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Восени плануємо запустити послугу онлайн-прописки по всій країні, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Восени плануємо запустити послугу онлайн-прописки по всій країні, - Федоров

Найбільшим попитом в "Дії" користуються послуги зміни місця реєстрації. Зараз така послуга працює в тестовому режимі в декількох містах, але восени її планують запустити по всій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Gazeta.ua заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.

"Ми багато сил кинули, щоб оцифровувати її. Запустили можливість змінювати місце реєстрації онлайн у декількох місцях. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків", - сказав Федоров.

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Міністр пояснив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

"А ще є військкомати - це окрема історія. Не буду говорити про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якесь ментальний опір робити цифровізацію. Але сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо представити вже оновлену послугу, яка буде працювати по всій країні", - додав Федоров.

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Топ коментарі
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Сделайте лучше онлайн-военкома, шоб повестка приходила сразу в "Дию". Может тогда уклонист-енурезник пойдет Крысм освобождать Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 7532
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20.08.2021 09:10
+1
Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 641
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20.08.2021 09:11
+1
Вспоминается шутка про двух абреков, один другому говорит "и как у этих ментов язык вообще поворачивается - "про письку" на людях спрашивать?"
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20.08.2021 09:18
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Сделайте лучше онлайн-военкома, шоб повестка приходила сразу в "Дию". Может тогда уклонист-енурезник пойдет Крысм освобождать Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 7532
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20.08.2021 09:10 Відповісти
Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров - Цензор.НЕТ 641
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20.08.2021 09:11 Відповісти
в сша при смене адреса должен зайти на сайт и прописать новый адрес, а так да нет...
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20.08.2021 09:16 Відповісти
Незабаром зелень докорчує всю Україну, но ви дєржітєсь там.
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20.08.2021 09:19 Відповісти
прописку отменили, а регистрацию нет
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20.08.2021 09:20 Відповісти
Вспоминается шутка про двух абреков, один другому говорит "и как у этих ментов язык вообще поворачивается - "про письку" на людях спрашивать?"
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20.08.2021 09:18 Відповісти
Бородатий анекдот про діалог в львівському трамваї:
Пане, заберіть свою руку від мого писку...
Слюшай...сматри....где моя рука, а где твоя писка....
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20.08.2021 09:48 Відповісти
Зелені джигіталізатори. Восени плануємо запустити послугу онлайн-прописки по всій країні, - Федоров - Цензор.НЕТ 6089
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20.08.2021 09:32 Відповісти
как только введут онлайн военкомов - так все дию и удалят.
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20.08.2021 09:32 Відповісти
все еще помнят волны мобилизации
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20.08.2021 09:33 Відповісти
Прописка була в срср. В Україні - реєстрація.
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20.08.2021 09:42 Відповісти
А що, в Україні відновлено інститут прописки? Це законно?
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20.08.2021 10:59 Відповісти
 
 