается шутка про двух абреков, один другому говорит "и как у этих ментов язык вообще поворачивается - "про письку" на людях спрашивать?"
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20.08.2021 09:18 Ответить
Бородатий анекдот про діалог в львівському трамваї:
Пане, заберіть свою руку від мого писку...
Слюшай...сматри....где моя рука, а где твоя писка....
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20.08.2021 09:48 Ответить
Зелені джигіталізатори. Восени плануємо запустити послугу онлайн-прописки по всій країні, - Федоров - Цензор.НЕТ 6089
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20.08.2021 09:32 Ответить
как только введут онлайн военкомов - так все дию и удалят.
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20.08.2021 09:32 Ответить
все еще помнят волны мобилизации
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20.08.2021 09:33 Ответить
Прописка була в срср. В Україні - реєстрація.
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20.08.2021 09:42 Ответить
А що, в Україні відновлено інститут прописки? Це законно?
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20.08.2021 10:59 Ответить
 
 