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Макрон закликав Путіна звільнити Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон закликав Путіна звільнити Навального

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон знову закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Президент Макрон також висловив свою стурбованість відновленням напруженості між Вірменією і Азербайджаном.

"Президент республіки закликав до звільнення Олексія Навального відповідно до рішень Європейського суду з прав людини через рік після спроби вбивства, жертвою якого той став", - йдеться в комюніке на сайті канцелярії французького президента.

Також читайте: Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод

Глави держав розмовляли понад 1,5 годин. Вони обмінялися своїми думками ситуації в Афганістані, поглядами на що проходить в країні евакуацію, а також пріоритетними очікуваннями щодо руху "Талібан". Йшлося про питання "боротьби проти наркотиків та незаконного обігу зброї, розрив з міжнародними терористичними рухами, повазі прав жінок".

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Топ коментарі
+7
Квакание жабы.
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20.08.2021 09:19
+5
І той відразу побіг виконувати чи послав в сексуальну подорож? Без сумніву, друге.
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20.08.2021 09:21
+4
Глубокая озабоченность це якась хвороба мозгів у правителів Франції та інших озабоченних---це вже анекдот якийсь
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20.08.2021 09:50
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Квакание жабы.
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20.08.2021 09:19 Відповісти
А ви чогось від жабоїда іншого чекали? Сказав на публіку і збувся. А от по свійськи про що домовлялися?
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20.08.2021 09:52 Відповісти
І той відразу побіг виконувати чи послав в сексуальну подорож? Без сумніву, друге.
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20.08.2021 09:21 Відповісти
"Призвал"ники, хорош на публику играть!
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20.08.2021 09:24 Відповісти
Що цікаво, в французській інфі нема фраз на кшалт "обвинили Украину в обострении ситуации на линии разграничения", "в тиражировании Украиной провокационных законодательных инициатив, противоречащих минским соглашениям", та "в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации всех ранее достигнутых соглашений, в связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате" - нема таких подібних, і все.
Зате є про Навального...

Але: нема і про касапський беспредел в Криму!
Союзнички, бл...
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20.08.2021 09:28 Відповісти
Макрон призвав *****,чому не призиває покинути Крим або вивести свої війська із сходу України?Це як секс в презервативі,рухів багато а результата ноль.
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20.08.2021 09:29 Відповісти
Ляпнув для годиться.
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20.08.2021 09:29 Відповісти
Макрон призвал Путина освободить Навального - Цензор.НЕТ 8959
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20.08.2021 09:32 Відповісти
Макарон,ты еще призови ***** освободить Крым и Донбасс.Клоун французкий.
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20.08.2021 09:36 Відповісти
Глубокая озабоченность це якась хвороба мозгів у правителів Франції та інших озабоченних---це вже анекдот якийсь
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20.08.2021 09:50 Відповісти
Нехай сидить той Небутербродний.
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20.08.2021 09:54 Відповісти
А зачем? Крым ведь не бутерброд...
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20.08.2021 09:58 Відповісти
Вот это пример лицемерия политиков Европы: одно говорим Tête-à-tête/Тет-а-тет или в узком доверительном кругу, а совсем другое на публике. И чем большая степень податливости - пресмыкательства перед главным импортером коррупции, а для кого еще и работодателем, тем больше диссонанс между словом и делом. Это и пример чисто зоологического эгоизма - только о себе, для собственной карьеры и благополучия, сегодня и сейчас. Горизонт будущего ограничен только сроком земного существования. https://www.youtube.com/watch?v=I4dDODmQsHI
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20.08.2021 10:01 Відповісти
Макарон, то что ты вылизываешь Х***лу зад не делает тебя авторитетом которого нужно слушать. Авторитет- ето Ердоган который сбивает росийские самолеты и который добивается от Ху**ла чего нужно в том числе освобождает заложников.
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20.08.2021 10:05 Відповісти
Головне макрону проквакати, щоб було про що сказати: Шо, мовляв, яж йому казав і виражав озабочєнность і глубокую тоже... Макрон закликав Путіна звільнити Навального - Цензор.НЕТ 3353
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20.08.2021 12:24 Відповісти
 
 