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Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история. Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24/7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали много", - отметил Рубель.
Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.
Топ комментарии
+3 Diogen Gdl
показать весь комментарий20.08.2021 10:54
+2 Сергей Кушнир 8b3077c9
показать весь комментарий20.08.2021 12:24
+1 Так Треба 02a9202c
показать весь комментарий20.08.2021 11:48
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Или это нормально, когда не профессионал, а "100% мой человек" и "понятный зеленскому"?
А переход на личности говорит о тебе и тебе подобном очень хорошо.
И не в плюс к рейтингам. Зе мудак имхо, но твои и тебе подобным высеры играют НЕ на пользу рейтингам.
Путлер от него не далеко ушел по концепции.
А про то что 73% надо то по себе не судят.