Макрон закликав Путіна звільнити Навального

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон знову закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Президент Макрон також висловив свою стурбованість відновленням напруженості між Вірменією і Азербайджаном.

"Президент республіки закликав до звільнення Олексія Навального відповідно до рішень Європейського суду з прав людини через рік після спроби вбивства, жертвою якого той став", - йдеться в комюніке на сайті канцелярії французького президента.

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Глави держав розмовляли понад 1,5 годин. Вони обмінялися своїми думками ситуації в Афганістані, поглядами на що проходить в країні евакуацію, а також пріоритетними очікуваннями щодо руху "Талібан". Йшлося про питання "боротьби проти наркотиків та незаконного обігу зброї, розрив з міжнародними терористичними рухами, повазі прав жінок".