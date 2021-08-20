Макрон призвал Путина освободить Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Президент Макрон также выразил свою обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном.
"Президент республики призвал к освобождению Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте канцелярии французского президента.
Главы государств разговаривали более 1,5 часов. Они обменялись своими мнениями о ситуации в Афганистане, взглядами на проходящую в стране эвакуацию, а также приоритетными ожиданиями относительно движения "Талибан". Речь шла о вопросах "борьбы против наркотиков и незаконного оборота оружия, разрыве с международными террористическими движениями, уважении прав женщин".
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