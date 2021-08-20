Восени плануємо запустити послугу онлайн-прописки по всій країні, - Федоров

Найбільшим попитом в "Дії" користуються послуги зміни місця реєстрації. Зараз така послуга працює в тестовому режимі в декількох містах, але восени її планують запустити по всій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Gazeta.ua заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.

"Ми багато сил кинули, щоб оцифровувати її. Запустили можливість змінювати місце реєстрації онлайн у декількох місцях. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків", - сказав Федоров.

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Міністр пояснив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

"А ще є військкомати - це окрема історія. Не буду говорити про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якесь ментальний опір робити цифровізацію. Але сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо представити вже оновлену послугу, яка буде працювати по всій країні", - додав Федоров.