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Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история. Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24/7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали много", - отметил Рубель.

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Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.
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Топ комментарии
+3
Быстро как-то, всего 9 месяцев.
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20.08.2021 10:54
+2
Муж качалки. Часть ретро утюга.
Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку - Цензор.НЕТ 3185
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20.08.2021 12:24
+1
Новий буде з прізвищем Долар )
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20.08.2021 11:48
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Министр поменялся, ау
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20.08.2021 10:48 Ответить
министр не Начальник полиции.
Или это нормально, когда не профессионал, а "100% мой человек" и "понятный зеленскому"?
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20.08.2021 11:14 Ответить
А Рубель от непрофессионала Авакова - точно был профессионалом и не готовил ХНР?
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20.08.2021 11:41 Ответить
Неправильное фамилие. Нужно шоб был Гривна. А так - очевидный москаль Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 1786
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20.08.2021 10:52 Ответить
Не знаешь, что такое -рубЕль? Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку - Цензор.НЕТ 9926
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20.08.2021 11:37 Ответить
Муж качалки. Часть ретро утюга.
Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку - Цензор.НЕТ 3185
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20.08.2021 12:24 Ответить
Вход - Рубєль, виход - два? 🤔 Нюдолго музика іграла, нєдолго парєнь танцевал. За 9 місяців роботи взагалі не видно. Надто мало часу.
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20.08.2021 10:52 Ответить
Быстро как-то, всего 9 месяцев.
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20.08.2021 10:54 Ответить
Рубель разменяли.
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20.08.2021 10:57 Ответить
что бы стать бм нормальным опером или следаком, после вуза надо пахать минимум 10 лет и ты майор. что бы понимать район, надо проработать нач райотдела хотя бы 3 года. разобраться как устроен город тоже 3-5 лет. область - начинать в ней опером. но теперь))) можно выбрать мудака на любую должность, хоть на презера, и быдло73 аплодирует.
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20.08.2021 11:01 Ответить
******* своими 73%. Зеленский и кодло те ещё, но самим не надоело?
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20.08.2021 11:04 Ответить
не понял. быдло73 виновато в разрушении антизасРашкинской коалиции, крахе экономики, имиджа, армии, оборонной промышленности, увеличении госдолга на 24 млрд$, бегстве рабочей силы за границу, десятков тысяч смертей от С19. кто тебя там еще ипал, в это время, то другое дело.
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20.08.2021 11:17 Ответить
оборонной промышленности не было и при порохе. и при папередниках. заменяя все томосом последние 3 года правления. Ну и "дарственная" Медведчуку в виде Трубы. У всех рыльце в пушку. Рабочая сила шла за границу все 30 лет, тут вобще ничего нового.
А переход на личности говорит о тебе и тебе подобном очень хорошо.
И не в плюс к рейтингам. Зе мудак имхо, но твои и тебе подобным высеры играют НЕ на пользу рейтингам.
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20.08.2021 12:10 Ответить
Ти чи брехун,чи просто тупий. А може провокатор-платний бот. Чи все разом.
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20.08.2021 12:30 Ответить
Боты как раз те кто ноет про 73%. Во всех грехах удобно спихивать на крайних? как гитлер все косяки повесил на евреев.
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20.08.2021 12:43 Ответить
что ты знаешь про Адольфа Алоизовича? ))) ты тупой балбес, повторяющий телевизор. прочти для начала его книгу, в которой всё 100% реальность и правда. посмотри его заслуги перед Германией, посмотри его окружение, это выдающиеся люди того времени. то, что книгу во всем мире запрещали, это потому, что в ней он называет "учение марксаэнгельса" фуфлом, под видом которого евреи засерают быдлу мозги, и захватывают ресурсы. но там про это 2 страницы))) апрельские указы (программа партии), прорыв, который сделал Германию сверхдержавой, когда все плоды труда немцев шли на благо страны. запомни, Томос, это то, что пройдет через тысячелетия, когда кусками глины оставшейся от тебя будут пачкать обувь. конечно, быдлу73 нужно пожрать, посрать, трахнуться и храпеть.
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20.08.2021 16:07 Ответить
продолжай восхищаться адольфом.
Путлер от него не далеко ушел по концепции.
А про то что 73% надо то по себе не судят.
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20.08.2021 17:41 Ответить
караван ушел, а оно все гавкает
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20.08.2021 11:50 Ответить
Наверное стыдно стало банду защищать.
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20.08.2021 11:06 Ответить
Какая польза от бесконечных перестановок ? Есть ! Назначили своего и у державы очередной генерал...Каждый новый генерал тут же подбирает окружение под себя. Одних отодвигают других приближают, исходя из симпатий. Происходит активный обмен компроматом , всем нужны новые погоны....Энергия бьет ключом! Один недостаток - службой заниматься некогда.
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20.08.2021 11:21 Ответить
Новий буде з прізвищем Долар )
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20.08.2021 11:48 Ответить
 
 