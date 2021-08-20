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Макрон призвал Путина освободить Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон призвал Путина освободить Навального

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Президент Макрон также выразил свою обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном.

"Президент республики призвал к освобождению Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте канцелярии французского президента.

Главы государств разговаривали более 1,5 часов. Они обменялись своими мнениями о ситуации в Афганистане, взглядами на проходящую в стране эвакуацию, а также приоритетными ожиданиями относительно движения "Талибан". Речь шла о вопросах "борьбы против наркотиков и незаконного оборота оружия, разрыве с международными террористическими движениями, уважении прав женщин".

Читайте также: Мы пристально следим за ситуацией с предъявлением нового обвинения Навальному, - представитель Госдепа Прайс

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Квакание жабы.
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20.08.2021 09:19
+5
І той відразу побіг виконувати чи послав в сексуальну подорож? Без сумніву, друге.
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20.08.2021 09:21
+4
Глубокая озабоченность це якась хвороба мозгів у правителів Франції та інших озабоченних---це вже анекдот якийсь
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20.08.2021 09:50
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Квакание жабы.
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20.08.2021 09:19 Ответить
А ви чогось від жабоїда іншого чекали? Сказав на публіку і збувся. А от по свійськи про що домовлялися?
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20.08.2021 09:52 Ответить
І той відразу побіг виконувати чи послав в сексуальну подорож? Без сумніву, друге.
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20.08.2021 09:21 Ответить
"Призвал"ники, хорош на публику играть!
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20.08.2021 09:24 Ответить
Що цікаво, в французській інфі нема фраз на кшалт "обвинили Украину в обострении ситуации на линии разграничения", "в тиражировании Украиной провокационных законодательных инициатив, противоречащих минским соглашениям", та "в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации всех ранее достигнутых соглашений, в связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате" - нема таких подібних, і все.
Зате є про Навального...

Але: нема і про касапський беспредел в Криму!
Союзнички, бл...
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20.08.2021 09:28 Ответить
Макрон призвав *****,чому не призиває покинути Крим або вивести свої війська із сходу України?Це як секс в презервативі,рухів багато а результата ноль.
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20.08.2021 09:29 Ответить
Ляпнув для годиться.
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20.08.2021 09:29 Ответить
Макрон призвал Путина освободить Навального - Цензор.НЕТ 8959
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20.08.2021 09:32 Ответить
Макарон,ты еще призови ***** освободить Крым и Донбасс.Клоун французкий.
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20.08.2021 09:36 Ответить
Глубокая озабоченность це якась хвороба мозгів у правителів Франції та інших озабоченних---це вже анекдот якийсь
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20.08.2021 09:50 Ответить
Нехай сидить той Небутербродний.
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20.08.2021 09:54 Ответить
А зачем? Крым ведь не бутерброд...
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20.08.2021 09:58 Ответить
Вот это пример лицемерия политиков Европы: одно говорим Tête-à-tête/Тет-а-тет или в узком доверительном кругу, а совсем другое на публике. И чем большая степень податливости - пресмыкательства перед главным импортером коррупции, а для кого еще и работодателем, тем больше диссонанс между словом и делом. Это и пример чисто зоологического эгоизма - только о себе, для собственной карьеры и благополучия, сегодня и сейчас. Горизонт будущего ограничен только сроком земного существования. https://www.youtube.com/watch?v=I4dDODmQsHI
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20.08.2021 10:01 Ответить
Макарон, то что ты вылизываешь Х***лу зад не делает тебя авторитетом которого нужно слушать. Авторитет- ето Ердоган который сбивает росийские самолеты и который добивается от Ху**ла чего нужно в том числе освобождает заложников.
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20.08.2021 10:05 Ответить
Головне макрону проквакати, щоб було про що сказати: Шо, мовляв, яж йому казав і виражав озабочєнность і глубокую тоже... Макрон закликав Путіна звільнити Навального - Цензор.НЕТ 3353
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20.08.2021 12:24 Ответить
 
 