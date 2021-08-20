3277 23
Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель йде у відставку.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія. Дякую слідчим, оперативникам, криміналістам, превенції за фаховість, витримку, за професійну і виснажливу роботу 24\7. Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато", - зазначив Рубель.
Андрій Рубель очолив ГУ Нацполіції в Харківській області в грудні 2020 року.
Топ коментарі
+3 Diogen Gdl
показати весь коментар20.08.2021 10:54
+2 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар20.08.2021 12:24
+1 Так Треба 02a9202c
показати весь коментар20.08.2021 11:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Или это нормально, когда не профессионал, а "100% мой человек" и "понятный зеленскому"?
А переход на личности говорит о тебе и тебе подобном очень хорошо.
И не в плюс к рейтингам. Зе мудак имхо, но твои и тебе подобным высеры играют НЕ на пользу рейтингам.
Путлер от него не далеко ушел по концепции.
А про то что 73% надо то по себе не судят.